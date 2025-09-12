Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο – Προτάσεις χωρίς είσοδο 12-14 Σεπτεμβρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο του καλοκαιριού.

Ο Σεπτέμβριος μπήκε φουριόζος, το καλοκαίρι τυπικά τελείωσε, αλλά όχι και οι δωρεάν εκδηλώσεις… οι συναυλίες, οι εκθέσεις τέχνης και οι ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 12 και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Πάνος Προφήτης – La Bocca La Grotta

Με τον ίδιο τον τίτλο «La Bocca La Grotta» (Το Στόμα Το Σπήλαιο) να παραπέμπει στην πλατωνική αλληγορία ή σε χρησμούς χθόνιων μαντείων, οι ισορροπίες μεταξύ αρχετυπικών διπόλων όπως αυτά του σκότους και του φωτός, του άνω και κάτω κόσμου, της κωμωδίας και του δράματος, της ζωής και του θανάτου, του κοσμικού και του μεταφυσικού, συνθέτουν το πλέγμα της έκθεσης του βραβευμένου εικαστικού από την Art Athina Πάνου Προφήτη στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο) στην Αθήνα, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Στην έκθεση «La Bocca La Grotta», γλυπτά, κατασκευές και σκηνικές εγκαταστάσεις του Πάνου Προφήτη παρουσιάζονται όχι τυχαία σε ένα μουσείο αφιερωμένο στη σύγχρονη γλυπτική και προ(σ)καλούν το βλέμμα των θεατών να κινηθεί τολμηρά στη σκιά, εκεί που η υπόσχεση κάθε βεβαιότητας αμφισβητείται. Ο Προφήτης, μιλώντας μια υβριδική και σαφώς μεταμοντέρνα γλώσσα, επιστρέφει –μορφολογικά– στις πλαστικές απαρχές των αρχαϊκών γλυπτών και –εννοιολογικά– στο σώμα, αντικρίζοντάς το ως σύμβολο και μύθο.

Το ιστορικό βάθος της γλυπτικής του και ακόμη περισσότερο η εναργής συνέχεια που το έργο του επιτυγχάνει να εξελίσσει στο πεδίο της ελληνικής γλυπτικής, καταδεικνύουν εντέλει μια απόλυτα σύγχρονη καλλιτεχνική περίπτωση. Τα γλυπτά/εγκαταστάσεις του, αφηγηματικά με έναν καινοτόμο και προσωπικό τρόπο, διαθέτουν ένα απόλυτα άρτιο ιστορικό και αισθητικό υπόβαθρο· συνομιλούν με το παρελθόν και το επανεξετάζουν μέσα από εντελώς σύγχρονα υλικά και οπτικές.

Θυμίζουμε ότι ο Πάνος Προφήτης που εκπροσωπείται από την TheBreeder gallery είναι ο νικητής του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, για τη χρονιά 2024.

“Σμύρνη… Το Παρίσι του Λεβάντε” – Μουσική παράσταση και προβολή ντοκιμαντέρ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει βραδιά αφιερωμένη στον μικρασιατικό μουσικό πολιτισμό, με προβολή ντοκιμαντέρ και μουσική παράσταση, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30, στον εξώστη του κτηρίου του στον Ταύρο.

Αρχικά θα προβληθεί το μουσικό ντοκιμαντέρ “Σμύρνη… Το Παρίσι του Λεβάντε” (Ελλάδα, 2022, 76′), παραγωγή του Μουσικού Συλλόγου Αθηνών “Ερατώ”, σε σκηνοθεσία Στέφανου Χατζησάββα. Το έργο εστιάζει στην πλούσια μουσική παράδοση των παραλίων της Ιωνίας και ειδικότερα στην αστική μουσική κουλτούρα του μαντολίνου, μέσα από τις Εστουδιαντίνες και τις Μαντολινάτες του 19ου και 20ού αιώνα.

Στη συνέχεια, η οκταμελής μαντολινάτα Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων ΑΤΤΙΚΑ, με ιστορικά μουσικά όργανα και με τη φιλική συμμετοχή του τενόρου Δημήτρη Σιγαλού, θα παρουσιάσει μελωδίες και τραγούδια των αρχών του 20ού αιώνα, που ακούγονταν στα αστικά σπίτια και στην προκυμαία της Σμύρνης. Η ορχήστρα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του μαέστρου Άρη Δημητριάδη και από το 1997 τελεί υπό την αιγίδα του Μουσικού Συλλόγου “Ερατώ”.

“Τα Swing του Μανώλη Χιώτη”

Τραγουδούν: Μανώλης Καραντίνης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ασπασία Στρατηγού. Ο καινοτόμος Μανώλης Χιώτης, ο οποίος με δική του επινόηση προσέθεσε την τέταρτη χορδή στο μέχρι τότε τρίχορδο μπουζούκι, έδωσε στα μαγικά του δάχτυλα φτερά και κατόρθωσε να παίζει σε μεγάλες ταχύτητες, ρυθμούς και μοτίβα, που επηρέασαν σημαντικά το τοπίο της διασκέδασης στη χώρα. Η Λίνα Νικολακοπούλου σχεδιάζει και επιμελείται καλλιτεχνικά μία μουσική παράσταση με όλους τους βασικούς σταθμούς της πορείας και εξέλιξης του Μανώλη Χιώτη, τα swing, τα mambo και τα λαϊκά. Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2025.

EuroBasket 2025 – Basket zone tournament

Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί τουρνουά μπάσκετ για όλες τις ηλικίες, με παιχνίδια όπως “21”, “Ρολόι”, “Νοκ άουτ” και άλλα κλασικά παιχνίδια street basketball.

Πρόγραμμα:

18.30-19.30: street basketball παιχνίδια & 19.30-21.30: Μίνι τουρνουά 3×3 * Έως 20 άτομα/ ανά slot (20’) – Για ηλικίες από 6 ετών και άνω.

Με αφορμή το FIBA EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως πυρήνας δραστηριοτήτων γύρω από το μπάσκετ. Πληροφορίες στο snfcc.org/event/to-kpisn-se-rythmoys-eurobasket.

Θερινό Σινεμά στο Θέατρο Επί Κολωνώ

Η αυλή του θεάτρου λειτουργεί πιλοτικά ως θερινό σινεμά με υπαίθριες προβολές. Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 (και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 21:00) θα προβληθεί το “Rango” σε σενάριο Τζον Λόγκαν και σκηνοθεσία Γκορ Βερμπίνσκι.

Park Your Cinema Kids 2025 ”Οι Ήρωες που δεν περίμενες”

Το φετινό Park Your Cinema Kids στο ΚΠΙΣΝ εμπνέεται από το πνεύμα του μιούζικαλ Wicked —μια ιστορία που επαναπροσδιορίζει τους “κακούς”, αμφισβητεί τις προκαταλήψεις και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ταυτότητας— και έχει ως κεντρικό θέμα τους απρόσμενους ήρωες.

12 Σεπτεμβρίου 2025 – Νευρικός εραστής (1977)

13 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Πεντάμορφη και το Τέρας (2017)

“ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης” στο Σχολείον της Αθήνας-Ειρήνη Παπά

"Θραύσματα: Ευριπίδης" Karol Jarek

Το Εθνικό Θέατρο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξή του, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα “Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας”. Η δράση αυτή περιλαμβάνει φέτος την περιοδεία της παραγωγής “Θραύσματα: Ευριπίδης”, μια παράσταση θεάτρου/αρχαιολογίας, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, με τη συμμετοχή ενός θιάσου καλλιτεχνών του ελληνικού θεάτρου. Η είσοδος είναι δωρεάν με ηλεκτρονική προκράτηση θέσεων.

Λόγω της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, τα «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης» θα παρουσιαστούν στις 14 Σεπτεμβρίου σε έναν ακόμη χώρο, το Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά», ολοκληρώνοντας την επιτυχημένη τους διαδρομή.

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

18:00 – 22:00: “Γιορτή για τα παιδιά στο Άλσος” από τον σύλλογο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

20:00: Συναυλία “Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη” από τον Σύλλογο Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

18:00 – 22:00: “Γιορτή για τα παιδιά στο Άλσος” από τον σύλλογο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

20:00: Διαδραστική παρέμβαση πρόληψης από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” με θέμα την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.

20:15: Προβολή ταινίας μικρού μήκους για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό “Οι σκέψεις της Νεφέλης”.

20:30: Kids Mega Cinema “Χιονάτη”. Αμερικανική ταινία φαντασίας, έγχρωμη, 2024. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Τα νέα έργα της Λήδας Κοντογιαννοπούλου στην έκθεση “Νύχτες”

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει τη δέκατη ατομική έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου, με τίτλο “Νύχτες“, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19.30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2025.

Η έκθεση έρχεται ως φυσική συνέχεια, επέκταση αλλά και υπέρβαση της προηγούμενης δουλειάς της (Το Σπίτι της Μνήμης, 2021, Μουσείο Μπενάκη). Τα νέα έργα της Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζονται συνολικά σε τέσσερις ζωγραφικές ενότητες: φιγούρες, αστικά τοπία, συνθέσεις και εσωτερικά. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, αναδεικνύεται ακόμα μια φορά το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, η εσωτερικότητα και η οικειότητα που γεννά η νύχτα.