Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Βιμ Βέντερς, από τον Τιάγκο Ροντρίγκες έως τον Ρόμπερτ Άικ, από τον Γιούργκεν Τέλλερ έως τον Γιώργο Λάνθιμο, από τη Νταιάνα Μόργκαν (Φιλομένα Κανκ) έως τον The Boy, από τον Ρομέν Γαβράς έως τον Γιάννη Οικονομίδη, από τη Μιράντα Τζουλάι έως τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Γιώργο Γούση, από τον Ζυλιέν Γκοσλέν και τον Μαριάνο Πενσότι έως τον Γκάμπορ Μάτε, η Στέγη μιλά με τις φωνές του κόσμου, με το βλέμμα στην οικογένεια.

Το Ίδρυμα Ωνάση γιορτάζει φέτος μισό αιώνα προσφοράς στην υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό. Η Στέγη, το καλλιτεχνικό «παιδί» του Ιδρύματος, συμπληρώνει δεκαπέντε χρόνια επιτυχημένης πορείας, γεμάτης με έργα και δράσεις που όχι μόνο αναδεικνύουν το δυναμισμό της, αλλά ξεπερνούν τα όρια του κτιρίου, της πόλης και της χώρας.

Η φετινή σεζόν της Στέγης εγκαινιάστηκε με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, που αυτή τη φορά έλαβε χώρα στην ανακαινισμένη Μάντρα του Ιδρύματος Ωνάση, στην Οδό Αεροπαγίτου. Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, μας καλωσόρισε και ολομόναχη στη σκηνή παρουσίασε το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Παρόντες ήταν πολλοί από τους καλλιτέχνες (Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νίκος Κουρής, Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αγγελάκας, Γιάννης Νιάρος, Γιώργος Γούσης) που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος στις παραγωγές της Στέγης, οι πιο κινηματογραφικοί Γιάννης Οικονομίδης και Εύη Καλογηροπούλου και ο μουσικός παραγωγός Γιάννης Πετρίδης.

Lovers’ Chorus_ Stephie Grape for Onassis Stegi

Η χρονιά αυτή, φορτισμένη με συμβολισμό, φέρνει στο προσκήνιο μια γιορτή που συνδέει το παρόν με το παρελθόν, αναδεικνύοντας τη σημασία της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, η Στέγη προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στο πιο αρχέγονο κοινωνικό κύτταρο που άλλοτε γίνεται οδηγός επιβίωσης, άλλοτε σύμβολο μνήμης, και άλλοτε πυρήνας ζωής για το μέλλον. Από τις τρυφερές στιγμές έως τις τραυματικές, η οικογένεια παραμένει πάντα καθοριστική, συνδέοντας αντιφατικά συναισθήματα και εμπειρίες. Η οικογένεια όπως τη βιώνουμε – εύθραυστη, αντιφατική, τρυφερή, συχνά τραυματική, πάντα καθοριστική.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 ξεδιπλώνεται ένα πολύμορφο οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από έργα που μιλούν για την εγγύτητα και την απόσταση, τον έρωτα και την απώλεια, την ανάγκη να ανήκεις και τον φόβο να χαθείς, ιστορίες που αγγίζουν τη μνήμη, τη μεταβίβαση, την αποξένωση και την επιθυμία και μας προσκαλούν να επανεξετάσουμε τι σημαίνει «οικογένεια» σήμερα.

Πηνελόπη Γερασίμου

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, ανέφερε για τη θεματική «Οικογένειες»: «Τις αγαπάμε, δεν τις αντέχουμε, μας αγαπάνε, τις απορρίπτουμε, τις αγαπάμε, μας απορρίπτουν. Μας πληγώνουν, τις βρίζουμε, τις λέμε σόι, βλέπουμε τις παλιές φωτογραφίες και δακρύζουμε, κάποιοι παιδευόμαστε να φτιάξουμε καινούριες που θα τις λέμε “δικό μας δημιούργημα”, άλλοι όχι. Αγκαλιαζόμαστε, τσακωνόμαστε για το πατρικό, μαζευόμαστε στις γιορτές και μετά αναθεματίζουμε την ώρα και τη στιγμή, νοσταλγούμε τα τραπεζώματα που πέτυχαν γιατί γελάσαμε, διαλυόμαστε για το τίποτα, τα βρίσκουμε στο πρόβλημα, και ξανά από την αρχή. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες. Είναι οι φίλοι και τους έχουμε “σαν οικογένεια”, “καλύτερα από οικογένεια”. Είναι οι σύντροφοι ζωής. Εκείνοι που διαλέξαμε και μας διάλεξαν. Κάποιο μυστικό συστατικό μάς συνδέει με εκείνους που ονομάζουμε και νιώθουμε οικογένεια. Δεν έχει όνομα. Είναι στ’ αλήθεια μυστικό».

Πηνελόπη Γερασίμου

Η προπώληση αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους της Στέγης και στις 20 Σεπτεμβρίου για το Γενικό Κοινό, ενώ για δεύτερη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή «παίζουν ματινέ», στις 14:00 στην Κεντρική Σκηνή και στις 17:00 στη Μικρή Σκηνή.

Το πρόγραμμα της Στέγης τη σεζόν 2025-2026

Θέατρο.. οικογενειακό

Η οικογένεια δίνει τον παλμό της φετινής σεζόν. Ξένοι σκηνοθέτες συναντούν Έλληνες ηθοποιούς, καλλιτέχνες συνεργάζονται για πρώτη φορά, ενώ ένα αφιέρωμα φωτίζει το καλλιτεχνικό έργο του διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα και το όραμά του. Μια σεζόν «οικογενειακή», γεμάτη συναντήσεις και συγκρούσεις που μας κάνουν όλους συμμέτοχους/συνένοχους.

Η έναρξη της θεατρικής σεζόν γίνεται στην Κεντρική Σκηνή με Το Παρελθόν (Le Passé) από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, Julien Gosselin (16 – 19 Οκτωβρίου 2025), μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ. Με ένα επικό θεατρικό έργο, στο οποίο συντελούνται διάφορες ακρότητες στο όνομα του έρωτα, της αγάπης, της οικογένειας, ο Γκοσλέν πλάθει ένα μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, τον έρωτα και τον ουμανισμό, με ζωντανή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες από έναν επταμελή θίασο.

Theater, Le Passé_ Julien Gosselin ©Simon Gosselin

Ακολουθεί ο Οιδίποδας του Robert Icke με ελληνικό θίασο (20 Νοεμβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025) στην Κεντρική Σκηνή, όπου το πιο διάσημο οικογενειακό δράμα όλων των εποχών γίνεται ένα σαρδόνιο θρίλερ με αμείωτη ένταση και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την τραγωδία, σε μια συνάθροιση χωρίς έξοδο κινδύνου.

BY HEART

Ο Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας Mariano Pensotti, στην τρίτη συνεργασία του με τη Στέγη, ανεβάζει στη Μικρή Σκηνή την ελληνική εκδοχή του νέου έργου του, Αχόρταγη Σκιά (A Voracious Shadow, 5 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026), με ήρωες έναν ορειβάτη και τον ηθοποιό που τον ενσαρκώνει σε μια ταινία. Μια παράσταση για απόντες πατέρες που τα παιδιά τους μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τους περιφρονούν.

Στο Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα (12 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026) ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Γιώργος Γούσης στήνουν στην Κεντρική Σκηνή ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα.

Το πρόγραμμα της σεζόν συμπληρώνει ένα αφιέρωμα στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Tiago Rodrigues, Ο Χορός των Εραστών, το έργο-ύμνος στις σχέσεις αγάπης και τη συντροφικότητα (4 Δεκεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026 στη Στέγη, 22 – 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης), επαναλαμβάνεται και αποδεικνύει ότι οι πρωταγωνιστικοί του χαρακτήρες δεν είναι οικογένεια μόνο επειδή είναι παντρεμένοι, αλλά γιατί ζουν με το πάθος εκείνων που διαλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα από την αρχή, κόντρα στον χρόνο και τη φθορά.

Theater, La Distance_Tiago Rodrigues NASA_JPL-Caltech

Στην Απόσταση (La Distance, 7 – 10 Μαΐου 2026), το πιο πρόσφατο έργο του Ροντρίγκες, μια κόρη και ένας πατέρας κατοικούν σε δύο διαφορετικούς πλανήτες – κυριολεκτικά. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια, υφαίνοντας μια συγκινητική ιστορία για έναν δεσμό πέρα από πλανήτες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Ακολουθεί το By Heart (11 – 12 Μαΐου 2026), το οποίο παρουσιάζεται στη Στέγη για δεύτερη φορά, μια δεκαετία μετά την αρχική του παρουσίαση. Στο έργο, που έλαβε σάρκα και οστά όταν η γιαγιά του συγγραφέα άρχισε να χάνει την όρασή της, η οικογένεια γίνεται συλλογική πράξη: το κοινό, μέσα από αποστήθιση, κρατά στη μνήμη του ένα σαιξπηρικό σονέτο και, μαζί, μια κληρονομιά. Για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε ό,τι θυμόμαστε.

Χορός εστιασμένος στο εστιάζει στο «οικείο και το ανοίκειο»

Ο Φεβρουάριος φέρνει το φεστιβάλ σύγχρονου χορού Onassis Dance Days (5 – 8 Φεβρουαρίου 2026), που φέτος εστιάζει στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Η φετινή ξένη παραγωγή που εντάσσεται στο φεστιβάλ ανήκει στην εκρηκτική Marlene Monteiro Freitas με το NÔT (6 – 8 Φεβρουαρίου 2026), μια υπερβατική, υπνωτιστική χορογραφική αφήγηση, γεμάτη θραύσματα από ονειροφαντασίες και εφιάλτες. Σαν μια ανάμνηση από τις Χίλιες και μία νύχτες και την πράξη επιβίωσης της Σεχραζάντ, που έλεγε κάθε βράδυ ημιτελείς ιστορίες στον γυναικοκτόνο βασιλιά και σύζυγό της για να γλιτώσει τη θανάτωσή της.

Dance, Onassis Dance Days Efi Gousi for Onassis Stegi_02

Εκθέσεις: Juergen Teller, Tilda Swinton και Γιώργος Λάνθιμος

Η Στέγη εγκαινιάζει τον νέο της βιομηχανικό χώρο, Onassis Ready, με την έκθεση you are invited του Juergen Teller (18 Οκτωβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025). Ένα ωμό και τρυφερό οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από φωτογραφίες που αποτυπώνουν πρόσωπα αγαπημένα, σώματα καθημερινά και ευάλωτα, στιγμές οικειότητας, φθοράς και αναγνώρισης. Κάθε φωτογραφία του μοιάζει με μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα οικογένεια, όχι απαραίτητα από συγγένειες, αλλά από βλέμματα και κοινές αλήθειες.

COVER Iggy, No.20, Summer/Pre-Fall 2022- Juergen-Telle Juergen-Teller

Στο Onassis Ready θα ζήσουμε λίγη από τη μαγεία της Tilda Swinton. Στο Ongoing, μια διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης με το EyeMuseum (2 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2026), η Τίλντα συναντά τους συγγενείς που επέλεξε και στήνει μαζί τους μια ρετροσπεκτίβα στο έργο και τη ζωή της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul. Μια έκθεση-παράσταση μνήμης για να ξαναδούμε τις ταυτότητες και τις οικογένειες που κατοικούν μέσα μας.

Exhibition, Ongoing_Tilda Swinton (Tilda Swinton photographed by Casper Sejersen, 2023 Casper Sejersen)

Στο -1 της Στέγης (7 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2026) θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη φωτογραφική του έκθεση, The Photographs, τέσσερα φωτογραφικά σύνολα της τελευταίας πενταετίας, τρία εκ των οποίων γεννήθηκαν στο περιθώριο των γυρισμάτων των πρόσφατων ταινιών του. Το τέταρτο, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αποτυπώνοντας το βλέμμα του σε Αθήνα και Αιγαίο, με μια στοχαστική ματιά στην έννοια της οικειότητας και των οικογενειακών δεσμών.

Λέξεις & Σκέψεις

Wim Wenders: 14-16 Νοεμβρίου 2025

Στα 80 του χρόνια, ο εμβληματικός Ευρωπαίος σκηνοθέτης Wim Wenders επιστρέφει στη Στέγη για ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα καθώς και μια μοναδική συζήτηση στην Κεντρική Σκηνή.

ο Wim Wenders Peter Lindbergh

Diane Morgan: 7 Ιανουαρίου 2026

Η παγκόσμια κωμική αίσθηση και παρουσιαστρια της Philomena Cunk, Diane Morgan, έρχεται στη Στέγη για μια συζήτηση για το πως το ψευδοντοκιμαντέρ και η κωμωδία επαναστατούν στον κόσμο του κινηματογράφου και των ντοκιμαντέρ.

Miranda July: 30 Απριλίου 2026

Η πολυτάλαντη Miranda July, σκηνοθέτης, συγγραφέας και εικαστικός, έρχεται στη Στέγη για να παρουσιάσει το νέο της μυθιστόρημα All Fours. Μέσα από μια συζήτηση που εξετάζει τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας, η δημιουργός μας καλεί να επανεξετάσουμε τις κοινωνικές δομές που καθορίζουν τις ζωές μας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν επίσης οι εμβληματικές ταινίες μικρού μήκους και η γνωστή της ταινία Me and You and Everyone We Know.

Gabor Maté: 23 Μαΐου 2026

Ο κορυφαίος συγγραφέας και ομιλητής Gabor Maté, γνωστός για τα διεθνή μπεστ σέλλερ του, θα βρεθεί στη Στέγη για να συζητήσει το άγχος, το παιδικό τραύμα και τη σύγχρονη κουλτούρα που οδηγεί σε ασθένειες.

Μουσική

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκινάει με το καθιερωμένο Block party στη γειτονιά της Στέγης, που θα γιορτάσει τα 15 της χρόνια με ένα μεγάλο, προσβάσιμο street party στις 9 Οκτωβρίου.

Για τρίτη χρονιά, το web radio της Στέγης STEGI.RADIO κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο με το STEGI.RADIO TakeOver (13 & 14 Φεβρουαρίου 2026).

Music, Borderline 2026 ©Alex Petsavas for Onassis Stegi (167)

Το Borderline Festival (3 & 4 Απριλίου 2026) στη 15η εκδοχή του καταλαμβάνει το Onassis Ready και βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά σε θυελλώδη ηχητικά τοπία, εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στον πειραματισμό και τις νέες club φόρμες. Δύο ημέρες, δεκάδες DJ sets και live acts και ένας χώρος που πάλλεται σαν ζωντανός οργανισμός.

O The Boy έρχεται τον Ιούνιο στη Στέγη (5 & 6 Ιουνίου 2026) με ένα αλλόκοτο takeover. «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» λέει – προτού ξεδιπλώσει σε κάθε γωνιά της Στέγης τη δική του Αυστραλία, που κάπως έτσι παίρνει τη μορφή συναυλίας, παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βίντεο εγκατάστασης, ψυχεδελικού ταξιδιού σε όλες τις σκηνές, τους διαδρόμους και τα φουαγιέ, μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του.

Κινηματογράφος

Το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς και ενισχύει τον ελληνικό κινηματογράφο.

Στη Στέγη θα προβληθούν οι πανελλήνιες πρεμιέρες ταινιών: The Harvest της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (23 Σεπτεμβρίου 2025) και The Secret Agent του Kleber Mendonça Filho, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας (2 Οκτωβρίου 2025).

Gorgona -Evi Kalogiropoulou

Σε συμπαραγωγή του Onassis Culture, θα παιχτούν στη Στέγη σε πανελλήνια πρεμιέρα οι ταινίες των: Sacrifice του Romain Gavras (30 Οκτωβρίου 2025), Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη (24 Νοεμβρίου 2025), How to Shoot a Ghost του Charlie Kaufman (10 Δεκεμβρίου 2025) και Gorgoná της Εύης Καλογηροπούλου, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 θα κάνει αθηναϊκή πρεμιέρα στη Στέγη η παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, Η Καρδιά του Ταύρου της Εύας Στεφανή, που παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της περιοδείας του Εγκάρσιου Προσανατολισμού.

Η Σπασμένη Φλέβα

Παράλληλα, ετοιμάζονται ταινίες σε παραγωγή του Onassis Culture από τους Αριστοτέλη Μαραγκό (T[he] Last D[ays] of My Fat[her]), Τάσο Λάγγη (Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 Στροφές για την Αθήνα) και Γιώργο Τελτζίδη για τη ζωή, το έργο και τη συλλογή του Γιάννη Πετρίδη, ενώ υλοποιούνται σε συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση ταινίες από τους Αργύρη Παπαδημητρόπουλο (Oh how fun), Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη (Τιτανικός Ωκεανός) και Δομήνικο Ιγνατιάδη (Μαίρη).

Το Onassis Culture αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας fellowships. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», και έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards, με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε Έλληνες κινηματογραφιστές για ταινίες μικρού μήκους με το Open Call Big Short Films.

Onassis AiR

Το Onassis AiR, το πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας του Ιδρύματος Ωνάση, υποδέχεται για μία ακόμη χρονιά το κοινό στα Onassis AiR Open Days, τις εκδηλώσεις που συστήνουν το εν εξελίξει έργο των Onassis AiR Fellows, τρεις φορές τον χρόνο. Κάθε εκδήλωση είναι ειδικά σχεδιασμένη με βάση τις πρακτικές των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα την εκάστοτε περίοδο, εστιάζοντας όχι στην παρουσίαση ενός «τελικού» έργου, αλλά στη διαδρομή προς αυτό. Για ακόμη μια χρονιά, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από όλο τον κόσμο μετατρέπουν τους χώρους του Onassis AiR σε πεδία πειραματισμού.

Για δύο ημέρες κάθε φορά, περφόρμανς, προβολές, ομιλίες, πολυμεσικές εγκαταστάσεις και ηχοτοπία ζωντανεύουν στους χώρους του πίσω από τη Στέγη, στον Νέο Κόσμο (Onassis AiR Open Days: 7 & 8 Νοεμβρίου 2025, 20 & 21 Μαρτίου 2026, 19 & 20 Ιουνίου 2026).

Music, I’ve Never Traveled to Austrelia, The Boy Myrto Tzima

Onassis Digital & Ιnnovation

Τα προγράμματα Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (ODiN) στηρίζουν δημιουργούς κάθε είδους να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες, να προσεγγίσουν καινούρια κοινά και να δημιουργήσουν έργα και επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμα και με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Το Onassis ONX στη Νέα Υόρκη μεταφέρει το εργαστήριο σε νέο χώρο στο κέντρο του Μανχάταν. Τον Νοέμβριο του 2025 θα παρουσιάσει μια νέα συμπαραγωγή με την καλλιτέχνη Ayoung Kim στο Performa, ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ πρωτοποριακών επιτελεστικών τεχνών στη Βόρεια Αμερική, ενώ το δεύτερο κατά σειρά πρόγραμμα TECHNE θα εγκαινιάσει το εργαστήριο του ONX τον Ιανουάριο του 2026, παρουσιάζοντας μια σειρά νέων εγκαταστάσεων από μέλη του ΟΝΧ. Παράλληλα, για τρίτη χρονιά το Onassis ONX θα συμμετέχει στο φεστιβάλ Under the Radar, με μια σειρά από περφόρμανς που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά.

Το Onassis ONX ανοίγει τις πόρτες του και στην Αθήνα, στο κτίριο του Onassis Ready. Τον Μάιο του 2026, θα φιλοξενήσει το ONX Showcase, ένα τετραήμερο αφιέρωμα στη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Borderline

Οι πρωτοβουλίες του τομέα ψηφιακής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα προγράμματα ONX Seeds, ONX Futures και Summer School: Innovation, Tech & Culture. Το ONX Seeds είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης για τη δημιουργία πρώιμων έργων (Proof of Concept) και την υποστήριξη δημιουργών στη διασταύρωση τέχνης και τεχνολογίας. Απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίων και συλλογικότητες, με έμφαση στην καινοτομία και το worldbuilding· το ONX Futures, ένα υβριδικό τρίμηνο πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχο την ενδυνάμωση της δημιουργικής κοινότητας. Η φετινή θεματική, που εγκαινιάζει και το πρόγραμμα, εστιάζει στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Μεικτές Πραγματικότητες, με ένα εντατικό διά ζώσης bootcamp και διαδικτυακά masterclasses που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και σε εταιρείες παραγωγής.

Onassis Masterclasses

Πώς ξεκινά ένα θεατρικό έργο ο Tiago Rodrigues και πώς χτίζει το σκηνικό σύμπαν του ο Julien Gosselin; Πώς επιλέγουν οι ηθοποιούς τους ο Romain Gavras και ο Γιάννης Οικονομίδης, και πώς τους καθοδηγούν στις πρόβες και τα γυρίσματα; Ποιες εικόνες εμπνέουν τις εκρηκτικές χορογραφίες της Marlene Monteiro Freitas; Πώς σκέφτεται ο Charlie Kaufman; Η Στέγη ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στους διεθνείς δημιουργούς που παρουσιάζουν φέτος τα έργα τους και τις εγχώριες κοινότητες θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, μέσα από μοναδικές συναντήσεις.

Onassis Stegi Touring Program

Ο προγραμματισμός της Στέγης για τη νέα χρονιά ξεπερνά τα όρια της, της πόλης και της χώρας, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και συνεργασίες της. Μέσω του Onassis Stegi Touring Program, το οποίο έχει συμβάλει στην αναγνώριση των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών από το 2011, πάνω από 110 παραγωγές και συμπαραγωγές της Στέγης έχουν φιλοξενηθεί σε διεθνείς πολιτιστικούς χώρους και φεστιβάλ. Την περασμένη χρονιά, πάνω από 20 ελληνικές ομάδες ταξίδεψαν σε 24 χώρες, συμμετέχοντας σε 59 φεστιβάλ και εκδηλώσεις.

Theater,La Distance_Tiago Rodrigues Christophe Raynaud de Lage _Festival d'Avignon

Παράλληλα, το Onassis Channel προσφέρει νέο περιεχόμενο, όπως το Society Uncensored, προβολές και Stages A/LIVE, με τις βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και της Δράμας να επιστρέφουν για προβολή από 24 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2025.

Το Stages A/LIVE, με τη σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή, ξεκινά με τη συναυλία των Last Drive, και συνεχίζει με το αφιέρωμα στο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης «Γιατί ’ναι μαύρα τα βουνά 2025». Επίσης, το βραβευμένο podcast Live from Mount Olympus, που έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια downloads, προσκαλεί το κοινό σε μια ηχητική περιπέτεια γεμάτη θεούς, ήρωες και τέρατα, με την έβδομη σεζόν να επικεντρώνεται στους θεούς Απόλλωνα και Άρτεμη.

Νέες Πρωτοβουλίες της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Onassis Ready

Ένας χώρος όπου οι καλλιτέχνες καλούνται να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να ρισκάρουν, έχει μεταμορφωθεί το παλιό εργοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε έναν αυθεντικό δημιουργικό κόμβο 3.760 τετραγωνικών μέτρων. Το Onassis Ready λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για τους Onassis AiR/ONX Fellows και προσεγγίζει τη σύγκλιση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο, φιλοξενώντας ιδέες του αύριο με απόλυτη ελευθερία.

Συλλογή Γιάννη Πετρίδη

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και ολιστικές μουσικές συλλογές της Ελλάδας αποκτά νέο σπίτι στο Ίδρυμα Ωνάση. Η συλλογή, η οποία καλύπτει πάνω από πέντε δεκαετίες, δεν είναι απλώς ένα μουσικό αρχείο αλλά μια πολιτιστική μνήμη. Η μόνιμη στέγη αυτής της σπουδαίας συλλογής ενισχύεται από τη δημιουργία ενός νέου χώρου ακρόασης και έρευνας, ενώ παράλληλα θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για τον ίδιο τον Γιάννη Πετρίδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη.

Αρχείο Σπύρου Στάβερη

Το αρχείο του φωτογράφου Σπύρου Στάβερη, με εικόνες από την καθημερινή ζωή, το θέαμα και την πολιτική, ταξινομείται και ψηφιοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Ωνάση με την ομάδα αρχειονόμων και φωτογράφων, και ενσωματώνεται σε μια σειρά εκδηλώσεων που αποτυπώνουν την Ελλάδα του σήμερα.

Onassis Collection

Η πολυσυλλεκτικότητα και η συμπερίληψη χαρακτηρίζουν τη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία συνδυάζει έργα καλλιτεχνών όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Auguste Rodin, ο Γιάννης Βαρελάς και ο Robert Wilson. Με διαρκείς παρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις, έργα της συλλογής διασχίζουν σύνορα και εξερευνούν τη σύγχρονη εικαστική κληρονομιά της Ελλάδας και του κόσμου. Από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη έως τα διοικητικά γραφεία του Ιδρύματος και το Ωνάσειο Νοσοκομείο, η συλλογή αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να εμπνέει και να επηρεάζει τη σύγχρονη κοινωνία.

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.)

Με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, το Ίδρυμα Ωνάση δημιουργεί το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, που θα προσφέρει σε πάνω από 22.000 μαθητές ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Από τον Ιανουάριο του 2025, 22 Γυμνάσια και Λύκεια σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες περιοχές θα μεταμορφωθούν σε χώρους μάθησης με σύγχρονα προγράμματα σε τομείς όπως το STEAM, οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Το Ίδρυμα Ωνάση ενισχύει το ιατρικό τοπίο με το εκσυγχρονισμένο Ωνάσειο Νοσοκομείο, που περιλαμβάνει το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο. Παράλληλα, η νέα μονάδα παιδιατρικής καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα στους μικρούς ασθενείς της χώρας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

OnATHENS

Η πρωτοβουλία OnAthens αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο στην Αθήνα, με παρεμβάσεις στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Δημιουργούνται σύγχρονα αθλητικά κέντρα, παιδικές χαρές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που αναδεικνύουν την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής.

Αρχείο Καβάφη

Το Αρχείο Καβάφη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Φρυνίχου στην Πλάκα, φιλοξενεί από το 2023 το λογοτεχνικό και προσωπικό αρχείο του ποιητή, συμπεριλαμβανομένων 966 βιβλίων και έργων τέχνης εμπνευσμένων από τον ίδιο. Από τον Δεκέμβριο του 2024, το Αρχείο επεκτάθηκε με δύο νέες αίθουσες που περιλαμβάνουν νέα τεκμήρια της βιβλιοθήκης του Καβάφη και έργα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών. Η ψηφιακή συλλογή του Αρχείου είναι διαθέσιμη online μέσω της πλατφόρμας cavafy.onassis.org.

Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια

Η Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, που αποκαταστάθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, άνοιξε τις πόρτες της το Μάιο του 2024. Ο χώρος αποκαθιστά το διαμέρισμα όπου ο ποιητής έζησε και δημιούργησε, αποτυπώνοντας την καθημερινότητά του και αναδεικνύοντας τη σχέση του με την πόλη. Η Οικία σκοπεύει να αναδείξει τη διαχρονική επίδραση του Καβάφη και να φέρει τους επισκέπτες πιο κοντά στο έργο του, προσφέροντας μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία πίσω στο χρόνο.

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, φιλοξενεί μια πολυσυλλεκτική συλλογή έργων τέχνης και βιβλίων από διαφορετικές ιστορικές και πολιτιστικές περιόδους. Το 2025, το Ίδρυμα ολοκληρώνει το έργο ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης, προσφέροντας στο κοινό έναν νέο ψηφιακό κόμβο για έρευνα και ανακάλυψη, με περισσότερες από 200.000 λήψεις βιβλιακών και αρχειακών συλλογών. Η νέα διαδικτυακή πύλη της Ωνασείου Βιβλιοθήκης (library.onassis.org) δίνει στους επιστήμονες και το ευρύ κοινό πρόσβαση σε ανεκτίμητο πολιτιστικό υλικό, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσης και την πολιτιστική διατήρηση.