Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο – Προτάσεις χωρίς είσοδο 3-5 Οκτωβρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου.

Ο Οκτώβριος μπήκε με βροχές και εμείς συνεχίζουμε να προτείνουμε δωρεάν εκδηλώσεις… συναυλίες, εκθέσεις τέχνης και ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 3 και το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

”Ways of seeing vol.2” Παράσταση Σύγχρονου Χορού στο Ωδείο Αθηνών

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ανώτερη Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών παρουσιάζει το Ways of Seeing, έναν θεσμό που φέρνει κοντά παλαιά και νέα μέλη της κοινότητάς της με στόχο την καλλιτεχνική και δημιουργική τους συνύπαρξη.

Νέοι χορογράφοι, απόφοιτοι και σπουδαστές της σχολής παρουσιάζουν τα έργα τους. Οι προσκεκλημένοι χορογράφοι Alex Kros και Νατάσα Φραντζή δημιούργησαν δύο νέες χορογραφίες για σπουδαστές και αποφοίτους της σχολής.

Παράλληλα παρουσιάζεται το έργο “Ο Τελευταίος Άνθρωπος” από το Corporis Miracula Dance Ensemble με residency στο Ωδείο Αθηνών, σε χορογραφία Λίλας Ζαφειροπούλου, με τη συμμετοχή αποφοίτων, καθηγητών και μελών του CMDE.

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 3/10: 16.30 & 19.30 και 4/10: 19:30 στην Αίθουσα Black Box / Είσοδος Ελεύθερη με δελτία εισόδου (Η διανομή των δελτίων θα αρχίσει μια ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.)

Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά 2025

Μια αστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή, είναι «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά».

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις κα performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας. Το Πρόγραμμα στο dithepi.gr/el/events.

Η Τούλα Λιασή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η έκθεση “Πού ήσουν;” της εικαστικού Τούλας Λιασή παρουσιάζεται στο πλαίσιο των Ημερών Κύπρου 2025, αφιερωμένη στους αγνοουμένους της Κύπρου. Το έργο αντλεί έμπνευση από την προσωπική εμπειρία της καλλιτέχνιδας, της οποίας ο αδελφός, αγνοούμενος της τουρκικής εισβολής του 1974, βρέθηκε μετά από δεκαετίες σε ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA. Η έκθεση εξετάζει θέματα μνήμης, ιστορίας και πολιτικής μέσω της τέχνης.

Επιμέλεια: Catherine Louis Nikita, Art Consultant

Συντονισμός: Μαρία Ραγιά, Σπίτι της Κύπρου

“SAFE HAVEN”

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό φιλοξενεί την έκθεση ζωγραφικής των Mary Cox και Sarah Ettlinger με τίτλο “SAFE HAVEN”.

Η έκθεση παρουσιάζει δύο ξεχωριστές σειρές έργων που εξερευνούν το θέμα του ασύλου και της αβεβαιότητας, εστιάζοντας σε ιδιαίτερους τόπους κολύμβησης: τις Λίμνες Γυναικών του Kenwood στο Λονδίνο και μια παραλία ελεύθερης πρόσβασης στη Βουλιαγμένη. Τα έργα αναδεικνύουν την ευαλωτότητα αυτών των χώρων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η Mary Cox απεικονίζει πορτρέτα από παλιά ξύλινα σπιτάκια στη Βουλιαγμένη, ενώ η Sarah Ettlinger εξερευνά τη σημασία των γυναικείων χώρων ασφάλειας και αλληλεγγύης στη Λίμνη Γυναικών του Kenwood.

“Ηλιοτρόπια στο Σκοτάδι και στο Φως”

Η ομαδική έκθεση “Ηλιοτρόπια στο Σκοτάδι και στο Φως” παρουσιάζεται στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης “Αγγελική Χατζημιχάλη”, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα Velones in Action. Στόχος της έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση για την τυφλοκώφωση μέσω της τέχνης, με έργα καλλιτεχνών textile από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και χειροτεχνίες από κυρίες της εθελοντικής ομάδας. Η έκθεση χωρίζεται σε δύο χώρους, έναν σκοτεινό και έναν φωτεινό, που αναδεικνύουν τη σημασία της αφής και της όρασης αντίστοιχα. Τα έργα έχουν ως κεντρικό μοτίβο το ηλιοτρόπιο, σύμβολο ελπίδας και επικοινωνίας για την κοινότητα των τυφλοκωφών.

Η έκθεση είναι προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης, με πληροφορίες διαθέσιμες σε γραφή Braille. Μέρος των έργων θα διατεθεί για bazaar υπέρ του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκωφών “Το Ηλιοτρόπιο”. Επιμέλεια έκθεσης: Σταυρούλα Πισιμίση. Συνδιοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Εθελοντική Ομάδα Velones in Action.

Claudia Wieser – “Surroundings”

Η Claudia Wieser, εικαστική δημιουργός με έδρα το Βερολίνο, θέτει ερωτήματα γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της τέχνης και του design με την επιβλητική γεωμετρία των έργων της. Οι γλυπτικές της εγκαταστάσεις δημιουργούν επιδραστικά περιβάλλοντα για συναναστροφή και εξερεύνηση. Στην έκθεση “Surroundings”, τα γεωμετρικά γλυπτά της Wieser, αντλούν έμπνευση από τον Μοντερνισμό και εξετάζουν το σημείο τομής της τέχνης με τα χρηστικά αντικείμενα, όπου η αισθητική συναντά τη λειτουργικότητα στον δημόσιο χώρο.

Πυρήνα της έκθεσης αποτελεί μία υπαίθρια σκηνή, επενδεδυμένη με περισσότερα από 1.800 κεραμικά πλακίδια, ζωγραφισμένα στο χέρι από την καλλιτέχνιδα στο Βερολίνο. Το μεγάλων διαστάσεων γλυπτό λειτουργεί τόσο ως σκηνή για παραστάσεις όσο και ως δημόσιο σημείο συνάντησης, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να παρατηρήσουν όσα τους περιβάλλουν.

Κατά μήκος της Εσπλανάδας, κάθετες μεταλλικές κατασκευές σχηματίζουν έναν ατμοσφαιρικό σχηματισμό ανάμεσα στη φύτευση. Κάθε κατασκευή φιλοξενεί επιφάνειες που αφηγούνται διαφορετικές ιστορίες μέσα από τον κατακερματισμό της εικόνας: φωτογραφίες, αναπαραγωγές αρχαίων γλυπτών, τοπία, ζωγραφικές επιφάνειες και γεωμετρικές φόρμες, συνδυασμένες με κεραμικά πλακίδια. Τα δώδεκα πρωτότυπα έργα assemblage αποτυπώνουν τον παλμό της ανθρώπινης ύπαρξης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ο χώρος της Εσπλανάδας θα ενεργοποιηθεί περαιτέρω με παράλληλες δράσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, performances και μουσικά live, προσφέροντας ευκαιρίες για δημόσια έκφραση και αλληλεπίδραση του κοινού.

Επιμέλεια Έκθεσης: Κατερίνα Σταθοπούλου

Τριπλή έκθεση φωτογραφίας “Travel”

Η Blank Wall Gallery παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας “Travel”, μια φωτογραφική περιπλάνηση με έργα διαφόρων φωτογράφων που εξερευνούν τοπία, πρόσωπα και στιγμές από όλο τον κόσμο.

Οι εικόνες συνθέτουν μια συλλογική αφήγηση που συνδυάζει το οικείο με το άγνωστο και αναδεικνύουν την εσωτερική ανάγκη για εξερεύνηση και ανακάλυψη. Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος

Λουκάς Σαμαράς “Master of the Uncanny”

Η Pace Gallery και η The Intermission έχουν την χαρά να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους για τη διοργάνωση της έκθεσης αναδρομικού χαρακτήρα του Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη Λουκά Σαμαρά, η οποία φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο της The Intermission στον Πειραιά. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του Σαμαρά στη γενέτειρά του, έπειτα από την αναδρομική του έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πριν από είκοσι χρόνια,και συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν το ευρύ και πολυμορφικό του έργο. Σηματοδοτεί, επίσης, τη σχεδόν εξηντάχρονη σχέση του καλλιτέχνη με την Pace, η οποία τον εκπροσωπεί αποκλειστικά από το 1965.