Δωρεάν εντός και εκτός πόλης την Πέμπτη 3 Αυγούστου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Σινεμά: Τρία Υπέροχα Κορίτσια στο Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας

Τρεις μπατζανάκηδες προσπαθούν να εμποδίσουν τις καταστροφικές,κατά τη γνώμη τους, ερωτικές σχέσεις των θυγατέρων τους.Απελπισμένοι, αποφασίζουν να πάρουν δραστικά μέτρα.

Πέμπτη 3 Αυγούστου

Τοποθεσία: Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Ώρα έναρξης: 8:30 μμ

Σκηνοθεσία: Ρολάντο Ραβέλο

Πρωταγωνιστούν: Μάρκο Τζιαλίνι, Βιντσέντζο Σιαλέμε, Τζουζέπε Μπατιστόν,

Ιζαμπέλα Φεράρι.

6o Stroggylo Open Air Film Festival

Με ωραίες ταινίες που καλύπτουν κάθε γούστο και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, το Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης ξεκινά την 1η Ιουλίου και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 23 Αυγούστου. Νύχτες ραστώνης, νύχτες έντονες, νύχτες περιπετειώδεις, ρομαντικές, συγκινητικές, νύχτες ανέμελες ή που θα μας βάλουν σε σκέψεις, νύχτες μποέμ που θα μας ταξιδέψουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη του ονείρου.

Πεμπτη 3 Αυγούστου

Μια Φανταστική Γυναίκα

Δραματική 2017/ Έγχρ. | Διάρκεια: 104’

Έγχρ. | Διάρκεια: 104’ Χιλιανή ταινία, Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο/Με τους: Ντανιέλα Βέγκα, Φρανσίσκο Ρέγιες, Λούις Γκνέκο

Η Μαρίνα είναι μια τρανσέξουαλ που δουλεύει ως σερβιτόρα και τραγουδίστρια σε κλαμπ. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του συντρόφου της θα βρεθεί αντιμέτωπη τόσο με την εχθρική αντιμετώπιση της οικογένειάς του όσο και με τη συνολική κοινωνική προκατάληψη. Εκείνη όμως είναι αποφασισμένη να αντιδράσει. Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 2018 και βραβείο σεναρίου στο Βερολίνο για το ζωντανό, αλμοδοβαρικό πορτρέτο μιας γυναίκας που αναζητά την ταυτότητά της.

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι αναφορά στο έργο του Μichelangelo Pistoletto Tρίτος Παράδεισος που δημιούργησε για τα Αισχύλεια το 2014, αποτύπωμα το οποίου παραμένει έκτοτε στο προαύλιο του Παλαιού Ελαιουργείου.

Εκτός Πόλης

Εμένα με νοιάζει στο Αρχαίο Θέατρο Μαρωνείας, Ροδόπη

Ένα χωριό χτισμένο ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα, που προσφέρει στους κατοίκους του τροφή και προστασία, αρχίζει να διαβρώνεται από την παρουσία ενός εργοστασίου που διαλύει σταδιακά τη γη, τον αέρα και το νερό του. Μια ιδιαίτερη σκηνική εμπειρία που ζωντανεύει την ιστορία των μαθητών του Ανθόπυργου που παλεύουν να σώσουν τον τόπο τους.