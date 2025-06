Η νίκη της ρίγανης, το σπίτι του Djokovic και παπάδες στα αεροπλάνα

Μαριλού Ρεπαπή, Μίνα Μπιράκου και Βαγγέλης Γιαννόπουλος με νέο επεισόδιο.

Το επεισόδιο ξεκινάει με τη μεγάλη νίκη του Βαγγέλη και της ρίγανης στις πατάτες, καθώς και με δώρο δύο βαζάκια ρίγανης Ταΰγετου στα κορίτσια.

Η απόφαση Djokovic να ζήσει Ελλάδα γεννάει γνήσιες απορίες (γιατί), προκλήσεις (για να σε δούμε Νόλε με τον μέσο Έλληνα ρακετίστα παραλίας) και έτοιμο stalker (η Μαριλού παρακαλεί έξω από όποιο σπίτι αγοράσει να υπάρχει ένας φουντωτός θάμνος).

Η τριάδα μιλάει για τα VMA και τις βραβεύσεις και η συζήτηση έρχεται στα ΣΥΡΙΖΑ VMAs, δηλαδή το συνέδριο.

Η θέση 11Α όπου καθόταν ο μοναδικός επιζήσας της τραγωδίας της Air India είναι αυτή που θα θέλει πάντα ο Βαγγέλης (και δεν θα βρίσκει ποτέ).

Ένας Λαμιώτης μπήκε με πιτζάμες και θρησκευτικά στην εκκλησία δίπλα στο σπίτι του γιατί δεν άντεχε άλλο το ξύπνημα της λειτουργίας.

Ο δονητής ενός ζευγαριού έπεσε από τη βαλίτσα στο αεροπλάνο μπροστά σε έναν παπά και οι σκηνές που ακολούθησαν είναι σενάριο slapstick κωμωδίας.

Ο μισός τόνος ρύζι που έριξαν οι φίλοι ενός ζευγαριού στον γάμο του, φέρνει την κουβέντα στα άλλα πολλά cringe πράγματα που έχουμε δει σε γάμους,

Το πρώτο επίσημο ζακεμούς του επεισοδίου έρχεται ενάντια στη νοσταλγία που έχει κατακλύσει όλες τις διαφημίσεις και η οποία σε κάνει να νομίζεις ότι όλα παλιά ήταν ωραιότερα. Όχι άλλο στιφάδο της Φιλιώς και μουστάρδα της γιαγιάς.

Ο υπερτουρισμός και οι ακραίες τιμές σε ξενοδοχεία, μετακίνηση και φαγητό χωρίς ανάλογη ανταπόδοση ποιότητας κάνουν -ξανά- την τριάδα έξαλλη.

Οι δυνάμεις του Σταμάτη Γονίδη έφτασαν σε σημείο να σταματάνε τον αέρα. Or so she said.

H τοξική ελληνική τηλεόραση είναι εδώ, αλλά δεν αφορά και κανένα.

Η 32 ωρών πτήση που δεν έφτασε πουθενά και γύρισε πίσω φέρνει την κουβέντα στις καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ξηρά τροφή να πάρετε.

Το επεισόδιο κλείνει με ένα απρόκλητο μάθημα γραμματικής και συντακτικού. Σπλήνας ή σπλήνα; Ασκός ή Ασκοί; Πλαίσιο ή πλαίσια;