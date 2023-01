Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 20 - 22/1

Δέκα+1 ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 20 και το Σαββατοκύριακο 21-22 Ιανουαρίου;

Τέσσερα βιβλία για τη Μικρά Ασία - Μνήμες, μαρτυρίες και αναστοχασμοί

Η ιστορία διασταυρώνεται με τη λογοτεχνία μέσα από τέσσερα βιβλία, δύο βιβλία-μαρτυρίες, ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα και μια συλλογή διηγημάτων.

Οι Ιωνικές Μνήμες του Ευάγγελου Δρακόπουλου και το Εγώ, ο Μανώλης Αξιώτης. Η περιπετειώδης ζωή του ήρωα των «Ματωμένων Χωμάτων» του Μανώλη Αξιώτη είναι κείμενα αυτοβιογραφικά που μιλούν για τη ζωή στη Μικρά Ασία, για το τραύμα του πολέμου, καθώς και για την οδυνηρή διαδικασία της εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Mikra Asia ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το μόνο της ζωής τους ταξίδι. Μικρά Ασία. Οδοιπορικό σε πόλεμο και σε ειρήνη του Ηλία Μαγκλίνη διερευνά πτυχές των εμπειριών από τη συμμετοχή του παππού τού συγγραφέα στη Μικρασιατική Εκστρατεία, ενώ το Γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου αφηγείται ιστορίες Αρβανιτών φαντάρων που μετά τον πόλεμο επιστρέφουν στον τόπο τους, τη Λοκρίδα, φέροντας ανυπέρβλητα ψυχικά τραύματα.

Ομιλητές:

Ευαγγελή Σταμούλη-Ανεστίδου, καθηγήτρια φιλόλογος, για τις Ιωνικές Μνήμες, Αθήνα, Εκδόσεις Τσουκάτου, 2019.

Αλέξανδρος Μακρής, ιστορικός, για το Εγώ, ο Μανώλης Αξιώτης. Η περιπετειώδης ζωή του ήρωα των «Ματωμένων Χωμάτων» Βαρθολομιό Ηλείας, Εκδόσεις Μπαλτά, 2016.

Ηλίας Μαγκλίνης, συγγραφέας, για Το μόνο της ζωής τους ταξίδι. Μικρά Ασία. Οδοιπορικό σε πόλεμο και σε ειρήνη, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2022.

Δημοσθένης Παπαμάρκος, συγγραφέας, για το Γκιάκ, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2020.

Συντονιστής: Δημήτρης Καμούζης, Ερευνητής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

20/01/2023, ώρα 19:00. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

"EmitTime": Παράσταση χορού και συζήτηση στο Ωδείο Αθηνών

"EmitTime": Παράσταση χορού και συζήτηση ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφοιτοι/ες και τελειόφοιτοι/ες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, μέλη της ομάδας Corporis Miracula Dance Ensemble, συνόλου in residence στο Ωδείο Αθηνών πρωταγωνιστήσουν στην χορογραφία "EmitTime" της Λίλα Ζαφειροπούλου, η οποία διαρθρώνεται και οριοθετείται σε τρία μέρη/έργα του συνθέτη Steve Reich: "Music for pieces of wood", "Music for mallet instruments, Voices and Organ", "Drumming" καθώς και από τις μεταξύ τους σιωπές.

Οι αρχικές ψηφίδες/pixels, καθώς εναλλάσσουν και διαφοροποιούν ρυθμό και κατεύθυνση, συνθέτουν μέσα από κυματισμούς μια συνολικότερη κίνηση-δράση, αντιθετική της φοράς του ρολογιού. Σε μια εικόνα χορογραφικού συμβολισμού, ο χρόνος "Time" αναποδογυρίζει και διαλύεται, μεταβάλλεται και επαναδιατυπώνεται σε έναν αλληγορικό αναγραμματισμό "Emit" (εκπέμπω). Η παράσταση θα παιχτεί στο Κέντρο Τεχνών Ωδείου Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, ώρα 9 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου και η διανομή θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. την ημέρα της παράστασης (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Η παράσταση EmitTime είναι η κορύφωση μιας ολοήμερης δράσης αφιερωμένης στο "Χρόνο". Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα, στις 4μ.μ., διοργανώνεται συζήτηση στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Ωδείου Αθηνών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους της επιστήμης και των τεχνών. Info: athensconservatoire.gr.

Το Teatro dei pupi του Μίμο Κουτίκιο αναβιώνει το θέατρο για σικελικές μαριονέτες

Το Teatro dei pupi του Μίμο Κουτίκιο αναβιώνει το θέατρο για σικελικές μαριονέτες ΑΠΕ

Μία μακραίωνη και ξεχωριστή σικελική παράδοση, το περιώνυμο Teatro dei pupi, το λαϊκό θέατρο του δρόμου με τις μαριονέτες, θα ζωντανέψει και θα προτείνει ο Σύλλογος Figli d'Arte Cuticchio από το Παλέρμο, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, στις 5 μμ στον Φιλολογικό Σύλλογο του Παρνασσού σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Στο έργο που θα παρουσιασθεί, "Η Ιλιάδα ή τα λύτρα του Πριάμου" νέες μαριονέτες δημιουργήθηκαν πάνω στις φιγούρες των Ελλήνων και των Τρώων και το έπος (που υπενθυμίζει την παντοτινά άσβεστη ελληνική παράδοση της Σικελίας) συνδυάζεται με την δεδομένη παραστατική δομή των pupi, που αναδεικνύει τη ζωντάνια και την παντοτινή του επικαιρότητα.

Γιώργης-Βύρων Δάβος / Η Ιλιάδα ή τα λύτρα του Πρίαμου. Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 - 5 μ.μ. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός - Πλατεία Αγίου Καρύτση 8, Αθήνα.

Μετάβαση

H 14η ατομική έκθεση της Μανταλίνας Ψωμά A.ANTONOPOULOU.ART

Η a.antonopoulou.art παρουσιάζει την 14η ατομική έκθεση της Μανταλίνας Ψωμά με έργα από την καινούρια σειρά με τίτλο "Μετάβαση". Μέσα από τη δουλειά της, η Μανταλίνα Ψωμά έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο προσωπικό ανθρωποκεντρικό ζωγραφικό ύφος, το οποίο αιωρείται μεταξύ παραστατικότητας και εξπρεσιονισμού.

Η καλλιτέχνης στην τωρινή της έκθεση επιχειρεί μια διακριτική μετάβαση προς νέες θεματολογικές διατυπώσεις. Παράλληλα όμως, διατηρεί αμετάβλητες τις βασικές τεχνικές προσεγγίσεις της, όπως και τις αφηγηματικές προθέσεις της. Στα έργα αυτά, η μέση ηλικία των "ηρωίδων" της μοιάζει να έχει κάπως αυξηθεί σε σχέση με παλαιότερα, ενώ ως πεδίο δράσης των εν λόγω ηρωίδων φαίνεται τώρα να επικρατεί η πυκνή βλάστηση και το δάσος.

Έναρξη: Σάββατο 21/01, 12-4 μμ.

Αλέα στην Gallery Genesis

Τα σύμβολα της Ήρας - 70-x-100 cm - μεικτά-υλικά / έργο Νατάσσας Σαρρή GALLERY GENESIS

Το έργο της Νατάσσας Σαρρή παρουσιάζεται σε ατομική της έκθεση για πρώτη φορά με τίτλο: «Αλέα/Alea». Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, στις 20:00 στην Gallery Genesis.

Πρόκειται για μια σειρά έργων, φιλοτεχνημένων με μεικτά υλικά, σε ποικίλες διαστάσεις, που απεικονίζουν συμβολικά και αλληγορικά επιλεγμένες όψεις από την χλωρίδα και την πανίδα της φύσης, μέσα από όπου διαφαίνεται απεικονιζόμενος ο διάλογος σχετικά με την ίδια τη φιλοσοφία της εικαστικής πράξης, ως μεθόδου αυτεπίγνωσης.

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 / Ώρα 20:00. Διάρκεια έκθεσης: 19 Ιανουαρίου 2023 – 11 Φεβρουαρίου 2023.

Κολάζ ''Πλανητικής ταραχής" από τον Ντίνο Σιώτη

Ντίνος Σιώτης έκθεση κολάζ ''Πλανητική ταραχή' ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης εγκαινιάστηκε η νέα ατομική έκθεση κολάζ του ποιητή Ντίνου Σιώτη με τίτλο "Πλανητική ταραχή".



Με βάση την αρχή ''Βλέποντας, κόβοντας και κάνοντας'' ο Ντίνος Σιώτης, βλέπει τι εικόνες έχει διαθέσιμες, τις κομματιάζει και κατασκευάζει μια νέα έρημο, ξαναφτιάχνοντας έναν κόσμο ταραγμένο που επιμένει στην αναζήτηση της λύτρωσης.



Στα έργα του συγκατοικούν μορφές αταίριαστες και στοιχεία ετερόκλητα με την επαναστατική, προκλητική, απελευθερωτική τεχνική του κολάζ που εισήγαγε στην τέχνη το κίνημα του νταντά και καθιέρωσε ο υπερρεαλισμός. Χρησιμοποιώντας την τεχνοτροπία του κολάζ, ο ποιητής φτιάχνει αλλόκοτες εικόνες μιας άγνωστης θρησκείας χωρίς ίχνος θρησκευτικότητας. Ακονίζει το ψαλίδι του με εμπνεύσεις από την πολιτική, τη διαφήμιση, την ειδησεογραφία, τον πόλεμο, το περιβάλλον. Πληροφορίες: mcf.gr.

Παιδιά από όλον τον κόσμο στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

Μελίτα Βαγγελάτου έκθεση "Παιδιά από όλον τον κόσμο" στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας" ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Tο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο διοργανώνει την έκθεση φωτογραφίας "Παιδιά από όλον τον κόσμο στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας" της Μελίτας Βαγγελάτου στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας.

Σκοπός της έκθεσης είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας και την αξιοποίησή της ως πηγή για την κατανόηση του κόσμου που τα περιβάλλει. Η συλλογή φωτογραφιών, η ματιά της φωτογράφου Μελίτας Βαγγελάτου, αποτυπώνει πραγματικές καταστάσεις που βιώνουν παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Info: hcm.gr.

“Η πιθανότητα του φόβου”

Εικαστική Έκθεση του Τάκη Γιαλελή ΙΜΚ

Εγκαινιάζεται την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, ώρα 19:00 η εικαστική έκθεση με έργα του αρχιτέκτονα / εικαστικού καλλιτέχνη Tάκη Γιαλελή με τίτλο "Η πιθανότητα του φόβου" στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206.

Ο Τάκης Γιαλελής διακεκριμένος αρχιτέκτονας και εικαστικός καλλιτέχνης ολοκλήρωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα εικαστικών έργων του κατά την περίοδο της καραντίνας του covid-19 με τίτλο "Η πιθανότητα του φόβου".

Τα έργα της έκθεσης είναι έργα με εκφραστική λιτότητα μεγάλης ενσυναίσθησης και συναισθηματικής φόρτισης με πολλαπλές αναγνώσεις. Η ιδιαίτερη σκέψη και κοινωνική ευαισθησία του καλλιτέχνη είναι έκδηλη σε όλα τα έργα που έχει κατά καιρούς υλοποιήσει. Κείμενα παρουσίασης έκθεσης: Μπία Παπαδοπούλου, Ιστορικός Τέχνης.

"Μέσα" στο video installation του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου JULIAN MOMMERT

Παράλληλα με τις (sold-out) παραστάσεις του INK, παρουσιάζεται στην Αίθουσα Banquet το video installation του Δημήτρη Παπαϊωάννου με τίτλο Μέσα. Πρόκειται για ένα μονοπλάνο της εξάωρης θεατρικής παράστασης που ανέβηκε την άνοιξη του 2011. Οι επισκέπτες είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν όση ώρα θέλουν, να καθίσουν όπου θέλουν, να φύγουν και να ξαναγυρίσουν όσες φορές θέλουν.

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα

Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος

Street Photography - Έκθεση με φωτογραφίες από όλο τον κόσμο

Doug Phillips # USA # Rome, Via del Corso, 2022 BLANK WALL GALLERY

Στη Blank Wall Gallery φιλοξενείται η διεθνής έκθεση φωτογραφίας "Street Photography". Η Φωτογραφία Δρόμου ασκεί πάντα γοητεία τόσο στο φωτογράφο όσο και στο θεατή, γιατί οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι ενδιαφέρουσες και πολλές φορές έχουν έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε μας ταξιδεύουν και μας κάνουν μέρος, έστω και νοητά, της σκηνής που βλέπουμε να απεικονίζεται μπροστά μας.

Η ιστορία που θέλει να διηγηθεί ο φωτογράφος είναι τις περισσότερες φορές πολύ ενδιαφέρουσα αφού όλοι προσπαθούμε να βιώσουμε τις συνθήκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων που απεικονίζονται. Προσπαθούμε να διεισδύσουμε στη στιγμή της φωτογραφίας, να ταξιδέψουμε στο χώρο και το χρόνο και να γευτούμε τη στιγμή. Όσο πιο παραστατική είναι η φωτογραφία, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος.

Ιστορικές στολές και ενδύματα στο Μουσείο Ακρόπολης

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, παρουσιάζεται στο Μουσείο Ακρόπολης, η εμβληματική έκθεση με τίτλο "Ένδυμα Ψυχής", σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου θα φιλοξενηθούν με μια ξεχωριστή τέχνη 70 ενδυμασίες και στολές του προπερασμένου αιώνα, που διαφύλαξε και διαφυλάττει η αγάπη και το μεράκι ανθρώπων, ιδιαίτερα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αλλά και άλλα Μουσεία της χώρας.

Στην έκθεση θα θαυμάσουμε τα 70 έργα κατανεμημένα σε πέντε κύριες ενότητες: ενδυμασίες που ανήκαν σε ιστορικά πρόσωπα, τοπικές φορεσιές από την μητροπολιτική Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη, την Κύπρο και τις "χαμένες πατρίδες".

Στολές και ενδύματα που έχουν σχέση με ήρωες της επανάστασης του ’21, με επώνυμα και ανώνυμα πρόσωπα του 18ου και του 19ου αι. Ορισμένα μόνον από τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή, έχουν δει το φως πέρυσι και φέτος σε εκθέσεις των καλλιτεχνών στην Καλαμάτα, την Ύδρα, τη Σύρο, την Κύπρο, την Κορέα (Σεούλ) και τελευταία στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας στην Κρήτη, με έμφαση εκάστοτε σε ενδυμασίες του χώρου παρουσίασής τους. Όμως, η συνολική μεγάλη παρουσίαση φιλοξενείται σήμερα στο Μουσείο Ακρόπολης και οφείλει την υλοποίησή της στο Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης για τις κρητικές ενδυμασίες. Info: theacropolismuseum.gr.

