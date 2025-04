Δωρεάν στην πόλη τη Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου – Εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα M.Τετάρτη 16 Απριλίου στην καρδιά της πόλης.

Ο Απρίλιος “καλπάζει” και οι ευκαιρίες να απολαύσουμε την Αθήνα παραμένουν πολλές και ενδιαφέρουσες με διάφορες δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για τη M.Τετάρτη 16 Απριλίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής

Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025

17.30 Χορωδία Βάνια Μονέβα (Βουλγαρία)

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

19.00 Χορωδία Βάνια Μονέβα (Βουλγαρία)

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

20.00 Συμφωνία του Χριστού – Πασχαλινή συναυλία ΚΟΘ

Αφροδίτη Πατουλίδου, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Λέο ΜακΦαλ

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

Για τις συναυλίες που θα δοθούν στην Εναλλακτική Σκηνή και την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ θα υπάρξουν προκρατήσεις μέσω της ticketservices.gr. Έναρξη προκρατήσεων 8 Απριλίου στις 9.00.

”Το Θείο Δράμα” του Ρωμανού του Μελωδού

“Το Θείο Δράμα” του Ρωμανού του Μελωδού είναι ένα Βυζαντινό Δράμα σε μορφή ορατορίου που πραγματεύεται τα Πάθη του Χριστού, βασισμένο στους ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού. Στην εκδήλωση της Μ. Τετάρτης, 16 Απριλίου, 19:00, στην Αργυρούπολη, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης” (Λεωφόρος Κύπρου 68) συμμετέχουν οι ηθοποιοί Γρηγόρης Βαλτινός, Φιλαρέτη Κομνηνού, Στέφανος Κυριακίδης, Ιωάννης Αθανασόπουλος και Βασίλης Αθανασόπουλος, καθώς και καταξιωμένοι τραγουδιστές, συνοδευόμενοι από ζωντανή ορχήστρα βυζαντινών οργάνων και χορωδία ψαλτών. Η εκδήλωση διοργανώνεται δωρεάν από το Εθνικό Ωδείο Ηλιούπολης με την υποστήριξη του Δήμου Ηλιούπολης.

Οι ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού αντλούν έμπνευση από τα Ιερά Ευαγγέλια και υπογραμμίζουν τη σημασία των Παθών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την Ανάσταση του Χριστού. Η μουσική περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα και ερμηνείες βυζαντινών ύμνων από ορχήστρα με ανακατασκευασμένα βυζαντινά και παραδοσιακά όργανα.

Η παρουσία των ηθοποιών Γρηγόρη Βαλτινού, Φιλαρέτης Κομνηνού και Στέφανου Κυριακίδη προσθέτει πλοκή και βάθος στην ιστορία, αναδεικνύοντας την πολιτισμική και θρησκευτική σημασία της Βυζαντινής δημιουργίας. Η παράσταση επιδιώκει να προσφέρει ένα ψυχαγωγικό θέαμα υψηλού επιπέδου.

Φωτεινή Παλπάνα – “Colourground”

Η δεύτερη ατομική έκθεση της Φωτεινής Παλπάνα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει έναν διάλογο μεταξύ της γλυπτικής και των νέων ζωγραφικών έργων της. Η έκθεση περιλαμβάνει την εγκατάσταση “Islands on my mind grow on my back” (2021), με διαστρωμάτωση τσιμεντοειδών υλικών σε έντονους χρωματισμούς, καθώς και τη ζωγραφική σύνθεση “Soft Paintings: I had so much painting in me!” (λαδοπαστέλ σε συνθετικά υφάσματα με πέλος), έργο που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου.

Οι δύο ενότητες συνυπάρχουν, αντικατοπτρίζοντας και επεκτείνοντας η μία την άλλη. Τα γλυπτά παρουσιάζονται ως χρωματιστή ύλη στερεοποιημένη σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ενώ οι ζωγραφικές εικόνες, διαμορφωμένες με “ελεγχόμενο αυθορμητισμό” και παιγνιώδη διάθεση, διατηρούν αφαιρετικά σχήματα με αναφορές στο σώμα, το τοπίο και το ανάγλυφο του εδάφους.

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο εικαστικό έργο της Παλπάνα, προσφέροντας αφορμή για τη διερεύνηση διαφορετικών κατηγοριών αναπαράστασης και πεδίο αλληλεπίδρασης και αισθητηριακής πρόσληψης. Μέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών και μέσων, η δουλειά της διαμορφώνεται κυρίως σε εγκαταστάσεις-περιβάλλοντα με τα χαρακτηριστικά γεωλογικών διαμορφώσεων και αποσπασματικών τοπίων που προσφέρονται για ανάγνωση ή αποκρυπτογράφηση, όπου η ανθρώπινη παρουσία ενέχεται σε διάφορους βαθμούς.

Τα ογκώδη γλυπτά της από τσιμεντοειδή υλικά – βράχοι, νησιά, κομμάτια εδάφους, θραύσματα τοπίων – συνυπάρχουν με έργα από ύφασμα, το οποίο η καλλιτέχνης χειρίζεται γλυπτικά, σχεδιαστικά και ζωγραφικά.