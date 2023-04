Δωρεάν στην πόλη την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου.

Η ταινία μικρού μήκους “Memoir of a Veering Storm” της Σοφίας Γεωργοβασίλη αποκλειστικά στο onassis.org

To “Memoir of a Veering Storm” είναι η ιστορία ενηλικίωσης ενός 15χρονου κοριτσιού στη διάρκεια ενός σχολικού οχταώρου. Το σενάριο της ταινίας αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Onassis Culture, στο πλαίσιο του προγράμματος Onassis Cinema in Development.

Τι νιώθει άραγε ένα εφηβικό σώμα αντιμέτωπο με μια έκτρωση; Έχοντας κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου 2022 (Berlinale), στο διαγωνιστικό τμήμα Generation, η μικρού μήκους ταινία “Memoir of a Veering Storm” της Σοφίας Γεωργοβασίλη κάνει την ψηφιακή πρεμιέρα της αποκλειστικά στο onassis.org

Σοφία Γεωργοβασίλη MYRTO APOSTOLIDOU

Η ταινία φιλοξενείται στο Screening Room της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού The New Yorker, δίπλα σε ανερχόμενες ταινίες μικρού μήκους από όλον τον κόσμο.

Η Άννα συνοδεύεται στο σχολείο από τη μητέρα της ένα πρωινό, λίγο προτού ξεσπάσει ένας κυκλώνας πάνω από την πόλη. Το κορίτσι το σκάει από το σχολείο και, με τη βοήθεια του φίλου της, βρίσκονται σ’ ένα νοσοκομείο. Εκεί η Άννα θα αντιμετωπίσει το γεγονός που θα την οδηγήσει από την εφηβική στην ενήλικη ζωή της.

Δωρεάν πασχαλινές εκδηλώσεις από τον Δήμο Αθηναίων

O Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις πασχαλινές εκδηλώσεις που διοργανώνει μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων από τις 8 έως τις 12 Απριλίου δωρεάν στους χώρους πολιτισμού της πόλης.

Δωρεάν πασχαλινές εκδηλώσεις στον Δήμο Αθηναίων MARIA MAKRAKI

Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου

15:00-16:30, 17:00-18:30, 19:00-20:30 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΛΟΥ (Φανοσθένους και Σφιγγός, Νέος Κόσμος)

"Ο κ. Αυγός με ανοιχτές αγκάλες" Εργαστήρι κεραμικής για όλη την οικογένεια. Ο κ. Αυγός καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και τους πληροφορεί για τον πηλό και την τέχνη της Κεραμικής και στη συνέχεια πλάθουν τα δικά τους πήλινα αυγά.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 9247031 (Δευτέρα & Παρασκευή: 14:00 - 20:00 & Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη: 10:00 - 14:00).

Δείτε εδώ όλες τις εκδηλώσεις.

Η Αλίκη στην χώρα της πορσελάνης

Στην Αίθουσα Τέχνης "Αστρολάβος - δεξαμενή" παρουσιάζεται η ατομική έκθεση γλυπτικής της Λιάνας Παπαλέξη, με τίτλο: "H Αλίκη στην χώρα της πορσελάνης"

Η Αλίκη στην χώρα της πορσελάνης ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η γλύπτρια δημιουργεί γλυπτά από χυτή πορσελάνη και παρουσιάζει μια εγκατάσταση με έντονα υπερρεαλιστικό χαρακτήρα λαμβάνοντας έμπνευση από ένα από τα πιο κλασικά παραμύθια την "Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων". Είναι ένα φαντασιακό περιβάλλον, ένας κήπος, εμπνευσμένος από το γνωστό παραμύθι του Lewis Carroll.

Η σύλληψη της εγκατάστασης έχει ως αφετηρία τον κήπο στον οποίο προσπαθεί να βγει η Αλίκη αφού πέσει στην κουνελότρυπα, προσπαθώντας να βρει το κατάλληλο μέγεθος για να χωρέσει από την μικρή πορτούλα που οδηγεί σ’ αυτόν. Το έναυσμα του έργου ήταν η παρακάτω φράση: "Η Αλίκη γονάτισε και μέσα από το πέρασμα αντίκρυσε τον πιο όμορφο κήπο που είχε δει ποτέ της".

Στην πράξη είναι μια εγκατάσταση από πορσελάνες. Για την καλλιτέχνιδα είναι μια εγκεφαλική απόδραση, ένα πέρασμα από την πραγματικότητα σ’ έναν κόσμο που εμπνεύστηκε για να αισθάνεται όμορφα, σε ένα μαλακό, εύθραυστο, οργανικό-φυτικό περιβάλλον όπου βρίσκει διέξοδο από την σκληρότητα της πραγματικής ζωής.

Αίθουσα Τέχνης «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ– Δεξαμενή», Ξανθίππου 11, πλατ. Δεξαμενής, Κολωνάκι. Διάρκεια έκθεσης: 7 Απριλίου – 27 Μαΐου 2023. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή: 11.00 – 16.00 και 17.00 – 20.00, Σάββατο 11.00 – 15.00. Τηλ.: 210 7294342,3 http://astrolavos.gr.

Από τον προσφυγικό συνοικισμό στην πόλη και τους φωτογράφους της

Δυο εκθέσεις "Από τον προσφυγικό συνοικισμό στην πόλη" και "Παλιοί φωτογράφοι της Νίκαιας, μέρος 2ο" παρουσιάζονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας "Ντίνος Κατσαφάνας".

Παλιοί φωτογράφοι της Νίκαιας, μέρος 2ο PINAKOTHIKI-NIKAIARENTIS.GR

Η ιστορική έκθεση "Από τον προσφυγικό συνοικισμό στην πόλη", σε επιμέλεια Κυριακής Παπαθανασοπούλου, Δρ. Νεότερης Ιστορίας, παρουσιάζει τις διαδικασίες της αστικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων τα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του συνοικισμού και τη διαμόρφωση μιας νέας πόλης του Μεσοπολέμου.

Η Νέα Κοκκινιά είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμών του 20 ου αιώνα και η προσφυγική εμπειρία έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της. Οι σύνθετες διαδικασίες της αστικής αποκατάστασης, τα προβλήματα και οι πρακτικές εξωραϊσμού, η πολιτική ένταξη και η επαγγελματική αποκατάσταση, οι όψεις της καθημερινής ζωής και της αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου, καθώς και τα κοινωνικά και εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της προσφυγικής ταυτότητας και της μικρασιατικής μνήμης αποτελούν αντικείμενο αυτής της έκθεσης, η οποία προσπαθεί να αναδείξει ορισμένα από τα πιο προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας και της ιστορίας της Νίκαιας.

Η έκθεση "Παλιοί φωτογράφοι της Νίκαιας, μέρος 2ο", σε επιμέλεια Μαρίας Πούλου, ιστορικού της τέχνης, παρουσιάζει είκοσι πέντε φωτογράφους ελληνικής καταγωγής που συνδέθηκαν με την προσφυγική πόλη: επαγγελματίες του στούντιο, ανώνυμους και επώνυμους υπαίθριους φωτογράφους, ιδιαίτερους ερασιτέχνες του μεσοπολέμου. Η πόλη, οι ανθρώπινες σχέσεις, η απασχόληση, ο δημόσιος βίος, η πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, η σχολική ζωή, το παιδί και ο γάμος αποτυπώνονται σε 130 εκθέματα δείχνοντας το εύρος της τοπικής επαγγελματικής φωτογραφίας. Σημαντικό μέρος του εκτιθέμενου υλικού οφείλεται στην πολυετή έρευνα του Βασίλη Βασιλειάδη, μικρασιατικής καταγωγής Νικαιώτη φωτογράφου και ερευνητή. Δίπλα στο υλικό αυτό πρωτοστατεί η μνήμη των κατοίκων, όπως διαφυλάχθηκε σε φωτογραφική εικόνα και βγήκε από τις ιδιωτικές συλλογές των Νικαιωτών για να ανασυστήσει τη φωτογραφική γενεαλογία της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες και ξεναγήσεις για το κοινό. Η έκθεση θα παραμείνει κλειστή από Μ. Πέμπτη 13/4 έως και Δευτέρα 17/4. Περισσότερα εδώ...

Παράλληλοι Μονόλογοι

Στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζεται η έκθεση του Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο "Παράλληλοι Μονόλογοι".

Ο Νεκτάριος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στην Τήνο και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από τη σχολική ηλικία. Μαθήτευσε δίπλα στον "κυρ Τάκη", τον τηνιακό ζωγράφο-αγιογράφο Παναγιώτη Μεταξά, ο οποίος τον μύησε στο χρώμα και το πινέλο. Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ με δασκάλους τους Γ. Γκολφίνο, Γ. Διβάρη και Λ. Ψυρράκη. Μετά την αποφοίτηση του επέστρεψε στο νησί και έκτοτε διδάσκει στο εργαστήριο ζωγραφικής Τήνου. Συγχρόνως, η ενασχόλησή του με την ύπαιθρο τον οδήγησε να διεξάγει ακαδημαϊκά μια σπουδή σχετικά με την τοπιογραφία.

"Ο Νεκτάριος Αντωνόπουλος με παρρησία και νεανική τόλμη- αρνείται και είναι φανερό στις συνθέσεις του- να ακολουθήσει συνταγές και φόρμουλες συμπεριφοράς επιπόλαια διδαγμένες. Αναζητά το νέο μέσα από την καταστρατήγηση αυτού που θα ήταν αποδεκτό μα και πολύ αναμενόμενο. Για να το κάνει αυτό αμφισβητεί φανερά τη σιγουριά που θα του έδινε η αναπαράσταση των μορφών με βάση τη φωτοσκίαση. Θα έλεγα πως αποδεικνύοντας την ευαισθησία του και με κάποια ώριμα διατυπωμένη γραμμική ευσέβεια, προσπαθεί να ορίσει την έκταση του φωτός, υπακούοντας στην ενέργεια που του ελευθερώνει το χρώμα. Είναι δύσκολος δρόμος αυτός, ιδιαίτερα όταν στις προθέσεις σου είναι να παρασταθεί το απίθανο. Πώς να αποτυπώσεις πειστικά τη βροχή ή πώς να εντοπίσεις ζωντανό κόκκινο χρώμα κοιτάζοντας τον ουρανό τη νύχτα; ", αναφέρει μεταξύ άλλων ο εικαστικός Αλέκος Κυραρίνης.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Cafe Ο Κήπος του Μουσείου, Πατησίων 44, Αθήνα. Το Μουσείο παραμένει κλειστό Κυριακή του Πάσχα και 1 Μαΐου.

