Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 18 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις και η Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 18 Μαΐου.

Διεθνής Ημέρα Μουσείων με πλήθος εκδηλώσεων

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18/5) με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και δωρεάν είσοδο στις περιοδικές εκθέσεις ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Το θέμα του εορτασμού φέτος είναι “Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής”, μία θεματική που σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επιθυμεί να αναδείξει τον ρόλο και τη δύναμη των μουσείων στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Σήμερα, η είσοδος είναι ελεύθερη στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ πολλά μουσεία, δημόσια και μη, διοργανώνουν πλήθος εκδηλώσεων όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά και γύρω από αυτήν.

Το πρόγραμμα των δράσεων που έχουν ετοιμάσει τα ελληνικά μουσεία με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2023 είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερα για τις εκδηλώσεις εδώ...

Διεθνής Ημέρα Μουσείων με ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

VANGELIS PATSIALOS

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει με μια ξεχωριστή σειρά επετειακών εκδηλώσεων. Σε μία από αυτές, οι πόρτες του ΒΜΦ ανοίγουν για μια σειρά από

Πέμπτες και η ομάδα του μουσείου προσκαλεί τους ενήλικες επισκέπτες να ανακαλύψουν το σπάνιο αυτό βιομηχανικό μνημείο μέσα από μια ιδιαίτερη απογευματινή ξενάγηση με ελεύθερη συμμετοχή που συνοδεύεται από early

drink.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ΔΗΜ που φέτος έχει θέμα "Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής", η απογευματινή ξενάγηση της Πέμπτης 18 Μαΐου γίνεται πιο εορταστική καθώς η περιήγηση των ενηλίκων στις εγκαταστάσεις του

εργοστασίου φωταερίου θα κλείσει με ένα DJ set.

Ώρα έναρξης ξενάγησης: 19.15, Διάρκεια: 60-70’, Σημείο συνάντησης: Κεντρική Καμινάδα, Ώρα έναρξης DJ set: 21.00, Χώρος διεξαγωγής: Νέο Υδαταέριο, Απαραίτητη και για τα δύο η κράτηση θέσης μέσω viva.gr.

Queer Movie Nights στο Goethe Institut

ENFANT TERRIBLE PICTURE TREEINTERNATIONAL

Μια σειρά κινηματογραφικών προβολών, το FILM CLUB αναπτύσσεται σε ξεχωριστά "επεισόδια" τα οποία επιμελούνται διαφορετικά ελληνικά κινηματογραφικά φεστιβάλ. Στο πλαίσιο του προγράμματος που εκτυλίσσεται σποραδικά από τον Ιούλιο του 2022, προβάλλονται ταινίες από την Ταινιοθήκη του Goethe-Institut μαζί με ταινίες που προτείνονται από τους συνεργάτες του FILM CLUB. Μεταξύ άλλων: SIFF, Nionia Films, Ethnofest, Νύχτες Πρεμιέρας.

To πέμπτο επεισόδιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 19:00 στο Goethe-Institut Athen, σε επιμέλεια του κινηματογραφικού Φεστιβάλ "Queer Movie Nights", και σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Νορβηγίας, το Norwegian Film Institute και το Cinobo. Το FILM CLUB είναι μια πρωτοβουλία του Goethe-Institut Athen.

Noora [Noora], Tommy Næss FILMSELSKAPET

Πρόγραμμα

• Thanks for dancing [Takk for turen], Henrik Martin Dahlsbakken / Νορβηγία, 2016, 19' / (Στα νορβηγικά με ελληνικούς υπότιτλους). Μια σχέση ζωής φτάνει στο τέλος της, καθώς ακολουθούμε δύο ηλικιωμένους και πρώην αθλητές τον τελευταίο χειμώνα που ζουν μαζί.

• Noora [Noora], Tommy Næss/ Νορβηγία, 2017, 20' / (Στα νορβηγικά με ελληνικούς υπότιτλους)

Η Noora μεγαλώνει σε μια αυστηρή χριστιανική αίρεση. Όταν ερωτεύεται τη Siv, ανατρέπει τα σχέδια της οικογένειάς της να την παντρέψουν με τον κατά πολύ μεγαλύτερο της, Johannes.

ENFANT TERRIBLE PICTURETREEINTERNATIONAL

20:00

• Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ [Enfant terrible], Oskar Roehler / Γερμανία, 2020, 134' / (Στα γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους). Με στυλιζαρισμένες εικόνες και θεατρικά σκηνικά που συχνά θυμίζουν τα κινηματογραφικά αριστουργήματα του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, ο Όσκαρ Ρόλερ μας ταξιδεύει στην υπερβολική ζωή και το πολωτικό έργο του θρυλικού σκηνοθέτη, όπου κυριαρχούν η δίψα για έρωτα, η φρενίτιδα των ναρκωτικών και η εργασιακή μανία, μεταξύ ιδιοφυΐας και τρέλας.

Μια κάλπη για την Τέχνη

Έργο TORIS ASTERIOS CHILI ART GALLERY

Η Chili Art Gallery παρουσιάζει την πρωτότυπη δράση "Μία κάλπη για την Τέχνη". Στο χώρο θα εκτεθούν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευαστικής γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και design.

Η δράση-έκθεση προτρέπει τους επισκέπτες να προσεγγίσουν κάθε έργο που εκτίθεται με το προσωπικό αντιληπτικό κριτήριό τους ώστε να επιλέξουν και να ψηφίσουν τελικά για αυτό, που ταιριάζει περισσότερο στην εικαστική τους ανάγνωση και αισθητική τους. Για το λόγο αυτό, δόθηκε και στους καλλιτέχνες η δυνατότητα της ελεύθερης πρότασης των έργων που θα εκθέσουν ώστε χωρίς συγκεκριμένο θέμα, να παρουσιαστούν ποικίλες τεχνοτροπίες, χρωματικές παλέτες, θέματα και διαστάσεις έργων.

Η διαδικασία: Στην "κάλπη" που θα βρίσκεται εντός της αίθουσας, οι φιλότεχνοι επισκέπτες θα μπορέσουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, να "ψηφίσουν" το έργο που τους άρεσε περισσότερο. Για όσους από τους επισκέπτες συμμετέχουν ψηφίζοντας, θα ακολουθήσει μία κλήρωση όπου ο τυχερός νικητής που θα κληρωθεί, θα λάβει δώρο ένα υπογεγραμμένο μοναδικό έργο. Ο νικητής θα επιλέξει από την ενότητα Phenomena by Toris, έργο της αρεσκείας του, το οποίο θα παραχθεί σε διάσταση 80×120 cm, σε UV direct print σε Dibond.

Περισσότερα εδώ...

Έκθεση EVROVIZION στο Goethe - Ξεναγήσεις

Maria Tsagkari, This Is the Place Gentlemen!, human hair, wooden pole, Athens/GR, 2023. COURTESY OF THE ARTIST

Στο Goethe-Institut Athen φιλοξενείται η ομαδική έκθεση "EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES", η οποία διερευνά την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, και εξετάζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Οκτώ καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από διαφορετικές χώρες προσεγγίζουν την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης εστιάζοντας στις παρυφές της. Μέσα από τα έργα τους θέτουν άβολα ερωτήματα, ενώ επικεντρώνονται σε ανησυχητικές εξελίξεις που αφορούν ζητήματα όπως ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, ο πόλεμος και η περιβαλλοντική καταστροφή.

Ivana Ivković, MONUMENT: NO ONE IS LOST, Videoperformance und Installation – Gerüst, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad/RS, 2021. COURTESY OF THE ARTIST

Σε επιμέλεια της Sabina Klemm και της Sanja Kojić Mladenov, το συνεργατικό-δημιουργικό εκθεσιακό πρότζεκτ διερευνά την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, και εξετάζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η έκθεση του ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), παρουσιάζεται στην Αθήνα σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen και το EMΣT | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Για ξενάγηση στην έκθεση εδώ...

Περισσότερα για την έκθεση εδώ...

