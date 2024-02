Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην Αθήνα από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς.

Προτάσεις που σου… “ανοίγουν την όρεξη” και δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό, να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Δωρεάν έκθεση στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Η έκθεση του Στέργιου Στάμου, “Γόρδιοι Δεσμοί”, που θα παρουσιαστεί στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, από 22 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Γιάννης Μπόλης και συμπεριλαμβάνει έργα τα οποία εντάσσονται σε δύο μεγάλες ενότητες δουλειάς του των τελευταίων χρόνων.

Στην πρώτη, εκκινεί από μία πραγματικότητα που είναι δίπλα μας, την πραγματικότητα της μετανάστευσης και της αναζήτησης χιλιάδων ανθρώπων μιας φανταστικής “Γης της Επαγγελίας”, για τον εγκλωβισμό τους σε δομές φιλοξενίας, αντιμέτωπους με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και την απόρριψη.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, ο Στάμος επικεντρώνεται στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, αλλά και στην Ελλάδα της αναζήτησης νέων μορφών αλληλεγγύης, ενότητας και συνύπαρξης.

Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μία νέα σειρά γλυπτών. Πρόκειται για γλυπτά με υλικά όπως τσιμέντο, σιδερένιες λεπτές ράβδους βαμμένες με λαμπερά χρώματα, αλουμίνιο και φως, και αναφορές εκτεινόμενες από τον μυθικό μάντη Τειρεσία μέχρι τις συμπαντικές θεωρίες του Stephen Hawking.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Κτίριο Β΄ της Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων και τα εγκαίνια την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:00, θα πλαισιωθούν από performance με τον χορευτή Σπύρο Ντόγκα.

Γιώργος Αλεξανδρίδης “…προβάλλουν λαμπρά στα ανώτερα ύψη των αιθέρων” – Εικαστική έκθεση με δωρεάν είσοδο

Η αίθουσα τέχνης “εκφραση – γιαννα γραμματοπουλου”, παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Γιώργου Αλεξανδρίδη με τίτλο “…προβάλλουν λαμπρά στα ανώτερα ύψη των αιθέρων”.

Γιώργος Αλεξανδρίδης παρουσιάζει τρεις εγκαταστάσεις, μία επιτοίχια και δύο στον χώρο. Στην πρώτη γλυπτική εγκατάσταση, αιωρούμενη στον χώρο παρουσιάζονται φιγούρες σε απαλά χρώματα, φιγούρες με στολές –πυροτεχνουργοί του στρατού, νοσοκόμες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με αντιασφυξιογόνες μάσκες, ηλεκτροσυγκολλητές, μελισσοκόμοι, κλόουν, δύτες αλλά και μέλη της Κου Κλουξ Κλαν.

Στη δεύτερη παρουσιάζεται μια πυκνή σύνθεση κεραμικών πιάτων, διακοσμημένων με καλοσχεδιασμένα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα που έχουν θέμα τον πόλεμο, την εξουσία, την πάλη και το σεξ. Τέλος μια εγκατάσταση από ομοιόμορφες σκηνές (φτιαγμένες από πηλό), αποτυπώνει τη σύγχρονη τραγική πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων που ξεριζώνονται βίαια ή εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Στις τρεις εγκαταστάσεις της έκθεσης, ο εικαστικός κατορθώνει να αντλήσει ένα μεστό σε νοήματα περιεχόμενο, με ανατρεπτική και ειρωνική διάθεση, σουρεαλιστικό πνεύμα και προφανείς συμβολικές προθέσεις, να αναφερθεί στη ζωή και στον θάνατο, στη βία και στην καταστροφή, στην προστασία και στην απώλεια, να επικεντρωθεί σε κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στη σημερινή αντιφατική και παράδοξη συγκυρία της μετάβασης, της αστάθειας και των ανατροπών σε όλα τα πεδία της ζωής, παρουσιάζοντας ένα αμφίσημο και πολυεπίπεδο, σε προσεγγίσεις και ερμηνείες, περιβάλλον.”, παρατηρεί για το έργο του ο επιμελητής της έκθεσης Γιάννης Μπόλης. Τα εγκαίνια της έκθεσηςθα γίνουν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 19:00 – 22:00.

Λουδοβίκος των Ανωγείων – “Ιχνηλατώντας το Φως”

Εγκαινιάζεται ο νέος χώρος της genesis gallery στην οδό Ιπποκράτους 121 με την νέα έκθεση του Λουδοβίκου των Ανωγείων “Ιχνηλατώντας στο Φως”. Τα εγκαίνια γίνονται την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00 σε καλλιτεχνική διεύθυνση-επιμέλεια του Γιώργου Τζανέρη. Την έκθεση στηρίζει και προλογίζει με το κείμενό της η Ντόρα Ηλιοπούλου – Ρογκάν, Δρ. Ιστορικός της Τέχνης και τεχνοκριτικός Officier des Arts et Lettres.

Εμπνευσμένος και χαρισματικός ο τρόπος που ο προικισμένος καλλιτέχνης, όντως, εντοπίζει και ιχνηλατεί ευρηματικά – μες από το φως-χρώμα και αντίστροφα – τη μεταφυσική τους υπόσταση, διεγείρει ουσιαστικά όχι μόνο τη φαντασία μας αλλά και τον ψυχισμό μας.

Απλά, ευτελή, πινέλα μετουσιώνονται μες από την ίδια την ψυχή του Λουδοβίκου σε μεταφυσικές, κινητήριες δυνάμεις. Οικογενειακές φωτογραφίες, θησαυρίσματα ψυχής μεταμορφώνονται εκ των “ενδον” σε ανθεκτικά στον χρόνο “μνημεία”.

Ομαδική έκθεση “From The Outside Looking In”

Το T.A.F./ the art foundation παρουσιάζει την ομαδική έκθεση “From The Outside Looking In”. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φυλής στο Ζεφύρι. Η έξω από το αστικό κέντρο, χωρική συνθήκη του Ζεφυρίου, λειτούργησε ως αφετηρία για την συγκέντρωση ενός αρμολογήματός καλλιτεχνικών πρακτικών, εκτός του θεσμοθετημένου “κέντρου”.

Τώρα, θα επιχειρηθεί ο εμπλουτισμός και η τοποθέτησή τους εντός του γεωγραφικού κέντρου της Αθήνας. H μετατοπισμένη αυτή συνθήκη μελετά την παραμεθόριο, την πολυώνυμή ανθρωπογεωγραφία και την ξεχασμένη δεισιδαιμονία εντός της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής. Οι καλλιτέχνες/ιδες προσεγγίζουν και περιγράφουν την οριακή σχέση του εσωτερικού-εξωτερικού και όλων των ενδιάμεσων χώρων του γεωγραφικού και πολιτισμικού εδάφους. Τα εγκαίνια την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00.