Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 14 Μαΐου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τρίτη 14 Μαΐου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 14 Μαΐου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Με 2 Ματιές” – Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης “Αγγελική Χατζημιχάλη” την έκθεση φωτογραφίας “Με 2 Ματιές” των Μιλτιάδη Κατρακούλη, χοροδιδασκάλου από τα Μέγαρα και του φωτογράφου Γιώργου Μουστάκα, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Πρόκειται για έκθεση 24 φωτογραφικών σκηνικών που προσεγγίζουν με ένα σύγχρονο τρόπο συγκεκριμένα εικαστικά έργα τέχνης, Ελλήνων ζωγράφων, όπως των Θ. Ράλλη, Απ. Γεραλή, Ν. Λύτρα, Ν. Γύζη, Γ. Ιακωβίδη, κ.α., οι οποίοι αποτύπωσαν την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα.

Επισημαίνεται ότι τα έργα, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και αποτυπώθηκαν φωτογραφικά σε αναπαράσταση, προέρχονται από ελληνικές ιδιωτικές συλλογές, συλλογές ιδρυμάτων και μουσείων, μεταξύ αυτών και από την Εθνική Πινακοθήκη. Επιμέλεια έκθεσης: Σταυρούλα Πισιμίση, λαογράφος, υπεύθυνη του Μουσείου. Είσοδος για το κοινό δωρεάν.

“Springtime Stories” της Γεωργίας Μπλιάτσου – Δωρεάν έκθεση

Ιστορίες απόλυτα συνδεδεμένες με τη Μητέρα-Φύση, αλλά και με την Άνοιξη, διηγείται στη νέα ατομική της έκθεση η ζωγράφος Γεωργία Μπλιάτσου με τίτλο “Springtime Stories” στην γκαλερί “Αστρολάβος-Δεξαμενή”, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Λουίζας Καραπιδάκη.

Η ζωγράφος παρουσιάζει τη δουλειά της σε πέντε εύγλωττες θεματικές ενότητες, απόλυτα συνδεδεμένες με τον αέναο κύκλο της ζωής, στέλνοντας το μήνυμα της για την προστασία του πλανήτη, πιο επιτακτική από ποτέ, επισημαίνοντας την ανάγκη της αρμονικής συμβίωσης όλων των έμβιων όντων, για αμοιβαίο όφελος, για τη διατήρηση μιας βιώσιμα επιθυμητής ανάπτυξης, καθώς όλα τα είδη είναι απαραίτητα για την ισορροπία του πλανήτη γη. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Τρίτη–Παρασκευή: 12.00–16.00 και 17.00–20.00, Σάββατο 11.00–15.00.

Kωνσταντίνος Πάτσιος, “My father had a big nose” – Δωρεάν έκθεση

Η The Blender Gallery παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου με τίτλο ‘My father had a big nose’ , Objects and toys from an aggressive childhood, σε επιμέλεια της Χριστίνας Ντουγεροπούλου.

Στη νέα του ατoμική έκθεση ο εικαστικός διαμορφώνει ένα Gesamtkunstwerk, ένα συνολικό έργο τέχνης που περιλαμβάνει επιτοίχια έργα, γλυπτά, video και NFTs. O Πάτσιος εμπλουτίζει τη ζωγραφική διαδικασία με τις τεχνικές του κολλάζ και του ντεκολάζ δημιουργώντας ένα παλίμψηστο με σύμβολα και εικόνες που συνδέουν τον ενήλικο κόσμο με τον παιδικό, τον μικρόκοσμο με το συλλογικό ασυνείδητο.

Στα γλυπτά του, σύνθετα ready mades, κυριαρχεί μια σαρκαστική διάθεση, ενίοτε αυτοβιογραφική, περιγράφοντας τη σχέση με τον φυσικό αλλά και με τον επουράνιο πατέρα.

“Φύση Πάσχουσα” – Δωρεάν έκθεση

Δωρέαν ομαδική έκθεση “Φύση Πάσχουσα” / “Natura Patients” θα φιλοξενήσει η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (κτήριο Α) με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), σε επιμέλεια της Νίνας Φραγκοπούλου, δρ Θαλάσσιας Βιολογίας και ανεξάρτητης επιμελήτριας.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Άρτεμις Αλκαλάη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Έλενα Αντωνοπούλου, Τζένη Αντωνοπούλου, Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Κλειώ Γκιζελή, Ελένη Γκλίνου, Λυδία Δαμπασίνα, Χαράλαμπος Δερμάτης, Θαλασσινή Δούμα, Μάρθα Δημητροπούλου, Γιάννης Ζιώγας, Στεφανίa Ζουρούδη, Μάριον Ιγγλέση, Αντιγόνη Καββαθά, Άντζι Καρατζά, Άρης Κατσιλάκης, Αθηνά Λατινοπούλου, Αγγελική Λόη, Δήμητρα Μαλταμπέ, Μιχάλης Μανουσάκης, Ειρήνη Ματσούκη, Τάσος Μισούρας, Ισμήνη Μπονάτσου, Σταύρος Μπονάτσος, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Τιτίτα Σάλλα, Ιφιγένεια Σδούκου, Δήμητρα Σκανδάλη, Γιώργος Σταματάκης, Παναγιώτης Τανιμανίδης, Τάσσος Τριανταφύλλου.