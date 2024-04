Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 25 Απριλίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Πέμπτη 25 Απριλίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Πέμπτη 25 Απριλίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα (25/4) με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν μουσικό αφιέρωμα και συζήτηση στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή

Την Πέμπτη 25 Απριλίου, ο Voice 102,5 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή εγκαινιάζουν τη σειρά The Writers Sessions στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον θρυλικό ποιητή, συγγραφέα και τραγουδοποιό Leonard Cohen με live μουσική και συζήτηση.

Leonard Cohen ASSOCIATED PRESS

Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει live εκτελέσεις από τους Nalyssa Green, Lou is και Christian Roning, με special guests τους Μανώλη Φάμελλο και Amalia & The Architects. Στη συζήτηση, που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, θα συμμετέχουν η ποιήτρια και μεταφράστρια Μυρσίνη Γκανά, η συγγραφέας, δημοσιογράφος και μεταφράστρια Χίλντα Παπαδημητρίου και ο τραγουδοποιός Μανώλης Φάμελλος.

Ο Leonard Cohen έχοντας ήδη εκδώσει δύο μυθιστορήματα και αρκετές ποιητικές συλλογές, αποφασίζει στα μέσα του ’60 να μετακομίσει στης Η.Π.Α. και να προσπαθήσει να χωρέσει το λόγο του σε μελωδίες, με αφετηρία το ντεμπούτο δίσκο του Songs of Leonard Cohen το 1967. Το κατάφερε και με το παραπάνω, και μισό αιώνα αργότερα τα τραγούδια του ακόμα ακούγονται, διασκευάζονται και συνδέουν εκατομμύρια ανθρώπων ανα τον κόσμο.

Την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 20.00, θα ακούσουμε live εκτελέσεις πολυαγαπημένων αλλά και λιγότερο γνωστών τραγουδιών του (ανάμεσά τους τα Hallelujah, Suzanne, Anthem, Paper Thin Hotel, και Dance me to the end of Love) αλλά θα συζητήσουμε επίσης την πολύπλευρη ματιά του στον κόσμο: από το ερωτικό, στο πνευματικό, στο πολιτικό και πάλι στο ερωτικό.

Την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 20.00 στο Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στη γκαλερί Ζουμπουλάκη

Ioanna Limniou, Hoffman, 2024, oil on canvas, 100 x 80 cm. Ioanna Limniou

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Βασιλικής Κούκου, με τίτλο “Where flowers are singing” σε επιμέλεια της Αγγελικής Μπάρα. Στον χώρο της γκαλερί θα στηθεί μια εγκατάσταση όπου θα συνυπάρχουν ζωγραφικά έργα, υφασμάτινα πλάσματα και λουλούδια.

“Εικόνες από πλάσματα, φυτά, μαγικά φίλτρα, τοτέμ και αδιευκρίνιστης ταυτότητας φιγούρες παρμένες από τη σφαίρα της ψευδαίσθησης, της μυθολογίας και του παραμυθιού, διαρρέουν στον χώρο. Στη δουλειά της Κούκου συνδιαλέγονται οι ποιητικοί ρυθμοί των χρωμάτων με τον παιδικό αυθορμητισμό, ζωντανεύοντας πολλαπλές αφηγήσεις ξεκάθαρες ή περίπλοκες που αναμειγνύονται με προσωπικές εμπειρίες. Η καλλιτέχνις μεταφέρει προσωπικές σκέψεις και ζεστές αναμνήσεις μέσα από φόρμες ευκίνητες, αέρινες και ελαστικές καθοδηγούμενες από χρωματιστές αντηχήσεις αισθήσεων.

Η πρακτική της Κούκου βασίζεται στην επέκταση του μαγικού κόσμου της τέχνης στην καθημερινή ζωή, αλλά και αντιστρόφως. Υβριδικές ζωγραφικές συνθέσεις πολλαπλών διαστάσεων και υλικών ενορχηστρώνουν έναν υφολογικό διάλογο μεταξύ του χρώματος και της χειρονομίας. Μέσα από μια οικοφεμινιστική προσέγγιση, η Κούκου παρουσιάζει έναν κόσμο, όπου η ύπαρξη είναι άφθαρτη, ερμηνεύοντας τη ζωή μέσα από τα στάδια της αυτό-δημιουργίας της φύσης. Τα διαχρονικά σύμβολα της ζωγραφικής της Κούκου, πρωταγωνιστούν ως βασικοί πυλώνες της εύρυθμης λειτουργίας ενός σύμπαντος, χωρίς διακρίσεις ή ιεραρχίες, όπου κυριαρχεί η συνεργασία έναντι της ατομικής δράσης.

Πραγματικά φυτά, από το Polyamorous, συνδιαλέγονται με υπερρεαλιστικά λουλούδια, ρίζες, κεραμικά φίλτρα και τρισδιάστατης μορφής πλάσματα από ύφασμα, μεταμορφώνοντας τον χώρο της γκαλερί σε μια πολύχρωμη όαση”.

Δωρεάν Πασχαλινά εργαστήρια από το ΠΙΟΠ στην Αθήνα

Πασχαλινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, για μικρούς και μεγάλους PEXELS

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποδέχεται το Πάσχα και οργανώνει εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, για μικρούς και μεγάλους, στο κτήριο του Ιδρύματος στον Ταύρο.

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 (ώρα 17:30), οργανώνεται εργαστήρι πασχαλινών κατασκευών για όλη την οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι, με οδηγό τη φαντασία και την καθοδήγηση της Ιφιγένειας Λελοβίτη, θα περάσουν χαρούμενες πασχαλινές στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα διακοσμώντας λαμπάδες και πασχαλινά καλαθάκια. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη διεύθυνση [email protected], γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 20 πρώτοι κάθε εργαστηρίου θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους.

Δωρέαν εικαστική περιήγηση στην γκαλερί The Breeder

H γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Ιωάννας Λημνιού στην γκαλερί, με τίτλο “Though as a ghost, I shall lightly tread, the summer fields” σε επιμέλεια της Οντέτ Κουζού.

Περιλαμβάνει ένα νέο σώμα ζωγραφικών έργων, στο οποίο η εικαστικός διερευνά θέματα που αφορούν στην σχέση ανθρώπου και ζώου, σκηνές από την αγροτική ζωή, την κοινωνικότητα, καθώς και τις απόκρυφες πτυχές του τοπίου, ζητήματα τα οποία επανέρχονται συχνά στη δουλειά της. Ο τίτλος, προέρχεται από ένα χαϊκού του Χοκουσάι το οποίο συνέθεσε στο τέλος της ζωής του, αποκαλύπτοντας το μυστικιστικό βίωμα του ζωγράφου, καθώς φαντάζεται τον εαυτό του να περιπλανιέται στο τοπίο ως μια άυλη υπόσταση στη μεταθανάτια ζωή. Η Λημνιού χρησιμοποιεί με δεξιοτεχνία έντονα χρώματα, απεικονίζοντας πορτρέτα και τοπία που αφηγούνται ιστορίες και μας συστήνουν τους χαρακτήρες των έργων της.

Έχοντας έντονο το βίωμα της υπαίθρου, η επαφή της με την λαϊκή ζωγραφική και τις αγροτικές πρακτικές, προσδίδει μια σχεδόν πνευματική ποιότητα στη δουλειά της. Η μελαγχολία που κυριαρχεί στην ζωγραφική της λειτουργεί ως κατώφλι μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, προσδίδοντας την αίσθηση ενός αέναου χώρο-χρόνου.