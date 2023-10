Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου.

“ΑΝΔΟΡΡΑ” του Μαξ Φρις

Ο σπουδαίος εκπρόσωπος της σύγχρονης Ελβετικής λογοτεχνίας Μαξ Φρις, γεννήθηκε το Μάιο του 1911 στη Ζυρίχη, όπου και πέθανε τον Απρίλιο του 1991. Μέσα στο μεταπολεμικό τοπίο της Ευρώπης συγγράφει σημαντικά λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα, μεταξύ αυτών και η “Ανδόρρα”, κατατάσσοντάς τον στο πάνθεον των Ευρωπαίων συγγραφέων του εικοστού πρώτου αιώνα.

Η “Ανδόρρα” γράφεται το 1961, ενώ στην Ελλάδα την γνωρίσαμε το 1962, στο μοναδικό της ανέβασμα, από το θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν. Στο έργο ξεδιπλώνεται η διαδρομή του νεαρού Αντρί που μεγαλώνει και ζει στην μικρή πολιτεία-μοντέλο της Ανδόρρας, ενός φανταστικού τόπου, όπου υφίσταται την καχυποψία και την περιθωριοποίηση των συμπολιτών του λόγω της εβραϊκής του ταυτότητας.

Ο εβραίος αποτελεί το σύμβολο όλων εκείνων που η αστική κοινωνία μετέτρεψε σε παρίες. Ο Μαξ Φρις, μέσα από τις πολύπλοκες σχέσεις των ηρώων του, καταγγέλλει τις φρικαλεότητες που μπορεί να έχει ο κοινωνικός κομφορμισμός και αποκαλύπτει το ποσό ο καθένας είναι υπεύθυνος για το σύνολο και το σύνολο για τον καθένα. Πόσο αθώος ή ένοχος είναι ο κάθε Ανδορρανός, δηλαδή ο καθένας από εμάς; Aίθουσα: Black Box. Περισσότερα εδώ…

Χριστίνα Κάλμπαρη – “Δελτίο Απόντων”

Η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας” ή αλλιώς η “Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων” του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου παρουσιάζει για πρώτη φορά στους χώρους της εικαστική έκθεση. Πρόκειται για την ατομική έκθεση της εικαστικού Χριστίνας Κάλμπαρη με τίτλο “Δελτίο Απόντων”, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με έργα που έγιναν ειδικά για τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Χριστίνα Κάλμπαρη - "Δελτίο Απόντων" / Zyklon B, 2023, ακρυλικό σε καμβά, 30x40εκ.

Η έκθεση αποτελείται από έργα ζωγραφικής και σχέδια σε χαρτί, που δημιουργήθηκαν ειδικά για τον χώρο της Βιβλιοθήκης, με αφετηρία φωτογραφίες και κινηματογραφικά ντοκουμέντα από την Κατοχή και το Ολοκαύτωμα. Οι ζωγραφικές συνθέσεις, που προέκυψαν από την ελεύθερη εικαστική απόδοση του αρχειακού υλικού, έχουν ως σκοπό να προσεγγίσουν το συγκλονιστικό αυτό θέμα, καθώς και την τραγική αίσθηση της απώλειας, κυρίως μέσα από μια συμβολική και υπαρξιακή ματιά. Η νέα αυτή ζωγραφική σειρά συνομιλεί με τα έργα της ενότητας H εκδρομή, τα οποία σκιαγραφούν τη γαλήνη μιας μονοήμερης εκδρομής στη φύση, καθώς αυτή επισκιάζεται από την αδιόρατη απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα έργα – εμπνευσμένα από τη νουβέλα της Anna Seghers Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν – είχαν πρωτοπαρουσιαστεί στην ομώνυμη ατομική έκθεση στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, την άνοιξη του 2023 σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου.

Χώρος: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας” /2ος όροφος, Ακαδημίας 20, 10671 Αθήνα.

Ραφαέλα Στρέβλου – “Out of Burrows”

Η γκαλερί Artshot – Sophia Gaitani παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Ραφαέλας Στρεβλού με τίτλο Out of the Burrows”. Ακολουθεί μέρος του κειμένου για την έκθεση που έγραψαν οι Γιώργος Καζάζης και Παναγιώτης Σιάγκρης με βάση τις σημειώσεις της εικαστικού:

“Τα περισσότερα παραμύθια, φλερτάρουν με το κακό, το χρησιμοποιούν με σκοπό να προσδώσουν στην ιστορία που αφηγούνται ανασφάλεια και μια σχετική δόση αγωνίας. Τα έργα της Ραφαέλας Στρεβλού, απεικονίζουν σκηνές βγαλμένες από εφιαλτικούς κόσμους, με πρωταγωνιστικό ρόλο το στοιχείο του φανταστικού, με σκοπό να αντιμετωπίσει ο θεατής, την πιο σκοτεινή πλευρά του συνειδητού και ασυνείδητου κόσμου. Να βγουν στην επιφάνεια πτυχές του ψυχισμού μας, καταπιεσμένοι φόβοι και συναισθήματα από τα οποία προσπαθούμε να ξεφύγουμε, επιδιώκοντας λύτρωση και κάθαρση. Οι ειδικές θεματολογίες των έργων της, απεικονίζουν φανταστικά τοπία, στα οποία δημιουργεί εικόνες – στιγμιότυπα από μια σκηνή. Μία σκηνή όπου οι ανθρωπόμορφες φιγούρες με κεφάλια ζώων, σταματούν την οποία δράση τους και στρέφοντας το βλέμμα προς εμάς, παίρνουν τη θέση του απειλητικού, του κρυμμένου, του επικείμενου κακού. Το σύνολο αυτής της αφήγησης, είναι επηρεασμένο από τη φαντασία, τα παραμύθια τη μυθολογία και τη μουσική. Στα έργα της Στρεβλού, κυριαρχούν οι ψυχροί χρωματισμοί με κοντινές τονικές σχέσεις, δημιουργώντας μία θαμπή ατμόσφαιρα, που περιβάλλει τους χαρακτήρες, διεγείρει συναισθήματα, μνήμες και εντείνει στη γενική αίσθηση του εφιαλτικού, δημιουργώντας μια συνθήκη από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις. […]

Η Ραφαέλα Στρεβλού είναι εικαστικός με βάση στην Αθήνα και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 2016-2022 στο 6ο εργαστήριο ζωγραφικής. Το κύριο υλικό που χρησιμοποιεί είναι το λάδι σε καμβά.

“Μινωικός πολιτισμός. Μια ματιά μέσα από μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου”

Το Μουσείο Ακρόπολης φιλοξενεί στο φουαγιέ του ισογείου του την φωτογραφική έκθεση “Μινωικός πολιτισμός. Μια ματιά μέσα από μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου”.

Η έκθεση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “∆ράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021”. Μέχρι 30 Οκτωβρίου.

Σάββας Γεωργιάδης – “Πρόσωπα”

Στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, Athens – στο πλαίσιο του αφιερώματος “Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη” – που διοργανώνεται για 7η χρονιά και με επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Αθανασίου, παρουσιάζονται έργα του εικαστικού Σάββα Γεωργιάδη με τίτλο “Πρόσωπα”.

Η έκθεση περιλαμβάνει 20 περίπου ζωγραφικά έργα από την τελευταία περίοδο του καλλιτέχνη και θα εκτίθενται στους χώρους του ξενοδοχείου έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Εφευρετικός, ανήσυχος και μάστορας του χρώματος ο Σάββας Γεωργιάδης παρουσιάζει με καθαρότητα, ακρίβεια και λιτότητα την πιο πρόσφατη δουλειά της καλλιτεχνικής του πορείας, δημιουργώντας μια δική του πραγματικότητα με ιδιαίτερη καθαρή προσωπική γραφή. Επίκεντρο της έρευνας και θεματολογίας του παραμένει η υπερμεγέθης ανθρώπινη γυναικεία φιγούρα. Ρεαλιστής με pop στοιχεία στη ζωγραφική του, παρουσιάζει έναν ολόκληρο κόσμο από νέες σύγχρονες γυναίκες με εκρηκτική ζωτικότητα και κρουστό δέρμα σε μετάβαση. Αφηρημένα μοντέλα που δεν ορίζουν εποχή, δεν επικοινωνούν άμεσα με τον θεατή και κατακλύζουν την ζωγραφική επιφάνεια με κοντινά πλάνα και παραμορφωτικές παρεμβάσεις. Πορεύονται από το παρελθόν και αγωνιωδώς βαδίζουν προς το μέλλον απειλώντας να διαρρήξουν τα όρια του τελάρου ακυρώνοντας έτσι την μοναχικότητά τους.

Έργο από την έκθεσης "Σάββας Γεωργιάδης Πρόσωπα" στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel

Η ψυχή της ζωγραφικής του Γεωργιάδη είναι το χρώμα το οποίο ασκεί γι’ αυτόν μια σχεδόν μεταφυσική επιρροή και χρησιμοποιείται για να εκφράσει ένταση, δύναμη και πάθος. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί μελάνι με ακρυλικό και λάδι στο φόντο του καμβά σε έντονα πλακάτα χρώματα ενδυναμώνοντας την ασπρόμαυρη σάρκα των μοντέλων του.

Αυστηρός ως προς την οργανωτική διαδικασία της σύνθεσης, του σχεδίου και της χρήσης των έντονων χρωμάτων από τα οποία ποτέ δεν αποκλίνει στην ενότητα αυτή ο καλλιτέχνης, αναδεικνύει ψυχογραφήματα αναλύοντας την αμεσότητα της εσωτερικής συγκίνησης και την πιστότητα της Ιδέας.

Όπως αναφέρει η Ιστορικός Τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης Ελένη Αθανασίου “…Στο έργο του πρωταγωνιστεί η πλούσια εσωτερικότητα, ο ψυχισμός, η ποίηση και η εκφραστικότητα του καλλιτέχνη τα οποία αναδεικνύει χρησιμοποιώντας ως μοντέλα σύγχρονες γυναικείες φιγούρες με μοναδικό του σκοπό να φωτίσει τις ψυχές τους και να αναπλάσει τη σύγχρονη πραγματικότητα.” και συνεχίζει “…το πορτρέτο του Σάββα Γεωργιάδη μπόρεσε να επανεφεύρει τον εαυτό του τέλεια και, εμπνευσμένο από τα καλλιτεχνικά ρεύματα του παρελθόντος και μεγάλους δημιουργούς όπως ο Lucian Freud και ο Francis Bacon έδωσε αφορμή για νέες και πρωτότυπες ερμηνείες.”