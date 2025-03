Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 12 Μαρτίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 12 Μαρτίου στην καρδιά της πόλης.

Ο Μάρτιος πλησιάζει να κλείσει το πρώτο του μισό και οι ευκαιρίες να απολαύσουμε την Αθήνα παραμένουν πολλές και ενδιαφέρουσες με διάφορες δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 12 Μαρτίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Αστυνομική βία, κατάχρηση εξουσίας και ακροδεξιά δίκτυα

Το Goethe-Institut Athen προσκαλεί το κοινό σε μια εκδήλωση με καλεσμένους τους συγγραφείς Mohamed Amjahid και Ιάσονα Γουσέτη. Οι συγγραφείς θα συζήτησουν για την αστυνομική βία, την κατάχρηση εξουσίας και τα ακροδεξιά δίκτυα, σε συντονισμό της δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κλειώς Παπαπαντολέων.

Ρατσιστικά μηνύματα, υπερβολική αστυνομική βία, συγκάλυψη παραβιάσεων. Ενώ τα Υπουργεία Εσωτερικών και οι δυνάμεις ασφαλείας στη Γερμανία και την Ελλάδα συχνά μιλούν για «μεμονωμένα περιστατικά», οι έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα προβλήματα είναι βαθιά ριζωμένα στους μηχανισμούς ασφαλείας και των δύο χωρών.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Mohamed Amjahid αποκαλύπτει μέσα από τις έρευνές του πώς ο δομικός ρατσισμός και η κατάχρηση εξουσίας διαπερνούν την αστυνομία στη Γερμανία. Στο βιβλίο του Alles nur Einzelfälle? [Όλα απλώς μεμονωμένα περιστατικά;] βασίζεται σε αντιπροσωπευτικές μελέτες, πολυετείς ερευνητικές δημοσιογραφικές αναλύσεις και προσωπικά βιώματα για να δείξει πόσο βαθιά είναι ριζωμένο το αστυνομικό πρόβλημα στη γερμανική αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο Ιάσονας Γουσέτης καταγράφει στη μελέτη του “Αστυνομική βία και θεμελιώδη δικαιώματα: Μια επισκόπηση της αυθαιρεσίας της αστυνομίας στην Ελλάδα” συστηματικές περιπτώσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας και υπερβολικής βίας στην Ελλάδα. Με βάση πολυετή εμπειρία, αναλύει τη δομική διάσταση του φαινομένου.

Αναδρομική έκθεση “Chryssa: Selected Artworks”

Ο χώρος τέχνης Imagine Visual Arts παρουσιάζει την έκθεση “Chryssa: Selected Artworks“, μια σημαντική εκδήλωση για την ελληνική εικαστική σκηνή. Η Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη (1933-2013), γνωστή διεθνώς ως Chryssa, ήταν Ελληνίδα καλλιτέχνις που πρωτοπόρησε στη γλυπτική, αναδεικνύοντας το νέον ως γλυπτικό μέσο. Δημιούργησε έργα που δίνουν μορφή στο φως, τη γραφή και το αστικό τοπίο, με επιρροές από την αρχαία ελληνική καλλιγραφία, τις φωτεινές επιγραφές της Νέας Υόρκης και τη δυναμική του μινιμαλισμού.

Η έκθεση, υπό την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Γατσά, φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα έργα της, αποκαλύπτοντας τη μοναδική της ικανότητα να μετατρέπει τον χώρο, το φως και τη δομή σε ένα ενιαίο εικαστικό σύμπαν.

Η Chryssa γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι και στο San Francisco Art Institute, πριν εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη, όπου ήρθε σε επαφή με την avant-garde σκηνή της εποχής. Έργα της φιλοξενούνται σήμερα σε κορυφαία μουσεία, όπως το MoMA και το Guggenheim στη Νέα Υόρκη, το Whitney Museum of American Art, το Centre Pompidou στο Παρίσι, το Smithsonian American Art Museum στην Ουάσινγκτον και το Tate Modern στο Λονδίνο.

Η καριέρα της ήταν γεμάτη τολμηρούς πειραματισμούς και συμμετοχές σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως η Μπιενάλε της Βενετίας και η Documenta του Κάσελ. Το όνομά της συνδέθηκε με σημαντικές μορφές της σύγχρονης τέχνης, όπως ο Andy Warhol και ο Robert Rauschenberg.

Στην έκθεση “Chryssa: Selected Artworks”, παρουσιάζονται έργα από διαφορετικές φάσεις της καριέρας της. Το έργο Cityscape: Times Square αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα της, όπου η ένταση των φωτεινών πινακίδων αποδίδεται μέσα από μια γλυπτική σύνθεση. Τα έργα Letters Composition αποκαλύπτουν τη μανία της με την τυπογραφία, ενώ το γλυπτό Birds αναπαριστά την εναέρια κίνηση των πουλιών. Η σειρά Chinese Characters αποκαλύπτει την επιρροή της καλλιγραφίας.

Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τους συλλέκτες και τους φιλότεχνους να γνωρίσουν το έργο της Chryssa από κοντά, ενώ τα έργα θα διατίθενται προς πώληση. Επιμέλεια: Ελένη Γατσά. Εγκαίνια: Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025, 19:00-22:00.

Albert Leo Peil – “Moon Argent”

Το The Intermission και η Jan Kaps παρουσιάζουν την έκθεση “Moon Argent”, την πρώτη ατομική του Albert Leo Peil στην Ελλάδα. Ο Albert Leo Peil, αν και σε μεγάλο βαθμό αφανής κατά τη διάρκεια της ζωής του, άφησε μια πλούσια κληρονομιά που διερευνά θέματα ταυτότητας και φύλου μέσα από μια ιδιοσυγκρασιακή προσέγγιση στην υλικότητα.

Ενσωματώνοντας μυθολογικά και επιστημονικής φαντασίας στοιχεία με απεικονίσεις ουράνιων μορφών και πολιτισμικών συμβόλων, οι συνθέσεις του Peil κατασκευάζουν έναν κόσμο από πουαντιγιστικά τοπία και εξιδανικευμένες μορφές. Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογίας και μυστικισμού προσδίδει στο έργο του μια μοναδική χρονικότητα, προσανατολισμένη στο μέλλον αλλά και βαθιά ριζωμένη στη μεταφυσική περισυλλογή.

Ο Peil συχνά απεικονίζει αμφίσημες και ανδρόγυνες φιγούρες, συγχωνεύοντας αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά για να οραματιστεί ένα μέλλον queer ζωτικότητας και εξέλιξης. Οι εικόνες του μοιάζουν με ψήγματα από μια εναλλακτική πραγματικότητα, υποδηλώνοντας κοσμικές, μυθολογικές ή και υπερβατικές αφηγήσεις.

Η σχέση του καλλιτέχνη με τον χαλκό είναι σχεδόν αλχημική. Μέσα από τη χαρακτική, τη διάβρωση και τη σφυρηλάτηση, το μέταλλο μεταμορφώνεται σε ένα αρχείο χρόνου, με τις επιφάνειές του να συσσωρεύουν βάθος, μνήμες και ίχνη που αναδύονται καθώς το φως αλληλεπιδρά με την ύλη. Μέσω πειραματισμού με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών του, αποκαλύπτονται οι λανθάνουσες μεταμορφώσεις που κρύβονται μέσα τους.

Εγκαίνια: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, 18:00 – 21:00.

Ομαδική έκθεση “flow” στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Στην έκθεση “floW”, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών δημιουργούν ένα σύνθετο καλλιτεχνικό εγχείρημα που συνδυάζει την κριτική χαρτογράφηση με βίντεο, φωτογραφία, εικαστικά έργα και σύγχρονες πρακτικές οπτικοποίησης δεδομένων. Η έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και οπτικής καταγραφής δικτύων ιαματικών λουτρότοπων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ο Maurice Merleau-Ponty ορίζει το σώμα ως πρωταρχικό μέσο σχετισμού με τον κόσμο, ενώ το νερό λειτουργεί ως μέσο διαμεσολάβησης μεταξύ σώματος και περιβάλλοντος. Το νερό γίνεται μεταφορά για την εμπειρία της σωματικότητας, καθώς η εμβύθιση σε αυτό επηρεάζει όλες τις αισθήσεις μας: την κίνηση, την ισορροπία και τον ψυχισμό μας. Αυτή η εμπειρία αποκαλύπτει τη ρευστότητα της αντίληψής μας σε μια διαρκή αισθητηριακή ροή.

Αξιοποιώντας την καταγραφή και τα δεδομένα της έρευνας τριών διαφορετικών δικτύων ιαματικών πηγών, η έκθεση “floW” προσφέρει ένα ευρύ νοητικό πλαίσιο για συζήτηση πάνω στους υλικούς και συμβολικούς μετασχηματισμούς της ροής. Αυτό το πλαίσιο συνδέεται με τη “ζώσα δράση” της πηγής ως γενεσιουργού δύναμης, καθώς και με έννοιες όπως η συνέχεια και η ασυνέχεια στον χρόνο και τον χώρο, η μετάβαση από την ακμή στην παρακμή, από το παρελθόν στο παρόν.

Παράλληλα με τις βιντεοεγκαταστάσεις της ερευνητικής ομάδας, η έκθεση παρουσιάζει μια διάδραση μεταξύ φωτογραφικού υλικού και εικαστικών έργων από δέκα γνωστούς σύγχρονους καλλιτέχνες. Τα έργα επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν για να διαμορφώνουν συσχετισμούς με το οπτικό υλικό, προτείνοντας μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση των ιαματικών τόπων και της σύγχρονης ελληνικής επαρχίας.

HAU Movie Club: Η Εξαφάνιση (1971)

Διάρκεια: 114′, Ετος Παραγωγής: 1971, Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε συνεργασία με την Mooviereel, παρουσιάζει το αστυνομικό θρίλερ του Alan J. Pacula, “Η Εξαφάνιση” (Klute), με τους Donald Sutherland και Jane Fonda στους κεντρικούς ρόλους, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, στις 19:00, με ελεύθερη είσοδο.

Η ταινία αποτελεί τη δεύτερη δουλειά του Alan J. Pacula, γυρισμένη σε περίοδο αναταραχής στις ΗΠΑ, και είναι το πρώτο μέρος της άτυπης “τριλογίας της παράνοιας”, μαζί με τις ταινίες “Η Εξαφάνιση” (Klute), “Υπόθεση Πάραλαξ” (The Parallax View) και “Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου” (All the President’s Men). Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από το όνομα του χαρακτήρα του αστυνομικού που υποδύεται ο Donald Sutherland.

Η ταινία προτάθηκε για δύο Όσκαρ: Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου και Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο κέρδισε η Jane Fonda. Λόγω του πολιτικού ακτιβισμού της κατά του πολέμου του Βιετνάμ, η Jane Fonda δεν έλαβε θερμή υποδοχή από το κοινό εκείνη την περίοδο.

Ο αστυνομικός John Klute (Donald Sutherland), βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου κάνει έρευνες για την εξαφάνιση ενός επιχειρηματία. Το μοναδικό του στοιχείο για την υπόθεση είναι η σχέση του εξαφανισμένου επιχειρηματία με μια πόρνη πολυτελείας, την οποία ενσαρκώνει η Jane Fonda.

Η ταινία θα προβληθεί με υπότιτλους στα Ελληνικά.