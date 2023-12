Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου.

ΑΤΗ Χmas Bazaart

Στις φετινές γιορτές ο Εικαστικός Επιμελητής Πάρης Καπράλος και η Επιμελήτρια Τέχνης Βέρα Κατρανίδου σε συνεργασία με την ARTgrID διοργανώνουν στη Luminous Eye Gallery (Μητσαίων 2A, Αθήνα) το ATH Xmas Bazaart, μία ολοκληρωμένη έκθεση έργων τέχνης, η οποία συμπεριλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, εικαστικά αντικείμενα, και έντυπης ψηφιακής τέχνης, σε μια εικαστική ποιοτική αντιπρόταση στα μπαζαάρ της εορταστικής περιόδου. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα που έχουν φιλοτεχνήσει εικαστικοί καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, ποικίλου ύφους, και σε διαστάσεις που τα καθιστούν κατάλληλα για ωραία δώρα.

PIXABAY

Ο Ludvig Elblaus στο ΚΣΥΜΕ

Ο Σουηδός καλλιτέχνης και ερευνητής Ludvig Elblaus, καλεσμένος του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ), θα πραγματοποιήσει παρουσίαση – διάλεξη – συναυλία του έργου του στο στούντιο του ΚΣΥΜΕ (athensconservatoire.gr).

Ο Ludvig Elblaus είναι καλλιτέχνης και ερευνητής που εργάζεται κυρίως μαζί με υπολογιστικά υλικά για τη δημιουργία ηλεκτροακουστικής μουσικής, καθώς και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, μουσειακά εκθέματα και συνεργασίες σε μεγαλύτερα συνεργατικά έργα σε διάφορες παραδόσεις, π.χ. όπερα, θέατρο και χορός. Η καλλιτεχνική του πρακτική εξερευνά το χάος, τα δυναμικά συστήματα, τη μοντελοποίηση ως καλλιτεχνική πρακτική, τις οικολογικές συμπεριφορές κ.α.

Πήρε το διδακτορικό του στο Sound and Music Computing το 2018 στο KTH Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη με τη διατριβή Crafting experience: Designing digital musical instruments. Τα τελευταία του έργα περιλαμβάνουν παραγγελίες για το GRM Acousmonium, το Labor Sonor Festival, το Elevate Festival και παραστάσεις στη Στοκχόλμη, το Κάιρο, τη Βιέννη, το Παρίσι, τη Ζυρίχη και το Γκρατς. Το 2022 ήταν συνθέτης στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Μουσικής και Ακουστικής στο Γκρατς και το 2023 εργάζεται στο Moving Loudspeakers Artistic Residency στο Institute for Computer Music and Sound Technology στο ZHdK. Διδάσκει επίσης στο Royal College of Music στη Στοκχόλμη.

Jacobs Jordaens (1593 - 1678). Η προσκύνηση των ποιμένων, π. 1615 – 1616. Λάδι σε μουσαμά 151 Χ 168. εκ. Κληροδότημα Αλέξανδρου Σούτσου ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Χριστούγεννα στην Πινακοθήκη Μας

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου προτείνει ένα πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων που απευθύνεται όχι μόνο στο κοινό της Αθήνας αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θα βρεθεί στην πρωτεύουσα την περίοδο των εορτών.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου θα υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σε σύμπραξη με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99.2. Στο κεντρικό κτίριο της Πινακοθήκης θα βρίσκονται από το πρωί η Ματούλα Κουστένη και ο Δημήτρης Βραχνός για να καλημερίσουν τους ακροατές του σταθμού μ’ ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και στο εκθεσιακό περιβάλλον της Πινακοθήκης. Το πρόγραμμα του Μελωδία 99.2 θα συνεχιστεί από τον χώρο του Μουσείου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη στο μικρόφωνο, από τις 10.00 που θα ανοίξουν και οι πόρτες για το κοινό και μέχρι αργά το μεσημέρι στον αέρα του Μελωδία 99.2 θα εναλλάσσονται ευχές από καλεσμένους, επισκέπτες και ακροατές του σταθμού, πάντα μέσα από τον χώρος της.

Στις 14.00 το Φωνητικό Σύνολο Ρυθμός φέρνει ζωντανά κοντά μας την παράσταση Τα δικά μας Χριστούγεννα, όπου παρουσιάζονται Τραγούδια και Κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα ακούσουμε κάλαντα βυζαντινά, νησιώτικα, μακεδονίτικα, ηπειρώτικα και κυπριακά ενώ θα παρουσιάζονται με μουσικό και πρωτότυπο τρόπο ήθη κι έθιμα ελληνικών και κυπριακών πόλεων και χωριών. Το δεκαπενταμελές Φωνητικό Σύνολο Ρυθμός συνοδεύουν οι: Έλενα Βαρελά και Θάνος Ματζίλης (τραγούδι), Ρίτα Ζωβοίλη (κανονάκι), Σταυρούλα Τρυφιάτη (καβάλι), Γιάννης Γκαβαρδίνας (σαντούρι) και Ραφαήλ Μέτα (κιθάρα) . Στην αφήγηση ο ηθοποιός Δημήτρης Ήμελλος., Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Επιμέλεια: Νίκος Χιώτογλου.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών στο Πωλητήριο της ΕΠΜΑΣ θα γίνεται μεγάλο bazaar με παλαιότερες αλλά και νέες εκδόσεις σε τιμές έως και 70% χαμηλότερες. Μέσα από το bazaar αυτό δίνεται η ευκαιρία για μια διαφορετική πρόταση για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ομαδική έκθεση “Μικρά ζωγραφικά έργα 2023-2024”

Η Sianti Gallery παρουσιάζει την καθιερωμένη ομαδική έκθεση “Μικρά Ζωγραφικά Έργα 2023-2024”. Τα φετινά Χριστούγεννα η Sianti Gallery αποφάσισε να κάνει μία δωρεά στον Σύλλογο Ελπίδα κληρώνοντας ένα ζωγραφικό έργο του Θανάση Λάλα. Ο κάθε επισκέπτης της έκθεσης μπορεί να προμηθεύεται λαχνούς των 10 ευρώ καθ’ όλη την διάρκειά της παίρνοντας μέρος με τον τρόπο αυτό στην κλήρωση του έργου. Όλα τα έσοδα των λαχνών θα δοθούν στον Σύλλογο Ελπίδα και ένας τυχερός θα αποκτήσει το έργο του καλλιτέχνη στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου παρουσία ενός εκπροσώπου του συλλόγου.

«Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Μεταίχμιο συνδιοργανώνουν τη Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας με συντονίστρια τη συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας, τη Χρύσα Σπυροπούλου. Η Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων Μεταίχμιο συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2015 κι έκτοτε τα μέλη της συνέρχονται ανελλιπώς μια φορά τον μήνα, ημέρα Τετάρτη. Στη διάρκεια των συναντήσεων επιλέγονται και συζητιούνται μυθιστορήματα και διηγήματα από την ελληνική και ξένη λογοτεχνία του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα. Η λέσχη θα φιλοξενηθεί για δεύτερη φορά στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων.

Το βιβλίο που θα συζητηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στις 19.00 είναι «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Ουάιλντ (Μετάφραση Γωγώ Αρβανίτη).

Athens Book Space

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων είναι ένας σύγχρονος χώρος ανάγνωσης, συνάντησης, χαλάρωσης και εκδηλώσεων με επίκεντρο το βιβλίο, μέσα στην καταπράσινη καρδιά του Πάρκου Ελευθερίας, στην Βασ. Σοφίας. Ελεύθερη πρόσβαση σε έντυπα και ψηφιακά βιβλία, για παιδιά και ενήλικες, 24ωρη δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi, podcasts, συναντήσεις και συζητήσεις με συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων και πολλά ακόμα σας περιμένουν στο νέο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας. Το Athens Book Space υλοποιείται από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερα στο athensbookspace.gr