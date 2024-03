Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 20 Μαρτίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τετάρτη 20 Μαρτίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 20 Μαρτίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην Αθήνα από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Προτάσεις που σου… “ανοίγουν την όρεξη” και δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό, να ψυχαγωγηθεί με δωρεάν είσοδο.

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στο Θέατρο Σταθμός – Δωρεάν εκδήλωση ποίησης

Οι εκδόσεις “Ιωλκός” και το Θέατρο “Σταθμός” παρουσιάζουν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, την πρωτότυπη ποιητική ανθολογία “Ήθο [ποιείν]”, (ανθολόγηση – επιμέλεια Θανάσης Θ. Νιάρχου) μια ανθολογία που συγκροτούν τα ποιήματα είκοσι Ελλήνων ηθοποιών.

Ηθοποιοί που είτε έχουν φύγει από τη ζωή (Αιμίλιος Βεάκης, Κώστας Μουσούρης, Τζαβαλάς Καρούσος, Κάρολος Κουν, Θάνος Κωτσόπουλος, Τιτίκα Νικηφοράκη, Μίμης Φωτόπουλος, Μήτσος Λυγίζος, Γιώργος Μετσόλης, Αλέξανδρος Φερέντης, Χρήστος Ε. Κατσιγιάννης, Ιάκωβος Ψαρράς, Κατερίνα Γώγου, Δημήτρης Ποταμίτης), είτε ζουν και συνεχίζουν την από σκηνής δημιουργία τους (Χρήστος Ν. Βαλαβανίδης, Πάνος Κυπαρίσσης, Δημήτρης Καταλειφός, Περικλής Μουστάκης, Γιώργος Ζιόβας, Δημήτρης Τάρλοου), έχουν σχηματίσει ήδη μια πολύτιμη παρακαταθήκη με τα ποιητικά τους επιτεύγματα.

Μια επιλογή από τα επιτεύγματα αυτά θα διαβάσουν οι ίδιοι οι δημιουργοί τους, ενώ τα ποιήματα των εκλιπόντων ηθοποιών θα διαβάσουν οι συνάδελφοί τους Ρένη Πιττακή, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Μαριέτα Σγουρδέου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Μαρία Ζορμπά, Άννα Αδριανού, Λουκία Μιχαλοπούλου, Νίκος Διαμαντής και Μάνος Καρατζογιάννης.

Την ανθολογία θα παρουσιάσουν οι ποιητές Βαγγέλης Χρόνης και Γιώργος Χρονάς στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο “Σταθμός”, την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις εννιά το βράδυ. Περισσότερα στο stathmostheatro.gr.

Αφιέρωμα στον ποιητή Charles Simic – Δωρεάν εκδήλωση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το “Με τα λόγια (γίνεται)” αφιερώνουν φέτος στον Charles Simic την καθιερωμένη εκδήλωσή τους με αμερικανική ποίηση για τον εορτασμό του “Μήνα της Ποίησης”. Η εκδήλωση, την οποία επιμελείται η Λένα Καλλέργη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 στις 19:30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα).

Το “Με τα λόγια (γίνεται)” έχει, μέχρι σήμερα, παρουσιάσει αφιερώματα σε σπουδαίες μορφές της αμερικανικής ποίησης: Emily Dickinson, William Carlos Williams, Elizabeth Bishop, Robert Duncan, Marianne Moore, Ezra Pound, Robert Frost, Bill Knott, Denise Levertov. Φέτος παρουσιάζει, μεταφρασμένα από 12 Έλληνες ποιητές/ ποιήτριες, ποιήματα του Simic γραμμένα από το 1963 μέχρι το 2000.

Μεταφράζουν και διαβάζουν οι: Ορφέας Απέργης, Γιάννης Δούκας, Λένια Ζαφειροπούλου, Κατερίνα Ηλιοπούλου, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Λένα Καλλέργη, Δήμητρα Κωτούλα, Βασίλης Μανουσάκης, Στέργιος Μήτας, Χριστιάνα Μυγδάλη, Ιφιγένεια Ντούμη, και Όλγα Παπακώστα. Αναγνώστης των πρωτότυπων ποιημάτων θα είναι ο Peter O’Leary.

Ο Charles Simic γεννήθηκε στο Βελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας το 1938 και πέθανε στο Ντόβερ του Νιου Χάμσιρ το 2023. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1954, μετανάστευσε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ. Δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα το 1959 και από τότε εκδόθηκαν περισσότερα από 60 βιβλία του, 20 από τα οποία είναι βιβλία ποίησης. Έλαβε πολλές διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ των οποίων το Pulitzer Prize for Poetry, το Frost Medal, το Wallace Stevens Award, καθώς και υποτροφίες από το Guggenheim Foundation, το MacArthur Foundation, το National Endowment for the Arts και την American Academy of Arts and Letters.

Η Λένα Καλλέργη είναι ποιήτρια, γλωσσολόγος και μεταφράστρια. Έχει γράψει τα βιβλία ποίησης Ανήμερο (Ίκαρος, 2023), Περισσεύει ένα πλοίο (Γαβριηλίδης, 2016, β’ έκδ.: Μονόκλ, 2023· Βραβείο Κύκλου Ποιητών) και Κήποι στην άμμο (Γαβριηλίδης, 2010· Βραβείο “Μαρία Πολυδούρη”). Ποιήματα, δοκίμια και μεταφράσεις της περιλαμβάνονται σε ανθολογίες και περιοδικά της Ελλάδας και άλλων χωρών. Έχει μεταφράσει Leopardi (Η νύχτα απομένει, Γαβριηλίδης, 2013)· Keats, Coleridge, και Wordsworth (Κέδρος, 2021)· κ.ά..

“Ελλήνων Δρώμενα” – Εκπομπή στην ΕΡΤ 3

Η εκπομπή “Ελλήνων Δρώμενα” μας ταξιδεύει την Τετάρτη 20/3 στις 17:00 στη Λέσβο για να μας παρουσιάσει τα μοναδικά καφενεία του νησιού. Τις εστίες πολιτισμού του.

Ένα ταξίδι στο σήμερα, αλλά και πίσω στο χρόνο, που μας αποκαλύπτει τον «καφενειακό» βίο ενός σπουδαίου κόσμου που χάνεται και ίσως αναβιώνει στις μέρες μας, με ένα νέο τρόπο. Μια διαδρομή στους χώρους συναντήσεων και ψυχαγωγίας με ξεχωριστή ομορφιά και αρχιτεκτονική αισθητική και με ιδιαίτερους συμβολισμούς για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο φακός της εκπομπής περιηγείται στους χώρους και ανάμεσα στους ανθρώπους που αποτέλεσαν εστίες κοινωνικότητας, ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών, πολιτικών και παραπολιτικών συναντήσεων, λαϊκών συνελεύσεων, μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών, ψυχαγωγικών παιχνιδιών, εμπορικών συναλλαγών και τόσων άλλων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνταν στους μοναδικούς αυτούς χώρους.

Με σημείο εκκίνησης την παραγγελία του καφέ, ξεδιπλώνεται μια αλληλουχία σχέσεων επικοινωνίας, διαπροσωπικής επαφής και τόσων άλλων αναγκαίων και ευεργετικών εκφράσεων, κάποιες εξ΄ αυτών μάλιστα μέχρις εκρηκτικού σημείου…, που το σύνολο αυτών συμπληρώνει την ανάγκη της εξωστρέφειας των ανθρώπων, θεραπεύοντας την μοναξιά και την απομόνωση…

Στο «Αθανασιάδειο» καφενείο του Πλωμαρίου, στο «Στέκι» ή «τα Εξάρχεια» της Αγιάσου και στο καφενείο των «Εργατών» στο Μανταμάδος, καθρεφτίζονται οι ανθρώπινες κοινωνικές συμπεριφορές και εμφανίζονται ήθη και εικόνες από ένα κόσμο, που βρίσκεται κοντά στην φυσική κλίμακα επαφών και σχέσεων.

Δωρεάν εικαστική έκθεση στη γκαλερί Zουμπουλάκη

Στην γκαλερί Zουμπουλάκη παρουσιάζεται η νέα ατομική έκθεση του εικαστικού Μανώλη Χάρου με τίτλο “Ο αιωρούμενος χρόνος που τον βλέπεις”. Εκτίθενται έργα που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2017-2024.

Ο Μανώλης Χάρος γράφει: “Πανσέληνοι, σκονισμένα φεγγάρια, ματωμένες σελήνες, ακτίδες φωτός, λυκαυγή και λυκόφωτα, ορίζοντες. Θάλασσες που ανοίγονται και ανοίγουν τον νου καθώς απομακρύνουν το σύνορο της πραγματικότητας. Εικόνες που παλεύουν να δεσμεύσουν τον χρόνο. Αυτό δεν είναι η ζωγραφική; Ο αιωρούμενος χρόνος όπως τον βλέπεις. […] Αυτά τα έργα στην υλοποίησή τους διήρκεσαν πολύ.

Έγιναν όμως, με τον τρόπο που από πολλά χρόνια επεδίωκα, να δουλεύω μια εικόνα απελευθερωμένος από τα όριατ ου τελάρου και του νόμους του καβαλέτου· με όσα κατάφερα να μάθω στη ζωγραφική, στη χαρακτική και σε όλα τα σύγχρονα μέσα. Οι εικόνες έγιναν-υπήρξαν, και σιγά σιγά με τον χρόνο αποκτούσαν υλική υπόσταση. Ενώ στην κατασκευή τους διήρκεσαν χρόνια, όλα τα έργα, επιθυμούν να εμφανίσουν την στιγμή”. Περισσότερα στο zoumboulakis.gr.

“The Show Must Go On” στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα

Το ΚΥΤΤΑΡΟ παρουσιάζει την έκθεση Τέχνης «50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟ» στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα”. Με το πλούσιο άρωμα από το ένδοξο παρελθόν και με αισιόδοξο βλέμμα σε ένα ποιοτικότερο μέλλον, σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος, στην ξενάγηση μιας μυθικής διαδρομή 50 ετών, γνωστής και άγνωστης ιστορίας του πιο διαχρονικού πολιτιστικού φορέα στην Ελλάδα. Το Κύτταρο.

Μια μεγάλη ROCK έκθεση τέχνης στο πολιτιστικό κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ» του Δήμου Αθηναίων! Από τις 20 έως τις 23 Μαρτίου υποδεχόμαστε τους φίλους μας, παλιούς και νέους, σε μια πρωτότυπη αναδρομική έκθεση αφίσας, μια εικαστική έκθεση πορτραίτων, με videos, αντικείμενα, μουσικές και ομιλίες και με ένα στίχο του Freddie Mercury να δίνει το αέναο σύνθημα.. ‘‘THE SHOW MUST GO ON’’. Από 20-3 έως 23-3 2024 και από 11 π.μ. έως 7 μ.μ. Ηρακλειδών 66, Αθήνα 118 51.