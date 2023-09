Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου.

Pablo Held Trio Live στο Goethe Institut

Οι Pablo Held Trio είναι ένα από τα πιο δυναμικά και σημαντικά σχήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής. Στις συναυλίες τους ξεπερνούν τα όρια μεταξύ σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού εγκαταλείποντας την ιδέα της setlist και των προμελετημένων ενορχηστρώσεων.

Η συνοχή του Pablo Held Trio βασίζεται στη φιλία και στη δημιουργική επιθυμία να εισέρχονται συνεχώς σε άγνωστα εδάφη. Η καλλιτεχνική απήχηση και η αυτονομία των τριών σπουδαίων μουσικών προσελκύουν έναν αυξανόμενο κύκλο εξαιρετικών μουσικών από την Ευρώπη και την Αμερική που συχνά συμμετέχουν στο σχήμα.

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ WHO WE ARE, το τρίο θα δώσει μία συναυλία στο Goethe-Institut Athen.

Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, το Pablo Held Trio θα είναι στο Ωδείο Αθηνών για ένα masterclass που απευθύνεται σε μουσικούς και μουσικόφιλους.

Συναυλία της Big Band “Alexandros Affolter Live”

Η Big Band Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον διεθνή, καταξιωμένο ερμηνευτή Alexandros Affolter σε μία συναυλία αφιερωμένη στα αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια της τζαζ μουσικής σκηνής, με έμφαση στο ρεπερτόριο του Frank Sinatra.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2023.

Αριστείδης Λάππας έκθεση “Seven Days in New Crete”

Aristeidis Lappas, The Gift of Shamhat, 2023, oil on canvas, 210 x 205 cm. The Breeder

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Αριστείδη Λάππα με τίτλο Seven Days in New Crete.

Δανειζόμενη τον τίτλο της από το ουτοπικό στοχαστικό μυθιστόρημα φαντασίας του ποιητή και κριτικού Robert Graves, η έκθεση, όπως το βιβλίο, εξερευνά τον τρόπο που μυθολογικά πλάσματα και προσωπικές μυθολογίες συμπλέκονται στην αφήγηση και επεκτείνονται από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον. H έκθεση εμπνέεται από το συγκεκριμένο έργο του Graves αλλά και τα ευρύτερα συγγράμματά του σχετικά με την ελληνική μυθολογία. Στο ισόγειο της γκαλερί παρουσιάζεται μια σειρά από πίνακες μεγάλου μεγέθους στους οποίους ο Λάππας ξανασυναντά μυθολογικές φιγούρες που έχουν εμφανιστεί στο έργο του και στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα ο Μινόταυρος πρωταγωνιστεί στον Ιερό Κήπο που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης, όπου από τα έργα ξεχειλίζει πλούσια βλάστηση η οποία περιβάλλει τις μορφές. Mε τον ίδιο τρόπο που ο Graves χρησιμοποιεί την λογοτεχνία ως ένα μέσο για να εξερευνήσει τρόπους ώστε να τοποθετήσει τον εαυτό του βιωματικά στα πιο κριτικά του γραπτά, ο Λάππας διερωτάται ποιά είναι η σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και τις έννοιες του ανήκειν – ζωγραφίζοντας αυτούς τους προβληματισμούς.

H έκθεση συνεχίζεται στον πιο ιδιωτικό χώρο του The Breeder Feeder. Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 – 22:00

Infinite Drama Athens

Shipwreck, 145x145cm, Mixed media on canvas MAXIM/The Blender Gallery

H The Blender Gallery και η Varvara Roza Galleries παρουσιάζουν την πρώτη ατομική έκθεση του μουσικού και εικαστικού, Maxim με τίτλο “Infinite Drama Athens”.

Λίγους μήνες μετά την εμφάνιση του στην Αθήνα (Ιούλιος 2023) με το βραβευμένο συγκρότημα The Prodigy, ο καλλιτέχνης και μουσικός θα εκθέσει πίνακες και γλυπτά στην The Blender Gallery το φθινόπωρο του 2023. Αυτή η σειρά αναδρομικών έργων, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στο Λονδίνο το 2022, είναι συλλογή από έργα τέχνης μικτής τεχνικής που εξερευνούν τις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης φύσης, αλλά γιορτάζουν την αγάπη και αντανακλούν την εκτίμηση της ελευθερίας από τον καλλιτέχνη.

Η έκθεση είναι μια κατάλληλη περιγραφή για τα δραματικά, δυνατά έργα τέχνης, που αντλούν στοιχεία από τον ανθρώπινο ψυχισμό και τα δραματικά παγκόσμια γεγονότα. Τα έργα του Maxim έχουν όλα ένα δραματικό δράματος σε συνδυασμό με έναν υπαινιγμό της Pop Art. Τα έργα του Maxim αντικατοπτρίζουν τον κόσμο της φαντασίας τον οποίο όλοι μας βλέπουμε ως απόδραση από τον πραγματικό κόσμο. Πολλά από τα έργα του φέρουν μια έντονη αίσθηση της τοξικής αδικίας που συνεχίζει να διαπερνά την κοινωνία.

Πάνος Προφήτης νέα έκθεση “Κωμωδία/Comoedia”

Από την πρώτη ατομική έκθεση του Πάνου Προφήτη με τίτλο Κωμωδία/Comoedia THE BREEDER gallery

H γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Πάνου Προφήτη με τίτλο Κωμωδία/Comoedia. Η έκθεση αποτελεί οργανική συνέχεια της in situ εγκατάστασης την οποία παρουσίασε ο Προφήτης στο αίθριο της γκαλερί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τόσο ο τίτλος όσο και η δομή της έκθεσης αντλεί έμπνευση από το σύμπαν του θεάτρου και της αφηγηματικής ποίησης, τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, το Αριστοφανικό έργο, αλλά και από τα χαρακτικά του Gustave Dore, τη θρησκευτική τέχνη , την ουτοπική φιλοσοφία (Tomas More, Lewis Mumford, Adorno) και τους κωμικούς υπαινιγμούς του Μπρέχτ.

Με αφετηρία το υπόγειο της γκαλερί, η έκθεση αναπτύσσεται σε τρία νοητά και εννοιολογικά επίπεδα αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική του κτιρίου ως μια παραβολή για την μεταφυσική θέαση με σκηνογραφικό τρόπο. Η εικαστική αφήγηση ξεκινά με μια εγκατάσταση που παραπέμπει στο χθόνιο στοιχείο, τον Κάτω Κόσμο για να εξερευνήσει έπειτα τα επίγεια σε παρόντα χρόνο, επίπεδο που στην προσέγγιση του Δάντη αποτελεί επίσης το καθαρτήριο. Στο τρίτο επίπεδο της δράσης, πρωταγωνιστούν έργα που γειτονεύουν με το υπερφυσικό στοιχείο. Αυτά τα πλάσματα ανήκουν σε μια ουτοπική σφαίρα η οποία έχει ραγίσει και τα θραύσματα της παρεισφρύουν στον αστικό ιστό που αγκαλιάζει την γκαλερί, ένα αντιφατικό περιβάλλον που έρχεται σε ρήξη και με τα ίδια τα έργα. Στην έκθεση και τα τρία επίπεδα συγχωνεύονται μεταξύ τους, επιτρέποντας σε κάθε μεμονωμένο έργο να μετέχει όλων των καταστάσεων ταυτόχρονα και σε κάθε θεατή να δημιουργήσει το προσωπικό του ταξίδι προς τη θέωση.

Τα έργα του Προφήτη, μεταξύ άλλων, πραγματεύονται ζητήματα γύρω από τον ρόλο του δημιουργού, της εσωτερικής διαμάχης, της υποκριτικής στάσης (θεσμικής ή ατομικής) που μπορεί να ξεπερνάει τα όρια της μυητικής τεχνης και να υπεισέρχεται στο φάσμα του λόγου, του τραγελαφικού, του σαρκασμού και της λυτρωτικής φύσης του.

Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 – 22:00 παρουσία του καλλιτέχνη.

