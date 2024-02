Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην Αθήνα από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς.

Προτάσεις που σου… “ανοίγουν την όρεξη” και δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό, να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Παρουσίαση βιβλίου με δωρεάν είσοδο

Οι Εκδόσεις Αρμός μας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βλάση Δ. Τομαρά με τίτλο “Οικογένειες σε κρίση -Οκτώ περιπτώσεις οικογενειακής ψυχοθεραπείας”.

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 & ώρα 20:15 στην Αίθουσα Διδασκαλίας Βιβλιοθήκης Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας 68, Αθήνα), θα μιλήσουν για το βιβλίο:

Ο Ρωσσέτος Γουρνέλλης (Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ),

ο Νίκος Στεφανής (Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ Νοσοκομείο), η Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια Κάτια Χαραλαμπάκη.

Τη συζήτηση συντονίζει ο Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχαναλυτής Στέλιος Στυλιανίδης.

Δωρεάν προβολή ταινίας “Aννα” του Pierre Koralnik

Ο κύκλος προβολών Ciné-Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος επιστρέφει ανανεωμένος και δίνει κάθε τρίμηνο Λευκή κάρτα σε μια καταξιωμένη ελληνική προσωπικότητα του πολιτιστικού χώρου, για να επιλέγει τρεις ταινίες.

Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2024, η Λευκή κάρτα δίνεται στον ταλαντούχο Έλληνα σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή.

Οι κινηματογραφικές αυτές βραδιές με δωρεάν είσοδο, δίνουν την ευκαιρία στους σινεφίλ να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν κάποια από τα διαμάντια του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου, με ελληνικούς υπότιτλους.

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου η προβολή “Αννα (Anna)” του Pierre Koralnik (87′ -1967 -Γαλλία) με τους: Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Marianne Faithfull και Serge Gainsbourg. Η Άννα φτάνει στο Παρίσι. Μόλις κατεβαίνει από το τρένο, ο Σερζ, ο διευθυντής μιας διαφημιστικής εταιρείας, με το που την βλέπει, την ερωτεύεται παράφορα. Για να τη βρει, αναρτά τη μοναδική φωτογραφία της σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι την βλέπει κάθε μέρα…

“[…] Η δεύτερη ταινία είναι ένα σπάνιο αριστούργημα που έτυχε ολικής αποκατάστασης πολύ πρόσφατα. Την ίδια χρονιά (1967) που ο Ντεμί δείχνει τα κορίτσια του, ο Πιερ Κοραλνίκ σκηνοθετεί μια ταινία για την τηλεόραση το “Άννα”. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση του είδους που παραμένει φοβερά τολμηρή μέχρι σήμερα. Σε μουσική και σενάριο του Σερζ Γκενζμπούρ, ο Κοραλνίκ συγκεντρώνει ένα μοναδικό καστ: Άννα Καρίνα, Ζαν Κλοντ Μπριαλί, Μάριαν Φέιφθουλ και τον ίδιο τον Γκενζμπούρ. Μια ταινία που χτίζεται επίσης πάνω σε μια ερωτική αναζήτηση. Μέσα σε ένα Παρίσι των 60’s, η εξιδανίκευση του ποθητού προσώπου γίνεται εδώ μια εμμονή που καταλαμβάνει ολόκληρη την πόλη, αλλά και αφορμή για να μιλήσει η ταινία για την σχέση εικόνας και πραγματικότητας. Ένα pop διαμάντι που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.” Άγγελος Φραντζής

Στις 20.00 στο Αuditorium Theo Angelopoulos (Σίνα 31). Πριν από την προβολή θα γίνει παρουσίαση από τον Άγγελο Φραντζή. Περισσότερα στο ifg.gr.

Η ζωγραφική της Σοφίας Καλογεροπούλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Σύλλογος “Οι Φίλοι της Μουσικής” και η Γκαλερί Σκουφά, με υπερηφάνεια και θαυμασμό για μια καλλιτέχνιδα που κρύβει παρτιτούρες στα έργα της και επιτρέπει στο πλήθος των θεμάτων της να κατακτούν την αρμονία, παρουσιάζουν στο Μέγαρο Μουσικής την καινούρια έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Καλογεροπούλου, η οποία εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 19:00.

Η έκθεση διογρανώνεται σε επιμέλεια Διώνης Καλογεροπούλου και με τη συνδιοργάνωση του Σύλλογος Οι Φίλοι της μουσικής – Γκαλερί Σκουφά, στον εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”

Καθημερινές: 10:00 – 20:00 (τελευταία είσοδος 19:00) – Σαββατοκύριακα: 11:00 – 15:00 (τελευταία είσοδος 14:00).

Τις ημέρες που υπάρχει παράσταση στην Αίθουσα Χ. Λαμπράκης, οι κάτοχοι των εισιτηρίων μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση μέχρι το τέλος της παράστασης. Περισσότερα στο megaron.gr.

Out of the box _ Fearless

Η Sianti Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Σοφίας Φωτιάδου με τίτλο ” Out of the box _ Fearless “ σε επιμέλεια Γιάννη Κολοκοτρώνη.

Η έκθεση διερευνά ανθρώπινα θέματα που αποδίδονται με μία άλλη πρωτότυπη ζωγραφική γλώσσα: η επιλογή μεταξύ (του “φαίνεσθαι” και του “είναι”) ορθολογισμού και παράλογου, τα ζητήματα της αλήθειας και της επιθυμίας αλλά και η τιθάσευσή της και κυρίως η πνευματική ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο αινιγματικός κόσμος της Φωτιάδου αποτελείται από θαυμαστά και παράξενα πρόσωπα αναμφισβήτητα ιδιόμορφα, που κινούνται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Αυτή την υπερρεαλιστική πλην όμως αριστοτεχνική προβολή αυτών των φανταστικών χαρακτήρων υπερασπίζεται με θέρμη ο καθηγητής ιστορίας της Δυτικής Τέχνης, Γιάννης Κολοκοτρώνης, που επιμελείται και την έκθεση : “… Στην αχρονικότητα της τέχνης, που σήμερα την καθορίζει η ψηφιακή τεχνολογία, το παρελθόν είναι διαρκώς παρόν και τα έργα της Φωτιάδου ενδείκνυνται σε ολιστικές αναγνώσεις. Πάνω σ’ αυτόν τον προβληματισμό, αναπτύσσεται η νέα ενότητα ζωγραφικής της Σοφίας Φωτιάδου που τιτλοφορείται “Out of the box _ old masters”.

Προσωπογραφίες ‘μεγάλων’ δασκάλων του παρελθόντος τροφοδοτούν τη φαντασία της για να υφάνει μια αφήγηση που εκτείνεται πέρα από τον καμβά. Όχι ως μια απλή εξερεύνηση της συμβιωτικής σχέσης ανάμεσα στη μόδα, τον πολιτισμό και την οικονομία που διαμόρφωσαν την ταυτότητα τόπων και εποχών, αλλά ως μια σύγχρονη και απαιτητική αναπαράσταση κωδικοποιημένων συναισθημάτων, διαθέσεων και καταστάσεων ύπαρξης που επιβάλλει η εποχή μας […]”.

Τελικά, αξιοποιώντας την τεράστια παράδοση της σουρεαλιστικής εικονογραφίας αλλά και τα ιδιότυπα πλάσματα ή τα αγαθά τέρατα ενός Αρτσιμπόλντο, ενός Ιερώνυμου Μπος ή ενός Σαλβαδόρ Νταλί, η Σοφία Φωτιάδου με γνώση και ιδιαίτερη χρωματική ευαισθησία στήνει τον εντελώς ιδιαίτερο προσωπικό της κόσμο με πλάσματα που νοσταλγούν ένα χαμένο παράδεισο ή ονειρεύονται έναν καινούριο. Στην ζωγραφική της συνυπάρχουν τόσο οι κλασικές, ζωγραφικές αξίες όσο και μία πολύ σύγχρονη οπτική των πραγμάτων.