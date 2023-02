Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ενώ διανύουμε την εβδομάδα που θα κορυφωθούν και οι εκδηλώσεις της Αποκριάς.

ADVERTISING

"Εξάρχεια 2040"

To Potential Project παρουσιάζει το συμμετοχικό έργο "Εξάρχεια 2040" των σπουδαστριών/- ών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΠΜ πάνω σε μια ιδέα της Νίνας Παππά.

Τα Εξάρχεια χαρακτηρίζονται από ένα σημαντικό ιστορικό παρελθόν αλλά και από ένα δυναμικό παρόν. Τα τελευταία χρόνια, παρά τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της περιοχής, παρατηρούνται προσπάθειες εξευγενισμού και τουριστικοποίησής της. Επιχειρείται μία μεταβολή η οποία δεν θα έχει μόνο επίπτωση στην μορφή και την ατμόσφαιρα των Εξαρχείων, αλλά και στο είδος της κινητικότητας που θα προκύψει.

To Potential Project παρουσιάζει το συμμετοχικό έργο "Εξάρχεια 2040" POTENTIAL PROJECT

Με αφετηρία τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές που βασίζονται στην επιτόπια έρευνα και στην αρχειακή λογική, φοιτήτριες/τές Erasmus διαφόρων χωρών που παρακολούθησαν αυτό το εξάμηνο την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και τακτικές/-οί φοιτήτριες/ -ές της ίδιας Σχολής παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποίησαν στην περιοχή των Εξαρχείων.

Με ελεύθερη ερευνητική προσέγγιση και αντικείμενο την περιοχή των Εξαρχείων, οι ομάδες συγκέντρωσαν δεδομένα όπως σημειώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και κυρίως συνεντεύξεις, με στόχο να προκύψει αρχικά μία ανακατασκευή των Εξαρχείων, όχι μόνο μέσω των τεκμηρίων με φυσική μορφή, αλλά και μέσω του βλέμματος και της φωνής αυτών που ζουν την καθημερινότητά τους εκεί. Πραγματοποιήθηκε μία ανάγνωση της περιοχής σε μικρή κλίμακα, η οποία επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα θέματα (π.χ. μόνο όσον αφορά στον ήχο ή στις μυρωδιές) και όχι απαραίτητα σε μία καθολική συνθήκη.

Σε δεύτερο στάδιο, οι ομάδες επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και διέκριναν ένα περίγραμμα των Εξαρχείων για το έτος 2040. Η παρουσίαση της δουλειάς αυτής γίνεται στο χώρο των Εξαρχείων για να έχει και την λειτουργία ενός καθρέφτη, ο οποίος δεν θα αντανακλά τη μορφή του παρόντος αλλά πιθανές εκδοχές του μέλλοντος.

Εγκαίνια: Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, 19:00 – 22:00. Potential Project, Ανδρέα Μεταξά 25, 11524 Αθήνα, www.potentialproject.gr.

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πόλη ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και για 12 ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα πολύχρωμο αποκριάτικο ξεφάντωμα, στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Συνολικά 67 εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή περιμένουν μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τις Απόκριες σε 55 διαφορετικά σημεία, σε κάθε γωνιά της πόλης. Την Τετάρτη 22.02 στο Μετρό της Πανόρμου από τις 11.30 αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ...

Transformations

Η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Christina Pancess με τίτλο: "Τransformations - Μεταλλαγές" ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Στην Αίθουσα Τέχνης "Αστρολάβος - δεξαμενή" παρουσιάζεται η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Christina Pancess με τίτλο: "Τransformations - Μεταλλαγές".

Στην ενότητα αυτή έργων της η καλλιτέχνης δημιουργεί συνθέσεις μεγάλων κυρίως διαστάσεων στο πλαίσιο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και της γεωμετρικής τέχνης. Η χειρονομιακή αυτόματη γραφή της με τις ρέουσες γραμμές και φόρμες, άλλοτε περίκλειστες άλλοτε πιο ελεύθερες, δημιουργούν χρωματικές συνθέσεις ενδιαφέρουσες που βάζουν το θεατή να μπει φαντασιακά σε μια ροή ενέργειας και κίνησης και να διαδεί τις δικές του εικόνες, εκφάνσεις, συναισθήματα. Οι επιρροές του μοντερνισμού και του φουτουρισμού είναι διακριτές αλλά η δουλειά της καλλιτέχνιδας διακρίνεται από ένα πολύ προσωπικό πλαστικό ιδίωμα.

Εως Σάββατο 1 Απριλίου 2023, στην Αίθουσα Τέχνης "Αστρολάβος - Δεξαμενή", Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, τηλ: 210 7294342, 3, www.astrolavos.gr. Τρίτη -Παρασκευή: 12.00–16.00 και 17.00–20.00, Σάββατο 11.00 – 15.00.

Without Which, Not / Sine Qua Non

Έργο της Μαρίας Σταμάτη ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛΩ

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, παρουσιάζει τη διατομική έκθεση της Μαρίας Σταμάτη και του Κώστα Βίττη με τίτλο « Without Which, Not / Sine Qua Non ».

Ο κοινός εννοιολογικός άξονας που ενώνει το έργο των δύο εικαστικών, σε μία ενδιαφέρουσα και προκλητική συνύπαρξη, είναι η επιθυμία τους να αναγνώ-σουν και να εν-νοηματώσουν … τα όρια της Έκφρασης. Της διαδικασίας που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση του εαυτού του και επικοινωνεί με τους άλλους.

Σ´ ένα εγκάρσιο ταξίδι στα έγκατα της ανθρώπινης ύπαρξης, του υποσυνείδητου, των μεταβάσεων, των αλλαγών και αλληλουχιών που έπονται κι επιτελούνται σε μία διαδρομή αυτοπροσδιορισμού που διαμορφώνει την έκφραση του ατόμου εσωτερικά και εξωτερικά.

Η Μαρία Σταμάτη με αφετηρία την ‘’εκφραστική ζωγραφική’’ και το λόγο, αναπτύσσει τα έργα της στο χώρο, συνθέτοντας εγκαταστάσεις, όπου πολύ συχνά προσθέτει νήματα και ύφασμα ή δαντέλα, οικοδομικό πλέγμα, κατασκευές και πλέξιγκλας, δημιουργεί υπαρξιακά παλίμψηστα με διαστρωματώσεις υλικών, εννοιών και συμβολισμών.

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου. Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00 - 20:00 / Τετάρτη, Σάββατο 11:00 - 16:00 /Κυριακή και Δευτέρα κλειστά. Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6.

Ι…Loop de Loop… Η νέα έθεση του Στηβ Γιανάκου

Ι…Loop de Loop… Η νέα έκθεση του Στηβ Γιανάκου CITRONNE

Ο Στηβ Γιανάκος, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς καλλιτέχνες σήμερα, παρουσιάζει στην CITRONNE την πρόσφατη δουλειά του, έργα μεγάλων διαστάσεων του 2022. Η ενότητα αυτή πλαισιώνεται και από έξι παλαιότερα έργα, αναφορές στην προηγούμενη δουλειά του.

Το έργο του Γιανάκου, είναι έργο προκλητικό που αρνείται να ενταχθεί σε κατηγορίες – ποπ αρτ, σουρεαλισμός, μινιμαλισμός. Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι οι δυνατές εικόνες και οι αφηγήσεις οι οποίες προκαλούν έκπληξη, δυσπιστία, αμηχανία ακόμη και απειλή στον θεατή. Ο καλλιτέχνης κτίζει τις αφηγήσεις του με φαινομενικά ετερόκλητα στοιχεία. Επαναπραγματεύεται, με προσωπικό υπόγειο τρόπο, τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το κοινωνικό, το αθώο και το διεστραμμένο- αντιφάσεις οι οποίες, όμως, συνομιλούν και συγχέονται.

Ο Στηβ Γιανάκος έχει ευδιάκριτες αναφορές, αλλά δυσδιάκριτη ανάγνωση. Μεταπλάθει την πραγματικότητα με καυστικό χιούμορ. Κυριαρχεί ο σεξουαλικός υπαινιγμός, η απομυθοποίηση του κάθε κοινωνικού προτύπου. Ο καλλιτέχνης υποχρεώνει τον θεατή να αποφασίσει ο ίδιος τα όρια.

Πρωταγωνιστής στην έκθεση του Στηβ Γιανάκου Ι…Loop de Loop… στην CITRONNE Gallery, είναι μια non-binary φιγούρα, ένα ανδρικό πρόσωπο με τσιγκελωτό μουστάκι που τοποθετείται σε διαφορετικά γυναικεία σώματα.

CITRONNE: Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος. Ώρες λειτουργίας: Τρί, Πέμ, Παρ: 11.00-20.00, Τετ, Σάβ: 11.00-16.00.

Ανακάλυψε την απαράμιλλη γεύση του. Ένας πραγματικά αυθεντικός ιταλικός espresso. O espresso που θα επιλέξεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις