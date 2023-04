Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 26 Απριλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 26 Απριλίου.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) παρουσιάζουν στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ τη μεγάλη υπαίθρια εγκατάσταση Return to Sender (Επιστροφή στον Αποστολέα) της αφρικανικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας NEST σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου.





NIKOS KARANIKOLAS © 2023

Η κολεκτίβα NEST παρουσιάζει στην Αθήνα τη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση Return to Sender, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την Documenta 15 (2022). Στο ΚΠΙΣΝ παρουσιάζεται η πρώτη εκδοχή της μετά το Κάσσελ. Το έργο, από τα πολυσυζητημένα της διοργάνωσης, είναι ένα περίπτερο φτιαγμένο από μεγάλα δεμάτια μεταχειρισμένων ρούχων. Τα δεμάτια αυτά, που στα Σουαχίλι ονομάζονται mitumba, αποτελούνται από άχρηστα μεταχειρισμένα ρούχα που καταλήγουν στην Αφρική από τις εύπορες χώρες της Δύσης. Ωστόσο, η πλειονότητά τους καταλήγει σε χωματερές, δημιουργώντας ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η εγκατάσταση είναι φτιαγμένη από υφάσματα και ρούχα που έχουν συλλεχθεί από την Ελλάδα και προορίζονταν για ανακύκλωση ή επανάχρηση στη βιομηχανία, όπου και θα καταλήξουν μετά την παρουσίαση.





NIKOS KARANIKOLAS © 2023

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ένα πλήθος εκπαιδευτικών και δημιουργικών δράσεων για όλες τις ηλικίες που θα πλαισιώσουν το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο ΚΠΙΣΝ.



Το Return to Sender μας μεταφέρει σε ένα δυστοπικό τοπίο αποβλήτων. Η εγκατάσταση με τους τόνους παλιών ρούχων καταδεικνύει τις πραγματικές διαστάσεις της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης στον Παγκόσμιο Βορρά, ενώ συγχρόνως φωτίζει τις αυστηρές νομοθεσίες, οι οποίες επιβάλλουν ρητά τη μεταφορά και την εναπόθεση των υφασμάτινων αποβλήτων στον Παγκόσμιο Νότο ως μέρος της υποτιθέμενης ανθρωπιστικής βοήθειας. Μια ασύλληπτη ποσότητα παλιών ρούχων φτάνει στην Αφρική, ενώ έως και το 40% κάθε δέματος εισαγόμενων μεταχειρισμένων ρούχων είναι εντελώς άχρηστο και οδηγείται κατευθείαν στις χωματερές.



Το Return to Sender περιλαμβάνει επίσης ένα βίντεο το οποίο προβάλλεται μέσα στην εγκατάσταση και, μέσα από τις απόψεις διαφορετικών συντελεστών, διερευνά την περίπλοκη κατάσταση γύρω από τα μεταχειρισμένα ρούχα και υφάσματα στην Κένυα και, γενικότερα, στην Αφρική.





NIKOS KARANIKOLAS © 2023

Η παρουσίαση του έργου των NEST και η συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με το ΕΜΣΤ από πλευράς ΕΜΣΤ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Extra Muros (εκτός των τειχών).

Εσπλανάδα, ΚΠΙΣΝ - 26 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2023.

M-POWER Festival στη Στέγη

Ταινία “Shadow” από την ομάδα Back to Back Theatre ΣΤΕΓΗ

Παραστάσεις χορού και θεάτρου, προβολές, εργαστήρια, συνέδριο σε ένα φεστιβάλ με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα, για τη δύναμη, τα κίνητρα και το αύριο των καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία.

M, όπως Motivation (κίνητρο), όπως Movement (κίνηση). Power, όπως «δύναμη». Το M-POWER που πραγματοποιείται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από 26 έως 29 Απριλίου είναι ένα αεικίνητο φεστιβάλ από καλλιτέχνες, με και χωρίς αναπηρία, που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο του σύγχρονου χορού, της περφόρμανς και της κίνησης και οι οποίοι δίνουν τον ιδανικό ορισμό στην έννοια της ενδυνάμωσης (empowerment).

Εδώ και δώδεκα χρόνια η Στέγη, επιχειρώντας να μετακινήσει παγιωμένες αντιλήψεις και να ενδυναμώσει καλλιτέχνες με αναπηρία, υποστηρίζει εκπαιδευτικές δράσεις και ενέργειες προσβασιμότητας και συμπερίληψης, ενώ συστηματικά πραγματοποιεί μετακλήσεις ξένων παραστάσεων και, βέβαια, κάνει αναθέσεις πρωτότυπων παραγωγών θεάτρου, χορού και μουσικής, όπου δημιουργοί με αναπηρία έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για κάθε καλλιτέχνη να βρει τη δική του φωνή και να παίξει κυρίαρχο ρόλο στον καθορισμό των όρων με τους οποίους δημιουργεί – και η ανάγκη αυτή είναι εξίσου επιτακτική για τους ανάπηρους καλλιτέχνες. Οι δημιουργοί του φετινού φεστιβάλ της Στέγης δημιουργούν έργα προκλητικά, βασισμένα σε ατομικά βιώματα και προσωπικές όσο και καλλιτεχνικές πορείες, μας μιλούν για θαρραλέα ξεκινήματα, τοποθετούν τον εαυτό τους στη σκηνή με έμπνευση από την ίδια τους την πραγματικότητα, με διαύγεια και τόλμη. Κι έτσι, θέτουν κι έναν καθρέφτη απέναντι στην κοινωνία που ζούμε – ή που θα θέλαμε να ζούμε.

Περισσότερα για τις δράσεις με δωρεάν είσοδο και το πρόγραμμα των τριών ημερών, εδώ...

Αφιέρωμα στην Αθήνα της Μπελ Επόκ

O Μίλτος Λιδωρίκης και "Εζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ" ΕΚΔΟΣΕΙΣ POLARIS

Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ένα αφιέρωμα στην Αθήνα της Μπελ Επόκ, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και εκδηλώσεις με θεματική αναφορά στην περίοδο από το 1871 έως την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στο εμβληματικό έργο του πολιτικού και θεατρικού συγγραφέα Μίλτου Λιδωρίκη.

ο αφιέρωμα του Δήμου Αθηναίων στην Μπελ Επόκ ξεκινά με πέντε εκπαιδευτικά, σπονδυλωτά εργαστήρια δημιουργίας ταινίας animation μικρού μήκους για διαφορετικά κοινά, τα οποία σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν από το Διεθνές Φεστιβάλ AnimaSyros, από τις 22 Απριλίου έως τις28 Μαΐου 2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρείου, Κάτω Πετραλώνων, Κυψέλης, Νέου Κόσμου και Νορντάου Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν συμμετοχή.

Περισσότερα εδώ...

Κάρολος Σκυριανός - αναδρομική έκθεση ζωγραφικής

Έργο του ζωγράφου Κάρολου Σκυριανού ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Για πρώτη φορά στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη θα εκτεθούν τα έργα του ζωγράφου Κάρολου Σκυριανού. Ο Κάρολος Σκυριανός (1921-2016) ήταν ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής και παθιασμένος ζωγράφος, αφοσιωμένος στη Γνώση. Εξορίστηκε σε Μακρόνησο, Ικαρία και Άη Στράτη. Μέσα σε συνθήκες αντίξοες και απάνθρωπες, πάνω στους βραχόκηπους της εξορίας, φύτρωσαν καλλιτεχνικά άνθη. Σε αυτά τα έργα του, ο Κάρολος Σκυριανός ανοίγει ρωγμές πάνω στον παγωμένο χρόνο της εξορίας.

Στα έργα του το χρώμα διαχέεται ελεύθερα ανάμεσα στις φόρμες σπάζοντας τα όρια του συγκεκριμένου, ενώ ταυτόχρονα προσπερνά τα σύνορα του χωρικού περιορισμού που συμπίπτουν με αυτά της εξορίας. Τα πρόσωπα των συνεξορίστων του περνάνε μέσα από το ιδιαίτερο προσωπικό του φίλτρο, χωρίς να έχει διάθεση εξιδανίκευσης, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας ξεχωριστός μεσολαβητής μεταξύ της ρεαλιστικής απεικόνισης και της εκφραστικής ελευθερίας. Ως άνθρωπος που υπηρέτησε την Γνώση μέσω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με την Εγκυκλοπαίδεια, ο Κάρολος Σκυριανός είναι ταυτόχρονα ένας καταγραφέας της Ιστορίας.

Χωρίς ιδεοληψίες και κομματικές επιταγές, αποτυπώνει τα τοπία και τους ανθρώπους με την υποκειμενική ακρίβεια της ιστορικής τεκμηρίωσης.

Επιμέλεια Έκθεσης: Αθανάσιος Κάλτσος / Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος / Εγκαίνια: 27 Απριλίου ώρα 19.00. Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00

Περισσότερα εδώ...

Πάσκουα Βοργιά και Παύλος Φυσάκης έκθεση "Documents Of Breathing"

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός την έκθεση φωτογραφίας "Documents of Breathing" (Τεκμήρια Αναπνοής) της Πάσκουα Βοργιά και του Παύλου Φυσάκη.

Documents of Breathing / Sacred & Profane, Atlas 5, Family photographs PAVLOS FYSAKIS - PASQUA VORGIA

Η έκθεση δίνει νέα πνοή σε αρχειακά ίχνη, οικογενειακά κειμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα, όλα όσα αποτελούν δηλαδή "τεκμήρια αναπνοής". Οι ίδιοι περιγράφουν το έργο τους ως μια συλλογή από θραύσματα μνημοσύνης που ανευρίσκονται και δομούνται με τρόπο συνειρμικό, προσωπικό και συλλογικό.

Ο τίτλος της έκθεσης, δανεισμένος από ένα αρχαίο αιγυπτιακό ταφικό κείμενο, ένα ξόρκι δηλαδή που δίνει στον νεκρό το δικαίωμα στη μεταθανάτια ζωή, δηλώνει την αρχειακή διάσταση του έργου αλλά και μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ τα Τεκμήρια Αναπνοής είναι τεκμήρια πνοής και δημιουργούν ένα άνοιγμα προς τη ζωή, ταυτόχρονα συνομιλούν με τους νεκρούς.

Στις επιβιώσιμες εικόνες που συλλέγουν και υπομνηματίζουν η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης, το παρόν και το παρελθόν, το προσωπικό και το συλλογικό είναι αδιαχώριστα.

Documents of Breathing / Pathos, Σκάλα Συκαμινιάς, Λέσβος, Νοέμβριος 2015 PAVLOS FYSAKIS - PASQUA VORGIA

Ένα έργο θεωρητικά τεκμηριωμένο. Αυτό το "ανοιχτό αρχείο", όπως το ονομάζουν, χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια (The Last Version, Chronos, Dream City, Denkraum, Logos, Pathos, Sacred & Profane, Pothos, Θάνατος, The Afterlife) και αναφέρεται σε δύο ανολοκλήρωτα πρότζεκτ του μοντερνισμού: το Passagen-Werk (1927-40) του Walter Benjamin, μια εργασία για την αστική ζωή στο Παρίσι του 19ου αιώνα αποτελούμενη από αυτούσια και σχολιασμένα παραθέματα, και το Bilderatlas Mnemosyne (1925-29) του Aby Warburg, μια οπτική εγκυκλοπαίδεια που αποσκοπούσε στην ενεργοποίηση της μνήμης και της φαντασίας του θεατή, καθώς και στην κατανόηση της "μεταθανάτιας ζωής της αρχαιότητας".

Ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης και επιμελητής, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο σημείωμά του στην έκδοση που συνοδεύει την έκθεση: "Τα "Τεκμήρια Αναπνοής" είναι ένα κατεξοχήν αφομοιωτικό έργο. Δεν αναφέρεται σε τετελεσμένα γεγονότα. [...] Ο θεατής καλείται να περιηγηθεί στα δέκα κεφάλαια της έκθεσης φτιάχνοντας με αυτές τις ετερόκλητες εικόνες μια πειστική συνάφεια, μια αφήγηση που να τον αφορά και με την οποία να ταυτίζεται. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου πρωτοπαρουσιάστηκε η έκθεση το 2022, ο θεατής ακολουθούσε μια διαδρομή ανακαλύπτοντας σταδιακά τις εικόνες κατά την περιήγησή του στις αίθουσες του μουσείου. Στον Παρνασσό παρουσιάζεται μια εναλλακτική εκδοχή, που λαμβάνει υπόψη την αισθητική και την ιστορία του εκθεσιακού χώρου. Τώρα πια έχεις την ευκαιρία να δεις τις εικόνες συγκεντρωμένες, ως μέρος μιας ιδιωτικής πινακοθήκης, που αποτελεί κατάλοιπο ενός ονειρικού κόσμου. [...]"

Περισσότερα εδώ...

