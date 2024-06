Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 26 Ιουνίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τετάρτη 26 Ιουνίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 26 Ιουνίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Μουσείο της Πόλεων των Αθηνών

Το Μουσείο της Πόλεων των Αθηνών εγκαινιάζει την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 19:30 την έκθεση της Κατερίνας Σταθάτου με τίτλο «Το δέντρο που ήθελε να γίνει ουράνιο τόξο». Στη νέα ενότητα έργων της, η Κατερίνα Σταθάτου επινοεί και χαράσσει ένα μαγικό δάσος καταμεσής της Αθήνας.

Όπως αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης Ίρις Κρητικού: «Τα δέντρα της που ονειρεύονται άλλα δέντρα, κυριευμένα από τα χρώματα και τα αισθήματα που σταδιακά αποκτούν, γίνονται αυθύπαρκτα σώματα, φωτοβόλα πυροτεχνήματα, ιερός χορός. Αναζητώντας το υπερβατικό ουράνιο τόξο της καρδιάς και του νου, οι νέες ετούτες συμβολικές σημάνσεις εξερευνούν τη μαγεία του φυσικού κόσμου, το κόχλασμα της άγριας και ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς και τη συμβολική ερμηνευτική της που ελλοχεύει […]

Αποτυπώνοντας με χρώματα ανεξίτηλα την απτή αίσθηση της έμπνευσης, την εκπυρσοκροτούσα δυναμική της ελευθερίας, προσκαλώντας τον θεατή στις αιωνόβιες πυκνώσεις και τα φωτεινά ξέφωτα του περίκλειστου κόσμου της, ελευθερώνοντας αθέατους κήπους και παραμυθένιες βουνοπλαγιές με σχέδιο και χρώμα αφοπλιστικό τόσο στη σύλληψη όσο και την εκτέλεσή τους, ενσωματώνοντας στη δομή και τη σάρκα των έργων της προφανή και κρυπτά ουράνια τόξα που συνδέονται έμμεσα με την ύστερη κλασική και τη βυζαντινή εικονογραφική αντίληψη του Παραδείσου, η Κατερίνα Σταθάτου πέραν του ευφραντικού ταλέντου της, προτείνει εντέλει τολμηρά μεταφυσικά σήματα που υπαινίσσονται μια μετάβαση.

Μια συμφιλίωση του θνητού εαυτού με την υπερβατική και αιώνια συνθήκη της φύσης, από όπου όλα ξεκινούν και όπου όλα απολήγουν.»

Missigno – Δωρεάν συναυλία στην Πειραιώς 260

Οι Missigno είναι ένα πειραματικό ηλεκτρονικό τρίο που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2020 από τον Νικόλα Γουάστωρ (συνθεσάιζερ), τον Γιώργο Κωνσταντίνου (μπάσο) και τον Ιάσονα Γουάστωρ (τύμπανα). Η βασική φιλοσοφία του συγκροτήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον θεματικό και αφηρημένο αυτοσχεδιασμό σε συνδυασμό με πρωτότυπες συνθέσεις. Το πρώτο τους άλμπουμ Binary Digit Temple κυκλοφόρησε το 2020, και το διαδέχθηκε το Dystopian Reverie το 2022.

Συντελεστές: Νικόλας Γουάστωρ synthesizers, Γιώργος Κωνσταντίνου ηλεκτρικό μπάσο, Ιάσονας Γουάστωρ ντραμς, Κυριάκος Παπαδόπουλος live audio-visual manipulation, sound engineer. Επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας.

Μετά τις δύο πολύ επιτυχημένες χρονιές του Τζαζ στην Πλατεία στον υπαίθριο χώρο της Πειραιώς 260, το μίνι μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης όλων των μουσικόφιλων της πόλης συνεχίζεται με νέα, διευρυμένη μορφή. Φέτος, θα φιλοξενήσει ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα προτείνοντας μια ποικιλία μουσικών στιλ, από τζαζ, φανκ και σόουλ μέχρι ποπ, λάτιν και ηλεκτρονική μουσική. Τα λάιβ θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260 μετά τις παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2024 // 26, 27 & 29 Ιουνίου.

“Γύρισε πίσω … στην Αθήνα” – Δωρεάν μουσική παράσταση από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο της καθιερωμένης δράσης “ΘεΑθήναι”, που είναι αφιερωμένη στην ιστορία της Αθήνας, και με τηνευκαιρία της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ανάδειξη της πόλης σε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, παρουσιάζει τη λυρική μουσική παράσταση “Γύρισε πίσω …στην Αθήνα”, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 (ώρα 21:00), στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Αγαπημένα τραγούδια της αθηναϊκής επιθεώρησης, όπως το “Πόσο Λυπάμαι” απότην επιθεώρηση “Βιολέττα” (1939) και το “Λίγα λουλούδια” από την επιθεώρηση”Μασκώτ” (1939), μάς ταξιδεύουν νοερά στην αθηναϊκή μουσική σκηνή των αρχών του 20ού αιώνα. Στην παράσταση συμμετέχουν οι: Κάτια Πάσχου (σοπράνο), Δημήτρης Σιγαλός (τενόρος), Δημήτρης Γιάκας (πιάνο), Αμαλία Γιαννοπούλου (τσέλο).

Back to Αthens 11- Ιnternational Art Meeting 2024 – Δωρεάν εκθέσεις και προβολές

Από τις 26 – 30 Ιουνίου παρουσιάζονται στο Back to Athens, 20 επιμελητικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, performance και προβολές με περισσότερους από 190 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καλλιτέχνες και πρόσωπα που ξεχώρισαν, έργα και ιδέες που δημιουργήθηκαν τη φετινή σεζόν σκιαγραφούν τη ζωντανή σκηνή της σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας στην καρδιά του Αθηναϊκού κέντρου, η μεγάλη διακαλλιτεχνική διοργάνωση “Back to Athens 11 International Art Meeting | 2024: Crossroads – knowledge and worldly pleasures – a review” φιλοξενείται στο εμβληματικό Μέγαρο Ησαΐα. To Back to Athens είναι μία ετήσια επιθεώρηση απόψεων, τάσεων και έργων που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο χρόνο και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για την καλλιτεχνική κοινότητα όσο και για το φιλότεχνο κοινό, θέτοντας καίρια ζητήματα που αγγίζουν και διαμορφώνουν το σύγχρονο και καθημερινό πολιτισμό.

Από το 2012, το Back to Athens διαμορφώνει ένα πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας ανοίγοντας ξανά ιστορικά και εμβληματικά κτίρια, χώρους, σημεία που αποκαλύπτουν τη δική τους, ιδιαίτερη Αθηναϊκή ιστορία, και όχι μόνο. Η μεγάλη αυτή ετήσια καλλιτεχνική συγκέντρωση επιλέγει τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά κοινά, διαπολιτισμικά και πολυπολιτισμικά στοιχεία.

Παραγωγή και συντονισμός CHEAPART. Επιμέλεια Back to Athens 2024: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Φωτεινή Καπίρη, Christian Rupp. Εγκαίνια: Τετάρτη, 26 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο backtoathens.com/projects/