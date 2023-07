Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 26 Ιουλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 26 Ιουλίου.

Μελίνα Κανά Live στο εργοστάσιο Λιπασμάτων

Η Μελίνα Κανά μετά από έναν κύκλο συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, έρχεται να διασκεδάσει το κοινό τις καλοκαιρινές νύχτες. Η ερμηνεύτρια, υπόσχεται να οδηγήσει τους ακροατές και πάλι σ’ έναν κόσμο μεταξωτό με απάτητα βουνά, με ξωτικά "Αξίζει" κι έχει "Σπίθα".

Μαζί της ο Γιάννης Λίταινας.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Θάλασσα Λιπάσματα 2023.

Ώρα προσέλευσης 21:00

Ο Αττίκ και οι Γυναίκες του

Ο Αττίκ

Ένας αλλιώτικος Αττίκ. Ανθρώπινος, ζεστός, ποιητής, αληθινός, μόνος! Ένας Αττίκ που προσπαθεί από παιδί να βρει την αυτογνωσία του και τον δικό του δρόμο... Με τις θύμισες στο πέρασμα των χρόνων να τον καταδιώκουν άλλοτε βασανιστικά και άλλοτε σαγηνευτικά. Αναμφίβολα ξαναζεί το παρελθόν του. Λάτρης της ζωής, λίγο πριν το τέλος του, οι αναπάντεχες και φοβερές αλήθειες του, σε τρομάζουν και σε γοητεύουν συνάμα. Άλλοτε σαρκαστικός με τον εαυτό του, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με θυμό, μας παραδίνει άδολα την ψυχή του και τα τρωτά της σημεία.

Ένας Αττίκ που γελάει, κλαίει, πονάει, ερωτεύεται, θλίβεται, φιλοσοφεί, λυτρώνεται! Ένας συγκλονιστικός θεατρικός μονόλογος από την πένα του βραβευμένου συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου.

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Νταφοπούλου

Σκηνικά - κοστούμια: Τάσος Λούκας – Κατερίνα Κασσαβέτη

Τον ΑΤΤΙΚ ερμηνεύει ο Πέτρος Αποστολόπουλος και

Τραγουδάει η Κωνσταντίνα.

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. /Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κηφισιάς 2023.

Τhe Athenians, Short Stories of Art

Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design και την εικαστικό Ράνια Καπελιάρη παρουσιάζουν την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο: The Athenians, Short Stories of Art στο European Centre Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74 στην Πλάκα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σκοπός της έκθεσης είναι οι καλλιτέχνες να αφηγηθούν στους επισκέπτες ιστορίες που αποτύπωσαν πάνω στον καμβά, τον πηλό, στο φωτογραφικό χαρτί και έχουν άρωμα Αθήνας.

Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος με αλφαβητικοί σειρά οι καλλιτέχνες: Βάκα Λένα, Βερούτης Κωνσταντίνος, Γκινοσάτη Μανταλένα, Διακοδημητρίου Μαρία, Διαμαντής Στάγγεσερ Μάνος, Δρογώση Τάνια, Ζαφείρη Στέλλα, Καπελιαρη Ράνια, Καραλιάς Ιωάννης, Κελαïδάκη Μαρία, Κουλουμπρούκας Νίκος, Λεοντόπουλος Νίκος, Λουμάκης Στέφανος, Λιάκος Γιάννης, Μάλαμα Νίνα, Μπαλτάς Δημήτρης, Μπίγαλη Μάτα, Παλαμήδης Χρήστος, Παπαδάτου Ήρα, Πρωτόπαππα Νίκη, Ράϊκου Κατερίνα, Χαρμάνης Θόδωρος, Sharon Benmayor, SaroZaven.

Έκθεση "Σύμπαν Μιρό"

O Joan Miro στα 85α του γενέθλια στο στούντιό του στην Palma de Majorca της Ισπανίας το 1978. AP

Στο Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζεται η έκθεση "Σύμπαν Μιρό". Περιλαμβάνει τρία ζωγραφικά έργα, δύο γλυπτά και πέντε φωτογραφίες του θρυλικού καλλιτέχνη και την επιμελήθηκε η Βερονίκ Ντυπά.

Η έκθεση με έργα από το τελευταίο δημιουργικό στάδιο του καλλιτέχνη, δείχνει πώς εδραιώνει το δικό του στυλ, το οποίο διυλίζει σιγά-σιγά σε όλη την μακρά πορεία του. Αυτή την περίοδο, ο Μιρό εργάζεται σε δημιουργικούς κύκλους, συνδυάζοντας έργα πιο περιεκτικά, που τείνουν να καλύψουν όλη την ζωγραφική επιφάνεια, με άλλα, πιο νηφάλια, με πινελιές κίνησης και πιο ποιητικά, στα οποία κυριαρχεί το κενό. Παρά τις διαφορές στην μορφή, τα τρία ζωγραφικά έργα έχουν ως κοινό σημείο την χρήση του ίδιου χρωματικού φάσματος, που περιορίζεται στα αρχικά χρώματα, συνοδεία του μαύρου, το οποίο εδώ αποκτά δομική λειτουργία.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση ανήκουν στο Ίδρυμα Joan Miró και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας, της εταιρείας Abertis και των Ιδρυμάτων Abertis και Joan Miró, για την προώθηση του ισπανικού πολιτισμού και των Ισπανών καλλιτεχνών.

Η έκθεση γίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, με την ευκαιρία της Ισπανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 13/07 έως 27/07/2023. Περισσότερα εδώ…

"Devon Loch" στις Kalfayan Galleries

Sasha Streshna- Rock, Paper, Scissors /2023 /130x190cm_ KALFAYAN GALLERIES

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την ατομική έκθεση της Sasha Streshna με τίτλο «Devon Loch». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 (19.00 – 22.00).

Στην ατομική της έκθεση στην γκαλερί Kalfayan, η Sasha Streshna παρουσιάζει μια νέα σειρά ελαιογραφιών που συνεχίζουν την έρευνά της πάνω στην παράδοση της ιστορικής δυτικής ζωγραφικής, εστιάζοντας κυρίως σε αναπαραστάσεις βίας, καταστολής και εξουσίας. Για την νέα αυτή σειρά η Streshna αντλεί υλικό από τις εικονογραφήσεις σοβιετικών σχολικών βιβλίων ιστορίας.

Συγκαλύπτοντας τα στοιχεία που θα επέτρεπαν στον θεατή να αναγνωρίσει το απεικονιζόμενο γεγονός, η Streshna μεταπλάθει τις εικόνες σε ζωγραφική γλώσσα με υπαινικτικά περιγράμματα και χρωματική παλέτα χωρίς φαινομενικά υψηλές εντάσεις. Πραγματεύεται έτσι ιστορίες εξεγέρσεων, ανυπακοής και ρήξεων περισσότερο ως ασαφείς αναμνήσεις και ψυχικά φορτία παρά ως συγκεκριμένα συμβάντα.

Εγκαίνια: Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 19.00 – 22.00, Διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουνίου – 16 Σεπτεμβρίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00. Αύγουστος: Κλειστά.

