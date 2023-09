Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα ενδέχεται να επηρεάσουν και τις δωρεάν εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε εξωτερικούς χώρους στην Αθήνα τη σημερινή ημέρα.

ADVERTISING

Καιρού επιτρέποντος και έχοντας σαν προτεραιότητα την ασφάλειά μας και την προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δείτε 5 ενδιαφέρουσες προτάσεις εξόδου.

"Elly loves jazz - Vol.2" στο Θέατρο Αττικού Άλσους

Η Έλλη Πασπαλά

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου η Έλλη Πασπαλά εμφανίζεται στο Θέατρο Αττικού Άλσους "Κατίνα Παξινού". Μία παράσταση αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, με βασική ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά και συν-δημιουργούς επί σκηνής τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν.

Τραγούδια όπως το "Cry me river", το "The man I love" και το "My funny Valentine" θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το "Fly me to the moon" και το "You don’t know what love is", αλλά και με κάποια "standards" της Έλλης, όπως το "Ain’t no sunshine" και το "Lonely at the top".

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας που θα διανέμονται στην είσοδο του Θεάτρου από τις 19:30.

Μελίνα Ασλανίδου Live στο Κηποθέατρο Παπάγου

Μελίνα Ασλανίδου EUROKINISSI

Η πίστη της στο καλό ελληνικό τραγούδι και η διάθεσή της να μοιράζεται οδηγεί κι αυτό το καλοκαίρι τη Μελίνα Ασλανίδου στο να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που θα το μοιραστεί με τους φίλους της σε όλη την Ελλάδα. Η Μελίνα Ασλανίδου με την μπάντα της έχουν να πουν πολλά και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις στον κόσμο που την αγαπά και την ακολουθεί.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2023.

Στέφανος Κορκολής Live στον Παλαιό Σταθμό Τρένου Διονύσου

Στέφανος Κορκολής PAPADAKIS PRESS

Ο Στέφανος Κορκολής ξεδιπλώνει τη μουσική διαδρομή του σε μια μοναδική μουσική παράσταση "Μουσικές Ιστορίες" με την ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη.

Ένα βράδυ καλοκαιρινό, γεμάτο νότες και εικόνες, χρώματα και συναισθήματα. Με τραγούδια γεμάτα ιστορία και ένα πρόγραμμα που αψηφά τη ροή του χρόνου και όλα μοιάζουν να έγιναν σήμερα.

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Δήμου Διονύσου 2023.

''Dafne Phono Rodeo'' της Nour Mobarak

"Dafne Phono Rodeo'' της Nour Mobarak

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενεί μια παραγωγή της Rodeo, την εγκατάσταση Dafne Phono Rodeo της εικαστικού Nour Mobarak.

Το Dafne Phono είναι μία διαειδική εγκατάσταση της πρώτης όπερας, του Τζάκοπο Πέρι και του Οτάβιο Ρινουτσίνι, Δάφνη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1598. Οι χαρακτήρες της Δάφνης, του Απόλλωνα, της Αφροδίτης, του Έρωτα, του Οβιδίου, του Πύθωνα και του Χορού αναπαριστώνται εδώ κυρίως από μνημειώδη ή μεγάλης κλίμακας μυκηλιακά γλυπτά που στήνονται ως πίνακες και "τραγουδούν" μέσω ενσωματωμένων ηχείων στο σώμα τους. Χαράσσοντας παραλλήλους μεταξύ των βιολογικών διαδικασιών και των δομών της γλώσσας, το έργο αυτό επεκτείνει την έρευνα της καλλιτέχνιδος σχετικά με τις αναλογίες μεταξύ λόγου, επανάληψης, φθοράς, πολιτισμού, εξουσίας και μεταμόρφωσης.

Η πρώτη όπερα ήταν εμπνευσμένη από τη δυνατότητα μετατροπής του λόγου σε μουσική, και το Dafne Phono επεκτείνει αυτό το πείραμα, δίνοντας σε καθέναν από τους κύριους χαρακτήρες τη δική του γλώσσα. Τέσσερις από αυτές τις γλώσσες – Αμπχαζικά, San Juan Quiahije Ανατολικό Chatino, Silbo Gomero και !Xoon– έχουν επιλεγεί για τον πλούτο της μορφοφωνολογίας τους, με σκοπό να δημιουργηθεί μια όπερα με την ευρύτερη δυνατή παλέτα ανθρώπινων φωνητικών ήχων. Τα ιταλικά και τα λατινικά συνδέουν αυτή τη νέα πολυγλωσσική εκδοχή του λιμπρέτου με το πρωτότυπο του Ρινουτσίνι (το οποίο σώζεται, ενώ η μουσική του Πέρι έχει χαθεί).

Η πλοκή βασίζεται στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Ο Έρωτας τιμωρεί τον Απόλλωνα επειδή καυχιέται για τις κατακτήσεις του, και ρίχνοντας δύο βέλη: το πρώτο κάνει τον Απόλλωνα να ερωτευτεί τη Δάφνη, κόρη του ποταμού θεού. Το δεύτερο, κάνει τη Δάφνη να του αντιμιλήσει. Όταν εκείνη ξεφεύγει από το κυνηγητό του μεταμορφωμένη σε δάφνη, ο Απόλλωνας μετατρέπει το στεφάνι στα χέρια του, σε ένα αιώνιο σύμβολο θριάμβου. Η Δάφνη, τελικά, πρέπει να παραμείνει παγιδευμένη στο δέντρο κάτω από το οποίο ο Απόλλωνας παίζει τραγούδια αγάπης με τη λύρα του.

Eως 16/09/2023, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 17:00-21:00. Είσοδος ελεύθερη. Κλειστά 5 - 25 Αυγούστου.

Παρουσίαση βιβλίου "Το ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα"

Η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη ΝΔ Βίκυ Φλέσσα EUROKINISSI

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και οι εκδόσεις Ηρόδοτος διοργανώνουν την Τετάρτη 06/09/2023 και ώρα 19:00 την παρουσίαση του συλλογικού τόμου προς τιμήν του ακαδημαϊκού Νικολάου Αρτεμιάδη με τίτλο "Το ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα: παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές προκλήσεις, επιλογές και ρεαλιστικές στοχεύσεις" σε επιμέλεια των Λαμπρινού Πλατυπόδη, Βασιλικής Παπαδοπούλου και Νικολάου Μονιά και με πρόλογο του Ανδρέα Μαρκαντωνάτου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και κλασική φιλόλογος Βίκυ Φλέσσα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Στρατηγού Καλλάρη 50 στο Ψυχικό. 18:30 – 19:00 προσέλευση.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις