Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 8 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Μια Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού, Vol. 8

Maurice Ohana DOMINIQUE SOUSE

Αφιερωμένη στον συνθέτη Maurice Ohana (1913-1992), η φετινή "Γέφυρα" ιχνηλατεί με τέσσερις συναυλίες τις προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές ενός –άγνωστου, για πολλούς στην Ελλάδα– μουσικού δημιουργού. Κάθε συναυλία και όλες μαζί, με τον γενικό τίτλο "Γεωγραφίες, φιλίες, αναφορές", συνθέτουν μια ιδιαίτερη μουσικογεωγραφία.

Μία "Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού", στήνεται για 8η χρονιά, στις 8 και 9 Μαρτίου 2023, συνδέοντας τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Περισσότερα εδώ...

Παγκόσμια Ημέρα Αγώνων για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών οργανώνει masterclass καθώς και σειρά συζητήσεων και προβολών για την Παγκόσμια Ημέρα Αγώνων για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Παγκόσμια Ημέρα Αγώνων για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Η 8η Μαρτίου δεν είναι μια "χαρούμενη γιορτή της γυναίκας", ούτε ένας φόρος τιμής στη γυναικεία ομορφιά. Πρόκειται για μια ημέρα δράσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης αφιερωμένη στον αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Μία ημέρα καταγγελίας των ανισοτήτων και των αδικιών που υφίστανται οι γυναίκες και οι οποίες διαιωνίζονται λόγω των έμφυλων στερεοτύπων και επιταγών.

Στις 8 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θα μάθουμε για τις διακρίσεις που εντοπίζονται στην πρόσληψη, στην επαγγελματική εξέλιξη και στις αμοιβές. Θα ακούσουμε μαρτυρίες για το "ψυχικό φορτίο" των γυναικών που επωμίζονται ως επί το πλείστον την ευθύνη της οργάνωσης της οικογενειακής ζωής και της ανατροφής των παιδιών καθώς και μαρτυρίες σχετικά με την ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία που υφίστανται οι γυναίκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να εισακουστούν από την αστυνομία και τα δικαστήρια. Περισσότερα εδώ...

Πρόγραμμα:

18.00: Masterclass «Bye bye τοξικές σχέσεις»

Με την Nathalie GIRAUD-DESFORGES, ψυχοθεραπεύτρια IFS, θεραπεύτρια ζευγαριών, σεξοθεραπεύτρια

19.00: Συζήτηση «Το βάθος του επιφανειακού ή η τυραννία της ομορφιάς»

Συμμετέχουν: Jean-François AMADIEU, κοινωνιολόγος, εξειδικευμένος στη διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων στην εργασία και των φυσικών καθοριστικών παραγόντων κοινωνικής επιλογής. Διευθυντής του Παρατηρητηρίου των Διακρίσεων, το οποίο πραγματοποιεί δοκιμασίες (testings) με σκοπό τη διενέργεια των πρώτων επιστημονικών μετρήσεων των διαφόρων μορφών διακρίσεων κατά την πρόσληψη εργαζομένων, στη Γαλλία. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου Poids des apparences. Beauté, amour et gloire (Odile Jacob, 2002).

Nathalie GIRAUD-DESFORGES, Ψυχοθεραπεύτρια IFS, θεραπεύτρια ζευγαριών, σεξοθεραπεύτρια.

Συντονίζει ο Nicolas EYBALIN, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

20.00: Προβολή – Αντισεξιστική εκστρατεία «Αν θέταμε τις ίδιες ερωτήσεις σε άνδρες και γυναίκες;» (3’ – 2022 – Γαλλία)

Κολεκτίβα Sista x Mirova, παραγωγή Malmö Productions.

20.05: Συζήτηση «Ιατρική κακοποίηση: μια ακόμα ενεργή κληρονομιά μιας πατριαρχικής ιατρικής»

Συμμετέχουν: Maud LE REST, Δημοσιογράφος με ειδίκευση στα δικαιώματα των γυναικών, τις διακρίσεις και την υγεία

Χριστίνα ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχισυντάκτρια ampa.lifo.gr,

21.15: Προβολή – PAPICHA (PAPICHA), της Mounia Meddour (105′ – 2019 – Γαλλία)

με τους Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda. Ταινία στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ:

Διάλεξη της Nathalie GIRAUD-DESFORGES, Ψυχοθεραπεύτριας IFS, θεραπεύτριας ζευγαριών, σεξοθεραπεύτριας, στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένειος Ντελακρουά: «Πορνογραφία, η νεολαία σε κίνδυνο: πώς να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας;» Η εκδήλωση θα έχει ταυτόχρονη διερμηνεία (ελληνικά – γαλλικά)

Η Αλίκη Καγιαλόγλου διαβάζει και τραγουδά Παπαδιαμάντη για την Ημέρα της Γυναίκας

Η Ακαδημία Αθηνών, για την ημέρα την αφιερωμένη στη Γυναίκα, διοργανώνει παράσταση με την Αλίκη Καγιαλόγλου, πολύπλευρη καλλιτέχνιδα που έχει αφιερωθεί στην πνευματική διάσταση της Τέχνης. Η παράσταση θα έχει τίτλο "Η Αλίκη Καγιαλόγλου διαβάζει και τραγουδά Παπαδιαμάντη" σε μουσική Άλκη Μπαλτά και θα λάβει χώρα την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.00 στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας.

Η παράσταση βασίζεται σε διηγήματα του σπουδαίου Έλληνα διηγηματογράφου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο οποίος ύμνησε και ανέδειξε σε όλο του το έργο, με έξοχο τρόπο, το πρόσωπο της Γυναίκας όλων των ηλικιών, καθώς και στην πρωτότυπη μουσική που έγραψε ο μαέστρος και συνθέτης Άλκης Μπαλτάς, μελοποιώντας ποικιλότροπα τους στίχους του κυρ Αλέξανδρου.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2002 στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, στον Ιερό Χώρο της Αποκάλυψης (με μικρό οργανικό σύνολο), το 2004 στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν (της οδού Φρυνίχου), στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και αλλού, ενώ έχει κυκλοφορήσει σε cd από την εταιρεία «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» της Αλίκης Καγιαλόγλου. Πιάνο : Αλέξανδρος Αβδελιώδης.

"70 Χρόνια Μικρός Ήρως"

Έκθεση σκίτσων "70 Χρόνια Μικρός Ήρως" ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκθεση για τα 70 Χρόνια του Μικρού Ήρωα, ύστερα και από εκκλήσεις αναγνωστών, παίρνει παράταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Αυτή τη φορά η έκθεση θα βρίσκεται αποκλειστικά στον 1ο όροφο και θα περιλαμβάνει τα 45 νέα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών και επιπλέον παλιά τεύχη και σκίτσα του Βύρωνα Απτόσογλου! Επιπλέον, στο χώρο θα είναι διαθέσιμο το νέο λεύκωμα Ο Μικρός Ήρως 70 Χρόνια προς πώληση. Ακολουθεί το μίνι-ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρώτη φορά στα εγκαίνια της έκθεσης και μερικές πληροφορίες για το νέο λεύκωμα που είναι διαθέσιμο και μέσω της ιστοσελίδας των εκδόσεων.

Not Ashamed Of My Body Shape

Η έκθεση στον χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ DIMITRIS LAZAROU

Body Shaming: Ένα φαινόμενο της εποχής μας που αφορά την τάση των ανθρώπων να κριτικάρουν τους άλλους ή ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό με βάση αποκλειστικά και μόνο την εξωτερική τους εμφάνιση.

"NOT ASHAMED OF MY BODY SHAPE" είναι η ομαδική εικαστική έκθεση του που βασικός της στόχος είναι μέσα από την Τέχνη να περάσει στις καρδιές και στο μυαλό όσων την επισκεφτούν ένα και μόνο σύνθημα:

Η έκθεση παρουσιάζεται στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέμου στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Το concept, οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Georgio Babili – Maria Vlasseros – Markella K. – Αγλαΐα Θανάσου – Στέλλα Κατεργιαννάκη – Αρετή Κλουτσινιώτη – Ιάκωβος Κολλάρος – Βασίλειος Κομνηνός – Μίνα Κουζούνη – Ευαγγελία Λιάσκου – Βασιλική Μπλούκου – Αθηνά Παναγιωτίδου – Μανταλένα Τάνη – Αριστείδης Χρυσανθόπουλος.

(Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφοςΕίσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς) / Η έκθεση διαρκεί από 8 έως 19 Μαρτίου 2022 / Εγκαίνια: Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 | 5 – 9μ.μ. Διάρκεια έκθεσης: 8 έως 19 Μαρτίου 2022.

