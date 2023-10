Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 17 Οκτωβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τρίτη 17 Οκτωβρίου .

“Νόνικα Γαληνέα: Η Δωρεά”

Η μεγάλη κυρία του θεάτρου Νόνικα Γαληνέα εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ερμηνεύοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα που σπανίως παρουσιάζονταν στην Ελλάδα. Με αφορμή αυτές τις συνεργασίες, και σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας, το Μέγαρο παρουσιάζει έξι μοναδικά θεατρικά κοστούμια από σημαντικές παραστάσεις, δημιουργίες της βραβευμένης με Όσκαρ Ενδυματολογίας Θεώνης Βαχλιώτη-Όλντριτζ. Τα κοστούμια, μαζί με τα σχέδια που τα ενέπνευσαν, καθώς και αποκλειστικές φωτογραφίες, είναι δωρεά της Νόνικας Γαληνέα στο Μέγαρο, το χώρο που αγάπησε και τίμησε, ορμώμενη από τη στενή συνεργασία και φιλία της με τον Χρήστο Λαμπράκη.

Παράλληλα με τα μοναδικά κοστούμια και σχέδια, η Νόνικα Γαληνέα δώρισε στο Μέγαρο και ένα μεγάλων διαστάσεων πίνακα της εικαστικού Βάνας Ξένου, που κοσμεί τον χώρο των Φίλων του Μεγάρου.

Ωράριο: Η έκθεση είναι ανοιχτή από 17 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2023. Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 18:00. Επιπλέον, τις ημέρες συναυλιών στην αίθουσα Δ. Μητρόπουλος 10:00-20:30 και τις ημέρες συναυλιών στην αίθουσα Χ. Λαμπράκης 10:00-23:00. Περισσότερα εδώ.

Petit Plan: Europa IV

Το Petit Plan: Europa – Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού Μήκους επιστρέφει για 4η χρονιά μεταξύ 16 – 20 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών, που περιλαμβάνει 80 ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών.

Το Petit Plan: Europa IV μεγαλώνει και εγκαινιάζει το Διαγωνιστικό Τμήμα Φοιτητικών Ταινιών Μικρού Μήκους, ενώ περιλαμβάνει συνεργασίες με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το HEAD – Genève (Πανεπιστήμιο Art & Design της Γενεύης). Στην τέταρτή του χρονιά το Petit Plan: Europa IV – Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού Μήκους έχει ετοιμάσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα προβολών, με 10 θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων ταινίες μικρού μήκους με θέμα τον πόλεμο και τις συνέπειές του, ταινίες με επίκεντρο τη γυναίκα, ιστορίες που μιλούν για θέματα όπως οι ανισότητες και η τοξική αρρενωπότητα, φοιτητικές ταινίες μικρού μήκους κ.λπ. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών εδώ.

Robert Wilson έκθεση “Owls and Chairs”

Η γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει την ατομική έκθεση “Owls and Chairs” του Robert Wilson Είναι η τέταρτη ατομική έκθεση που πραγματοποιεί ο καλλιτέχνης στη γκαλερί. Με την ευκαιρία αυτή, ο Robert Wilson θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αναπαριστώντας σχέδια από την παραγωγή του 1998 “The White Raven”, το 1999 “THE DAYS BEFORE: death, destruction & detroit III” και το 2006 “KOOL”.

Όπως και στη δουλειά του επί σκηνής, ο Wilson θα μετατρέψει τη γκαλερί σε έναν χώρο για τη φαντασία, προκαλώντας τον θεατή να προσεγγίσει συνειρμικά την εμπειρία. Γεννημένος στο Waco του Τέξας, ο Wilson συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων θεατρικών και εικαστικών καλλιτεχνών στον κόσμο. Τα έργα του για τη σκηνή ενσωματώνουν μια μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών μέσων, όπως χορό, κίνηση, φωτισμό, γλυπτική, μουσική και κείμενο. Οι εικόνες του είναι αισθητικά εντυπωσιακές και συναισθηματικά φορτισμένες και οι παραγωγές του έχουν κερδίσει την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών παγκοσμίως. Περισσότερα εδώ…

Εργαστήρια αφήγησης για ενήλικες από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει δύο αυτόνομα εργαστήρια αφήγησης, για ενήλικες, με τη συγγραφέα και αφηγήτρια Εύη Γεροκώστα, στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Αναλυτικότερα: Στο εργαστήρι με τίτλο “Σκοτεινές ιστορίες γεμάτες φως”, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 (ώρες 11:30-13:30), οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με κλασικά λογοτεχνικά κείμενα που, ενώ περιέχουν δύσκολες και σκοτεινές ιστορίες, κρύβουν χιούμορ και αισιοδοξία.

Στο εργαστήρι με τίτλο “Ιστορίες χωρίς -ή με ελάχιστα- λόγια”, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 (ώρες 11:30-13:30), οι συμμετέχοντες θα μάθουν για ένα λογοτεχνικό είδος, που στηρίζεται κυρίως στην εικονογράφηση, και πώς μπορούν να το διαχειρίζονται αφηγηματικά.

Έκθεση τεκμηρίων Ελληνίδων συνθετριών στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”

Από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει στη Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη” του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έκθεση τεκμηρίων Ελληνίδων συνθετριών. Η έκθεση περιλαμβάνει αντίτυπα του ψηφιακού αποθετηρίου “Πολύμνια” του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, τεκμήρια του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη και πρωτότυπο υλικό σύγχρονων συνθετριών. Η πολυτροπική έκθεση τεκμηρίων συμπληρώνεται από πολυμεσικό και διαδικτυακό υλικό. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Δρ. Μαγδαληνή Καλοπανά (ΕΔΙΠ, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. Θα ακολουθήσει συναυλία με έργα συνθετριών από την Ελλάδα, την Αρμενία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και τη Γαλλία, στις 7:30 μ.μ., στην Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο.

Η έκθεση τεκμηρίων, που συνδιοργανώνεται με την Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”, εντάσσεται στο εβδομαδιαίο αφιέρωμα (16-20.10.2023) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ στις γυναίκες συνθέτριες του 20ού και 21ου αιώνα σε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “Musical Bounce Back: Promoting the rοle of women in contemporary creation and education”. Στην Εβδομάδα Γυναικών Συνθετριών (16-20/10/23) διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων (κλασσική, σύγχρονη, ηλεκτρακουστική και δημοφιλή μουσική) συμμετέχουν 40 μουσικοί και 50 συνθέτριες από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα 5 χωρών: Ελλάδα, Αρμενία, Πορτογαλία, Κύπρο και Γαλλία. Συντονίστρια του αφιερώματος είναι η Καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη, Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ. Χώρος: Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”,