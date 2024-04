Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 23 Απριλίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τρίτη 23 Απριλίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 23 Απριλίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Η 23η Απριλίου έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, αφιερωμένη σε δύο μεγάλους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας που «έφυγαν» την ίδια ημέρα (23 Απριλίου 1616) από τη ζωή, τους Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Ξεκινώντας από το 2016, η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου καθιέρωσε και στην Ελλάδα την 23η Απριλίου ως Ημέρα Βιβλίου, με κεντρικό μήνυμα «διαβάζω & αλλάζω».

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα (23/4) με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν βόλτα με σημείο αναφοράς το βιβλίο

Για τον προγραμματισμό του ερχόμενου σαββατοκύριακου, η Ημέρα Βιβλίου για το 2024 θα εορταστεί την 27η Απριλίου, ημέρα Σάββατο. Την ημέρα αυτή θα διοργανωθεί ο Περίπατος Βιβλίου στην Αθήνα και σε κάθε πόλη που θα δηλώσει συμμετοχή μέσω της βιβλιοθήκης της ή/και ενός ή περισσότερων βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων που θα θελήσουν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο.

Μέσα από αυτή τη βόλτα οι αναγνώστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν αγαπημένους/ες συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα, να νιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρεθούν μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε σε όλες τις εκδηλώσεις στο greekbookday.gr.

Ανεξάρτητα από τον “εορτασμό” της ημέρας του βιβλίου, την Τρίτη 23 Απριλίου στις 18:00 η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και οι εκδόσεις Ψυχογιός, διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Παναγοπούλου, με τίτλο «Η Χήρα της Λίμνης Μπλεντ». Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η ηθοποιός, Ελένη Καρακάση, ενώ η σολίστ Ζωή Τηγανούρια θα παίξει στο ακορντεόν παραδοσιακή σλοβενική πόλκα και ένα τραγούδι που μελοποίησε η ίδια ειδικά για το βιβλίο.

Στην εκδήλωση θα προβληθεί βίντεο με ένα οδοιπορικό στη λίμνη Μπλεντ, το οποίο υπογράφει ο Κώστας Χαρδαβέλλας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube και στη σελίδα Facebook του ΙΑΝΟΥ.

Δωρεάν Φεστιβάλ Εθελοντισμού “Voluntary Action” 2024

Για έβδομη φορά το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διοργανώνει το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2024 (Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Απριλίου 10:00-22:00, Πέμπτη 25 Απριλίου 10:00-17:00).

Το φεστιβάλ θα αποτελέσει έναν φυσικό χώρο συνάντησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εθελοντών και πολιτών σε μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και ευγνωμοσύνης.

Σκοπός του φεστιβάλ και αυτή τη χρονιά είναι η σύγκλιση του οικοσυστήματος του εθελοντισμού και η ανάδειξη της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στη σημερινή Ελλάδα. Περισσότερα στο voluntaryaction.gr.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στη Blender Gallery

Η The Blender Gallery παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου με τίτλο ‘My father had a big nose’ , Objects and toys from an aggressive childhood, σε επιμέλεια της Χριστίνας Ντουγεροπούλου.

Στη νέα του ατoμική έκθεση ο εικαστικός διαμορφώνει ένα Gesamtkunstwerk, ένα συνολικό έργο τέχνης που περιλαμβάνει επιτοίχια έργα, γλυπτά, video και NFTs. O Πάτσιος εμπλουτίζει τη ζωγραφική διαδικασία με τις τεχνικές του κολλάζ και του ντεκολάζ δημιουργώντας ένα παλίμψηστο με σύμβολα και εικόνες που συνδέουν τον ενήλικο κόσμο με τον παιδικό, τον μικρόκοσμο με το συλλογικό ασυνείδητο. Στα γλυπτά του, σύνθετα ready mades, κυριαρχεί μια σαρκαστική διάθεση, ενίοτε αυτοβιογραφική, περιγράφοντας τη σχέση με τον φυσικό αλλά και με τον επουράνιο πατέρα.

Τα κολλάζ του Πάτσιου αποτελούν ημερολόγια καθημερινής ζωής, αλλά και μιας άλλης, εσωτερικής , μη βιωμένης. Εφημερίδες, αφίσες, εισιτήρια, παλιές φωτογραφίες, μετατρέπονται σε κάτι νέο. Ακολουθώντας την ανάγκη του να συνδεθεί με τη μεγάλη παράδοση της ζωγραφικής, καταφέρνει να παντρέψει ασύμβατες εικόνες και να προσκαλέσει το θεατή σε έναν αλλόκοτο, κοινωνικοπολιτικό συνειρμό. Το ζητούμενο στο έργο του, όπως δηλώνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, είναι ο μετασχηματισμός μιας εικόνας, μέσα στην οποία θα συνυπάρχουν αρμονικά όλα τα αντικρουόμενα και παράταιρα κομμάτια της ανθρώπινης κατάστασης.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το έργο – μαντήλι απο 100% μετάξι, της συνεργασίας του εικαστικού με το ελληνικό brand Mantility, ειδικά σχεδιασμένο για την ατομική του έκθεση.

Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας

Η Blank Wall Gallery παρουσιάζει έργα του Βαγγέλη Βασαλάκη, στην ατομική του έκθεση με τίτλο “Άνθρωποι” σε επιμέλεια του ιδίου. O ίδιος ο καλλιτέχνης γράφει για αυτή του τη δουλειά: “Στην καθημερινή ροή της ζωής συναντούμε ανθρώπους σε διάφορες καταστάσεις – χωροχρόνους – διαθέσεις.

Ορισμένοι από αυτούς, άθελά τους, μου πυροδοτούν την περιέργεια να τους παρατηρήσω περισσότερο, να στοχαστώ για την ύπαρξή τους, για το από πού μπορεί να έρχονται και προς τα πού μπορεί να πηγαίνουν, για το πώς υπάρχουν – για το ποιο είναι το modus operandi τους. Οι παρουσίες των ανθρώπων αυτών λειτουργούν ως μικρά εφήμερα αινίγματα, τα οποία με προκαλούν να φανταστώ τι οντότητες είναι, τι κάνουν στη ζωή τους που βρίσκεται πέραν από το χωροχρονικό σημείο όπου τους έχω συναντήσει.”

Ο Βαγγέλης Βασαλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και φέτος, το 2024, κλείνει 41 χρόνια στο χώρο της φωτογραφίας. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε σχολές Φωτογραφίας, σε ιδιωτικές εταιρίες, σε ξένες κρατικές υπηρεσίες και εμπορικούς οργανισμούς, αλλά και σε μεμονωμένους επαγγελματίες και καλλιτέχνες. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ασχολείται με τη διαφημιστική φωτογραφία. Υπήρξε συντάκτης γνωστών φωτογραφικών περιοδικών και επί σειρά ετών συνεργάτης των εταιρειών Nikon, Fujifilm και Olympus στην Ελλάδα.