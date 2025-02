Δωρεάν στην πόλη την Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου στην καρδιά της πόλης.

Μπήκαμε στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου και συνεχίζουμε να ψάχνουμε δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου – που είναι και Τσικνοπέμπτη – σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Απόκριες στην Αθήνα 2025

ΟΠΑΝΔΑ

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Αθήνα περιλαμβάνει δραστηριότητες από την Τσικνοπέμπτη έως την Καθαρά Δευτέρα. Την Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου, η Αποκριά ξεκινά το πρωί από το Σύνταγμα και απλώνεται στο Μοναστηράκι και τους γύρω δρόμους, με μία εθιμική διαδρομή από την Πολιτιστική Εταιρία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» και αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου στην πλατεία Κοτζιά. Το παραδοσιακό τσίκνισμα στη Βαρβάκειο θα συνοδεύεται αρχικά από τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της Τσικνοπέμπτης:

11:00 | Εθιμική διαδρομή από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Μοναστηράκι και αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου στην πλατεία Κοτζιά. Η Πολιτιστική Εταιρία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος και θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου, κάνοντας μία στάση στην πλατεία Κοτζιά. Εκεί το κοινό θα παρακολουθήσει την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου. Στη συνέχεια, η πομπή θα περάσει από τη Βαρβάκειο Αγορά για να καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου.

11:30 | Παραδοσιακό τσίκνισμα στην πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα αναλάβει τη διασκέδαση με τον μοναδικό της ρυθμό. Στις 12:00 τη μουσική σκυτάλη θα πάρει το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων για ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι, όπως επιβάλλει η μέρα ενώ θα μοιραστούν εντελώς δωρεάν ένας τόνος κρέας, ζουμερά σουβλάκια και λαχταριστοί μεζέδες σε όλους όσοι βρεθούν εκεί.

ΓΚΙΝΤΙΚΙ

19:00 | Ξεσηκωτικό live party με τους ΚωΓιαMan και τους Γκιντίκι στην πλατεία Κοτζιά. Οι ΚωΓιαMan, ένα μουσικό σχήμα, με επιρροές απ’ την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, δημιουργούν ένα «ψυχεδελικό συνονθύλευμα», που άλλοτε παραπέμπει σε ροκ και άλλοτε σε ηλεκτρονικά ηχοτοπία (drum n base, darkwave, dub). Αμέσως μετά στις 20:30, οι Γκιντίκι μέσα από τους πειραματισμούς τους πάνω στις παραδοσιακές μουσικές φόρμες και τους ρυθμούς, στήνουν ένα σύγχρονο πανηγύρι απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών.

Society Uncensored: Τελική έξοδος Συζητώντας για την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελλάδα

Στη ζωντανή συζήτηση του Society Uncensored, με τίτλο “Τελική έξοδος”, ειδικοί από τους χώρους της ιατρικής και της νομικής, διανοούμενοι, καθώς και ασθενείς που θα μοιραστούν την προσωπική τους εμπειρία, μιλούν ανοιχτά για την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξετάζονται τα ηθικά διλήμματα και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση σε αντιπαράθεση με την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ζωής και το βίωμα των οικογενειών και των φροντιστών. Η συζήτηση θα βιντεοσκοπηθεί και θα παρουσιαστεί στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube.

Η σειρά συζητήσεων Society Uncensored στο Onassis Channel συνεχίζεται, εξετάζοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα της εποχής: την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Τα ερωτήματα γύρω από τις ηθικές προκλήσεις και το νομικό πλαίσιο αυτών των πρακτικών βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Πρόσφατα, το βρετανικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της νομιμοποίησης της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ενήλικες ασθενείς τελικού σταδίου. Στην Ελλάδα, η συζήτηση συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων “Society Uncensored”

20.02.2025 | Μικρή Σκηνή στις 19:00 Είσοδος δωρεάν.

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο onassis.org

Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας και Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας

O Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής και η ερευνητική ομάδα “Music and Cultural Studies” της International Musicological Society συνδιοργανώνουν ένα διεθνές συνέδριο με τίτλο: “Musicology and Music Librarianship in Cultural Context”, για να τιμήσουν την προσφορά της Στεφανίας Μεράκου που διετέλεσε Διευθύντρια της Μουσικής Βιβλιοθήκης “Λίλιαν Βουδούρη” από το 2005 έως τον Απρίλιο του 2024. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Φεβρουαρίου του 2025 και η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά.

Εργαστήριο “Connecting through art: ταξίδι προς την ευτυχία”

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κύκλο βιωματικών εργαστηρίων για ενήλικες με τίτλο “Connecting through art: ταξίδι προς την ευτυχία”, από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025, στο κτήριό του, στον Ταύρο.

Με αφετηρία επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα και παραμύθια, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν συναισθήματα και ιδέες που αναδύονται μέσα από τις τέχνες. Υπό τον συντονισμό της εμψυχώτριας βιωματικών-εκπαιδευτικών εργαστηρίων και χορογράφου Θάλειας Δήτσα και αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή, τα εικαστικά και το θέατρο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά καλλιεργώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Ομαδική έκθεση “In Love: Ο Έρωτας στην Τέχνη”

Στη Sianti Gallery φιλοξενείται η ομαδική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής με τίτλο “In Love: Ο Έρωτας στην Τέχνη” σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης, Ήρας Παπαποστόλου. Ο έρωτας είναι ένα βαθύ και πολύπλοκο συναίσθημα που συνδέεται με την έλξη, το πάθος και τη στοργή μεταξύ δύο ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, έχει φτάσει να διαμορφώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τις κοινωνικές αλλαγές, την τεχνολογία και τον γρήγορο ρυθμό ζωής. Έτσι, πολύ συχνά επανέρχεται το ερώτημα “Τι είναι ο έρωτας;” αναζητώντας απαντήσεις μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης.

Ο Ρόμπερτ Γκρέηβς με την ποίησή του θέτει επιμέρους ερωτήματα: “Είναι μια επιστροφή στο κέντρο μας, στον γνώριμο πυρήνα της αθωότητας που είναι ακόμη γεμάτη εμπιστοσύνη; Είναι μήπως ένα πρώτο άγριο ξέσπασμα της ύπαρξής μας, μια προσπάθεια να πάρουμε ακραία μέτρα και για λίγες ώρες να είμαστε παντογνώστες; Είναι αυτό το προαιώνιο όραμα που φωτίζει την πορεία μας με επικίνδυνους χρησμούς προσβλέποντας στην έγκαιρη παρέμβαση του θανάτου;”