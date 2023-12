Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 1-3/12

Δωρεάν εκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 2-3 Δεκεμβρίου;

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ζωντανεύει

Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει και μαζί του ολόκληρη η πόλη κινείται στον ρυθμό των Χριστουγέννων.

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ Eftychia Vlachou

Η λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη δίνει το έναυσμα των γιορτών με τα 80 πλατάνια να “πλημμυρίζουν” το Κανάλι με φως και το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων να χαρίζει λάμψη στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, χριστουγεννιάτικης βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνουν το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, με μία πίστα υψηλών προδιαγραφών για στροβιλίσματα σχεδόν πάνω στο νερό, και τα Σιντριβάνια που κορυφώνουν τη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με χρώμα και φαντασία.

Eftychia Vlachou

Όπως κάθε χρόνο, το ραντεβού δίνεται στην Αγορά όπου η παιδική χορωδία του El Sistema Greece δίνει το έναυσμα της βραδιάς με παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη του κόσμου. Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes, έρχονται απευθείας από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ξεσηκώνουν το κοινό με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τίτλο “Afrofuturistic Christmas Wonderland”. Μία πληθωρική μουσική περφόρμανς πασπαλισμένη με χριστουγεννιάτικη χρυσόσκονη και all-time classic επιτυχίες όπως “Santa Claus is coming to town”, “Have yourself a merry little Christmas”, “Rudolph the red nose reindeer”, “Winter wonderland” και “Silent night” μεταξύ άλλων. Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί και σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2.

ΚΣΥΜΕ – Διήμερο Σύγχρονης Μουσικής

Το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ με έργα σύγχρονης μουσικής την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023

Την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν έργα για φωνή και πιάνο με την mezzo soprano Ιωάννα Βρακατσέλη την οποία θα συνοδεύσει στο πιάνο η Αλίκη Διαμαντή. Επίσης θα παρουσιαστούν έργα των σπουδαστών σύνθεσης της τάξης του συνθέτη και καθηγητή σύνθεσης στο Ωδείο Αθηνών Φίλιππου Τσαλαχούρη, καθώς και έργα για σόλο φλάουτο και σόλο κλαρινέτο με σπουδαστές των τάξεων της Ναταλίας Γεράκη και του Άγγελου Πολίτη.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Την δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθούν 4 συναυλίες στο Εργαστήρι του ΚΣΥΜΕ (Κ3). Στις δύο πρώτες θα ακουστούν έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής, στην τρίτη συναυλία θα παρουσιαστούν έργα για όργανα και ηλεκτρονικά ενώ η βραδιά θα τελειώσει με μια συναυλία live electronics. Στις συναυλίες συμμετέχουν και σπουδαστές της Τάξης Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του ΚΣΥΜΕ στο Ωδείο Αθηνών (καθηγητές Στέλιος Γιαννουλάκης και Νίκος Χαριζάνος).

Θα παρουσιαστούν έργα: Olivier Messiaen, Luciano Berio, Ian Clarke, Alexandre Delgado, Χάρη Ξανθουδάκη, Άκη Δαούτη, Φίλιππου Τσαλαχούρη, Δημήτρη Μαρωνίδη, Μηνά Μπορμπουδάκη, Κώστα Μαντζώρου, Γιάννη Σφυρή, Νίκου Χαριζάνου, Στέλιου Γιαννουλάκη, Γεωργίας Καλοδίκη, Νίκης Χαρλαύτη, Γιώργου Βάβουλα, Αθανάσιου Ζαχαρόπουλου, Ευθύμη Ναούμη, Μαρίας Ρέις, Γιώργου Μαρουλή, Γιάννη Μυγδάνη, Βασίλη Χωματάς, Άννας Μαρίας Ράμμου, Θέμη Πέλλα, Διομήδη Κολοβού, Γιάννη Μαντασά, Λουίζας Στεφανιδάκη, Γιώργου Γαλάνη, Πέτρου Χοχλακάκη.

Συμμετέχουν: Ιωάννα Βρακατσέλη, Αλίκη Διαμαντή, Μαρία Ρέις, Γιώργος Σκορδίλης, Μυρτώ Μαρή, Στράτος Πογκοσιάν, Τζωρτζίνα Σκιαδοπούλου, Στέλιος Γιαννουλάκης, Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος. Το διήμερο αφιερώνεται στην αγαπημένη μνήμη του Χάρη Ξανθουδάκη ο οποίος υπήρξε μέλος του ΚΣΥΜΕ. Περισσότερα στο athensconservatoire.gr.

Προβολή ντοκιμαντέρ “Πατρίδα Αξέχαστη Μικρά Ασία”

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό την νέα οπτικοακουσική παραγωγή του “Πατρίδα Αξέχαστη Μικρά Ασία”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στην Πειραιώς 138 την 1η Δεκεμβρίου και ώρα 19:00.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που αφηγείται την τραγική ιστορία της οικογένειας της Βασιλικής Ράλλη. Τον Σεπτέμβριο του 1922 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα της, το Μοσχονήσι της Μικράς Ασίας, και αφού δοκιμάστηκε από τη θλίψη της απώλειας και το πένθος της Καταστροφής, δόθηκε με δημιουργική ορμή στην οικοδόμηση μιας νέας ζωής στην απέναντι ακτή. Η Βασιλική Ράλλη σε κάθε μικρή ή μεγάλη ευκαιρία της ζωής της διακηρύσσει την καταγωγή της: “Τι κι αν γεννήθηκα στη Θερμή της Λέσβου; Είμαι Μικρασιάτισσα κι εγώ. Είμαι ο σπόρος που κυοφορήθηκε μέσα στα αγιασμένα χώματα της Γης αυτής της Επαγγελίας, της ποτισμένης με ιδρώτα και αίμα ελληνικό, της σπαρμένης με τα ιερά οστά των χιλιάδων μαρτύρων, τα οποία εναποτέθηκαν στην ιερή Γη, ως παρακαταθήκη της ελληνικότητάς της”. Η μαρτυρία της Βασιλικής Ράλλη ξεκινά από το Μοσχονήσι και το Αϊβαλί και αγκαλιάζει όλον τον Ελληνισμό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει ζωντανά και σε συμφωνική διασκευή την πρωτότυπη μουσική του ντοκιμαντέρ, σε σύνθεση Γιώργου Παπαχριστούδη, ενώ ο Γιώργος Κέντρος θα απαγγείλει αποσπάσματα από το έργο του Στρατή Δούκα Ιστορία ενός αιχμαλώτου.

“Θα μιλήσουν άλλοι” – Αξιοποιώντας τις προφορικές μαρτυρίες στο θέατρο

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΠέΖΟ και την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καλλιθέας-Τζιτζιφιών (ΟΠΙΚΑ-Τ), οργανώνει εκδήλωση με θέμα την αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών στο θέατρο, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 (ώρα 19:30), στο Κτήριο ΠΙΟΠ, στον Ταύρο.

Στην εκδήλωση, ο Δέδες Τσούκας και η Χαρά Γεωργιάδου, ιδρυτικά μέλη της ΟΠΙΚΑ-Τ, θα μιλήσουν για τη δράση της ομάδας από τη σύστασή της έως σήμερα. Θα ακολουθήσει, η Γωγώ Βαρζελιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, προσεγγίζοντας το θέμα της αξιοποίησης των προφορικών μαρτυριών σε όψεις της ιστορίας και μελέτης του θεάτρου. Τον κύκλο των σύντομων εισηγήσεων θα κλείσουν οι εκπαιδευτικοί και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ΠέΖΟ, Θεολογία Γεωργίου και Γιάννης Κλαδάκης.

Στη συνέχεια, μέλη του Συλλόγου ΠέΖΟ θα παρουσιάσουν τη μουσικοθεατρική παράσταση “Θα μιλήσουν άλλοι”, βασισμένη σε μαρτυρίες κατοίκων της Καλλιθέας που συγκέντρωσαν μέλη της ΟΠΙΚΑ-Τ. Την εκδήλωση, που συντονίζει η Χρύσα Νικολάου, προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ, πλαισιώνει σχετική έκθεση φωτογραφίας.

Fonds-de-Dotation

Παράσταση “Grippe Morale – Μαρία Κάλλας: τελευταία πράξη” του Δημήτρη Φοινίτση

Ανήμερα των γενεθλίων της κορυφαίας υψιφώνου όλων των εποχών, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, η Ομάδα Παραστατικών Τεχνών προΤΑΣΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Δημήτρη Φοινίτση “Grippe Morale – Μαρία Κάλλας: τελευταία πράξη” στην Οικία Κατακουζηνού, στην καρδιά της Αθήνας. Τον μονόλογο θα ερμηνεύσει η Ολύνα Ξενοπούλου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Φοινίτση.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: Ξημερώματα 16ης Σεπτέμβρη 1977. Η Μαρία Κάλλας αποτραβηγμένη στο παρισινό διαμέρισμά της, διανύει τις τελευταίες ώρες της ζωής της. Μια ένδοξη ζωή παρελαύνει – αποσπασματικά- εμπρός μας μέσα από γνωστά και άγνωστα στιγμιότυπα ενός πολυκύμαντου βίου, εμποτισμένα με ισχυρότατες δόσεις μυθοπλασίας. Δίχως ίχνος νοσταλγίας, η Μαρία μονολογεί απευθυνόμενη στον (αόρατο) Toy, τον αγαπημένο της τετράποδο φίλο -τον “μόνο πιστό” όπως επισημαίνει. Ξεφυλλίζει τα βιβλία συνταγών που – επί χρόνια- διατηρούσε μανιωδώς, σιγοψιθυρίζει το αγαπημένο της τραγούδι από την “πιο γλυκιά ελληνική φωνή” που της χάρισε δώδεκα δίσκους όταν τη συνάντησε στα ωραία (πρώτα) χρόνια του Ωνάση, διαβάζει (στα ιταλικά) ποιήματα που της αφιέρωσε ο Παζολίνι, στρώνει το τραπέζι για λίγους κι εκλεκτούς φίλους ώσπου η πραγματικότητα να μπερδευτεί ολότελα με το χθες και η κατάρρευση να της στερήσει τον λόγο. Μια ασυνήθιστη ζωή σε μια συνηθισμένη νύχτα. Την τελευταία πριν την προδώσει -μια για πάντα!- η καρδιά της.

Η συγγραφική βούληση επικεντρώνεται σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ηρωίδας και όχι σε άλλη μια στείρα βιογραφία επάνω σε εξόχως προβεβλημένα γεγονότα της ζωής της Κάλλας. Εστιάζει στα “μικρά” και τα “ελάχιστα” μιας καθημερινότητας με την πατίνα της απέραντης μοναξιάς που την διακατείχε ως τέλους.

Συντελεστές:

Κείμενο – σκηνοθεσία: Δημήτρης Φοινίτσης

Ερμηνεία: Ολύνα Ξενοπούλου

Ενδυματολογική επιμέλεια – σκηνικά αντικείμενα: Άντζυ Πυκνάδα

Μουσική επιμέλεια: Άρης Βιλαέττης

Εικαστικό έργο: Ηλιάνα Μπάρδη

Πρόγραμμα εκδηλώσεων “Μαρία Κάλλας 100 χρόνια”

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων τιμά το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων τα 100 χρόνια από την γέννηση της μεγάλης ντίβας της όπερας το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου.

Η Κάλλας σε μία συγκέντρωση με φίλους ΣΥΛΛΟΓΗ Μουσείου Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο θα ανοίξει για τους επισκέπτες από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα με ελεύθερη είσοδο (απαραίτητη προκράτηση θέσης μέσω more.com). Παράλληλα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με εκπαιδευτικές δράσεις για οικογένειες με παιδιά 5-12 ετών, ξεναγήσεις στα αγγλικά αλλά και θεματικές ξεναγήσεις από τα μέλη της επιστημονικής του ομάδας. Οι δράσεις θα κορυφωθούν με ένα 50’s-60’s celebration street event στην οδό Πετράκη (όπισθεν του Μουσείου Μαρία Κάλλας).

Aναλυτικό πρόγραμμα:

12.00 – 13.00 & 13.00-14.00 – “Στο ατελιέ του μουσείου” (GR) – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Πόσα διαφορετικά κοστούμια της μεγάλης σοπράνο της όπερας μπορεί να υπάρχουν στη συλλογή του μουσείου; Που μπορεί να κρύβεται ο αγαπημένος της καθρέφτης; Τι εννοείς υπάρχουν τραπουλόχαρτα με τη Μαρία Κάλλας; Εμπνεόμαστε από τα εκθέματα του μουσείου, ανακαλύπτουμε τη ζωή και την τέχνη της ντίβας της όπερας.

12.00 & 18.00 – Ξενάγηση στα αγγλικά (EN)- Το εξειδικευμένο προσωπικό του Μουσείου Μαρία Κάλλας θα πραγματοποιήσει δωρεάν ξενάγηση στα αγγλικά για όσους επισκέπτες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την καριέρα και τη ζωή της Μαρίας Κάλλας.

Σχετικό Άρθρο Culture Η υψίφωνος Ερμονέλα Γιάχο για την Κάλλας: “Έβαζε την τεχνική να υπηρετήσει το συναίσθημα”

Point of View: Θεματικές ξεναγήσεις (GR)

13.00 Δέσποινα Ανδριοπούλου, Museum Manager. Μέσα από μια περιήγηση στην έκθεση θα δοθεί έμφαση στη συλλογή και στις ερμηνείες των αντικειμένων που σχετίζονται με τις παραστατικές τέχνες.

15.00 Ανδρομάχη Γκαζή, Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο, μουσειολόγος/ μέλος της ομάδας έργου του Μουσείου Μαρία Κάλλας. Η Ανδρομάχη Γκαζή θα εξηγήσει το σκεπτικό, τους στόχους και τους βασικούς άξονες της μουσειολογικής μελέτης για το ΜΜΚ καθώς και τις προκλήσεις που θέτει η διαχείριση ενός μύθου στο περιβάλλον ενός σύγχρονου μουσείου

17.00 Ερατώ Κουτσουδάκη-Γερολύμπου, Αρχιτέκτων Μουσειολόγος/μέλος της ομάδας έργου του Μουσείου Μαρία Κάλλας. Η σχεδιάστρια της μόνιμης έκθεσης του ΜΜΚ θα ξεναγήσει τους επισκέπτες μέσα από το πρίσμα της δικής της σχέσης με τη ντίβα, που χτίστηκε στο διάστημα 10 χρόνων ενασχόλησής της με το έργο, αποκαλύπτοντας μικρά μυστικά της έκθεσης και συζητώντας για τις πηγές έμπνευσής της.

19.00 Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, μουσικολόγος/διευθυντής του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής/ μέλος της ομάδας έργου του Μουσείου Μαρία Κάλλας. Η ξενάγηση θα δώσει βάρος στις ερμηνευτικές δυνατότητες της Μαρίας Κάλλας που, σε συνδυασμό με τις μελοδραματικές της ικανότητες, άλλαξαν τον κόσμο της όπερας για πάντα.

18.30 – 24.00 50’S-60’S Celbration Street Event. Το Kosmos 93,6 και οι “Kosmopolitans” της πρωινής ζώνης Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης, επιλέγουν την μουσική και δημιουργούν ένα μοναδικό κλίμα που αναβιώνει τον ήχο και τις επιτυχίες της εποχής που η Μαρία Κάλλας μεσουρανούσε και σφράγισε με την φωνή και την παρουσία της: τα χρόνια του ’50 και του ’60. Ένα διαφορετικό DJ set με πολλές εκπλήξεις αλλά και αναπάντεχες παρουσίες. Την ίδια στιγμή στο Μουσείο Μαρία Κάλλας θα σερβίρονται cocktails με Fernet Branca εμπνευσμένα από το αγαπημένο της ποτό.

Slams by SNFCC Youth Council

Εμπνεόμενο από τα Science Slams που ξεκίνησαν στη Γερμανία στις αρχές του 2000, το SNFCC Youth Council οργανώνει και επιμελείται μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων, με σκοπό την ανάδειξη ιδεών, γνώσεων, εμπειριών και, φυσικά, των ανθρώπων πίσω από αυτές.

Η πρώτη θεματική των Slams by SNFCC Youth Council την 12:00 θα είναι “Αναπηρία και Προσβασιμότητα”. Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με ζητήματα προσβασιμότητας; Τι είναι αναπηρία και πόσο “ορατές” είναι οι αόρατες αναπηρίες; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους τέσσερις ομιλητές. Με βασικό ζητούμενο την έναρξη διαλόγου, μετά από κάθε ομιλία θα ακολουθεί ένα Q&A με τη συμμετοχή του κοινού. Περισσότερα στο snfcc.org. Τοποθεσία: Πύργος Βιβλίων, ΕΒΕ.

ΚΠΙΣΝ - Προσβασιμότητα Νίκος Καρανικόλας

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στο Κέντρο Πολιτισμού ”Ελληνικός Κόσμος”

To Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία προσκαλεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 άτομα με ακουστική αναπηρία να παρακολουθήσουν τη διαδραστική περιήγηση “Αγία Σοφία, 1500 Χρόνια Ιστορίας”, παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), στη Θόλο, το “Θέατρο” Εικονικής Πραγματικότητας του ΙΜΕ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Smart Subs. Η εφαρμογή Smart Subs, με τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της, δημιουργεί μία μοναδική εμπειρία παροχής ατομικών υπότιτλων, μέσω της χρήσης γυαλιών Επαυξημένης Πραγματικότητας – smart wearable glasses, σε κωφούς και βαρήκοους, καθώς και σε άτομα τρίτης ηλικίας με πρεσβυακουσία, παρέχοντας πρόσβαση σε πολιτιστικές δράσεις και άροντας τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Περισσότερα στο hellenic-cosmos.gr.

ΚΠΙΣΝ - Ένας χώρος προσβάσιμος από όλους Δανάη Κοκκινάκη

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το 1ο Οpen Agora στο ΚΠΙΣΝ είναι ένα bazaar, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αφιερωμένο σε ΜΚΟ και ενεργές ακτιβιστικές ομάδες. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συμμετέχει και φέτος ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου 2023, με μία σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις.

Πιστό στο όραμα του δημιουργού του, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό σε όλους, το ΚΠΙΣΝ σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ώστε όλοι οι επισκέπτες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.

Στην ενέργεια αυτή, η έννοια της «Αγοράς» έχει διττή σημασία: μία πλατφόρμα γνωριμίας του κοινού του ΚΠΙΣΝ με ποικίλες ομάδες κοινωνικής δράσης και ένας τόπος φιλοξενίας μίας ανοιχτής αγοράς, στην οποία οι οργανώσεις θα έχουν την δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους, προς ενίσχυση του σκοπού τους.

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιούνται μία σειρά από ομιλίες, συζητήσεις, ξεναγήσεις, αθλητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΠΙΣΝ.

Μυστήριο 151 A Rave Down 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Μυστήριο 151 A Rave Down Below

Από τις 18 Νοεμβρίου 2023 έως τις 28 Ιανουαρίου 2024, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Μυστήριο 151 A Rave Down Below, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μία σειρά από νέες παραγωγές έργων, σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου.

Η έκθεση εξερευνά την πολιτική δυναμική του σώματος εν κινήσει από το ταυτόχρονα γεωλογικό και πολιτισμικό υπέδαφος. Αλχημικές περιπλανήσεις στο ιστορικό παρελθόν, στο μεταβιομηχανικό παρόν και στη μυθολογία καταλήγουν σε έναν εξαγριωμένο χορό. Μέθη, δηλητηρίαση, αποστροφή, ευφορία, αποδέσμευση, εκτόνωση και άνοδος: μια κυκλική πορεία από το σώμα προς το έδαφος και αντίστροφα.