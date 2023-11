Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 3 – 5/11

Δωρεάν εκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 4-5 Νοεμβρίου;

Θεωρήματα 3: ΣΩΜΑ. Ένα Πεδίο Ανταγωνισμού

Τα Θεωρήματα, η έκθεση / θεσμός της Ένωσης Ελλήνων Τεχνοκριτών AICA Ελλάς, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης AICA International, παρουσιάζεται για τρίτη φορά και λαμβάνει χώρα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στον Εκθεσιακό Χώρο “Νίκος Κεσσανλής” της Α.Σ.Κ.Τ.

Ο θεσμός προτάθηκε και ονοματίστηκε τo 2017 από τον τότε Πρόεδρο της AICA Ελλάς Εμμανουήλ Μαυρομμάτη. Η δημιουργία αυτού του θεσμού είχε σκοπό να επαναλαμβάνεται ανά διετία, με τη μορφή μιας έκθεσης και να καλούνται τα μέλη της AICA Ελλάς να προτείνουν μέχρι τρεις καλλιτέχνες πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Η επιλογή των καλλιτεχνών και των έργων θα αντικατόπριζε την ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή και τη διαδικασία δημιουργίας της. Η πρώτη έκθεση είχε παρουσιαστεί το 2018.

Για την έκθεση Θεωρήματα 3: ΣΩΜΑ. Ένα Πεδίο Ανταγωνισμού, 25 επιμελητές, θεωρητικοί και κριτικοί της τέχνης, μέλη του Ελληνικού τμήματος της AICA, προτείνουν 58 καλλιτέχνες που με άξονα το Ανθρώπινο/ Μη-ανθρώπινο/ Μετά-ανθρώπινο Σώμα, θα προβάλλουν τη λειτουργία της τέχνης ως εναλλακτικού εκπαιδευτικού εργαλείου με δυνατότητες δυναμικής παρέμβασης στον κοινωνικό ιστό. Η προσπάθεια κατανόησης των σύγχρονων συσχετισμών που αφορούν στις αντιλήψεις μας περί σωματικότητας, μέσα από την κατανόηση των πολλαπλών ταυτοτήτων που συνυπάρχουν στη δημόσια σφαίρα, διατρέχει την έκθεση στην οποία παρουσιάζονται εγκαταστάσεις, κατασκευές, γλυπτά, ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο και δράσεις.

Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 19:30 – Με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή 17.00 – 21.00. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών – Εκθεσιακός Χώρος “Νίκος Κεσσανλής”, Πειραιώς 256, Αθήνα. www.asfa.gr.

“Dia De Los Muertos – The Day of The Dead”

Το Chicago Athenaeum: Μuseum for Architecture and Design σε συνεργασία με το European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies παρουσιάζουν για 2 η χρονιά την εικαστική έκθεση “Dia De Los Muertos – The Day of The Dead Exhibition”.

Ο εορτασμός του “Día De Los Muertos” είναι μια ευκαιρία συνάντησης και μνήμης που περιλαμβάνει εκδηλώσεις μέσω των οποίων ο θάνατος αναγνωρίζεται ως μέρος της φυσικής διαδικασίας της ζωής. Η “Ημέρα των Νεκρών” της μεξικανικής παράδοσης έχει επίσης ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Άυλη Κληρονομιά.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τους δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο τιμούν αυτή τη βαθιά σημαντική γιορτή μέσα από καλλιτεχνικές εκφράσεις προσωπικής και παγκόσμιας σημασίας.

Καλλιτέχνες από το Μεξικό, τις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και την Ελλάδα παρουσιάζουν έργα τέχνης (δισδιάστατα ή τρισδιάστατα), διαφορετικών μέσων τέχνης και έκφρασης, που εξερευνούν δημιουργικά την ουσία και το συναίσθημα αυτών των παραδοσιακών μεξικανικών αξιών. Οι εικόνες, τα σύμβολα και τα μοτίβα είναι ατελείωτα: μνημεία και αναμνήσεις, βωμοί και ιερά, χάρτινα λάβαρα, λουλούδια, κεριά, άγιοι, αγρυπνίες στους τάφους. Παράλληλα με την εικαστική έκθεση θα παρουσιαστεί και ένα αφιέρωμα φωτογραφίας από Μεξικάνους φωτογράφους με θεματολογία από την γιορτή Dia De Los Muertos.

H επιμέλεια της έκθεσης έγινε από τον Ιωάννη Καραλιά, Πρόεδρο του European Centre for Architecture Art, Design and Urban Studies, αρχιτέκτονα, ζωγράφο και ποιητή και τον Christian Narkiewicz-Laine, Πρόεδρο του Chicago Athenaeum: Museum for Architecture and Design, αρχιτέκτονα, κριτικό τέχνης, ζωγράφο και ποιητή.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια και καλλιτεχνικά δρώμενα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 2023, (18.00-21.00). Πληροφορίες και ομαδικές ξεναγήσεις: Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων-Κωνσταντίνα Γελαδάκη, τηλέφωνο: 210 3428511.

Έκθεση “Σπύρος Κουκουλομάτης. Αναδρομή”

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, την έκθεση “Σπύρος Κουκουλομάτης. Αναδρομή” από 1 έως 26 Νοεμβρίου 2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα” Δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία της οικογένειας του καλλιτέχνη, στο πλαίσιο του προγράμματος Culture is Athens/Πολιτισμός είναι η Αθήνα.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περίπου εκατό (100) αντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη από το σύνολο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση έργων του που διοργανώνεται στην Αθήνα μετά τον θάνατο του, το 1995.

Από την έκθεση «Σπύρος Κουκουλομάτης. Αναδρομή» Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Ως ζωγράφος, ο Σπύρος Κουκουλομάτης στράφηκε, από την αρχή της σταδιοδρομίας του ακόμη, στον μοντερνισμό, αφομοιώνοντας τάσεις της πρωτοπορίας της εποχής του. Πρωτοεξέθεσε το 1951, σειρά έργων που κινούνταν στο πλαίσιο της αφαίρεσης, με επιρροές από τον εξπρεσιονισμό. Σημαντικό ήταν για την εξέλιξή του το ταξίδι που πραγματοποίησε το 1960 στην Ελβετία για τη μελέτη στο Kunstmuseum της Βασιλείας του έργου του Γερμανοελβετού Paul Klee.

Aν και ενδιαφέρθηκε για το πορτρέτο και την τοπιογραφία, οι πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του τον έστρεψαν από νωρίς σε μια ζωγραφική πολιτικοποιημένη, με έμφαση στην αλληγορία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στράφηκε προς τον υπερρεαλισμό (σουρεαλισμό) διαμορφώνοντας το προσωπικό του ύφος. Σκοπός του ήταν το μήνυμα της εικόνας να αγγίξει τον θεατή, να λειτουργήσει ως διαδικασία αφύπνισης στα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, μέσω της χρήσης οικείων συμβόλων. Για τον λόγο αυτό ειδικό βάρος στην ατομική εικονογραφία του είχαν οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, “το πρώτιστο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η σύγκρουσις των δύο Εγώ, προσωπικού-κοινωνικού”.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Σπύρος Μοσχονάς, με τη συμβολή της Κατερίνας Κοσκινά, Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων για τον Πολιτισμό. Περισσότερα εδώ.

Χριστίνα Κάλμπαρη έκθεση “Δελτίο Απόντων”

Η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας” ή αλλιώς η “Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων” του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου παρουσιάζει για πρώτη φορά στους χώρους της εικαστική έκθεση. Πρόκειται για την ατομική έκθεση της εικαστικού Χριστίνας Κάλμπαρη με τίτλο “Δελτίο Απόντων”, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με έργα που έγιναν ειδικά για τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Χριστίνα Κάλμπαρη - "Δελτίο Απόντων" / Ερημιά, 2023, ακρυλικό σε καμβά, 40x50εκ.

Η έκθεση αποτελείται από έργα ζωγραφικής και σχέδια σε χαρτί, που δημιουργήθηκαν ειδικά για τον χώρο της Βιβλιοθήκης, με αφετηρία φωτογραφίες και κινηματογραφικά ντοκουμέντα από την Κατοχή και το Ολοκαύτωμα. Οι ζωγραφικές συνθέσεις, που προέκυψαν από την ελεύθερη εικαστική απόδοση του αρχειακού υλικού, έχουν ως σκοπό να προσεγγίσουν το συγκλονιστικό αυτό θέμα, καθώς και την τραγική αίσθηση της απώλειας, κυρίως μέσα από μια συμβολική και υπαρξιακή ματιά. Η νέα αυτή ζωγραφική σειρά συνομιλεί με τα έργα της ενότητας H εκδρομή, τα οποία σκιαγραφούν τη γαλήνη μιας μονοήμερης εκδρομής στη φύση, καθώς αυτή επισκιάζεται από την αδιόρατη απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα έργα – εμπνευσμένα από τη νουβέλα της Anna Seghers Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν – είχαν πρωτοπαρουσιαστεί στην ομώνυμη ατομική έκθεση στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, την άνοιξη του 2023 σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου.

Χώρος: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας”, 2ος όροφος, Ακαδημίας 20, 10671 Αθήνα.

Comicdom Cosplay – Halloween Edition

Το Comicdom και η Ελληνοαμερικανική Ένωση, προσκαλούν μάγισσες, φαντάσματα, δαιμόνια, και όλα τα πλάσματα του τρόμου να γιορτάσουμε το 1ο Comicdom Cosplay – Halloween Edition, ένα cosplay event που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστο σε κοινό και συμμετέχοντ@. Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 18:30, στη σκηνή του Θεάτρου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θα ζωντανέψουν horror χαρακτήρες από anime, comics, ταινίες, video games ή βιβλία με τις στολές τους, αγορασμένες ή ιδιόχειρες.

H Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Mooviereel γιορτάζουν το Halloween με την προβολή της θρυλικής ροκ όπερας – κωμωδίας τρόμου, “The Rocky Horror Picture Show” (1975) του Τζιμ Σάρμαν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Σούζαν Σαράντον, ο Μπάρι Μπόστγουϊκ και ο Τιμ Κάρι σε ένα ρόλο ζωής ως ο Δρ. Φρανκ-εν-Φέρτερ.

Barry Bostwick και Susan Sarandon στην ταινία "The Rocky Horror Picture Show"

Βασισμένη στο μιούζικαλ του Ρίτσαρντ Ο’ Mπράιεν, η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι νεόνυμφων, τους Μπραντ (Μπάρι Μπόστγουϊκ) και Τζάνετ (Σούζαν Σαράντον), στην πιο αξέχαστη νύχτα της ζωής τους. Όταν σκάει το λάστιχο του αυτοκινήτου τους στη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας, ο Μπραντ και η Τζάνετ πηγαίνουν σε ένα ανατριχιαστικό κάστρο ελπίζοντας να τηλεφωνήσουν για βοήθεια. Τα πράγματα, όμως, παίρνουν εξωφρενική τροπή, όταν γνωρίζουν τον άρχοντα του κάστρου – τον drag εφευρέτη Δρ. Φρανκ-εν-Φέρτερ (Τιμ Κάρι).

Στην προβολή της ταινίας-φαινόμενο, που χαρακτηρίστηκε το ύψιστο cult movie στην ιστορία του σινεμά είναι πλέον παραδοσιακό να συμμετέχει και το κοινό διαδραστικά.

Το event διοργανώνουν το Comicdom και η Ελληνοαμερικανική Ένωση και θα ξεκινήσει στις 18:30. Η είσοδος στο 1ο Comicdom Cosplay – Halloween Edition είναι ελεύθερη για όλους, με απαραίτητη προκράτηση θέσης.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 19:15, στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα), Η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Η προβολή απευθύνεται σε άτομα 18+

Ένας Άλλος Τόπος – ALZHEIMAT” από την ομάδα Λούνα Παρκ στο ΠΛΥΦΑ

Η ομάδα Λούνα Παρκ επιστρέφει στο ΠΛΥΦΑ στις 04 και 05 Νοεμβρίου και μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε μαζί της τους τόπους της μνήμης, στο νέο της χορευτικό έργο “Ένας Άλλος Τόπος” (ALZHEIMAT).

Με το έργο “Ένας Άλλος Τόπος” (ALZHEIMAT), η ομάδα αποπειράται να στρέψει την προσοχή σε ένα θέμα υψηλής κοινωνικής και πολιτικής σημασίας. Πρόκειται για ένα ταξίδι ανακάλυψης, μέσα από το οποίο ο θεατής μπορεί για λίγο να μοιραστεί τον κόσμο εκείνων που περιπλανώνται στη λήθη. Εκείνων που περιπλανώνται σε έναν άλλο τόπο. Είναι μια ιστορία με όμορφες και λυπηρές στιγμές, που μας οδηγεί σε αφυπνισμένα παρελθόντα, ενώ ξαναζωντανεύει για λίγα λεπτά τα αδρανή μας μέλλοντα.

Το έργο “Ένας Άλλος Τόπος” (ALZHEIMAT) αμφισβητεί μια κοινωνία προσκολλημένη στην φαντασίωση ενός καλύτερου αύριο και μάς υπενθυμίζει ότι στην πραγματικότητα έχουμε μόνο το τώρα. Περισσότερα στο https://plyfa.space.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κοσμάς Κοσμόπουλος, Kai Pichmann, Ron Rosenberg

Σκηνοθεσία: Ron Rosenberg

Χορογραφία: Νίκος Καλύβας, Κοσμάς Κοσμόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Αντώνιος Παλάσκας

Επιμέλεια κειμένων και δραματουργία: Kai Pichmann

Σκηνογραφία και κοστούμια: Κοσμάς Κοσμόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών και Τεχνική διεύθυνση: Δημήτριος Σταμάτης, Andreas Harder

Διαχείριση παραγωγής και επικοινωνία: Έφη Αθανασοδημητροπούλου

Φωτογραφία και τεκμηρίωση: Giovanni Lo Curto

“Νους και αρμονία” μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και ευζωίας

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ξεκινά ένα μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και ευζωίας στη Συλλογή του, σε συνεργασία με την seveneleven και το σύνολο εγχόρδων De Profundis Ensemble. Σχεδιασμένη με γνώμονα την ψυχική ευεξία, η νέα δράση “Νους και αρμονία” θα πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και εντάσσεται στο πρόγραμμα δωρεών SNF-Release Athens, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Κάθε Σάββατο στις 17.00 η μουσική συναντά το θέατρο, τη ζωγραφική και την γλυπτική στον τέταρτο όροφο της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος, όπου φιλοξενούνται έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, για ένα πρωτότυπο ταξίδι περιήγησης στην τέχνη της δημιουργίας μέσα από ατομικές και ομαδικές δράσεις στοχασμού και εξωστρέφειας. Τη δράση συνοδεύει κάθε φορά ένα διαφορετικό κλασικό έγχορδο.

«Νους και αρμονία» Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Οι συναντήσεις έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αποφόρτιση, την βελτίωση της διάθεσης, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα “Νους και αρμονία” πραγματοποιείται σε κύκλους των 5 διαδοχικών συναντήσεων και όποιος το επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια συνάντηση.

Αναλυτικό πρόγραμμα 1ου Κύκλου:

4 Νοεμβρίου – Βιολοντσέλο

11 Νοεμβρίου – Βιολί

18 Νοεμβρίου – Κοντραμπάσο

25 Νοεμβρίου – Βιόλα

2 Δεκεμβρίου – Βιολί

Ομαδική εικαστική έκθεση “Ένα Παραμύθι για την Άλκη”

Τελευταία ευκαιρία για να δείτε την έκθεση “Ένα Παραμύθι για την Άλκη” στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού Έτους Άλκης Ζέη, που ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου.

Η έκθεση την οποία έχουν έχουν επιμεληθεί η Ίρις Κρητικού και ο Νίκος Βατόπουλος είναι αφιερωμένη στην πολυαγαπημένη συγγραφέα μικρών και μεγάλων και προσφέρει ένα ιστορικό και μαζί ψυχογραφικό βλέμμα θέασης στον πυκνό κόσμο της.

Κική Βουλγαρέλη / Έκθεση "Ένα Παραμύθι για την Άλκη" Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μέσω αρχειακού και φωτογραφικού υλικού, πρωτότυπων αντικειμένων και ένθετων τρυφερών αφιερωμάτων εικαστικών δημιουργών που μεγάλωσαν με το έργο της, οι δύο επιμελητές σχεδίασαν την έκθεση ειδικά για τους δύο εκθεσιακούς χώρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως ένα τρισδιάστατο πρωτότυπο και ενιαίο αφήγημα, σε αγαστή συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο, αλλά και με την πολύτιμη συμβολή της οικογένειας της συγγραφέα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, μεταξύ των άλλων, οι δύο επιμελητές, η έκθεση “είναι ένας τρόπος να πλησιάσουμε την προσωπικότητα της Άλκης Ζέη μέσα από κόγχες του έργου της, μέσα από σκιές των ηρώων της, μέσα από τους δρόμους της απόλαυσης που χάρισαν τα βιβλία της σε παιδιά κι ενήλικες. Η έκθεση γεννά ατμόσφαιρες του προσωπικού σύμπαντος της συγγραφέα και συνομιλεί με το βλέμμα εικαστικών δημιουργών που εμπνέονται από σελίδες των βιβλίων της. […]”. Στην Γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα.

Υπερ-ήρωες στο Μουσείο Ακρόπολης

Πώς κατάφερε ο Ηρακλής να νικήσει τη Λερναία Ύδρα και τί ρόλο έπαιξε στη Γιγαντομαχία; Πώς βγήκε από τον Λαβύρινθο ο Θησέας και γιατί έμπλεξε σε μάχη με τους Κενταύρους; Τα παιδιά καλούνται στο Μουσείο Ακρόπολης για να γνωρίσουν τους υπερ-ήρωες των αρχαίων και τις απίθανες περιπέτειές τους. Στο τέλος μπορούν να γίνουν και τα ίδια σούπερ ήρωες και να δημιουργήσουν κόμικς με τους δικούς τους άθλους! Τα παιδιά μπορούν να φωτογραφίσουν και να ανεβάσουν το έργο τους στο acropolismuseum kids!

Ημέρες & ώρες: Κάθε Κυριακή, 11:00 π.μ. (εκτός από 24/12/23 – Παραμονή Χριστουγέννων, 31/12/2023 – Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 05/05/2024 – Κυριακή του Πάσχα). Γλώσσα: Ελληνικά. Περισσότερα εδώ..

“Στο όνομα της ανθρωπιάς” στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζει έκθεση που αναδεικνύει ένα μνημειώδες ανθρωπιστικό εγχείρημα χαραγμένο στη μνήμη της ιστορίας: την αρωγή που προσέφεραν οι Η.Π.Α. στην Ελλάδα από το 1918 έως το 1929.

"Στο όνομα της ανθρωπιάς" στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

H έκθεση, σε επιμέλεια των Ελευθερίας Δαλέζιου, Μαρίας Γεωργοπούλου και Ναταλίας Βογκέικωφ- Brogan, φέρνει στο φως τις άοκνες προσπάθειες πολιτικών, ηγετών φιλανθρωπικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών αλλά και αφοσιωμένων εθελοντών. Υποκινούμενοι από μια αίσθηση καθήκοντος, με ρίζες στις χριστιανικές, πατριωτικές ή και προσωπικές τους πεποιθήσεις, έπαιξαν στο σύνολό τους καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της Ελλάδας ως έναν πιο ανεκτό και βιώσιμο τόπο μετά το 1922.

Η έκθεση, σχεδιασμένη σκηνογραφικά από την ομάδα της Μικρής Άρκτου (Βιβή Γερολυμάτου και Ανδρέα Γεωργιάδη) αναδεικνύει επιστολές, επίσημα έγγραφα, σπάνιες εκδόσεις, φωτογραφίες, αντικείμενα, αφίσες, εφημερίδες, ταινίες μικρού μήκους και χειροτεχνήματα. Οι θησαυροί αυτοί, που προέρχονται από τις πλούσιες συλλογές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, αλλά και από διάφορα ιδρύματα, παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά, υφαίνοντας μια συναρπαστική αφήγηση με ιδιαίτερη σημασία, χωρισμένη σε έξι μεγάλες ενότητες.