Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 5-7/1

Δωρεάν εκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις στους ανοικτούς χώρους της Αθήνας για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο 6 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια και είναι επίσημη αργία. Διάβασε εδώ γιατί πετάμε τον τίμιο Σταυρό στα νερά και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου και το Σαββατοκύριακο 6-7 Δεκεμβρίου;

“Ocean Breath” / “Η ανάσα του ωκεανού”

La fiancee de l' eau,50x70cm, painting and collage on canvas, 2023

Tο Μουσείο Ηρακλειδών παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο “Ocean’s Breath”/ “Η ανάσα του ωκεανού” από τις 23 Νοεμβρίου 2023 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024, σε επιμέλεια της Νίνας Φραγκοπούλου, Δρ. Θαλάσσιας Βιολογίας.

Η έκθεση αντλεί έμπνευση από την τεράστια σημασία του ωκεανού για τον πλανήτη. Ο τίτλος της παραπέμπει στο οξυγόνο που μας προσφέρει ο ωκεανός καθώς μία στις δύο αναπνοές μας οφείλεται κυρίως στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτοπλαγκτού. Στην έκθεση συμμετέχουν δώδεκα καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που εμπνέονται από τον ωκεανό για να δημιουργήσουν σύγχρονα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και βίντεο που θίγουν θέματα όπως το χρώμα του που αλλάζει με την επίδραση διαφόρων φυσικών και βιολογικών παραγόντων, το οξυγόνο που μας εξασφαλίζει, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, την υπεραλίευση, τη ρύπανση, την απειλή του από την κλιματική κρίση (λιώσιμο πάγων, οξίνιση) αλλά και την απέραντη ομορφιά και γαλήνη που μπορεί να μας προσφέρει.

Στην έκθεση συμμετέχουν δώδεκα σύγχρονοι καλλιτέχνες/-ιδες τα έργα των οποίων θα εκτεθούν σε δύο περιόδους (23/11/2023 – 7/1/2024 & 10/1 – 25/2/2024). Τα εγκαίνια του 1ου μέρους της έκθεσης θα γίνουν στις 23 Νοεμβρίου, 19:00 – 21:30 και του 2ου μέρους 10 Ιανουαρίου 2024, 19:00 – 21:30.

Μέρος 1ο : 23 Νοεμβρίου 2023 έως 7 Ιανουαρίου 2024 /Συμμετέχουν: Θαλασσινή Δούμα, Eveline Kolijn, Γιάννης Λασηθιωτάκης, Αγγελική Λόη & Γιώργος Σταματάκης.

Αλέξης Κυριτσόπουλος – “Παράλληλα”

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου Αλέξης Κυριτσόπουλος

Ο Δήμος Αθηναίων, παρουσιάζει, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου, με έργα από το 1963 έως σήμερα. Η έκθεση, με τίτλο “Παράλληλα”, φιλοξενείται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων έως τις 11 Φεβρουαρίου 2024.

Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, με πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στην αντικαταθλιπτική, εν μέρει σατιρική και εν πολλοίς αυτοβιογραφική ζωγραφική του πρωταγωνιστούν τα έντονα, φωτεινά, αληθινά χρώματα και δευτερευόντως οι ήρωες.

Ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, τα χρώματα διαμορφώνουν και ζωντανεύουν τους χαρακτήρες, καθορίζοντας τα όρια και τα σχήματα των μορφών. “Το χρώμα είναι δρόμος για το φως” θα πει ο ίδιος. Στην περίπτωσή του, το χρώμα εξυπηρετεί τον βαθύτερο σκοπό της ζωγραφικής: να προσφέρει “παρηγοριά, ελπίδα και ανάσα για να τα βγάλουμε πέρα”. Επιμέλεια έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

”Α Tribute to Elvis Presley: Looking for Trouble” στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η αυλαία του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ πέφτει την Κυριακή 7 Ιανουαρίου με ακόμα περισσότερη ενέργεια για να ξεκινήσει δυναμικά το νέο έτος. Στην καρδιά του ΚΠΙΣΝ, στην Αγορά, ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ ζωντανεύει, για μία και μοναδική βραδιά και προσκαλεί όλες και όλους σε μία γιορτή με ελεύθερη είσοδο.

Καμία άλλη φιγούρα της pop κουλτούρας δεν υπήρξε τόσο διαχρονικά συναρπαστική και τόσο συναρπαστικά γοητευτική όσο ο Elvis Presley –κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν σχεδόν 100.000 επίσημοι μίμοι του.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, o Elvis αναστάτωσε τις εφηβικές συνειδήσεις, ανέτρεψε τις κοινωνικές νόρμες και κατέρριψε τους μουσικούς καθωσπρεπισμούς. Την ίδια στιγμή, μετατράπηκε ο ίδιος στη μία ιδιαίτερη ενσάρκωση του Αμερικανικού Ονείρου: υπήρξε, ταυτόχρονα, καινοτόμος και υπερβολικός σε όλα του. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε νέα γενιά μουσικόφιλων συνεχίζει να ανακαλύπτει τη μουσική του παρακαταθήκη με την ίδια θέρμη και λαχτάρα.

Έλβις Πρίσλεϊ: USPS / AP IMAGES

Για το αφιέρωμα του ΚΠΙΣΝ στον Elvis Presley ενώθηκαν μουσικοί από τις τρεις πιο “καθαρόαιμες” ροκ εν ρολ μπάντες της Αθήνας, τους DK & The Band, τους Jitterbugs και τους HiRollers, σε μια απολαυστική βραδιά που καλύπτει ολόκληρη τη δισκογραφία του, από το “That’s All Right” και το “Mystery Train” μέχρι το “Heartbreak Hotel” και το “Blue Suede Shoes” και από το “Hound Dog” και το “Jailhouse Rock” μέχρι το “It’s Now or Never”, το “A Little Less Conversation” και το “Suspicious Minds”.

Η Elvis Tribute Band αποτελείται από τους:

Δημήτρης Κελένης – Tραγούδι (D.K. & The Band)

Νίκος Ταλιαδούρος – Κιθάρα (D.K. & The Band – Jitterbugs)

Χρήστος Ζώης – Κοντραμπάσο, Τραγούδι (Jitterbugs – HiRollers)

Παναγιώτης Ήντας – Τύμπανα (D.K. & The Band – Jitterbugs – HiRollers)

Άγγελος Τσουρέλης – Πιάνο (HiRollers)

Λευτέρης Δερλός – Σαξόφωνο (HiRollers)

Κώστας Κρανιδιώτης – Σαξόφωνο (HiRollers)

Ειρήνη Δημοπούλου – Τραγούδι (Swing Shoes – Maximum High – Φέλλα)

Μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης “Ιάννης Ξενάκης: Ηχητικές Οδύσσειες”

Ο Ιάννης Ξενάκης στην Περσέπολη. Φεστιβάλ του Σιράζ, Ιράν, 1971 Malie Létrange, 1971

Το ΕΜΣΤ υποδέχεται το νέο έτος με το finissage της μεγάλης έκθεσης “Ιάννης Ξενάκης: Ηχητικές Οδύσσειες” με μια μοναδική μουσική εκδήλωση από το βερολινέζικο ντουέτο LABOUR στις 7 Ιανουαρίου 2024. Αυτή θα είναι η τελευταία ημέρα που θα έχει την ευκαιρία το κοινό να δει την ιστορική αυτή έκθεση, αφιερωμένη στο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου συνθέτη με πλούσιο υλικό από το Αρχείο της Οικογένειας Ξενάκη.

Ειδικά για το finissage, το ντουέτο LABOUR (Farahnaz Hatam και Colin Hacklander) θα παρουσιάσει τη συμμετοχική ηχητική περφόρμανς sungazing, μια γιορτή ηλεκτρονικής μουσικής εμπνευσμένη από το έργο του Ιάννη Ξενάκη.

“Βήματα Απελευθέρωσης”

Η Gallery Art Prisma εγκαινιάζει την τρίτη ατομική έκθεση της Μάρας Τσαφαντάκη, απόφοιτης της Α.Σ.Κ.Τ. και με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών της Σεβίλλης. Ο ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης αναφέρει για την εικαστικό Μάρα Τσαφαντάκη: “[…] κάνει εικόνες γεμάτες χρωματικούς χυμούς αλλά και έναν πολύ ιδιαίτερο, πολύ κομψό μινιμαλισμό με πολλές προσωπικές αναφορές συνδυάζοντας το σχέδιο με την ελεύθερη, αδιαμεσολάβητη χρωματικότητα. Αλλά συγχρόνως και μίαν έρευνα πάνω στα υλικά, τις υφές, τις ποιότητες, τους τόνους, τις σχέσεις έτσι ώστε η λεπτομέρεια της φόρμας να γίνεται συχνά πρωταγωνιστής. Σαν μια μικρή ιστορία μέσα σε μία μεγαλύτερη […] Τα έργα της Μάρας συνδυάζουν παιδικότητα και αυθεντικότητα, χαρά της ζωής αλλά και αδιόρατη θλίψη, την φυσική συνεπαγωγή κάθε μικρής ευτυχίας που δικαιούμαστε οι άνθρωποι. Συνδυασμός που νομίζω ότι είναι τελικά πολύ δύσκολος.”

Ενώ η ιστορικός τέχνης και θεωρίας του πολιτισμού Αθηνά Σχοινά αναφέρει στον κατάλογο της έκθεσης:

“Στα έργα της συνδυάζει το σχέδιο με την ζωγραφική και την γλυπτική, προσθέτοντας όπου της είναι απαραίτητο, ανάγλυφα objets trouvés (μικρά και περιθωριοποιημένα αντικείμενα, που τους δίνει την δυνατότητα να ζήσουν σε δεύτερη χρήση), μαζί με κέντημα, κεραμικά στοιχεία, κλωστές, καρφίτσες, ακρυλικά και παστέλ χρώματα, αλλά και ό,τι άλλο ενεργοποιεί και δίνει ρυθμό και τόνο, τόσο στην εικαστική χειρονομία της, όσο και στην ακατάβλητη φαντασία της […] Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το δικό της Πάνθεον,- που θέλει να αγκαλιάσει όλον τον κόσμο,- κι οι σχέσεις της αναφορικά με όλα τα πρότυπα της ιστορίας και της τέχνης που αγάπησε και της παραστέκουν ακόμη, σαν φωτεινοί σηματοδότες, στην ζωή της”.

Μυστήριο 151 A Rave Down Below

Μυστήριο 151 A Rave Down Below /Whisperers, 2023, Installation View Lito Kattou

Από τις 18 Νοεμβρίου 2023 έως τις 28 Ιανουαρίου 2024, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Μυστήριο 151 A Rave Down Below, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μία σειρά από νέες παραγωγές έργων, σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου.

Η έκθεση εξερευνά την πολιτική δυναμική του σώματος εν κινήσει από το ταυτόχρονα γεωλογικό και πολιτισμικό υπέδαφος. Αλχημικές περιπλανήσεις στο ιστορικό παρελθόν, στο μεταβιομηχανικό παρόν και στη μυθολογία καταλήγουν σε έναν εξαγριωμένο χορό. Μέθη, δηλητηρίαση, αποστροφή, ευφορία, αποδέσμευση, εκτόνωση και άνοδος: μια κυκλική πορεία από το σώμα προς το έδαφος και αντίστροφα.

Η αφήγηση της έκθεσης ξετυλίγεται μέσα από τους μύθους και την ιστορία της πόλης της Ελευσίνας και των Μυστηρίων με το χορό ως μέσο κορύφωσης, ιεροτελεστία και μέθοδο προσέγγισης των εννοιών του θανάτου και της απώλειας. Βλέπουμε τον χορό και τη σχέση του με το πάσχον σώμα ή ακόμα και τον ίδιο ως ασθένεια και ως θεραπεία, τον χορό σε κατάσταση κρίσης, ως παρεκτόπιση της κοινωνικής εξάντλησης μπροστά σε μια εξάντληση που φέρνει απόλαυση, ως απόδραση και αντίδραση. Στοιχεία του μύθου της κατάβασης, όπως η ζωή ανάμεσα σε δύο κόσμους, το σκοτάδι και το φως, οι ιεροτελεστίες και η χρήση του ψυχεδελικού κυκεώνα, συνδέονται άλλωστε με τη νεότερη πολιτισμική ιστορία της πόλης, καθώς – ειδικά κατά τη δεκαετία του 1990 – rave parties ενεργοποιούσαν το απόθεμα των υποφωτισμένων βιομηχανικών χώρων της περιοχής και του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας.

Μυστήριο 151 A Rave Down Below Wu Tsang

Η έκθεση μέσω της ζωγραφικής, της γλυπτικής, ήχων, εγκαταστάσεων και performances επιχειρεί να επαναδιαπραγματευτεί τα όρια του χορού, να σκεφτεί το (συλλογικό) σώμα και την απουσία του, την ανάμνησή του και την αναγκαιότητα της κίνησης. Το Μυστήριο 151 A Rave Down Below συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό της Μεσοσπορίτισσας που σηματοδοτεί το πέρασμα στο χειμώνα, συνδέοντας διαφορετικές χρονικά περιόδους της Ελευσίνας.

“Στο όνομα της ανθρωπιάς” στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζει έκθεση που αναδεικνύει ένα μνημειώδες ανθρωπιστικό εγχείρημα χαραγμένο στη μνήμη της ιστορίας: την αρωγή που προσέφεραν οι Η.Π.Α. στην Ελλάδα από το 1918 έως το 1929.

H έκθεση, σε επιμέλεια των Ελευθερίας Δαλέζιου, Μαρίας Γεωργοπούλου και Ναταλίας Βογκέικωφ- Brogan, φέρνει στο φως τις άοκνες προσπάθειες πολιτικών, ηγετών φιλανθρωπικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών αλλά και αφοσιωμένων εθελοντών. Υποκινούμενοι από μια αίσθηση καθήκοντος, με ρίζες στις χριστιανικές, πατριωτικές ή και προσωπικές τους πεποιθήσεις, έπαιξαν στο σύνολό τους καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της Ελλάδας ως έναν πιο ανεκτό και βιώσιμο τόπο μετά το 1922. Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου στις 19:00 Διάλεξη του Δρ. Γιώργου Τοπαλίδη με τίτλο “Ottoman No More: “Oi Mikrasiatai Yper tōn Deinopathountōn Adelfōn tōn” στο αμφιθέατρο Cotsen Hall και ελεύθερη είσοδο.

Διάρκεια έκθεσης: Έως 18 Φεβρουαρίου 2024. Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 12:00 – 18:00, Πέμπτη: 12:00 – 20:00. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα –Πτέρυγα Μακρυγιάννη, Σουηδίας 61, 106 76 Κολωνάκι. www.ascsa.edu.gr.

360° Christmas Pop-Up Bar & Φωτιστικές εγκαταστάσεις

Τελευταία ευκαιρία να παρτάρεις στη Βεράντα του Φάρου, που μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό σημείο συνάντησης μέσα στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ. Με μια πανοραμική θέα της πόλης και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ένα εντυπωσιακό pop-up bar, ειδικά σχεδιασμένο για τις γιορτές, στήνεται στον Φάρο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες.

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ Pelagia Karanikola

Το 360° Christmas Pop-Up Bar, που δημιουργήθηκε από την αρχιτέκτονα-σκηνογράφο, Ελίνα Λούκου, με έντονα χρώματα και αφαιρετικές γραμμές, μεταμορφώνει τη Βεράντα του Φάρου σε ένα εορταστικό μπαρ στο οποίο κυριαρχεί η σύγχρονη αισθητική με αγαπημένους DJs και μουσικούς παραγωγούς στα decks, και μια μεγάλη λίστα κοκτέιλ νς συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό.

05/01: Miss Trouli

06/01: DJ Pitsouni

Πριν ή μετά τη διασκέδαση στη Βεράντα του Φάρου μπορείτε να κάνετε και μία βόλτα στις Φωτιστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος – στον Πευκώνα, το Ξέφωτο, τον Θόλο, τους Πίδακες Νερού και τα Φυτεμένα Δώματα. Οι φωτιστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν καθημερινά από την 01/12/22 μέχρι τις 08/01/2023 από τις 17.00 το απόγευμα έως το κλείσιμο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.