Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 8+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 28-30/6

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 28 Ιουνίου και το Σαββατοκύριακο 29 με 30 Ιουνίου στην Αθήνα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για το τριήμερο 28 Ιουνίου και 29 με 30 Ιουνίου σαββατοκύριακο στην Αθήνα σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο αυτό το σαββατοκύριακο.

‘Τέλειοι Ξένοι” του Πάολο Τζενοβέζε – Δωρεάν παράσταση στο Αίθριο Θέατρο Αμαρουσίου

Eπτά φίλοι συναντιούνται για γεύμα στο σπίτι ενός εκ των ζευγαριών. Αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Αφήνουν όλοι τα κινητά τους στη μέση του τραπεζιού και μοιράζονται μεταξύ τους το περιεχόμενο από κάθε μήνυμα, email ή τηλέφωνο που λαμβάνουν. Μυστικά έρχονται στην επιφάνεια που διαταράσσουν την ισορροπία στις σχέσεις. Γιατί όπως είπε και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, “Ο καθένας από εμάς έχει τρεις ζωές, μία δημόσια, μία προσωπική και μία μυστική.” Και σαν να μην έφταναν οι τρεις ζωές, έχει και Πανσέληνο… Μια παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρουσίου 2024 που θα φιλοξενηθεί στο Αίθριο Θέατρο Αμαρουσίου την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Σκηνοθεσία: Πέτρος Λαγούτης, Γιώργος Πυρπασόπουλος

Μετάφραση/Απόδοση: Ελεονώρα Μελέτη

Σκηνικά: Νότης Χριστοδούλου

Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη, Καλή Βοϊκλή

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Γιώργος Χρανιώτης, Χρήστος Σαπουντζής, Κώστας Κάππας, Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, Μένη Κωνσταντινίδου, Σοφία Μανωλάκου και στον ρόλο της μικρής κόρης την Αλίκη Κακολύρη.

Back to Αthens 11- International Art Meeting 2024 – Δωρεάν εκθέσεις και προβολές

Back to Αthens 11- Ιnternational Art Meeting 2024

Από τις 26 – 30 Ιουνίου παρουσιάζονται στο Back to Athens, 20 επιμελητικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, performance και προβολές με περισσότερους από 190 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καλλιτέχνες και πρόσωπα που ξεχώρισαν, έργα και ιδέες που δημιουργήθηκαν τη φετινή σεζόν σκιαγραφούν τη ζωντανή σκηνή της σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας στην καρδιά του Αθηναϊκού κέντρου, η μεγάλη διακαλλιτεχνική διοργάνωση “Back to Athens 11 International Art Meeting | 2024: Crossroads – knowledge and worldly pleasures – a review” φιλοξενείται στο εμβληματικό Μέγαρο Ησαΐα. To Back to Athens είναι μία ετήσια επιθεώρηση απόψεων, τάσεων και έργων που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο χρόνο και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για την καλλιτεχνική κοινότητα όσο και για το φιλότεχνο κοινό, θέτοντας καίρια ζητήματα που αγγίζουν και διαμορφώνουν το σύγχρονο και καθημερινό πολιτισμό.

Από το 2012, το Back to Athens διαμορφώνει ένα πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας ανοίγοντας ξανά ιστορικά και εμβληματικά κτίρια, χώρους, σημεία που αποκαλύπτουν τη δική τους, ιδιαίτερη Αθηναϊκή ιστορία, και όχι μόνο. Η μεγάλη αυτή ετήσια καλλιτεχνική συγκέντρωση επιλέγει τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά κοινά, διαπολιτισμικά και πολυπολιτισμικά στοιχεία.

Παραγωγή και συντονισμός CHEAPART. Επιμέλεια Back to Athens 2024: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Φωτεινή Καπίρη, Christian Rupp. Εγκαίνια: Τετάρτη, 26 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο backtoathens.com/projects/

Buena Vista All Stars – Δωρεάν στο ΚΠΙΣΝ

Ταξιδεύοντας από τους δρόμους της Αβάνας στη σκηνή του ΚΠΙΣΝ, οι Buena Vista All Stars έρχονται, το Σάββατο 29 Ιουνίου, στο Ξέφωτο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους Una Noche en La Habana Tour (Μια Νύχτα Στην Αβάνα), για μια βραδιά γεμάτη μαγευτικούς λατινοαμερικανικούς ρυθμούς και διαχρονικά τραγούδια, όπως τα Chan-Chan, Dos Gardenias, El Cuarto De Tula, Candela, Carretero κ.ά.

Όταν οι Buena Vista Social Club – αυτή η υπέροχη ομάδα των βετεράνων Κουβανών μουσικών που απέκτησε μια “δεύτερη ζωή” αφού πρώτα συναντήθηκε σχεδόν τυχαία σε ένα στούντιο ηχογράφησης στην Αβάνα στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 – ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους “Adiós” το 2015, όλοι πίστεψαν ότι όντως επρόκειτο για τον συναυλιακό τους αποχαιρετισμό. Μετά το επίσημο αυτό “αντίο”, ήρθε η νοητή μουσική τους συνέχεια: Οι Buena Vista All Stars, οι μουσικοί κληρονόμοι και διάδοχοι του διάσημου Buena Vista Social Club.

Μπάμπης Στόκας – Δωρεάν συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Απρόβλεπτος και αυθεντικός, Ο Μπάμπης Στόκας, μοιράζεται τις αλήθειες του, μέσα από τον νέο του δίσκο καθώς και με διασκευές όπως το πολύ γνωστό, αγαπημένο και διαχρονικό λαϊκό τραγούδι “Μια Ζωή Μέσα Στους Δρόμους”, που αποκτά μια άλλη χροιά μέσα από την εκτέλεση του Μπάμπη και το οποίο ακούγεται στην τηλεοπτική σειρά “Αυτή η Νύχτα Μένει”.

Μπάμπης Στόκας Papadakis Press

Μέσα από τη μοναδική του ικανότητα να κινείται με άνεση και αγάπη τόσο σε ηλεκτρικές μπαλάντες όσο και σε αυθεντικά λαϊκά ακούσματα, κάνει μια αναδρομή στα τραγούδια που τον χαρακτήρισαν. Από κομμάτια των Πυξ Λάξ σε τραγούδια της προσωπικής του πορείας, αλλά και σε απρόβλεπτες διασκευές. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2024 “Όμορφες νύχτες στην πόλη”.

14ο Athens Open Air Film Festival – Δωρεάν προβολή ”Τσάι στη Σαχάρα”

Στο Τρένο στο Ρουφ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Τσάι στη Σαχάρα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο του 14ου Athens Open-Air Film Festival.

Το Τσάι στη Σαχάρα του 1990 σε σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι με τους: Τζον Μάλκοβιτς, Ντέμπρα Γουίνγκερ, Κάμπελ Σκοτ, Τίμοθι Σπολ θα προβληθεί με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.

Όταν τρεις ευκατάστατοι Νεοϋορκέζοι πατούν το πόδι τους στις πυκνές άμμους της Νότιας Αφρικής, λίγα χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθένας ανυπομονεί να συναντήσει εκεί κάτι διαφορετικό. Όταν το ταξίδι ξεκινά, καθένας από τους τρεις κουβαλά ακόμη επάνω του το μητροπολιτικό αέρα που μέχρι πρότινος ανέπνεε, τα ατσαλάκωτα ρούχα της πόλης, την πολιτισμική υπεροψία. Όταν το ταξίδι λάβει τέλος, κανείς δεν θα είναι ίδιος και για κανέναν η επιστροφή δεν είναι εγγυημένη. Τα ρούχα θα έχουν φθαρεί, το δέρμα θα έχει πάρει το χρώμα και τη σκόνη της στέπας, τα μάτια θα δηλώνουν σύγχυση και αγωνία, ο προορισμός θα μοιάζει πια ασαφής, το σχίσμα ανάμεσα στον τουρίστα και τον επισκέπτη θα έχει επέλθει βίαιο και βαθύ. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι απλός παρατηρητής στην έρημο. Και κανείς εκεί δεν μπορεί να ξεφύγει από τον εαυτό του.

Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι επιχείρησε να διασκευάσει στην οθόνη το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Πολ Μπόουλς, προσπερνώντας αναγκαστικά κάποια από τα γοητευτικά μυστήριά του. Όμως πίσω από τα μυσταγωγικά τοπία απόκοσμης ομορφιάς που φωτογραφίζει ο Βιτόριο Στοράρο, τη συναισθηματική μουσική του Ριουίτσι Σακαμότο, τη νωχελική αφήγηση, τη Ντέμπρα Γουίνγκερ και τον Τζον Μάλκοβιτς πανέμορφους στην ελκυστική αυτοκαταστροφή τους, υπάρχει αυτούσια κι απελπισμένη η υπαρξιακή περιπέτεια που συνέλαβε ο Μπόουλς για θαρραλέους αναχωρητές και αδαείς τουρίστες εξίσου.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Κέντρο Τεχνών Μετς

Το Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Παναγιώτας Αντωνοπούλου, απόφοιτης του μεταπτυχιακού τμήματος Καλών Τεχνών Αθήνας, με τίτλο “Οι κακές σκέψεις γίνονται άνθη”.

“Η Παναγιώτα Αντωνοπούλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση “Οι κακές σκέψεις γίνονται άνθη”, όπου μας καλεί να δούμε την μεταμορφωτική δύναμη της φύσης και της τέχνης μέσα από τα μάτια της. Η Αντωνοπούλου χρησιμοποιεί τα μέσα της χαρακτικής για να δημιουργήσει μονότυπα έργα που εστιάζουν στην έντονη θεματολογία της φύσης και του περιβάλλοντος.

Η φύση, όπως την αντιλαμβάνεται η Παναγιώτα, εμφανίζεται συχνά σε απροσδόκητα μέρη της πόλης. Από την άσφαλτο, πλάι στα σοκάκια ή μέσα από πέτρινα κτήρια, η καλλιτέχνης μας δείχνει την αναγεννησιακή δύναμη της ζωής που αναδύεται εκεί όπου δεν την περιμένουμε. Αυτές οι μικρές αναλαμπές ζωής αποτελούν το εννοιολογικό πλαίσιο της έκθεσης: μια πνευματική αναγέννηση της ψυχής, ένα φως στο τούνελ, ένας δρόμος που οδηγεί στην ελπίδα, μια καρέκλα που γεννά ένα φυτό εν τέλει γίνονται τα σύμβολα του δικού της εικονοποιητικού ταξιδιού.

Η θερμή παλέτα της Αντωνοπούλου, με τα βασικά χρώματα όπως το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε, παραπέμπουν έντονα σε μια δομική προσέγγιση που συνομιλεί με τον πρωταρχικό της μέλημα, να αποδώσει δηλαδή, την ουσία του νοήματός της όσο πιο μεστά και καθαρά γίνεται. Τα έργα της είναι γεμάτα ζωντάνια και δυναμισμό, αντλώντας έμπνευση από τα αρχέτυπα της τέχνης του 20ού αιώνα και της σύγχρονης τέχνης, προσθέτοντας όμως τη δική της μοναδική προοπτική.

Δωρεάν παιδική παράσταση

Η “ΠαρΟδύσσεια” είναι μία κωμική παράσταση για όλη την οικογένεια. Πρόκειται για μία χιουμοριστική απόδοση της Οδύσσειας του Ομήρου, διανθισμένη με στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας καθώς και με θεατρικά στοιχεία της παρωδίας και της φάρσας.

Τρεις ηθοποιοί με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες, μία γυναίκα και δύο άντρες, θα αποπειραθούν ως ραψωδοί να αφηγηθούν, αλλά και να βιώσουν στο έπακρο, τις περιπέτειες του Οδυσσέα, αφού θα μεταμορφωθούν σε όλα τα πρόσωπα του ομηρικού έπους και θα ταξιδέψουν σε όλους τους ομηρικούς προορισμούς.

Δεν έχουν όμως να αντιμετωπίσουν μόνο τον Ποσειδώνα, τον Πολύφημο, τους Λωτοφάγους, την Καλυψώ, τη Ναυσικά, τον Αίολο, την Κίρκη, τον Άδη, τις Σειρήνες, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, τους μνηστήρες, αλλά και ο ένας τον άλλον, αφού οι διαφωνίες, οι ανταγωνισμοί, οι παρεξηγήσεις και οι ομηρικοί καυγάδες θα δίνουν και θα παίρνουν, δημιουργώντας ευτράπελα, κωμικά αδιέξοδα και αστείες καταστάσεις, χωρίς όμως να χάνεται η δομή και η πορεία, της περιπετειώδους και γνωστής σε όλους μας Οδύσσειας. Μια παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρουσίου 2024 που θα φιλοξενηθεί στο Αίθριο Θέατρο Αμαρουσίου το Σάββατο 29 Ιουνίου.

“Γιατί κλαις, μαμά;” στην genesis gallery

Η genesis gallery παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Κόνιαρη με τίτλο “Γιατί κλαις, μαμά;”. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα του εικαστικού που οποία φιλοτεχνήθηκαν με σκοπό να εικονογραφήσουν το ομώνυμο βιβλίο – “ύμνος” για τη γυναίκα, της συγγραφέως Εύης Ανδριώτη, σε εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.

Οι εικόνες του περιγραφικές και συμβολικές αποκαλύπτουν συναισθήματα, εκμυστηρεύονται πανάρχαια μυστικά και πάμπολλες ενδόμυχες σκέψεις, ενώ ανοίγουν διάπλατα διόδους για πρωτοφανείς συλλογισμούς. Ο Νίκος Κόνιαρης, μέσα από τα έργα του, μορφοποιεί αλήθειες, αλήθειες ανείπωτες και ειπωμένες, αλήθειες πικρές και γλυκές, γιατί αναπαριστά τον κόσμο των αισθήσεων και των συναισθημάτων.

Δωρεάν προβολές στο Park your Cinema – Park your Cinema Kids

Όλα όσα σημαίνουν καλοκαίρι έρχονται στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας γιατί καλοκαίρι σημαίνει θερινό σινεμά, κάτω από τα αστέρια, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος