Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο των εκλογών: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 19 - 21/5

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε τον χρόνο μας στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 19 Μαΐου και το Σαββατοκύριακο των εκλογών, 20-21 Μαΐου;

Generations: Great Music

Generations: Great Music PELAGIA KARANIKOLA

Το Generations, το μουσικό φεστιβάλ που ενώνει διαφορετικές γενιές, έρχεται για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαΐου!

Από τις 11.00 το πρωί έως το βράδυ, το ΚΠΙΣΝ γεμίζει με δραστηριότητες σε όλους τους χώρους του, με πυρήνα το Ξέφωτο: από τις Παιδικές Χαρές και τους Πίδακες Νερού μέχρι τον Μεσογειακό Κήπο, τον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών, τον Θόλο και φυσικά το Κανάλι, με πληθώρα επιλογών για γονείς και παιδιά. Οι μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να μυήσουν τους μικρούς στις μουσικές επιλογές δύο θρυλικών DJs - οι φετινοί headliners του Generations είναι ο Jazzie B των Soul II Soul και ο Norman Jay! - σε δυο αξέχαστα υπαίθρια πάρτι που ξεκινούν απ’ το πρωί στο Ξέφωτο (10 dj sets συνολικά με τους Blend Mishkin & BNC, Black Athena, Palov, RSN, Dimitris Lilis, Terra Exotica, Dr. Orange, Afrogirl) μπροστά από την εμβληματική σκηνή του boombox, που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ.

Και οι επιλογές δεν σταματούν εκεί, καθώς τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε πλήθος δραστηριοτήτων σε ένα αξέχαστο διήμερο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γεμάτο εκπλήξεις.

Generations: Great Music ALINA KEKI





Τα πρόσωπα των παιδιών γεμίζουν χρώματα με το face painting, μικροί και μεγάλοι χορεύουν με πολύχρωμα στεφάνια στο hoop dance, όλοι μαζί παίζουν ανάμεσα σε γιγάντιες σαπουνόφουσκες, ξυλοπόδαρους και ακροβάτες, φτιάχνουν πρωτότυπες ορχήστρες, ζωγραφίζουν, φυτεύουν, κάνουν καγιάκ, παίζουν παιχνίδια με μπάλες, παίζουν twister και μπουγέλο και απαθανατίζουν τις πιο απίθανες αγαπημένες τους στιγμές χρησιμοποιώντας διασκεδαστικά props στο photo booth του Generations.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Co-OPERAtive: Παράσταση Μουσικού Θεάτρου "Go to come back"

Tο Co-OPERAtive, το πρώτο διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας νέων στην Ευρώπη, ολοκληρώνει την τρίτη χρονιά υλοποίησής του και παρουσιάζει την παράσταση μουσικού θεάτρου "Go to come back", την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στις 20.30 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Go to come back σε μουσική Νικολέτας Χατζοπούλου, επιμέλεια κειμένων και δραματουργία Ελένης Μολέσκη και σκηνοθεσία και χορογραφία Χρήστου Στρινόπουλου, αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στην ενηλικίωση και την αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας. Η πλοκή του έργου μάς μεταφέρει σε έναν κοινό τόπο για όλους, την περιπετειώδη διεργασία που μας κάνει να κατανοούμε τον εαυτό μας μέσα από την επιδίωξη των ονείρων, των προσδοκιών και των ταλέντων μας. Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Παύλος Θανόπουλος, τους φωτισμούς η Μαριέττα Παυλάκη, ενώ τη δημιουργική ομάδα συμπληρώνει ο περφόρμερ Νίκος Ζιάζιαρης. Η παράσταση παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της μεικτής ομάδας Αθηναίων εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που συμμετείχαν στη διαδικασία δημιουργίας του έργου. Στο πιάνο ο Χρήστος Καραβασίλης.

Συμμετέχει μεικτή ομάδα Αθηναίων εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, την Ευρωπαϊκή Έκφραση και τη ΖΕΥΞΙΣ.

Περισσότερα εδώ...

Vassilikos ''The Grand Duet'' στην Τεχνόπολη

Vassilikos EFTYCHIA VLACHOU

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Vassilikos θα ανέβει στη σκηνή και θα παρουσιάσει το νέο του project ''The Grand Duet'' που μοιράζεται με τον Γιώργο Τριανταφύλλου, μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, με όλη την ενέργεια και το πάθος που ακολουθεί τον καιρό της απομόνωσης. Οι δυο τους θα μας παρασύρουν σε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία μέσα από αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure, διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το ''Vintage'' (2009), ενώ δε θα λείψουν οι αναφορές στο ''Sunday Cloudy Sunday'' (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη που φέρνουν τον δικό τους ανατρεπτικό χαρακτήρα στη συναυλία. Και βέβαια, θα απολαύσουμε το τελευταίο του άλμπουμ ''Amazing Grey'' (2019) που έχει τη δική του θέση στις εμφανίσεις του Vassilikos ''The Grand Duet'' δημιουργώντας pop ατμόσφαιρα με σκοτεινά υποστρώματα.

Πόρτες: 19.00 (Οι μουσειακοί χώροι θα είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι για το κοινό).

"Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία" στο Λουτρό των Αέρηδων

"Καθαρή Δευτέρα στον Άρειο Πάγο" / Η έκθεση «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία» της Άρτεμης Χατζηγιανννάκη στο Λουτρό των Αέρηδων ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στο Λουτρό των Αέρηδων, μνημείο οθωμανικών χρόνων που περικλείει εικόνες και αισθήσεις αιώνων, σε ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η εικαστικός Άρτεμις Χατζηγιαννάκη και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος παρουσιάζουν την έκθεση με τίτλο «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία».

Η έκθεση αναδεικνύει την ανθρωπογεωγραφία της παλαιάς χαμένης συνοικίας των Αθηνών, η οποία βρισκόταν στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς. Το Βρυσάκι απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για τις ανάγκες των ανασκαφών, που διηύθυνε η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών.

Αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου συνδιαλέγονται με τις υδατογραφίες της εικαστικού Άρτεμης Χατζηγιαννάκη, με σκοπό να ζωντανέψουν πτυχές από την καθημερινότητα στο Βρυσάκι και την ευρύτερη περιοχή του, στα όρια της οποίας βρίσκονται τόσο το Λουτρό των Αέρηδων όσο και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη από την πλευρά της αποσκοπεί να συνεγείρει ένα κοινό αίσθημα με άξονα τη μνήμη και την απώλεια.

Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα. Ώρες λειτουργίας: 8:30-16:00, καθημερινά εκτός Τρίτης.

Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου

Raed Yassin / The Theatricality of a Postponed Death KALFAYAN GALLERIES

Μετά το καινοτόμο ροκ μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα "The Sea Between My Soul" στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη πρωτοποριακή ατομική έκθεση, με τίτλο ‘Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου’, στις Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα).

Καθρεφτίζοντας το γνωστό καυστικό χιούμορ του καλλιτέχνη, η έκθεση "Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου" εγείρει καίρια ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη, για τη δοκιμή και την αποτυχία, το ρόλο της τέχνης σε περιόδους αναταραχών, τον προσωπικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο της καλλιτεχνικής λογοκρισίας. Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής αναταραχής, η έκθεση του Yassin είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ορισμένες φορές, μια συλλογική πράξη που λαμβάνει χώρα μόνο μία φορά έχει την ικανότητα να μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων για πολλές δεκαετίες. Το 1984, στις πιο σκοτεινές μέρες του εμφυλίου πολέμου στη Βηρυτό, μια σουρεαλιστική θεατρική πομπή κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο για λίγες ώρες ενώ βάδιζε από την πόλη προς τη θάλασσα. Ο Raif Karam, καθηγητής του καλλιτέχνη, διοργάνωσε την πομπή-περφόρμανς ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου, αλλά και ως διαμαρτυρία κατά των περιορισμών που βίωνε ο χώρος του θεάτρου.

Περισσότερα εδώ...

Flora in situ

TOUCH ME GENTLY, 2016, Ακρυλικά σε ξύλο και κόντρα πλακέ, 120Χ 120 εκ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΣ

Το Κέντρο Τεχνών Μετς εγκαινιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Φανής Πανταζίδου με εξαίρετη προσκεκλημένη την κεραμίστρια Βούλη Πανταζίδου, με τίτλο «Flora in situ».

H εικαστικός Φανή Πανταζίδου μαζί με την εξαίρετη κεραμίστρια αλλά και αδερφή της Βούλης Πανταζίδου, συνθέτουν μια σύγχρονη ανθοδέσμη που σφύζει από διαχρονικούς συμβολισμούς. Η ζωγραφική της εικαστικού εμπνέεται από τα ιαπωνικά λουλούδια, τα κινέζικα ιδεογράμματα, την παραδοσιακή καλλιγραφία και την γραφιστική. Με αυτόν τον τρόπο, η απεικόνισή των λουλουδιών γίνεται εννοιολογική υμνώντας τον αέναα επαναλαμβανόμενο κύκλο της ζωής, σαν μια τελετή θυμιάματος.

Η ενότητα των έργων αλλά και οι κεντροβαρείς συνθέσεις των λουλουδιών της, λειτουργούν σαν ένα εννοιολογικό μπουκέτο, μια ιαπωνική Ikebana (δηλαδή παραδοσιακή σύνθεση λουλουδιών). Έτσι, μας μεταφέρει στις τέσσερις εποχές του χρόνου, χρησιμοποιώντας τον ιαπωνικό ιδεολογισμό, στον οποίο κάθε άνθος αναδεικνύει μοναδικά νοήματα. Το εικαστικό αυτό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο «φυτολόγιο», που αντί για τις πληροφορίες της χλωρίδας των φυτών, μας μεταδίδει διδαχές ηρεμίας, ευμορφίας, τάξης και ασφάλειας, μέσω της αιθε

Περισσότερα εδώ...

Η επίγεια εμπειρία κάθε ανθρώπου

THE BREEDER

Στη γκαλερί The Breeder παρουσιάζεται η in situ εγκατάσταση του Πάνου Προφήτη με τίτλο Κωμωδία/Comoedia. Ως μια εισαγωγή στην επερχόμενη έκθεσή του στην γκαλερί, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Προφήτης μετατρέπει ένα από τα αίθρια του κτιρίου σε ένα σύγχρονο "καθαρτήριο" που συνομιλεί με εκείνο του Δάντη, στη Θεία Κωμωδία και φιλοξενεί το γλυπτό με τίτλο "Herald".

Το έργο αντιπροσωπεύει την επίγεια εμπειρία κάθε ανθρώπου. Aντλώντας έμπνευση από το σύμπαν του θεάτρου και της αφηγηματικής ποίησης, τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, το Αριστοφανικό έργο, αλλά και από τα χαρακτικά του Gustave Doré τη θρησκευτική τέχνη , την ουτοπική φιλοσοφία (Tomas More, Lewis Mumford, Adorno), μέχρι και από τους κωμικούς υπαινιγμούς του Μπρέχτ, εγείρει προβληματισμούς σχετικά με το ρόλο του δημιουργού και την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει.

Περισσότερα εδώ...

Αναδρομική έκθεση του Νίκου Δεσεκόπουλου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Αναδρομική έκθεση του χαράκτη Νίκου Δεσεκόπουλου ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του μεγάλου Φεστιβάλ της πόλης Athens City Festival, παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του χαράκτη Νίκου Δεσεκόπουλου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από τις 11 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου 2023.

Η έκθεση Χαρακτική– Ζωγραφική. Αναδρομική διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίαςτου Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν από το 1974 μέχρι και σήμερα.

Το εικαστικό του έργο, καρπός προβληματισμών, προσωπικών στιγμών και βιωμάτων, περιλαμβάνει τις ενότητες: Αιγαιοπελαγίτικη Αρχιτεκτονική, Ταξιδιωτικά, Ιστορία μιας καρέκλας, Το Ελληνικό καφενείο, Νεοκλασικά, Βάρκες, Δέντρα-φυτά ,Ηλεκτρισμός, Ανθρώπινη μορφή, Μικροχαρακτικά – ex libris – εικονογράφηση βιβλίων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 5 - 10 έργα, τα οποία δημιουργούνται σε διάφορα χρονικά διαστήματα, σχέδια και χαρακτικά, σχεδιασμένα, χαραγμένα και τυπωμένα από τον ίδιο χαράκτη.

"Πέρα, δια χειρός Ακύλα Μήλλα"

Η έκθεση "Πέρα, δια χειρός Ακύλα Μήλλα" MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Η έκθεση "Πέρα, δια χειρός Ακύλα Μήλλα" θα παρουσιάζει τη μεγάλη οδό του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη, όπως ήταν μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τα χειροποίητα σχέδια του Ακύλα Μήλλα θα παρουσιαστούν σε μεγάλη κλίμακα και σε σκηνογραφία που να επιτρέπει στο θεατή να σχηματίσει μια σαφή εικόνα της πλέον κοσμοπολίτικης και πολυπολιτισμικής συνοικίας της Πόλης, στην πιο ευημερούσα εποχή της.

Η οδός του Πέρα αρχίζει από την πλατεία Ταξίμ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και φτάνει μέχρι τον Γαλατά. Κατά μήκος της οδού υπάρχει πλήθος ιστορικών κτηρίων του 19ου αιώνα, κατά κύριο λόγο σε νεοκλασικό ρυθμό, όπως η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, το Σισμανόγλειο Μέγαρο, το Λύκειο του Γαλατά (ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Πόλη) και η καθολική εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάντοβα.

Ο Ακύλας Μήλλας (γεν. 1934 στην Πόλη) είναι γιατρός, ιστοριοδίφης και συγγραφέας. Στα περίφημα βιβλία του αποτυπώνεται μια πλούσια συλλογή κτηρίων, ενσφράγιστων εγγράφων και εντύπων, μικρασιατικών κυρίως κοινοτήτων και ενοριών, τεκμηριωμένη με φωτογραφικό υλικό και σκίτσα. Η Ακαδημία Αθηνών έχει τιμήσει τον Ακύλα Μήλλα με το Χαλκούν Μετάλλιο για τη "γενικότερη πνευματική του προσφορά".

Η έκθεση θα "αναβιώσει" κτήρια και των δύο προσόψεων του δρόμου (περίπου 500 μέτρα μήκους, υπό κλίμακα) σε σκίτσα του καλλιτέχνη. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή με πλούσιο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, θα εκτεθούν και μικρογραφίες κτηρίων του διάσημου ιστορικού δρόμου, ειδικά εκτυπωμένα υπό κλίμακα, σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 11:00 – 19:00 Σάββατο – Κυριακή 10:00 – 15:00, Δευτέρα κλειστά. Περισσότερα εδώ. Στο πλαίσιο του Athens City Festival.

ι φέρουν τόσο τα χαρακτηριστικά γεωλογικών διαμορφώσεων όσο και ανθρώπινων σωμάτων.

16ο Διεθνές Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) μέσω του Εκθεσιακού Κέντρου της FIAP (Διεθνής Ομοσπονδία Φωτογραφικής Τέχνης) στην Αθήνα (Athens FIAP Exhibition Center), συνεχίζοντας τη παράδοση, διοργανώνει και φέτος το 16o Διεθνές Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας.

Φέτος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 10 χρόνων workshop γυμνού της ΕΦΕ, το φεστιβάλ έχει θέμα του τη φωτογραφία γυμνού και όλες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, θα έχουν σαν θέμα τους τη φωτογραφία γυμνού.

Το 16ο Φεστιβάλ περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας Ελλήνων και διεθνών φωτογράφων, διαδικτυακές παρουσιάσεις έργου σημαντικών φωτογράφων, workshops, διαλέξεις και πολλά events.

Περισσότερα εδώ...

