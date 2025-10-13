Δωρεάν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο και καλό μήνα!

«Η Παναγία των Παρισίων: η συναρπαστική περιπέτεια της αποκατάστασης»

Με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει την έκθεση «Η Παναγία των Παρισίων: η συναρπαστική περιπέτεια της αποκατάστασης», μια ξεχωριστή περιήγηση στην καρδιά ενός από τα πιο εμβληματικά εργοτάξια της εποχής μας.

Η έκθεση αναδεικνύει τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της αποκατάστασης του καθεδρικού ναού, φωτίζοντας είκοσι εξειδικευμένα επαγγέλματα: λιθοξόους, ξυλουργούς, υαλογλύπτες, γλύπτες, σκεπατζήδες, σιδηρουργούς, διακοσμητές… Δεξιοτεχνίες που συνυπάρχουν για να ξαναδώσουν ζωή σε αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από ένα ελκυστικό και παιδαγωγικό υλικό – φωτογραφίες, τεχνικά σχέδια, αφηγήσεις και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις συντρόφων και τεχνιτών – ο επισκέπτης καλείται να γνωρίσει τα παρασκήνια ενός μοναδικού έργου, συμβόλου συλλογικής προσπάθειας, καινοτομίας και μετάδοσης της γνώσης.

Η έκθεση σχεδιάστηκε από τον δημόσιο φορέα Rebâtir Notre-Dame. Παρουσιάζεται στα γαλλικά με ελληνική μετάφραση και απευθύνεται σε όλους, είτε είναι λάτρεις της αρχιτεκτονικής, είτε ενδιαφέρονται για την τέχνη της χειροτεχνίας, είτε απλώς επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα αυτό το παγκόσμιο μνημείο.

Maya le bistro – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, μέχρι 01 Νοεμβρίου 2025, Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 19:00. Σάββατο, 09:00 – 17:00. Ελεύθερη είσοδος.

Κύκλος συζητήσεων για τον Μίκη

AP Photo/Aristotle Saris

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και την ανακήρυξη του 2025 σε “Έτος Μίκη Θεοδωράκη”, η Μουσική Βιβλιοθήκη παρουσιάζει σειρά τεσσάρων συζητήσεων, όπου άνθρωποι που τον γνώρισαν μεταφέρουν στοιχεία για τη ζωή και το έργο του. Η συγκεκριμένη συνάντηση εστιάζει στον Μίκη και τα παιδιά. Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος στις 13 Οκτωβρίου, στις 18:00.

Συντελεστές:

Συντονίστρια: Βάλια Βράκα

Ομιλήτρια: Μάρω Θεοδωράκη — πιανίστα, συνθέτις, καθηγήτρια φωνητικής, συγγραφέας

Ομιλήτρια: Δέσποινα Σουγιούλ — εκπαιδευτικός, συγγραφέας παιδικών βιβλίων

ESPACE DE MEMOIRE

ESPACE DE MEMOIRE

Η αίθουσα τέχνης εκφραση – γιαννα γραμματοπουλου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Αντώνιου με τίτλο ESPACE DE MEMOIRE 1985 – 2025.

Το έργο ESPACE DE MEMOIRE αποτελεί ένα project του Αντώνιου Παναγόπουλου το οποίο γεννήθηκε το 1985 και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς. Το 1988 ο καλλιτέχνης, έχοντας συνθέσει ένα φιλοσοφικό κείμενο το οποίο αποτυπώνει με λέξεις το γενεσιουργό υπόβαθρο του έργου του, οικειοποιείται την γλώσσα ως κατεξοχήν εργαλείο της τέχνης του και προχωρά στη μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Η διαδικασία αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως απλός αναπαραγωγικός μεταγλωττισμός του περιεχομένου, αλλά ως βιωματικό υπόστρωμα του οικείου πολιτισμού.

Η μνήμη, θεμελιώδες στοιχείο της καλλιτεχνικής του προσέγγισής, λειτουργεί ως φως που παλεύει με τη λήθη, το σκοτάδι και επιλέγει το κομμάτι του χωρο-χρόνου που θα αποκαλύψει. Το καλλιτεχνικό του όραμα είναι να μεταφέρει μια εικόνα ή ένα σύνολο του ιδεατού του κόσμου στον αντικειμενικό, ευελπιστώντας παράλληλα να αναδείξει τους δεσμούς που συνδέουν τους ανθρώπους.