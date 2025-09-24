Platforms Project στο Καπνεργοστάσιο – Τέχνη που ενώνει, εμπνέει και αλλάζει

Για 13η χρονιά, το Platforms Project ανοίγει τον διάλογο γύρω από την ανεξάρτητη τέχνη και τη συλλογικότητα, και οι “ενορχηστρωτές” του μας μιλούν για το όραμα και τη σύγχρονη εικαστική σκηνή.

Το Platforms Project 2025 – Independent Art Fair επιστρέφει από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στο ιστορικό κτίριο του Καπνεργοστασίου (Λένορμαν 218), συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά τη φιλοξενία του σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο.

Η διοργάνωση, που εδώ και 13 χρόνια λειτουργεί ως σημείο συνάντησης της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής, συγκεντρώνει φέτος 64 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 25 χώρες και περισσότερους από 900 δημιουργούς, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της.

Στη φετινή διοργάνωση, το κοινό θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πολύπτυχο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ημερίδες, συζητήσεις, παρουσιάσεις, performances, εργαστήρια και ξεναγήσεις, ενώ οι συμμετέχουσες ομάδες θα δώσουν το δικό τους στίγμα μέσα από συνεργατικές δράσεις.

Platforms Project – Η χρήση της τέχνης ως μέσο κοινωνικού διαλόγου και δημιουργικής αντίστασης

Στόχος του θεσμού είναι να δημιουργεί διαρκώς ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικών προτάσεων, αναδεικνύοντας τις πιο τολμηρές και καινοτόμες τάσεις στη σύγχρονη τέχνη. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου διατίθεται για το Platforms Project 2025 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Τη γενική διεύθυνση μοιράζονται η Άρτεμις Ποταμιάνου (και την καλλιτεχνική) και ο Μιχάλης Αργυρού, που απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις μας για να κατανοήσουμε την πορεία και τους στόχους του Platforms Project.

Platforms Project 2024, Άποψη της έκθεσης

Platforms Project. Ποια ανάγκη ή κενό στον συγκεκριμένο χώρο ήρθε να καλύψει με το ξεκίνημά του 13 χρόνια πριν; Πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια;

Το Platforms Project ξεκίνησε πριν από δεκατρία χρόνια για να καλύψει το κενό στη στήριξη της ανεξάρτητης σύγχρονης εικαστικής σκηνής, δίνοντας φωνή σε καλλιτέχνες και ομάδες που επιθυμούσαν να εκφραστούν χωρίς εμπορικούς περιορισμούς και λογοκρισία.

Στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν διεθνή θεσμό, που έχει φιλοξενήσει χιλιάδες καλλιτέχνες και εκατοντάδες πλατφόρμες, εδραιώνοντας την Αθήνα στον διεθνή χάρτη σημαντικών εκθέσεων και διατηρώντας ακέραιο τον στόχο του. Προωθώντας τον διάλογο, τον πειραματισμό και την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Oxymoron, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης/ Δημήτρης Αγαθόπουλος /ad hominem

Υπάρχουν σταθεροί άξονες στους οποίους στηρίζεται κάθε χρόνο η διοργάνωση;

Σταθεροί άξονες της διοργάνωσης είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξαρτησία από εμπορικούς ή θεματικούς περιορισμούς, η συλλογικότητα, η ανταλλαγή εμπειριών και η χρήση της τέχνης ως μέσο κοινωνικού διαλόγου και δημιουργικής αντίστασης.

SHELTER ARTISTS RUN SPACE, MERT YAVASCA, Τoys funeral

Φέτος συμμετέχουν 64 πλατφόρμες από 25 χώρες. Ποια αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής;

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι η αυθεντικότητα και η ανεξαρτησία των καλλιτεχνικών φωνών, η διάθεση για πειραματισμό και η δυνατότητα συμβολής στον διεθνή διάλογο της ανεξάρτητης σύγχρονης σκηνής.

Πώς ανταποκρίνεται η διεθνής καλλιτεχνική κοινότητα; Υπήρξαν νέες χώρες ή ομάδες που σας εξέπληξαν; Έχουν προκύψει συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων;

Η διεθνής καλλιτεχνική κοινότητα ανταποκρίνεται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συνεχή παρουσία νέων χωρών και ομάδων. Η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων γεννά συνεργασίες και δημιουργεί ένα πεδίο πολιτιστικής διπλωματίας που ενώνει φωνές και τόπους.

Πώς επηρεάζει την εμπειρία της έκθεσης ο συγκεκριμένος χώρος; Είναι η πρόκληση η φιλοξενίας τόσων διαφορετικών μορφών τέχνης σε έναν ιστορικό και πολυδιάστατο χώρο;

Η φιλοξενία στο Καπνεργοστάσιο προσδίδει ιστορικό και θεσμικό βάρος. Ο χώρος λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον ανεξάρτητο λόγο και τον θεσμικό πολιτισμό, ενισχύοντας την εμπειρία του κοινού και μετατρέποντας την έκθεση σε ζωντανό κοινωνικό διάλογο. Γίνεται η ίδια η διοργάνωση performance.

ARTCORE - Κώστας Βίττης, Crossing the boundaries

Πώς ανταποκρίνεται το ελληνικό κοινό στην ανεξάρτητη σύγχρονη τέχνη;

Το ελληνικό κοινό ανταποκρίνεται θερμά, συμμετέχει ενεργά και αλληλεπιδρά με το εγχείρημα, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος για την ανεξάρτητη σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα.

Η ελεύθερη είσοδος προκύπτει από τη φιλοσοφία του εγχειρήματος;

Η ελεύθερη είσοδος απορρέει από τη φιλοσοφία της προσβασιμότητας και της συλλογικότητας, πιστεύουμε ότι η τέχνη ανήκει σε όλους και οφείλει να είναι ανοιχτή χωρίς φραγμούς και χωρίς να αποκλείει κανέναν.

Πόσο σημαντικό είναι το κοινωνικό μήνυμα που αναδύεται από τα έργα;

Το κοινωνικό μήνυμα των έργων είναι καθοριστικής σημασίας. Η τέχνη εδώ αντιμετωπίζεται ως εργαλείο κατανόησης, σύνδεσης και ελευθερίας, με δύναμη να αντισταθεί, να ενώσει και να συμβάλει στην αλλαγή του κόσμου.

AXIONART- Julia Flit, Self-portrait

Υπάρχει φόβος μέσα από τα τόσα και διαφορετικά έργα να χαθεί η συνοχή; Είναι αυτό μία πρόκληση;

Παρά την πολυφωνία και την ποικιλία των έργων, η συνοχή δεν χάνεται, καθώς τη διασφαλίζουν οι κοινοί άξονες της ανεξαρτησίας, της αυθεντικότητας και της συλλογικής δημιουργίας. Αντίθετα, η διαφορετικότητα αποτελεί πρόκληση που εμπλουτίζει την εμπειρία.

Πώς μπορεί κάποιος να εμπλακεί πιο ενεργά πέρα από το ρόλο του επισκέπτη;

Κάποιος μπορεί να εμπλακεί πιο ενεργά πέρα από τον ρόλο του επισκέπτη μέσα από τον εθελοντισμό, τη συνεργασία με τις ομάδες, τη στήριξη της διοργάνωσης και τη συμμετοχή στον διάλογο με τους καλλιτέχνες.

Nourishing Memory, Rishabh Gupta -Tracing Home Through Shared Tables

Πώς ονειρεύεστε το Platform Project τα επόμενα χρόνια;

Το όραμα για το μέλλον είναι το Platforms Project να παραμείνει πρωτεργάτης νέων ιδεών, να συνεχίσει να προσελκύει διεθνείς και ελληνικές πλατφόρμες, να ενισχύσει τη θέση της Αθήνας ως ετήσιου διεθνούς προορισμού για τη σύγχρονη ανεξάρτητη τέχνη και να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως μια γιορτή ελευθερίας, συλλογικότητας , κοινωνικής αλλαγής, διαλόγου και πολιτιστικής διπλωματίας.