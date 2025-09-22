Δωρεάν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο και καλό μήνα!

130 χρόνια Δημοτικό θέατρο Πειραιά- ”Αφιερωματικό έτος στον Μίκη Θεοδωράκη”

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συμμετέχει στο Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη του Υπουργείου Πολιτισμού, με συναυλίες-αφιέρωμα στα Χανιά και το Ηράκλειο, καθώς και συμμετοχή στους εορτασμούς για τα 130 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον κύκλο τραγουδιών Μάουτχάουζεν, βασισμένο στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη, και τη μουσική σουίτα από το Ζορμπάς ο Έλληνας, σε ενορχήστρωση του Δημήτρη Μίχα. Το Μάουτχάουζεν αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος, ενώ ο Ζορμπάς προβάλλει στοιχεία ρυθμού και έντασης.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη (ενορχήστρωση Γιάννη Σαμπροβαλάκη)

Σουίτα από τον Ζορμπά (ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα).

H Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ταύρο Αττικής

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου συνεχίζει την περιοδεία της με συναυλίες που συνδυάζουν μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και βαλκανικούς ήχους. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης – Αγίου Γεωργίου στον Ταύρο Αττικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ταύρεια-Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Hypercomf: Benthic Terrazzo στο ΚΠΙΣΝ

Η Hypercomf παρουσιάζει είκοσι τυπώματα από τη σειρά Benthic Terrazzo στην Περίμετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Το έργο εξερευνά τις προκλήσεις των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τις απειλές για το μέλλον, συνδυάζοντας έρευνα πεδίου, κινηματογραφική παραγωγή, σχεδιασμό πρωτοτύπων και δημόσια εργαστήρια. Στόχος είναι η κατανόηση του ανθρώπινου αντίκτυπου στον ωκεανό και η αναζήτηση λύσεων που περιορίζουν τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Σε συνεργασία με τον θαλάσσιο βιολόγο Μάρκο Διγενή, μελετήθηκαν τα οικοσυστήματα θαλάσσιων σπηλαίων της Κρήτης και αποτυπώθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι οικιακές δραστηριότητες αφήνουν ίχνη στον βυθό, σχηματίζοντας μελλοντικά απολιθώματα. Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται το Benthic Terrazzo, σειρά πλακιδίων εμπνευσμένων από το βενετσιάνικο μωσαϊκό. Μέρος της άμμου και του τσιμέντου αντικαθίσταται με θαλάσσιους ρύπους όπως πλαστικά αντικείμενα, μικροπλαστικά, δίχτυα και σχοινιά, εντάσσοντάς τα σε διαδικασία επανάχρησης που αναπαράγεται εύκολα. Κάθε πλακίδιο αντλεί την αισθητική του από υποβρύχιες φωτογραφικές αποτυπώσεις θαλάσσιων σπηλαίων, συνδέοντας τα ανθρώπινα σπίτια με τα θαλάσσια καταφύγια.

Η σειρά δημιουργήθηκε την περίοδο 2020 έως 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Studiotopia, που φιλοξενήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και συγχρηματοδοτήθηκε από το Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονική συμβουλευτική από τον Μάρκο Διγενή και υποστήριξη υλικών από το BlueCycle.

Καλλιτεχνική ομάδα: Hypercomf

Επιστημονική συμβουλευτική: Μάρκος Διγενής

Πρόγραμμα: Studiotopia

Φορέας φιλοξενίας: Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Συγχρηματοδότηση: Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποστήριξη υλικών: BlueCycle