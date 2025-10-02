Δωρεάν την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου- 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Τα νέα έργα της Λήδας Κοντογιαννοπούλου στην έκθεση “Νύχτες”

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την δέκατη ατομική έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου, με τίτλο “Νύχτες“, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19.30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2025.

Η έκθεση έρχεται ως φυσική συνέχεια, επέκταση αλλά και υπέρβαση της προηγούμενης δουλειάς της (Το Σπίτι της Μνήμης, 2021, Μουσείο Μπενάκη). Τα νέα έργα της Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζονται συνολικά σε τέσσερις ζωγραφικές ενότητες: φιγούρες, αστικά τοπία, συνθέσεις και εσωτερικά. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, αναδεικνύεται ακόμα μια φορά το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, η εσωτερικότητα και η οικειότητα που γεννά η νύχτα. Έως 11 Οκτωβρίου 2025.

Η Κοντογιαννοπούλου είναι ολιγογράφος ζωγράφος γιατί εξερευνά εξονυχιστικά τις συνθέσεις των έργων της και ταυτόχρονα σέβεται στο έπακρο τις χρωματικές αρμονίες τους ενώ παράλληλα προσθέτει πάντα στις μορφές την ποιητική τους διάσταση, με τους χώρους των πινάκων της να μετατρέπονται σε σκηνές που αφηγούνται ανείπωτες και απόκρυφες ιστορίες. Όπως επισημαίνει σχετικά και στο κείμενο του Καταλόγου η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη: «Άραγε αυτό δεν αναζητούμε και στους πίνακες που ζωγράφισε στο σπίτι της οδού Άγρας, την οικία Σεφέρη, στην προηγούμενη έκθεσή της; Τα “φιλολογικά” στοιχεία που αποκαλύπτουν κάτι από τη ζωή των ανθρώπων που έζησαν εκεί και, συνεπώς, τον τρόπο που έβλεπαν τον κόσμο; Κρυμμένα μυστικά, έναν πίνακα, ένα βιβλίο, ένα χαλί, ένα λαμπατέρ. .».

Οκτώβριος μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου, Μαστο-γραφές, 66x72cm, Φωτο Κολάζ

Στον εμβληματικό χώρο του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Κασσαβέτη 18, Κηφισιά, η Τέχνη γιορτάζει τον Αγώνα, το Κουράγιο, το Θάρρος, τη Νίκη της Γυναίκας ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τους συμβολισμούς του γυναικείου μαστού.

Η ομαδική εικαστική έκθεση ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ διαρκεί έως το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025. Εκλεκτοί καλεσμένοι, 11 σύγχρονοι και αξιόλογοι εικαστικοί από Ελλάδα και εξωτερικό που εμπνέονται από τον γυναικείο μαστό, του συμβολισμούς του και τον Οκτώβριο, χρώματος ροζ που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασθένεια, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Η έγκαιρη διάγνωση μέσω προληπτικών εξετάσεων, όπως η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα, αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά ίασης.

Τούλα Λιασή -“Πού ήσουν;”

Η έκθεση “Πού ήσουν;” της εικαστικού Τούλας Λιασή παρουσιάζεται στο πλαίσιο των Ημερών Κύπρου 2025, αφιερωμένη στους αγνοουμένους της Κύπρου. Το έργο αντλεί έμπνευση από την προσωπική εμπειρία της καλλιτέχνιδας, της οποίας ο αδελφός, αγνοούμενος της τουρκικής εισβολής του 1974, βρέθηκε μετά από δεκαετίες σε ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA. Η έκθεση εξετάζει θέματα μνήμης, ιστορίας και πολιτικής μέσω της τέχνης.

Επιμέλεια: Catherine Louis Nikita, Art Consultant

Συντονισμός: Μαρία Ραγιά, Σπίτι της Κύπρου

Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Κατά τα εγκαίνια, ο Jörgen van Rijen θα ερμηνεύσει το “I was like WOW” του Jacob Ter Veldhuis.