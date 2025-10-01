Θέατρο Τζένη Καρέζη: 3+1 παραστάσεις για τις προκλήσεις της εποχής μας

Γέλιο, συγκίνηση και στοχασμός εναλλάσσονται στη σκηνή του Θεάτρου Τζένη Καρέζη, αντανακλώντας τη δυναμική και τις προκλήσεις της εποχής.

Με πίστη στη δύναμη της τέχνης, το Θέατρο Τζένη Καρέζη συνεχίζει να δημιουργεί, να εκφράζεται και να προχωρά. Η θεατρική τέχνη είναι εκεί για να φωτίζει τον δρόμο, να ομορφαίνει την καθημερινότητα και να γαληνεύει τις σκέψεις μας – όπως έκανε πάντα.

Η νέα καλλιτεχνική περίοδος στο Θέατρο Τζένη Καρέζη συνδυάζει παραστάσεις διαφορετικών ειδών και ύφους. Γέλιο, συγκίνηση και στοχασμός θα εναλλάσσονται στη σκηνή, αντανακλώντας τη δυναμική και τις προκλήσεις της εποχής.

ΑΓΡΙΟΙ του Γιώργου Παλούμπη

Μετά την πολύ θερμή υποδοχή του κοινού, οι «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη εισβάλλουν και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη από τις 6 Οκτωβρίου. Ένα απόγευμα, κάπου στην Κυψέλη το 2025, στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή.

Αυτός και οι καλεσμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον. Εκστασιασμένοι, ότι είναι μάρτυρες ενός νέου μανιφέστου, ή ακόμα και ενός καινούργιου ριζοσπαστικού κινήματος, πιστεύουν ότι η εργασία του καθηγητή τους μπορεί να προκαλέσει κοινωνική και οικονομική ανατροπή.

Στο φαινομενικά ήρεμο απόγευμα, όμως, η ανατροπή θα έρθει από τους ίδιους. Το παιχνίδι αρχίζει, φήμες και διαδόσεις ανασύρονται και τα ταπεινά ένστικτα αρχίζουν να κατευθύνουν τα πρόσωπα σε πράξεις και αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Τα όρια που χωρίζουν το καλό απ’ το κακό θολώνουν. Ο λόγος καταργείται. Τα προσχήματα καταρρέουν. Ο κανιβαλισμός και η βία αποκτούν πρόσωπο.

Έφτασε η ώρα της αλήθειας; Πώς κι από ποιόν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη τώρα; Η Μαρία, ο Δημήτρης και ο Νίκος Λεοντής, η γειτόνισσα Ελένη και οι δύο επισκέπτες. Ποιοι είναι οι άγριοι; Ποιοι τα θύματα και ποιοι οι θύτες; Και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. «Άγριοι», μια σκληρή αθηναϊκή ιστορία που διαδραματίζεται σε μια πολυκατοικία, κάπου στην Κυψέλη, το 2025. Οποιαδήποτε ομοιότητα με παρόμοιες καταστάσεις είναι σχεδόν σύμπτωση.

Παίζουν: Μανώλης Μαυροματάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Έκτορας Λιάτσος, Χριστίνα Μαριάννου, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη / Κείμενο και Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης / Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου/ Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας / Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος / Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα Παπαδημητρίου / Βοηθός σκηνογράφου−ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου / Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια /Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου / Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Τερζόπουλος /Graphic Design: Δημήτρης Παγγές /Παραγωγή: Θέατρο Τζένη Καρέζη.

Info

Από 6 Οκτωβρίου / Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

Διάρκεια: 90΄ | Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

Εισιτήρια More.com

ΕΝΤΑ των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη

Το θέατρο Τζένη Καρέζη στο άνοιγμα της φετινής θεατρικής περιόδου ανεβάζει ένα καινούργιο ελληνικό έργο, στηρίζοντας την νέα ελληνική δραματουργία. Με αφορμή την Έντα Γκάμπλερ του Χένρικ Ίψεν, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης, επιχειρούν τη συγγραφή μιας νέας ιστορίας για την «Έντα». Ένα σύγχρονο έργο για μια γυναίκα που προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις, όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και του περίγυρού της.

Με πατέρα σπουδαίο πολιτικό και σύζυγο έναν επίδοξο αρχηγό κόμματος, πρέπει να υπηρετήσει εκείνες τις επιταγές που της επιβάλει το περιβάλλον της και η κοινωνική της θέση. Μακριά από τα δικά της όνειρα και θέλω, η πραγματικότητα στην οποία ζει θα την οδηγήσει αναπόφευκτα σε απροσδόκητες συγκρούσεις, για την φύση και τη θέση της ως γυναίκα.

Ένα έργο για το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση, κόντρα στα συστήματα που ορίζουν ρόλους και καθορίζουν προσωπικότητες σύμφωνα με κοινά συμφέροντα και πατριαρχικές παραδόσεις. Ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης συνεργάζονται πάλι και επιχειρούν ένα ακόμα αιχμηρό πολιτικό σχόλιο για την ελληνική πραγματικότητα.

Παίζουν: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Παναγιώτα Παπαδημητρίου / Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος – Γιώργος Παλούμπης / Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης / Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου / Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας / Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος / Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Λόξας / Βοηθός σκηνογράφου − ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου /Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια / Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Καζάκος / Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου / Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου / Graphic Design: Γιώργος Γούσης

Info

Από 7 Νοεμβρίου / Παρασκευή, 21:00 | Σάββατο, 18:00 & 21:00 | Κυριακή, 18:30

Διάρκεια: 100΄ | Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

Εισιτήρια More.com

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει –και τελικά να υπάρξει– σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

Είναι ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία. Ένα έργο που μας θυμίζει πως ακόμα και σήμερα, το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο. Είναι αγώνας. Είναι μεταμόρφωση.

Ο Αλέξανδρος Σωτηρίου για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα ακόμη τολμηρό και βαθιά συγκινητικό σύγχρονο γαλλικό έργο. Το «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό, λογοτεχνικό έργο υψηλής έντασης και ευαισθησίας, μέσα από το οποίο ο Λουί τιμά τη μητέρα του και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα βαθιά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που διαμορφώνουν τις ζωές των γυναικών.

Ο Εντουάρ Λουί, γεννημένος το 1992, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους συγγραφείς της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ ανεβαίνουν σε θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.

Σημείωμα Συγγραφέα: «Μου έχουν πει πως η λογοτεχνία δεν πρέπει να μοιάζει με πολιτικό μανιφέστο κι εγώ ήδη ακονίζω κάθε μου φράση όπως θα ακονίζαμε τη λάμα ενός μαχαιριού.» Εντουάρ Λουί

Σημείωμα Σκηνοθέτη: «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η πένα του Εντουάρ Λουί, έρχεται για να μας υπενθυμίσει τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια στιγμή τρυφερότητας θέλουμε να φτιάξουμε με αυτή την παράσταση, απέναντι στην σκληρότητα που μας περιβάλλει. Ελπίζω να καταφέρουμε να την μοιραστούμε μαζί σας» Αλέξανδρος Σωτηρίου

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος / Κείμενο: Εντουάρ Λουί / Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη / Διασκευή-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σωτηρίου / Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Κέννυ Μακλέλαν / Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος / Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος / Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια / Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου / Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου / Graphic Design: Δημήτρης Παγγές /Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble / Digital Marketing: Minor 6 media / Υπεύθυνη Θεάτρου: Κατερίνα Κόλλια / Παραγωγή: Midnight Sun Productions – ARTINFO.

Info

Από 5 Νοεμβρίου

Τετάρτη στις 19:00 | Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 90΄ |Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

Εισιτήρια More.com

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ του Μολιέρου

To Θέατρο Τζένη Καρέζη παρουσιάζει το αγαπημένο κλασικό έργο του Μολιέρου «Ο Φιλάργυρος» σε μια ευφάνταστη και διασκεδαστική διασκευή για παιδιά! Η παράσταση υπόσχεται να χαρίσει άφθονο γέλιο και πολύτιμο προβληματισμό σε μικρούς και μεγάλους.

Η παιδική αυτή εκδοχή του «Φιλάργυρου» σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Μιχάλη Σιώνα αφηγείται με απλό και κατανοητό τρόπο την ιστορία του Αρπαγκόν, ενός πλούσιου αλλά τσιγκούνη ανθρώπου, του οποίου η αγάπη για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία. Μέσα από κωμικές καταστάσεις και ευρηματικούς χαρακτήρες, τα παιδιά θα γνωρίσουν τις περιπέτειες του Αρπαγκόν και των παιδιών του, μαθαίνοντας για τη σημασία της γενναιοδωρίας, της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

Η παράσταση είναι γεμάτη πλούσια και ευφάνταστα σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια και ευρηματική μουσική, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα που θα ενθουσιάσει τους μικρούς θεατές. Οι ηθοποιοί, με ζωντάνια και εκφραστικότητα, θα ταξιδέψουν τα παιδιά στον κόσμο του Μολιέρου, κάνοντάς τους να γελάσουν, να προβληματιστούν και να διασκεδάσουν.

Ας δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μυηθούν στον μαγικό κόσμο του θεάτρου με ένα κλασικό έργο διασκευασμένο ειδικά για τις ανάγκες και την αισθητική τους.

Παίζουν: Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Αριστοτέλης Ζαχαράκης,Ηλέκτρα Καζάκου, Βερονίκη Κυριακοπούλου, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Μιχάλης Ψαλίδας / Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας / Διασκευή-Απόδοση: Μιχάλης Σιώνας / Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου/ Χορογραφία – Κινησιολογία: Έντι Λάμε /Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας /Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος /Ζωγράφος: Κώστας Αργύρης/ Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου / Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου /Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου /Graphic Design: Δημήτρης Παγγές

Υπεύθυνη για σχολικές κρατήσεις: Πόπη Κολοβή (6908667110)

Info

Από 19 Οκτωβρίου

Κάθε Κυριακή, στις 12:00

Διάρκεια: 75’ | Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

Στο More.com – Τιμές εισιτηρίων: € 10.00 – € 12.00

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα