Δωρεάν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου – Ένα πάρτι και 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Platforms Project 2025 – Στο Καπνεργοστάσιο με δωρεάν είσοδο

SHELTER ARTISTS RUN SPACE, MERT YAVASCA, Τoys funeral

Το Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 25 χώρες, πραγματοποιείται στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστασίου για δεύτερη χρονιά, με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To Platforms Project 2025 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος, από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου διατίθεται για το Platforms Project 2025 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Το Platforms Project, για δεκατρία συνεχή χρόνια, δημιουργεί τις συνθήκες και τον τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο στις εικαστικές και όχι μόνο τέχνες.

Platforms Project 2024, Άποψη της έκθεσης

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2025 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

15 χρόνια Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

15 χρόνια. Φέτος, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κατεβαίνει στον δρόμο για να γιορτάσει όπως πρέπει. Με ένα μεγάλο, προσβάσιμο street party στη γειτονιά της, τον Νέο Κόσμο.

Onassis Stegi Block Party Christos Sarris

Ένα ανοιχτό πάρτι στους δρόμους γύρω από τη Στέγη και μια τούρτα γενεθλίων που δεν κόβεται – γιατί ανήκει σε όλους, όλες, όλα με κάθε της στρώση της να συμβολίζει και ένα διαφορετικό κομμάτι από τη διαδρομή.

Headliners του φετινού street party της Στέγης είναι ο Daniel Avery με τον JG Wilkes των Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο set που φέρνει την club culture στους δρόμους του Νέου Κόσμου. Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται τον παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman μαζί με special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats συγχρονίζονται δυνατά, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor.

Πρόγραμμα:

18:30 – 19:30 | Παιδικό Session από το Bobos Arts Festival

18:45 – 19:30 (On stage) | “Kalimera Circus show” – Βαριετέ σόου με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, με ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγικά και ζωντανή μουσική (τύπου New Orleans Brass band)

18:30 – 19:30 (Παράλληλη δράση) | Facepainting

18:30 – 18:45 (Παράλληλη δράση) | Επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το Bobos Family Radio

19:30 – 20:15 | pink.wav

20:15 – 21:00 | Metaman + Special Guests

21:00 – 21:45 | Madam X

21:45 – 22:30 | Buzz

22:30 – Daniel Avery b2b Optimo

Ο συλλέκτης ως μέντορας – Ομιλία με δωρεάν είσοδο

Στην Αίθουσα προβολών του ΕΜΣΤ θα παρουσιαστεί ομιλία του συλλέκτη Alain Servais, ο οποίος έχει διακριθεί για τη στήριξή του σε καλλιτέχνες και έργα σύγχρονης τέχνης με κοινωνικό προβληματισμό, εστιάζοντας σε λιγότερο προβεβλημένους δημιουργούς και νέες μορφές τέχνης. Η συλλογή της οικογένειας Servais στεγάζεται στο The Loft και περιλαμβάνει έργα μουσειακού επιπέδου. Ο Servais υποστηρίζει προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών και δανείζει συστηματικά έργα σε μουσεία διεθνώς. Στην ομιλία του θα αναφερθεί στον ρόλο του συλλέκτη ως μέντορα και στη σημασία της κοινωνικά υπεύθυνης συλλογής τέχνης. Ομιλητής: Alain Servais

Έκθεση Γλυπτικής 2025 του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) σε συνεργασία με την Εφορεία Γλυπτικής διοργανώνουν την Έκθεση Γλυπτικής 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Β.Χ.Μ.) στην Αθήνα, από 9 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2025. Η έκθεση, που αποτελεί θεσμό για όγδοη συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει 99 μεσαίων διαστάσεων γλυπτά, δημιουργίες της τελευταίας δεκαετίας από 88 γλύπτες, με ελεύθερο θέμα. Η επιλογή των έργων έγινε από την αιρετή Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης, μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε.. Η έκθεση προσφέρει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και στο κοινό να γνωρίσει τη γλυπτική στο φυσικό περιβάλλον του μουσείου. Διατίθενται δωρεάν κατάλογος, πρόσκληση και αφίσα, ενώ θα πραγματοποιούνται περιοδικά ξεναγήσεις από μέλη καλλιτέχνες.

Έναρξη: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα: 18:00