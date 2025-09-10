Δωρεάν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Φεστιβάλ για τα Παιδιά – στο Πι και Φι

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ. Αττικής, παρουσιάζει το Φεστιβάλ για τα Παιδιά – Στο Πι και Φι, ένα πολιτιστικό πρόγραμμα για παιδιά και οικογένειες. Από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται θέατρο, μουσική, κουκλοθέατρο, αφήγηση, κινηματογράφος και παραστάσεις θεάτρου σκιών σε γειτονιές της πόλης.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Τρίτη 9/9 & Τετάρτη 10/9

Κινηματογραφική Παιδική Ταινία

Cine Φλοίσβος, εντός Πάρκου Φλοίσβου πλησίον Μαρίνας

Τετάρτη 10/9

“Παραμύθια για να σπάτε κέφι” – Ομάδα Τόπι

6ο Δημοτικό Σχολείο, Αρμοσύνου 9, Αγ. Βαρβάρα

Αλλοτινές Πατρίδες 2025

Οι «Αλλοτινές Πατρίδες 2025» είναι ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Νέα Ερυθραία από 7 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025 για να τιμήσουν τη μνήμη και την κληρονομιά του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Την Τετάρτη, 10/9/2025, στις 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Ερυθραίας θα δούμε τη “Λωξάντρα”. Μια θεατρική παράσταση του ομώνυμου έργου της Μαρίας Ιορδανίδου από τη Θεατρική Ομάδα του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε., σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, καλλιτεχνική επιμέλεια Πέμης Ζούνη και θεατρική διασκευή Άκη Δήμου.

Θερινό Σινεμά στο Θέατρο Επί Κολωνώ

Η αυλή του θεάτρου λειτουργεί πιλοτικά ως θερινό σινεμά με υπαίθριες προβολές Έτσι λοιπόν η δροσερή αυλή του, πάντα δραστήριου, θεάτρου μετατρέπεται σε θερινό σινεμά προσφέροντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στην πόλη! Κάτω από τον ίσκιο του πλάτανου, με τα αρώματα γιασεμιού και το στήσιμο μιας πολυμορφικής οθόνης θα φιλοξενηθούν, καθόλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ταινίες που αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 21:00 “Ο Ένοικος” (The Tenant) σε σενάριο Ρομάν Πολάνσκι και Γκέραντ Μπράκ και σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι.

Ο Τρελκόφσκι (Ρομάν Πολάνσκι), ένας ήσυχος υπάλληλος, νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, του οποίου η προηγούμενη ένοικος, η Σιμόν Σουλ, είχε αυτοκτονήσει πηδώντας από το παράθυρο. Σταδιακά αρχίζει να αισθάνεται μια παράξενη πίεση από τους γείτονες και τον σπιτονοικοκύρη, οι οποίοι τον αντιμετωπίζουν με ψυχρότητα και εχθρικότητα. Καθώς ο καιρός περνά, ο Τρελκόφσκι αρχίζει να ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την προηγούμενη ένοικο, υιοθετώντας τις συνήθειες και την εμφάνισή της. Η εμμονή αυτή τον οδηγεί σιγά σιγά στην παράνοια και σε μια σκοτεινή σπείρα, όπου δεν είναι πια σαφές τι είναι πραγματικότητα και τι παραλήρημα.

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025. Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί στο Άλσος Περιστερίου η συναυλία “25 Χρόνια Κίτρινα Ποδήλατα”. Οι δημιουργοί Αλέξανδρος και Γιώργος Παντελιάς γιορτάζουν 25 χρόνια δημιουργίας.