12 χρόνια χωρίς τον Παύλο και συναυλία με Θανάση Παπακωνσταντίνου

12 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τάγμα της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο Παύλος ζει.

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων είναι η μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας (ΣΙΛΟ). Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, που δεν κάνει πλέον περιοδείες και εντατικές συναυλιακές εμφανίσεις, θα βρεθεί στη σκηνή ειδικά για το αντιφασιστικό κάλεσμα. Συμμετέχουν ακόμα οι ακόλουθοι καλλιτέχνες: Μάρθα Φριτζήλα, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse.

Την Πέμπτη 18/9 στις 17:30 είναι προγραμματισμένη η αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι) ενώ θα ακολουθήσει πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.