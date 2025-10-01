Δωρεάν την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Θυμίζουμε ότι Πανελλαδική πανεργατική 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τα σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13η εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο. Λόγω πανελλαδικής απεργίας, προτείνουμε να διπλοτσεκάρετε το ωράριο των εκδηλώσεων πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας.

Εκδήλωση-αφιέρωμα στον ποιητή Άθω Δημουλά

Το Καλλιτεχνικό Σύνολο “Πολύτροπον” διοργανώνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εκδήλωση-αφιέρωμα στον ποιητή Άθω Δημουλά (1921-1985), με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατό του.

Ομιλητές:

Έλση Δημουλά, Οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Φιλοθέης – Ψυχικού

Βασιλική Δημουλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας, στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

Άθως Δημουλάς, Δημοσιογράφος

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, Θεολόγος – μουσικός

Ποιήματα του Άθου Δημουλά στα αραβικά θα διαβαστούν, σε μετάφραση και ανάγνωση από τον φιλόλογο και δάσκαλο της αραβικής γλώσσας, Roni Bou Saba.

Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μελοποιημένη ποίηση του Άθου Δημουλά από τους συνθέτες Δημήτρη Μηνακάκη, Θεοδώρα Μαγγίνα και Φένια Παπαδόδημα.

Ερμηνεύουν:

Δάφνη Πανουργιά (τραγούδι),

Θεόδωρος Τοσουνίδης (φλάουτο),

Γιώργος Μαρκάλας (πιάνο), Θεοδώρα Μαγγίνα (πιάνο, τραγούδι),

Φένια Παπαδόδημα (τραγούδι).

Παραγωγή: Καλλιτεχνικό Σύνολο “Πολύτροπον”

Artwork: Ιωάννης – Πορφύριος Καποδίστριας

Λουκάς Σαμαράς “Master of the Uncanny”

Η Pace Gallery και η The Intermission έχουν την χαρά να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους για τη διοργάνωση της έκθεσης αναδρομικού χαρακτήρα του Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη Λουκά Σαμαρά, η οποία θα εγκαινιαστεί στις 25 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο της The Intermission στον Πειραιά.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του Σαμαρά στη γενέτειρά του, έπειτα από την αναδρομική του έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πριν από είκοσι χρόνια,και συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν το ευρύ και πολυμορφικό του έργο. Σηματοδοτεί, επίσης, τη σχεδόν εξηντάχρονη σχέση του καλλιτέχνη με την Pace, η οποία τον εκπροσωπεί αποκλειστικά από το 1965.

Paolo Colombo – “Μουσική και Μωσαϊκά”

Η γκαλερί Bernier/Eliades έχει τη χαρά να παρουσιάσει την τρίτη ατομική έκθεση του Paolo Colombo στην Αθήνα, με τίτλο “Μουσική και Μωσαϊκά”. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 19:00 έως τις 21:00, παρουσία του καλλιτέχνη. Ο Colombo δουλεύει κυρίως με ακουαρέλες, σε μια ιδιαίτερη πρακτική όπου γραμμές, τετράγωνα και παραστατικά στοιχεία συνυφαίνονται σε μια προσωπική γραμματική και σύνταξη της ζωγραφικής.

Στην παρούσα έκθεση ο Colombo θα παρουσιάσει τρεις ηχητικές εγκαταστάσεις, δύο εγκαταστάσεις δαπέδων με ψηφιδωτά, έξι μεγάλες ακουαρέλες-ψηφιδωτά και δύο προσωπογραφίες Ελλήνων μουσικών. Τα έργα αυτά αντανακλούν την αγάπη του καλλιτέχνη για την ελληνική παραδοσιακή λαϊκή τέχνη και τη μουσική του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Αντλώντας έμπνευση από τα ελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά ψηφιδωτά, οι ζωγραφικές συνθέσεις του Colombo δομούνται αυστηρά, με γραμμές που τέμνονται με ακρίβεια και παραπέμπουν σε πτυχώσεις και διαφάνειες υφασμάτων, μέσα από τις οποίες αναδύεται μία εικονοποιία που παραπέμπει στην αρχαιότητα. Ο Colombo προσεγγίζει τη ζωγραφική ως μια ποιητική πράξη —ως επέκταση της γλώσσας μέσω της εικόνας. Η τέχνη του συνομιλεί εξίσου με την ακαδημαϊκή και λαϊκή κουλτούρα· αν και εμπνέεται από το παρελθόν, παραμένει λιτή και ουσιώδης εντός του μοντερνιστικού κανόνα.