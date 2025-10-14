Δωρεάν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου έχουμε 24ωρη πανελλαδική απεργία και ως εκ τούτου οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας θα είναι δύσκολες.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Γιώργος Ζογγολόπουλος-Ενότητα και Πολλαπλότητα”

Ατομική έκθεση γλυπτικής του Γιώργου Ζογγολόπουλου παρουσιάζεται στη Sianti Gallery, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατό του. Η έκθεση αναδεικνύει την εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, από τις γεωμετρικές συνθέσεις της δεκαετίας του ’60 έως την κινητική γλυπτική με φως και νερό των επόμενων δεκαετιών. Παρουσιάζονται επίσης ζωγραφικά έργα, μικρής κλίμακας γλυπτά και πολλαπλά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της δημιουργικής του διαδρομής. Συμπεριλαμβάνονται ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά. Καλλιτέχνης: Γιώργος Ζογγολόπουλος και Επιμέλεια έκθεσης: Θανάσης Μουτσόπουλος.

“V for Victory: η μουσική στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο”

Η έκθεση παρουσιάζεται με αφορμή την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στόχος της είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική λειτούργησε ως μέσο έκφρασης, αντίστασης και συλλογικής μνήμης, μέσα από έργα που συνέθεσαν Έλληνες και ξένοι δημιουργοί κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του πολέμου. Παρτιτούρες, χειρόγραφες και έντυπες, εκτίθενται σε διάλογο με βιβλία, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, προσωπικά αντικείμενα, επιστολές, προγράμματα συναυλιών, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό προέρχεται από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και παρουσιάζεται στον Χώρο Υποδοχής της Μουσικής Βιβλιοθήκης στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Αντώνη Τσακίρη με τίτλο "Riviera"

“Riviera”

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Αντώνη Τσακίρη με τίτλο “Riviera”. Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου τριάντα έργα, ελαιογραφίες και μελάνια, που διερευνούν τη σχέση μνήμης, φαντασίας και πραγματικότητας μέσω της ζωγραφικής.

Τα έργα αναδεικνύουν τη δομημένη αλλά και παιχνιδιάρικη σχέση με τον χώρο και την προοπτική, συνδυάζοντας συμβολικά στοιχεία της ακτογραμμής και της ανθρώπινης εμπειρίας. Η αφήγηση επικεντρώνεται σε σκηνές από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου το παρελθόν και το υποσυνείδητο λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης. Ο καλλιτέχνης συνδυάζει στοιχεία μοντερνισμού με προσωπικό ύφος, εστιάζοντας στις ψυχικές και κοινωνικές διαστάσεις της σύγχρονης ζωής.

Η έκθεση αποτελεί μια σύνθεση έργων, ελαιογραφίες και μελάνια, που ταξιδεύουν τον θεατή σε μια φαντασιακή πόλη, όπου οδηγοί-πεταλούδες, οι ερωτευμένοι, οι θρυμματισμένοι, εργαζόμενοι και περαστικοί, πολίτες της καθημερινότητας, αντιπροσωπεύουν τις ψυχικές και κοινωνικές διαστάσεις της σύγχρονης ανθρώπινης συνθήκης. Ο ζωγράφος δημιουργεί ένα αίνιγμα, μια αφήγηση ζωής που αποκαλύπτει πώς το παρελθόν και το υποσυνείδητο μπορούν να γίνουν η καύσιμη ύλη για τη ζωγραφική έκφραση.

Οι Αθηνόγατες και η παρέα τους, μας περιμένουν

Μία ιδιαίτερη, ομαδική, εικαστική, φιλοζωική έκθεση με τίτλο «Αθηνόγατες» φιλοξενείται στην αίθουσα τέχνης Andie Art Gallery, με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση του έργου του “Dorotea’s Cats Rescue”, μιας εθελοντικής προσπάθειας διάσωσης, φροντίδας, στειρώσεων, υιοθεσίας αδέσποτης γάτας, που έχει δημιουργήσει η Δωροθέα Μερκούρη.

Η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας έχει η ιστορικός τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, κοσμήματα και διακοσμητικές κατασκευές, εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων και την αρμονική τους σχέση και συνύπαρξη με τον άνθρωπο.

Όπως σημειώνει η Αννίτα Πατσουράκη στο κείμενό της για την έκθεση: «Εικαστικές προσεγγίσεις ρεαλιστικής απόδοσης, αφαιρετικής γραφής και συμβολισμού, αναδεικνύουν την μέγιστη σημασία της προστασίας, της φροντίδας και της υπευθυνότητας μας, απέναντι στα ζώα.

Οι 34 συμμετέχοντες καλλιτέχνες, όλοι φιλόζωοι και φροντιστές αδέσποτων ζώων, μεταφέροντας εικαστικά τα συναισθήματα πληρότητας και αστείρευτης, ανιδιοτελούς αγάπης της συμβίωσης του ανθρώπου με τα κατοικίδια, μας παρακινούν σε εγρήγορση δράσεων για την προστασία και φροντίδα τους.

Έχοντας σύνθημα «Αγαπάμε τα ζώα – Αγαπάμε τη ζωή» στην έκθεση παρουσιάζονται εικαστικά έργα επικεντρωμένα στον θαυμαστό και μυστηριώδη κόσμο της γάτας αλλά και εμπνευσμένα από όλο σχεδόν το ζωικό βασίλειο, προσεγγίζοντας τις προτιμήσεις όλων και δείχνοντας ταυτόχρονα αγάπη και σεβασμό σε όλα τα έμβια της φύσης.

Στόχος της έκθεσης είναι η αφύπνιση, η συγκίνηση και η ενθάρρυνση του κοινού στη φιλοζωία συνδυάζοντας την τέχνη, την καλλιτεχνική δημιουργία, με δράσεις ουσίας και αποτελεσματικότητας.