Dwayne Johnson: Ξέσπασε σε λυγμούς για το 15λεπτο standing ovation στο Φεστιβάλ Βενετίας

Αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας ο Dwayne Johnson aka “The Rock” για την ταινία “The Smashing Machine”. Η αντίδρασή του που έγινε viral.

Μία ιδιαίτερα συγκινητική και φορτισμένη στιγμή έζησε ο Dwayne Johnson στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όταν με αφορμή την ερμηνεία του στον ρόλο του παλαιστή Mark Kerr στο φιλμ “The Smashing Machine” του χάρισε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο 53χρονος ηθοποιός και πρώην παλαιστής, φανερά συγκινημένος, ξέσπασε σε λυγμούς όταν το κοινό στην αίθουσα του Lido τον αποθέωσε με ένα χειροκρότημα διάρκειας 15 λεπτών, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο παρατεταμένα στο φετινό φεστιβάλ μέχρι στιγμής.

Η ερμηνεία του, η οποία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, έχει μάλιστα αρχίσει να γεννά φήμες για μία υποψηφιότητα για Όσκαρ με τον “The Rock” να βάζει πλώρη για το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Ο Johnson, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από ρόλους μεγάλων εμπορικών επιτυχιών όπως τα “The Mummy”, “Black Adam” και “Baywatch”, κάνει μια τολμηρή στροφή στην καριέρα του και στο νέο του εγχείρημα, που θα κυκλοφορήσει από την A24 στις αρχές Νοεμβρίου, ξετυλίγει την ιστορία ενός διάσημου αθλητή της δεκαετίας του ’90 που παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Πλάι του η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) στο ρόλο της συντρόφου του Κερ, Ντον Στέιπλς (Dawn Staples).

Emily Blunt και Dwayne Johnson 2025 Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στην αίθουσα με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπένι Σαφντί (Benny Safdie) να αγκαλιάζει τους δύο πρωταγωνιστές του, ενώ ο Μαρκ Κερ που ήταν παρών, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος επίσης κατά την προβολή των τίτλων τέλους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρεμιέρα του “The Smashing Machine” αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Lido, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του “The Whale”.

Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σαφντί μετά από χρόνια συνεργασίας πίσω από την κάμερα με τον αδελφό του Τζος, σε indie επιτυχίες όπως τα “Good Time” και “Uncut Gems”.

Επίσης επανενώνει τον σκηνοθέτη με την Μπλαντ καθώς μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) “Oppenheimer“, αλλά και τους δύο πρωταγωνιστές μετά την περιπέτεια δράσης της Disney, “Jungle Cruise”, το 2021.

Ο Τζόνσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα κομψό γκρι σταυρωτό κοστούμι Prada, ενώ η Μπλαντ επέλεξε μια εκθαμβωτική μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025 της Ταμάρα Ραλφ (Tamara Ralph).

Emily Blunt και Dwayne Johnson 2025 Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP

Ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σύνολο με ψηλοτάκουνα πέδιλα σε ροζ-γκρι απόχρωση και κοσμήματα Tiffany & Co, η ηθοποιός ήταν η επιτομή της κομψότητας.