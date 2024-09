Η αντίστροφη μέτρηση για το ANIMASYROS 2024 ξεκίνησε – Τι θα δούμε

7 μέρες, 261 ταινίες από 50 διαφορετικές χώρες, 8 διαγωνιστικά τμήματα, διεθνείς καλεσμένοι απ’ όλο τον κόσμο, τα θρυλικά ευρωπαϊκά βραβεία Emile Awards, “Αφρική: μία ήπειρος κινουμένων σχεδίων” ως κύρια θεματική του ANIMASYROS 2024, αφιέρωμα στο ανιμέισον της Σλοβακίας, του Μεξικού και της Τσεχίας, οι αγαπημένες Animapride ταινίες του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, Αγορά με μία νέα στρατηγική συνεργασία με το Φεστιβάλ του Annecy & Greek Animation Talks με τον Γιώργο Καπουτζίδη, εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους, παράλληλες εκδηλώσεις, networking events και πάρτι έρχονται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων!

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, καλλιτεχνών, επαγγελματιών του ανιμέισον, υποστηρικτών και φίλων του Φεστιβάλ.

Ο Πρόεδρος του ANIMASYROS, Βασίλης Κ. Καραμητσάνης ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης, η οποία είχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ο Γιώργος Τσαπρούνης, Πρόεδρος του ΔΣ του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, καλωσόρισε το κοινό αναφέροντας ότι το Μουσείο είναι ένας χώρος ανοιχτός που στηρίζει όλες τις μορφές σύγχρονης τέχνης, ανάμεσα στις οποίες – φυσικά – και το ανιμέισον.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και απηύθυνε χαιρετισμό ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος του νέου εθνικού φορέα για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για την Αρλέτα” αφιερωμένη στη σπουδαία δημιουργό. Πρόκειται για την πέμπτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” του ANIMASYROS σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99.2. Η ταινία παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του Μελωδία 99.2, Δημήτρη Βραχνό και τον τραγουδοποιό Γιώργη Χριστοδούλου, ο οποίος για τις ανάγκες του project ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι “Μικρά Παιδιά” της Αρλέτας σε νέα εκτέλεση.

Αμέσως μετά, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ANIMASYROS Μαρία Ανεστοπούλου, ο Συντονιστής Προγράμματος Στέφανος Άλαν Κόλλιας και ο Γιάννης Λώλης, ο οποίος μαζί με τη Μαρινέτα ΜΑΚ Κρητικού συντονίζουν την Αγορά, παρουσίασαν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το “πιο πλούσιο πρόγραμμα στην ιστορία του ANIMASYROS”, όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ANIMASYROS 2024 αποκαλύπτεται!

Η μεγάλη γιορτή του ανιμέισον στήνεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 17η συνεχή χρονιά και το ANIMASYROS powered by ΔΕΗ πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και, για πρώτη φορά φέτος το Επιμελητήριο Κυκλάδων, υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσημος χορηγός της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS είναι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΔΕΗ, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που στηρίζει ενεργά τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο του Agora Pitching Forum εγκαινιάζεται φέτος, για πρώτη χρονιά, μία νέα τριετή στρατηγική συνεργασία με το International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Institut français (Παρίσι). To Agora Pitching Forum υποστηρίζεται και από την εταιρεία SKY express, επίσημο αερομεταφορέα του Φεστιβάλ. Το ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ υποστηρίζεται ακόμη από πλήθος ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 261 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 8 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & #thisisEU – Ευρωπαϊκές Αξίες), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας “Sultana’s Dream” της Isabel Herguera, μία συμπαραγωγή Γερμανίας και Ισπανίας, παρουσία της σκηνοθέτιδας.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στην Αυλή του Θεάτρου με ένα μεγάλο πάρτι.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS powered by ΔΕΗ θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για πρώτη φορά φέτος, στους χώρους του Φεστιβάλ εντάσσεται η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, ενώ το πρόγραμμα του ANIMASYROS powered by ΔΕΗ ταξιδεύει και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.

H τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων.

Την ίδια μέρα, θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για την Αρλέτα”. Πρόκειται για την πέμπτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 όπου η ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic αφιερωμένο στη σπουδαία δημιουργό χαρτογραφεί με χρήση μικτών τεχνικών ανιμέισον μια φανταστική διαδρομή της Αρλέτας στην αγαπημένη της γειτονιά στην Αθήνα, τα Εξάρχεια, με φόντο το τρυφερό και ουμανιστικό τραγούδι της “Τα μικρά παιδιά”, σε νέα εκτέλεση από τον στενό της φίλο και τραγουδοποιό Γιώργη Χριστοδούλου.

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ στο Πνευματικό Κέντρο της Ερμούπολης. Τις μουσικές επιλέγει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Kosmos 93.6, αντλώντας έμπνευση από την κεντρική θεματική του φετινού ANIMASYROS, “Αφρική: Μία Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων”.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου με την avant-premiere της ταινίας “Looney Tunes: Ο Πόρκι και ο Ντάφι σώζουν τη γη” (“The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie”), με την υποστήριξη της Feelgood Entertainment. Ο Πόρκι Πιγκ και ο Ντάφι Ντακ είναι μέσα στην ατυχία αφότου ένα μυστηριώδες ιπτάμενο αντικείμενο κατέστρεψε ολοσχερώς τη στέγη τους. Καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για την επισκευή της, οι φίλοι μας κινδυνεύουν να χάσουν το πατρικό τους σπίτι… Μία ταινία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές τα Looney Tunes πραγματικά – και κυριολεκτικά! – απόκοσμη.

Αφιερώματα

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης “Αφρική: Μια Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων” είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη αφρικανική δημιουργία και παραγωγή κινουμένων σχεδίων και διατρέχει όλους τους πυλώνες του Φεστιβάλ. Το παρών στο Φεστιβάλ θα δώσουν διεθνείς καλεσμένοι από την Αφρική, όπως οι Ebele Okoye, Raymond Malinga και Comfort Arthur, ενώ ένα πρόγραμμα 40 ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους θα αναδείξει το πλούσιο μωσαϊκό της αφήγησης και της καλλιτεχνικής καινοτομίας που προέρχεται απ’ αυτήν την περιοχή του πλανήτη. Ακόμη, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ταινίες σημαντικών Ευρωπαίων δημιουργών που αποτίουν φόρο τιμής στην Αφρική και την ιστορία της, ανάμεσα στις οποίες “Ο Φαραώ, ο κλέφτης και η πριγκίπισσα” του θρυλικού Michel Ocelot.

Ακόμη, το ANIMASYROS powered by ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τη συνεχώς εξελισσόμενη και ιδιαίτερα δραστήρια σκηνή ανιμέισον της κεντρικής Ευρώπης, προβάλλει, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, έξι ταινίες κινουμένων σχεδίων από τη Σλοβακία που επέλεξε η παραγωγός, σκηνοθέτις και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Μπρατισλάβα, Ivana Laučíková. Ένα αφιέρωμα στο μεξικανικό ανιμέισον, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), παρουσιάζει 21 ταινίες μικρού μήκους από νέους και παλιούς Μεξικανούς δημιουργούς, ενώ οι μικροί φίλοι του Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 12 νέες ταινίες από την Τσεχία, σε συνεργασία με το Zlín Film Festival.

Τέλος, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γιάνναρης επιλέγει τις αγαπημένες του ταινίες από την κατηγορία Animapride των τελευταίων ετών, οι οποίες θα προβληθούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και στο ANIMASYROS powered by ΔΕΗ σε ένα μοναδικό αφιέρωμα για όλ@.

Ταινίες Μεγάλου Μήκους & Διεθνές Πανόραμα

Το ANIMASYROS, και φέτος, παρουσιάζει τις 6 καλύτερες ταινίες μεγάλου μήκους των τελευταίων ετών σηκώνοντας αυλαία με την πολυβραβευμένη “Sultana’s Dream” της Isabel Herguera, μία συμπαραγωγή Γερμανίας και Ισπανίας, παρουσία της σκηνοθέτιδας. Η Inés, μία Ισπανίδα καλλιτέχνις που ζει στην Ινδία, ανακαλύπτει τυχαία το “Sultana’s Dream”, μια φεμινιστική sci-fi ιστορία γραμμένη στη Βεγγάλη το 1905 από τη Rokeya Hossain. Το κείμενο περιγράφει τη Ladyland, μια ουτοπία όπου οι γυναίκες κυβερνούν τη χώρα ενώ οι άντρες ζουν σε απομόνωση και είναι υπεύθυνοι για τις δουλειές του σπιτιού. Γοητευμένη από την ιστορία, η Inés ξεκινά ένα ταξίδι σε όλη την Ινδία, για να ανακαλύψει το μοναδικό μέρος όπου οι γυναίκες μπορούν να ζουν ειρηνικά.

Στα highlights των φετινών προβολών ταινιών μεγάλου μήκους δεν θα μπορούσαν να μην αναφερθούν η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Hayao Miyazaki “Το Αγόρι και ο Ερωδιός”, η οποία προβάλλεται με την υποστήριξη της Feelgood Entertainment, και “Οι Χωρικοί” της υποψήφιας για Όσκαρ δημιουργού του “Loving Vincent” Dorota Kobiela, με την υποστήριξη του CINOBO και της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται ακόμη η πολυβραβευμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας “White Plastic Sky” των Tibor Bánóczki και Sarolta Szabó, η οποία αφηγείται ένα μέλλον όπου τα ζώα και τα φυτά έχουν εξαφανιστεί και οι εναπομείναντες άνθρωποι επιβιώνουν βρίσκοντας καταφύγιο κάτω από πελώριους πλαστικούς θόλους, το εξαιρετικά επίκαιρο “Mariposas Negras” του Ισπανού σκηνοθέτη David Baute, μία ταινία για την κλιματική κρίση βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, επίσημη επιλογή στο Φεστιβάλ του Annecy, συμπαραγωγής Ισπανίας και Παναμά που προβάλλεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Παναμά στην Ελλάδα και η κωμική περιπέτεια “The Sloth Lane” των Tania Vincent και Ricard Cussó από την Αυστραλία σε πρώτη πανελλαδική προβολή, με την υποστήριξη της Tanweer και της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα.

Πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα μέσα από 21 ταινίες που προβάλλουν κατά κύριο λόγο κοινωνικά θέματα, όπως η κλιματική και η στεγαστική κρίση. Ανάμεσα σε αυτά, η νέα ταινία “G3N3SIS” του Αντώνη Ντούσια που πειραματίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το “T-ZERO” του Πορτογάλου Vicente Nirō, το “Return to Hairy Hill” του Καναδού Daniel Gies που διηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που παλεύει για το μέλλον της αλλά και το “Basha” του Anirban Paul από την Ινδία, μία ταινία για τις περιπέτειες δύο αδερφών στη φύση που καταλήγουν να πάρουν σκοτεινή τροπή.

Διαγωνιστικά Τμήματα

118 ταινίες πλαισιώνουν φέτος τα 8 διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & #thisisEU – Ευρωπαϊκές Αξίες).

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 21 ταινίες, ανάμεσα στις οποίες το “Swimming With Wings”, μία τρυφερή ιστορία μετανάστευσης από την Daphna Awadish Golan, “The Shadow of Dawn” ένα σκοτεινό παραμύθι της Olga Stalev από την Εσθονία και το πολυβραβευμένο “The Meatseller”, η πραγματική ιστορία της Selinna Ajamikoko, μιας νεαρής γυναίκας από τη Νιγηρία που ονειρεύεται να γίνει κρεοπώλισσα όπως η μητέρα της, σε σκηνοθεσία Margherita Giusti. Θα προβληθούν ακόμη το “The Wolf”, η νέα ταινία του διακεκριμένου ανιμέιτορ Theodore Ushev, ο οποίος χρησιμοποιώντας μια πρωτοποριακή τεχνική αναπαριστά την αιώνια σύγκρουση μεταξύ φύσης και ανθρώπου, το “Aquatic” της Shiva Sadegh Asadi από το Ιράν και το “Beautiful Men” του Nicolas Keppens από το Βέλγιο.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από τις 12 καλύτερες ταινίες καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών που έχει να προσφέρει, αυτή τη στιγμή, η ελληνική σκηνή. Και καθώς το ANIMASYROS πάντοτε στηρίζει την εγχώρια παραγωγή, πέρα από το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας που αθλοθετεί κάθε χρόνο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, φέτος, σε συνεργασία με την ΕΡΤ, προστίθενται το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα Δημιουργού (1.500 €) και το Βραβείο Ελληνόφωνης φοιτητικής ταινίας (1.500 €).

H διαγωνιστική ενότητα AnimaPride, ένα από τα πιο αγαπημένα τμήματα του Φεστιβάλ, προωθεί την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και παρουσιάζει 13 ταινίες που αφηγούνται προσωπικές διαδρομές προς την αποδοχή και το δικαίωμα στην αγάπη για όλ@.

Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 20 ταινίες, οι οποίες μέσα από τη φαντασία, την τρυφερότητα, το χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης μικρών και μεγάλων και αναδεικνύουν μηνύματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη φιλία, τις οικογενειακές σχέσεις και το ταξίδι προς την ενηλικίωση.

Η κατηγορία TV & Commissioned Films τιμά τους επαγγελματίες που δημιουργούν διαφημιστικά σποτ, τηλεοπτικά επεισόδια και μουσικά βίντεο. Φέτος, διαγωνίζονται ταινίες που δημιουργήθηκαν για την προώθηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας”, οι τίτλοι αρχής της τηλεοπτικής σειράς “Σώσε Με” και πρωτότυπα τηλεοπτικά επεισόδια.

Τέλος, στο πλαίσιο του #thisisEU – Ευρωπαϊκές αξίες, με βραβείο που απονέμεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, θα προβληθούν 6 ταινίες σχετικής θεματικής.

Κριτικές Επιτροπές

Οι κριτικές επιτροπές του ANIMASYROS powered by ΔΕΗ 2024 αποτελούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου και του ανιμέισον, animators, σκηνοθέτες, παραγωγούς, διοργανωτές φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς διευθυντές απ’ όλο τον κόσμο.

Διεθνές & Ελληνικό Διαγωνιστικό Tμήμα

Μάνος Γερογιάννης & Γιάννης Ζουμάκης (GR) – animators, ιδρυτές του Odd Bleat animation studio

João Gonzalez (PT) – σκηνοθέτης, animator, illustrator & μουσικός

Rita Mbanga (ZA/ΖW) – παραγωγός

Φοιτητικό – Τηλεοπτικές & κατά Παραγγελία Ταινίες

Ελένη Ανδρουτσοπούλου (GR) – υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Olivier Catherin (FR) – παραγωγός

Amit Gicelter (IL) – παραγωγός, ιδρυτής του The Hive Studio

K.ID.S.

Άννα Ρούτση (GR) – νομικός, ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη & πολιτιστική συντάκτρια

Markéta Pášmová (CZ) – καλλιτεχνική διευθύντρια του Zlín Film Festival

Britt Raes (BE) – σκηνοθέτις, illustrator & σεναριογράφος

AnimaPride

Γιώργος Καπουτζίδης (GR) – σεναριογράφος, ηθοποιός

Aimé Besson (FR) – Ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Kate Jessop (UK) – σκηνοθέτις, animator

Τα Emile Awards για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο ANIMASYROS

Τα Emile Awards επιστρέφουν, μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, κι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Η τελετή απονομής που θα κηρύξει τη νέα εποχή των θρυλικών ευρωπαϊκών βραβείων κινουμένων σχεδίων θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο και στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS powered by ΔΕΗ.

Μετά από δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις στη Λιλ της Γαλλίας, το 2018 και το 2019, τα ευρωπαϊκά βραβεία κινουμένων σχεδίων, που πήραν το όνομά από τους πρωτοπόρους Γάλλους δημιουργούς Emile Reynaud και Emile Cohl, αναβιώνουν με πρωτοβουλία μιας ομάδας καταξιωμένων επαγγελματιών του ανιμέισον απ’ όλη την Ευρώπη, με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των βραβείων τον πρόεδρο του ANIMASYROS, Βασίλη Κ. Καραμητσάνη.

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ανιμέισον έρχεται ξανά για να βραβεύσει τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, να τιμήσει το ταλέντο και τα επιτεύγματα δημιουργών και επαγγελματιών από περισσότερες από 30 χώρες, να αναδείξει την ποικιλομορφία και τη δημιουργικότητα της μεγάλης ευρωπαϊκής κοινότητας των κινουμένων σχεδίων.

Η τελετή των Emile Awards θα μεταδοθεί και διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/en/room/450?eventid=16813

Αγορά

Η Αγορά του ANIMASYROS, ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Φεστιβάλ, συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία της διαμορφώνοντας μία νέα τριετή στρατηγική συνεργασία με το Φεστιβάλ του Annecy, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, στο πλαίσιο του Pitching Forum, ενώ, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, και οι συναντήσεις δικτύωσης προσφέρουν τη δυνατότητα σε ένα διεθνές κοινό επαγγελματιών – και όχι μόνο – να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

To Agora Pitching Forum του ANIMASYROS εντάσσεται φέτος στο International MIFA Campus, ένα διεθνές πρόγραμμα του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Παρισίων, του Γαλλικού Υπουργείου Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, ως μέρος της διεθνούς στρατηγικής εξαγωγών για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηριχθούν νέοι δημιουργοί και καλλιτέχνες από χώρες της Μεσογείου αποκτώντας δεξιότητες και εμπειρία.

Στο πλαίσιο του International MIFA Campus, από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, θα διοργανωθεί στη Σύρο το καθιερωμένο 4ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με Pitching Workshop Tutors καταξιωμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου που επιλέγονται από την ομάδα του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, και συγκεκριμένα την creative producer & μέντορα Delphine Nicolini, τη σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Claire Sichez και τον επικεφαλής του MIFA Talent Projects Sylvain Grain. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι πέντε συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς και θα προετοιμαστούν αποτελεσματικά ώστε να συμμετάσχουν στο Pitch Partenaire που θα πραγματοποιηθεί, τον Ιούνιο του 2025, στο Annecy. Οι πέντε δημιουργοί που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Ahmad Abdelhameed & Islam Mazhar – “Kamaroza” (Αίγυπτος), Γιάννης Σκούρας – “Fruits Of Labor” (Ελλάδα), Jihane Joypaul – “Harun & Mamun” (Μαρόκο), Gunef Senay Bozkurt – “The Witch Of The Mountain” (Τουρκία) και Ira Elshansky – “Boobs” (Βαλκανκές χώρες – Σερβία).

Φυσικά, από την Αγορά φέτος δεν θα μπορούσε να λείπει η κεντρική θεματική του Φεστιβάλ “Αφρική: μία ήπειρος κινουμένων σχεδίων”, masterclasses, συζητήσεις και παρουσιάσεις από διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από το Μαρόκο και τη Νότια Αφρική μέχρι την Αίγυπτο και την Ουγκάντα.

Μερικές ακόμη θεματικές που θα παρουσιαστούν αφορούν στην αρχιτεκτονική, στην ιδιαίτερα δημοφιλή αλλά και απαιτητική τεχνική του stop motion, στο line production και στη σύνδεση των κατά παραγγελία ταινιών/διαφημιστικών με την εταιρική στρατηγική αλλά και τη δημιουργική αφήγηση.

Σημαντική ακόμη θα είναι στην Αγορά και η παρουσία των θεσμικών σταθερών συνεργατών του ANIMASYROS, όπως όπως το ΕΚΚΟΜΕΔ Creative, το Enterprise Greece, το Creative Europe και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μερικές από τις προσωπικότητες της διεθνούς κοινότητας ανιμέισον που θα βρεθούν στην Αγορά του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ είναι:

Η Ισπανίδα σκηνοθέτις Isabel Herguera, δημιουργός – μεταξύ άλλων – της πολυσυζητημένης ταινίας μεγάλου μήκους Sultana’s Dream (2023).

Η διεθνούς φήμης ανιμέιτορ από την Πορτογαλία Regina Pessoa για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass.

Η Vanessa Ann Sinden, παραγωγός του Triggerfish Animation, ενός από τα μεγαλύτερα animation studios στην Αφρική.

Ο Emmanuel Blanchard, ιστορικός και σκηνοθέτης της εμβληματικής ταινίας animated documentary Notre-Dame de Paris (2019).

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθούν και φέτος, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Greek Animation Talks, όπου Έλληνες δημιουργοί μιλούν για το έργο τους, τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας και μοιράζονται καλές πρακτικές. Οικοδεσπότης των Greek Animation Talks θα είναι ο σεναριογράφος, ηθοποιός και παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης.

Συνεχίζονται ακόμη και τα Animation Speed Dating sessions που εγκαινιάστηκαν πέρυσι, με την υποστήριξη του Enterprise Greece. 15 Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 20’ με διεθνούς φήμης επαγγελματίες απ΄όλο τον κόσμο, να συζητήσουν μαζί τους για θέματα που αγγίζουν όλα τα στάδια παραγωγής μιας ταινίας ανιμέισον, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στους μέντορες των Animation Speed Dating sessions φέτος συμπεριλαμβάνονται οι σκηνοθέτιδες Regina Pessoa και Isabel Herguera, οι παραγωγοί Vanessa Sniden (Triggerifish), Viviane Vanfleteren (Vivi Film), Amit Gicelter (The Hive Studio) και Olivier Catherine και οι διανομείς Laure Goasguen (Miyu) και Δάφνη Μπεχτσή (Cinobo).

Η Αγορά κλείνει με μια ζωντανή συζήτηση, όπου η Αγάθη Πλώτα, executive director της DDB Athens, με αφορμή τις ταινίες ανιμέισον που δημιουργήθηκαν για τη ΔΕΗ, μαζί με τους Joe Coveney και John O’ Connell από το Ιρλανδικό Studio 9, παρουσιάζουν τις δικές τους εμπειρίες, αναδεικνύουν τις προκλήσεις της ισορροπίας μεταξύ δημιουργικότητας και εμπορικών αναγκών, τη χρήση αφήγησης για τη μετάδοση μηνυμάτων και την αξιοποίηση του ανιμέισον ως εργαλείο στρατηγικής επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ “Αφρική: μία ήπειρος κινουμένων σχεδίων”. Με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσα στους οποίους οι Thomas Künstler και Μάνος Μαστοράκης, Δημήτρης Αρμενάκης, Μαργαρίτα Σιμοπούλου, Έλενα Παυλάκη, Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Αγησίλαος Ρόμπολας και Άννα Οικονόμου, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ΑμεΑ αλλά και οι αγαπημένοι μας “βετεράνοι” (άτομα τρίτης ηλικίας) κατασκευάζουν αφρικανικές μάσκες, ζωντανεύουν εξωτικά ζώα της αφρικανικής σαβάνας και μεταφέρονται με τον πιο συναρπαστικό τρόπο στις τροπικές ζώνες και στα ερημικά τοπία της γειτονικής μας ηπείρου.

Ακόμη, για πρώτη φορά φέτος, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του ANIMASYROS powered by ΔΕΗ, θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο εντατικό hands-on workshop “Είσαι έτοιμος να αλλάξεις την ιστορία σου;” που απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές animation/multimedia και νέους επαγγελματίες, αφιερωμένο στη συγγραφή σεναρίων και το storyboarding, με εισηγητές τους υποψήφιους για Όσκαρ Joanna Quinn, διεθνώς αναγνωρισμένη animator, και τον Les Mills, παραγωγό και σεναριογράφο. Το εργαστήριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Το πλούσιο πρόγραμμα του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ περιλαμβάνει και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, συζητήσεις, networking events και πάρτι:

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, 17:00 – 18:00 | Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Βαλμά)

Αφρικανικές Κοινότητες στην Ελλάδα

Συζήτηση με την Grace Chimela Eze Nwoke (Døcumatism) και την Χριστίνα Βάζου (Κοινωνικό ΕΚΑΒ/Kinoniko EKAV), με αφορμή το έργο “The Afrogreeks” της Døcumatism για την αφρικανική διασπορά και την ταινία “Κόκκινη Καρδιά” της κινηματογραφικής ομάδας της ΜΚΟ Κοινωνικό ΕΚΑΒ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CLAP Karpos.

Αφρικανικές Κοινότητες στην Ελλάδα Συζήτηση με την Grace Chimela Eze Nwoke (Døcumatism) και την Χριστίνα Βάζου (Κοινωνικό ΕΚΑΒ/Kinoniko EKAV), με αφορμή το έργο “The Afrogreeks” της Døcumatism για την αφρικανική διασπορά και την ταινία “Κόκκινη Καρδιά” της κινηματογραφικής ομάδας της ΜΚΟ Κοινωνικό ΕΚΑΒ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CLAP Karpos. Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, 19.00 – 20.00 | Θέατρο Απόλλων

Η Δημιουργικότητα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτιστική σκηνή: Προκλήσεις & δυνατότητες

Συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Τσουτσουπλίδη, επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και τη σκηνοθέτιδα Έφη Παππά. Η συζήτηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ενώ θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων.

Η Δημιουργικότητα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτιστική σκηνή: Προκλήσεις & δυνατότητες Συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Τσουτσουπλίδη, επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και τη σκηνοθέτιδα Έφη Παππά. Η συζήτηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ενώ θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων. Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, 19:00 – 20.00 | Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Αίθουσα Βαλμά)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παρουσίαση νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαμεσικών παραγωγών

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον Πέτρο Καβάσαλη, αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Social events

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, 15.00 – 17.00 | Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης

Meet the Directors: Lobbying Agora Event

Η καθιερωμένη συνάντηση δικτύωσης σκηνοθετών, παραγωγών, επαγγελματιών και όλων των συμμετεχόντων του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, 23.00 | Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης

Το πάρτι του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ

​Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο πάρτι του ANIMASYROS αποτελεί talk of the town και για ένα βράδυ το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης μετατρέπεται στο απόλυτο hot spot. Τη μουσική της βραδιάς επιλέγει ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Kosmos 93.6 Λεωνίδας Αντωνόπουλος, αντλώντας έμπνευση από την κεντρική θεματική του φετινού Φεστιβάλ, “Αφρική: Μία Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων”.