Η ημερίδα που έγινε χορός: Πόσο “αρκετά” δημιουργικός πρέπει να είσαι;

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου παρουσιάζει την παράσταση χορού Επαρκώς Δημιουργικό στο ΚΠΙΣΝ (Φάρος), από 21 έως 24 Ιουλίου.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου παρουσιάζει, στο πλαίσιο του grape – Greek Agora of Performance του 70ου Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την παράσταση χορού Επαρκώς δημιουργικό, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από τις 21 έως τις 24 Ιουλίου.

Πώς ξεκίνησε η εμμονή με τον «ιδιοφυή δημιουργό» και πώς σχετίζεται με τις έννοιες της αυθεντικότητας, της πρωτοτυπίας, του ατομικισμού και της ιδιοκτησίας; Γιατί για να πάρουμε στα σοβαρά έναν καλλιτέχνη ή έναν διανοούμενο, πρέπει να αποδείξει ότι διαφοροποιείται από τους προκατόχους του;

Από αυτά τα ερωτήματα αφορμάται η παράσταση Επαρκώς δημιουργικό σε μορφή ημερίδας, με περφόρμερ μια δικηγόρο, έναν δημοσιογράφο, μια θεωρητικό τέχνης και έναν χορευτή που εξηγούν για ποιον λόγο η πρωτοτυπία και ο πειραματισμός έχουν καταλήξει να θεωρούνται βασική υποχρέωση κάθε δημιουργού.

Ανατρέχοντας σε δικαστικά σκάνδαλα και αναβιώνοντας διάσημες χορογραφίες, επιχειρούν να εξηγήσουν πώς αυτή η αντίληψη ενισχύει μια ανταγωνιστική και αγοραία προσέγγιση της καλλιτεχνικής διαδικασίας εμπορευματοποιώντας τα έργα τέχνης.

Karol Jarek

Με τη νέα του χορογραφία Επαρκώς δημιουργικό ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου συνεχίζει την έρευνά του σχετικά με τον κόσμο του χορού, τις συνήθειες και τους κανόνες που τον διέπουν, εστιάζοντας στο επάγγελμα του χορογράφου με μια ακόμα επιτελεστική διάλεξη, ένα σύγχρονο, αναστοχαστικό έργο.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου έχει συνεργαστεί ως περφόρμερ με τους Gerard & Kelly, Alexandra Bachzetsis, Πατρίσια Απέργη, Τζένη Αργυρίου κ.ά., ενώ το 2021 παρουσίασε την πρώτη του χορογραφική δουλειά με τίτλο The diving horse and other mythologies στο Onassis New Choreographers Festival.

Δυο λόγια για το GRAPE

Το grape – Greek Agora of Performance είναι η πλατφόρμα εξωστρέφειας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που στοχεύει στη συστηματική προβολή της ελληνικής δημιουργίας στη διεθνή σκηνή Θεάτρου και Χορού. Το grape δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες και τις Ελληνίδες δημιουργούς του Θεάτρου και του Χορού να παρουσιάσουν τα έργα τους σε εκπροσώπους διεθνών φεστιβάλ και πολιτιστικών φορέων και στη συνέχεια τα έργα αυτά να «ταξιδέψουν» στο εξωτερικό. Φέτος πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, από τις 21 έως τις 26 Ιουλίου, και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει οκτώ έργα.

Μέχρι τώρα, 11 παραστάσεις του grape έχουν παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε 43 πόλεις, προβάλλοντας την ελληνική Δημιουργία σε νέα, διεθνή κοινά.

Εξάλλου, το grape απευθύνεται εξίσου στο ευρύ κοινό και είναι μέρος του συνολικού καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Φέτος, στο πλαίσιο του grape 2025 το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου συνεργάζεται με το δίκτυο European Festivals Association, του οποίου είναι μέλος, για τη διοργάνωση του διεθνούς forum Fearless Festivals, το οποίο θα λάβει χώρα στο Ινστιτούτο Γκαίτε στις 23 Ιουλίου. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα φέρει μαζί διευθυντές κορυφαίων φεστιβάλ από όλο τον κόσμο, καθώς και σημαντικούς καλλιτέχνες και θεωρητικούς του Θεάτρου και του Χορού, έχει σκοπό να αναδείξει τον ρόλο των φεστιβάλ ως χώρων καθοριστικών για την ελεύθερη έκφραση, τον πειραματισμό και τη διεύρυνση της δημόσιας συζήτησης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Χορογραφία: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Φωτισμοί: Νύσος Βασιλόπουλος

Ερμηνεία – Συνδημιουργία: Σταυρούλα Σιάμου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Δημήτρης Ματσούκας, Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Δωρητής της συμμετοχής του ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).