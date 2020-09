Κινηματογραφούμενες παραστάσεις από το Θέατρο Πορεία- Πρεμιέρα με "Γιούγκερμαν"

Με αφορμή την επιτυχημένη δράση «Κάθε μέρα θέατρο», που πριν από λίγους μήνες έφερε σημαντικές παραστάσεις του Θεάτρου Πορεία στις οθόνες μας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Δημήτρης Τάρλοου, προχωρά ένα βήμα παρακάτω, στο πεδίο του κινηματογραφούμενου θεάτρου. Μετά από εντατική προετοιμασία έξι μηνών, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του θεάτρου (Γιούγκερμαν, This is not Romeo and Juliet, Ευρυδίκη, Κοινή Δόξα,) διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο (real time live streaming) με έξι κάμερες και επί τόπου τηλεσκηνοθεσία από επαγγελματίες του είδους.

Η διαδικτυακή πρεμιέρα αυτού του νέου εγχειρήματος αναμένεται στις 11 Οκτωβρίου, στις 19:30, με τον«Γιούγκερμαν» του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου, θεατρική διασκευή του Στρατή Πασχάλη, ζωντανή μουσική της Κατερίνας Πολέμη, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ομώνυμο ρόλο και ακόμη 25 ηθοποιούς και μουσικούς επί σκηνής.

Η παράσταση προγραμματίζεται, παράλληλα, -με κάθε επιφύλαξη- να κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Πορεία στις 7 Οκτωβρίου. Η δεύτερη online απευθείας μετάδοση του «Γιούγκερμαν» θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου, ενώ έως τα μέσα Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες live streaming.

Σχετικά με αυτό το νέο εγχείρημα, ο Δημήτρης Τάρλοου τονίζει ότι «το θέατρο ήταν, είναι και θα παραμείνει συνώνυμο της ζωντανής επαφής, είναι μία κιναισθητική εμπειρία. Τίποτα δεν μπορεί να το υποκαταστήσει».

Ωστόσο, σημειώνει πως «όταν η πανδημία θα αποτελεί πια παρελθόν και τα θέατρα γεμίσουν και πάλι, οι δυνατότητες του live streaming θα παραμείνουν ένα πολύτιμο όπλο για την εξωστρέφεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία του κινηματογραφούμενου θεάτρου για ανθρώπους με κινητικά ή άλλα προβλήματα, μαθητές και εφήβους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, ομογενείς που ζουν στην άλλη πλευρά του πλανήτη αλλά και στους ολοένα και περισσότερους ξένους θεατρόφιλους, οι οποίοι θα μπορέσουν να μοιραστούν τη μαγεία του θεάτρου, ακόμη και από την οθόνη τους. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων να συνεχίσουν να εργάζονται.

«Ο χώρος μας έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας, όμως το live streaming μάς καθιστά πιθανώς ικανούς να καλύπτουμε τα έξοδά μας, να συνεχίζουμε να προσφέρουμε δουλειά με άριστες εργασιακές συνθήκες, να δημιουργούμε, να εγγυόμαστε το γνωστό σε όλους υψηλό επίπεδο των παραστάσεών μας, να υπάρχουμε», επισημαίνει ο Δημήτρης Τάρλοου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις διαδικτυακές παραστάσεις ξεκινά την 1η Οκτωβρίου μέσα από την ιστοσελίδα του θεάτρου poreiatheatre.com.

