Lord of the Rings: Στη δημοσιότητα το εντυπωσιακό trailer του "The Rings of Power"

Η Amazon κυκλοφόρησε το νέο επίσημο trailer για το Lord of the Rings: The Rings of Power, την τηλεοπτική σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που βασίζεται στα κείμενα του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν και διαδραματίζονται χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης τριλογίας ταινιών του Peter Jackson.

Το trailer της επερχόμενης σειράς της Amazon κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες, καθώς η εν λόγω υπερπαραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου.

Το trailer εντυπωσιάζει με την ποιότητα των τεχνικών μέσων, με τους φανατικούς να ανυπομονούν για το release της μεγάλης παραγωγής. Στο νέο trailer βλέπουμε αρκετά γνώριμα σκηνικά, αλλά και πρόσωπα από τα βιβλία.

Το cast περιλαμβάνει τους: Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman και Sara Zwangobani.

Δείτε το εντυπωσιακό trailer:

The Rings of Power: Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα

Σε πρόσφατη συνέντευξή του με το Empire Magazine, ο συν-showrunner Patrick McKay, είπε ότι το "The Rings of Power" δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί ούτε με τις ταινίες του "Lord of the Rings" του Peter Jackson, ούτε με άλλες σειρές επικής φαντασίας, όπως το "Game of Thrones".

"Όποιος είδε το 'Lord of The Rings' στην οθόνη θα ήταν λάθος να μην σκεφτεί το πόσα υπέροχα σωστά έκανε ο Jackson", είπε ο McKay. "Αλλά είμαστε θαυμαστές από το μακριά και αυτό είναι όλο. Το 'The Rings Of Power' δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί μαζί του".

Στο περιοδικό δημοσιεύτηκε και μια εικόνα από το snow-troll που θα δούμε στην σειρά την οποία αναδημοσιεύει το gr.ign.com.

Άλλος ένας τίτλος με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί η σειρά είναι το "Game of Thrones". Μάλιστα, η prequel σειρά του, το "House of the Dragon" πρόκειται να κυκλοφορήσει λίγες εβδομάδες πριν το "Rings of Power". Και πάλι, όμως ο McKay μάς λέει να μην προετοιμαζόμαστε για να συγκρίνουμε τα δύο project.

"Μπορείτε να προετοιμάζεστε ψυχολογικά για τη σύγκριση, αλλά ένα από τα μάντρα σε αυτό ήταν 'η επιστροφή στο πηγαίο υλικό'", είπε. "Τι θα έκανε ο Tolkein; Κάποιοι από τους ανταγωνιστικούς τίτλους – παίζουν μια οκτάβα πανέμορφα, αλλά ο Tolkien έπαιζε κάθε νότα στο πιάνο. Είχε αυτήν την ποικιλία τόνων".

"Υπάρχει η ανάλαφρη διάθεση, η φιλία και το χιούμορ για το οποίο έχει αγαπηθεί το 'Harry Potter' – αλλά υπάρχει και πολυπλοκότητα, πολιτικά, ιστορία, μυθολογία και βάθος, επίσης. Οπότε, εμείς θέλαμε να εμβαθύνουμε αυτό που είμαστε και όχι να ανησυχούμε για το τι κάνουν οι άλλοι".

Η επίσημη σύνοψη λέει: "Το νέο επικό δράμα φέρνει στις οθόνες μας για πρώτη φορά την ιστορία της Second Age της Middle-earth του J.R.R. Tolkien. Ξεκινώντας σε μια εποχή σχετικής ειρήνης, χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των βιβλίων 'The Hobbit' και 'The Lord of the Rings' του J.R.R. Tolkien, η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες, οικείους και νέους, καθώς αντιμετωπίζουν τον επίφοβο, αναδυόμενο κακό της Middle-earth".

Το "The Rings of Power" θα κάνει την πρεμιέρα του στις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Η σειρά έχει κλείσει ήδη πέντε σεζόν, οι οποίες θα κοστίσουν στη συνδρομητική υπηρεσία περίπου μισό δισεκατομμύριο και τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα λέγεται ότι δεν θα φέρει ούτε βία, ούτε σεξ, στον βαθμό που είχαν άλλες σειρές επικής φαντασίας, αλλά θα δούμε γυμνό.

Ο τίτλος της σειράς φτιάχτηκε χωρίς CGI και μπορείτε να δείτε την κατασκευή του εδώ. Παράλληλα, διαβάστε ποιοι είναι οι νέοι χαρακτήρες που θα συναντήσουμε, την κατάταξη για τις ταινίες "Lord of the Rings" και "Hobbit", αλλά και τις 10 ταινίες και σειρές φαντασίας που οφείλουν την ύπαρξη τους σε αυτές.

