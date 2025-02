Love is in the air ή μήπως όχι; 10 ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Δέκα προτάσεις για να περάσεις σούπερ την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, είτε γιορτάζεις την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είτε όχι.

Φέτος, είτε ανυπομονείς να γιορτάσεις τον έρωτα είτε προτιμάς να αγνοήσεις εντελώς την ύπαρξη του Αγίου Βαλεντίνου, και να περάσεις την ημέρα ακούγοντας anti-valentine τραγούδια, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να περάσεις καλά την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

Συναυλίες, εκθέσεις, βόλτες και ιδιαίτερες εμπειρίες που δεν απαιτούν απαραίτητα ροζ καρδούλες, ροδεπέταλα και ρομαντικά δείπνα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η 14η Φεβρουαρίου είναι απλώς μια ακόμα μέρα… να δεις κάτι διαφορετικό και –γιατί όχι– να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο.

Αντέχεις τις καρδούλες ή ψάχνεις plan B; Πού μπορείς να πας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου;

Συγκεντρώσαμε 10 ιδέες για να περάσεις τη μέρα (ή τη νύχτα) όπως ακριβώς θέλεις—είτε με το ταίρι σου, είτε με την παρέα σου, είτε απλά με τον εαυτό σου και μια καλή δικαιολογία για έξοδο. Βρες κάτι που ταιριάζει στη διάθεσή σου.

Ζευγάρια καλλιτεχνών στη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή

Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή διοργανώνει και πάλι τη νέα θεματική ξενάγηση “Ζευγάρια καλλιτεχνών στη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή“. Η ξενάγηση εστιάζει στα ζευγάρια καλλιτεχνών που εκπροσωπούνται με έργα τους στη Συλλογή, συγκεκριμένα στους: Auguste Rodin-Camille Claudel, Ben Nicholson-Barbara Hepworth, Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, François-Xavier Lalanne-Claude Lalanne, Fernando Botero-Σοφία Βάρη και Christo-Jeanne Claude, με στόχο να αναδειχθεί κυρίως το έργο των γυναικών δημιουργών. Η ξενάγηση της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί 18.30-19.30.

“Wild at Heart”: Μια τρυφερή, διεστραμμένη, σκοτεινή ιστορία αγάπης από τον David Lynch

To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει με απέραντη αγάπη, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα πλήρες αφιέρωμα στον αγαπημένο του σκηνοθέτη, προβάλλοντας όλες του τις ταινίες σε εντυπωσιακά αποκατεστημένες κόπιες, τις περισσότερες από τις οποίες επέβλεψε και ενέκρινε ο ίδιος ο Ντέιβιντ Λιντς.

Το αφιέρωμα με τίτλο “David Lynch: The Complete Filmography” παίρνει τη σκυτάλη από τον τριήμερο μαραθώνιο προβολών στη Στέγη που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και, σε συνεργασία με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μεταφέρει και απλώνει σε δύο κινηματογραφικές αίθουσες τη μεγάλη αθηναϊκή γιορτή προς τιμήν αυτής της τόσο μοναδικής προσωπικότητας του παγκόσμιου σινεμά. Την Παρασκευή 14 όλα ξεκινούν με το “Wild at Heart” στο ΑΘΗΝΑΙΟΝ, στις 22:45.

Ο Ρίπλεϊ (Νίκολας Κέιτζ) και η Λούλα (Λόρα Ντερν) είναι τρελά ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Ωστόσο, η υπερπροστατευτική μητέρα της Lula, η Marietta (Diane Ladd), αποδοκιμάζει αυτό το ειδύλλιο και στέλνει ακόμα και εκτελεστές για να τους χωρίσουν και να φέρουν τη Lula πίσω στην αγκαλιά της. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Barry Gifford, το Wild at Heart περιγράφεται ίσως καλύτερα ως η πιο ρομαντική ταινία στη φιλμογραφία του David Lynch. Me εκείνες τις χαρακτηριστικές πινελιές του Lynch που κάνουν αυτή την ερωτική σχέση ακόμα πιο ονειρική.

Lebanon Hanover στο Floyd – Δύο goth ζεστές καρδιές

Lebanon Hanover Vermont LA

Οι επιβλητικοί Lebanon Hanover επιστρέφουν στην Αθήνα, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στο Floyd Live Music Venue. H Larissa Iceglass και ο William Maybelline θα φέρουν τη σκοτεινή, ρομαντική αισθητική τους στο μεγαλύτερο show που έχουν δώσει στη χώρα μας, μέχρι σήμερα. Special guests, οι εξαιρετικοί Selofan, σε μια σπουδαία βραδιά για τη σύγχρονη dark / cold wave σκηνή.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, οι Lebanon Hanover έχουν εδραιωθεί ως μια ξεχωριστή ηχητική πρόταση στον μουσικό κόσμο – “παγωμένη”, αλλά με βάση δύο “ζεστές” καρδιές. Επιστρέφουν στην Αθήνα για να θυμίσουν πως η “θλίψη είναι επανάσταση”, με στοιχειωτικά τραγούδια όπως τα “Gallowdance”, “Kiss Me Until My Lips Fall Off”, “Babes of the 80s”, “Come Kali Come”, “Saddest Smile”. Το ντουέτο, που θαυμάζει την ποίηση του William Wordsworth και μαγεύεται από την αισθητική της art nouveau, συνεχίζει να δημιουργεί μουσική που αποσκοπεί να αποτελέσει το ιδανικό soundtrack “για περιπάτους σε βρετανικές ακτογραμμές, σε δάση τη νύχτα ή στους δρόμους του Βερολίνου”, όπως λένε οι χαρακτηριστικά οι ίδιοι. Ό,τι πρέπει για έναν διαφορετικό Άγιο Βαλεντίνο.

Ένα σημείωμα “από… έρωτα” στον καθρέφτη του μπάνιου

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Από…έρωτα» επιστρέφει για μια μοναδική βραδιά, στις 14 Φεβρουαρίου στην μουσική σκηνή Σφίγγα, εκεί από όπου ξεκίνησε και αφού διέγραψε μια τριετή πετυχημένη πορεία.

Σε μια σχεδόν “αντί- ερωτική” περίοδο το “Από έρωτα” έρχεται να υπενθυμίσει τη σημαντικότητα του έρωτα και της ποίησης. Με τραγούδια που όλοι έχουμε αφιερώσει ή σιγοτραγουδήσει, με κείμενα από μεγάλους ποιητές έως και post it κολλημένα σε καθρέφτες και ψυγεία.

Μέσα στους αιώνες, υπολογίζεται πως κάθε χρόνο τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι γράφουν τουλάχιστον από ένα ερωτικό γράμμα. Ή post-it. Ή ένα σημείωμα στον καθρέφτη του μπάνιου. Ή έστω ένα μήνυμα στα social.

Υπολογίζεται πως ανά τους αιώνες έχουν γραφτεί δεκάδες εκατομμύρια ερωτικά τραγούδια.

Μια μουσικοθεατρική παράσταση εμπνευσμένη από γράμματα απεσταλμένα ή μη, διαβασμένα ή μη και τραγούδια πολυταξιδεμένα… ή μη, με έναν κοινό παρονομαστή…

“I don’t wanna miss a thing” με άδεια για διασκευή από τους Aerosmith!

Σοφία Μανουσάκη

Τραγούδια για τον έρωτα και την αγάπη θα ακουστούν στο Παλλάς την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, από τη Σοφία Μανουσάκη. “Ο άγγελός μου”, “Σε έχω ερωτευτεί”, “I don’t wanna miss a thing” (με άδεια για διασκευή από τους Aerosmith), “Άγιος έρωτας”, “Δεν είσαι εδώ”, καθώς και επιτυχίες από το πρόσφατο άλμπουμ της, “Music Box Sessions”. Σημαντική στιγμή της βραδιάς θα είναι η συνάντησή της στη σκηνή με τον συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, με τραγούδια όπως τα “Γαλάζια σου γράμματα” και “Για μια φορά”. Με 10 μουσικούς επί σκηνής και τόσα τραγούδια για τον έρωτα, πιθανότατα θα πρέπει να πας με το ταίρι σου…

Η ζωή του “Τσαϊκόφσκι” δεν ήταν αυτό που φαντάζεσαι

Εδώ ο έρωτας ξεδιπλώνεται κυρίως για τη μουσική του Τσαϊκόφσκι. Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα συναρπαστική παράσταση χορού για τη ζωή του σπουδαίου Ρώσου συνθέτη Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, σε χορογραφία Καγιετάνο Σότο.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε την αξεπέραστη μουσική που συνέθεσε και τον τρόπο που επηρέασε και διαμόρφωσε το κλασικό μπαλέτο, ίσως δεν είναι γνωστό ότι ο κορυφαίος συνθέτης δεν κατάφερε να ζήσει τη ζωή του όπως εκείνος επιθυμούσε. Ο διακεκριμένος χορογράφος Καγιετάνο Σότο, σε συνεργασία με τον Ντάριο Σούσα, δημιουργούν μια παράσταση υψηλής έντασης για τον εσωτερικό διχασμό του συνθέτη του Καρυοθραύστη, της Λίμνης των κύκνων και της Ωραίας κοιμωμένης.

Ο Τσαϊκόφσκι φέρεται να ήταν διχασμένος ανάμεσα στις κοινωνικές συμβάσεις της ρωσικής κοινωνίας του τέλους του 19ου αιώνα και των προσωπικών του επιθυμιών. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να αποδεχτεί τη φύση του προκειμένου να βρει τον εαυτό του, εντούτοις η πίεση της κοινωνίας κυριαρχούσε σε όλη του τη ζωή μέχρι τον τραγικό του θάνατο.

Ola Onabulé – Αν θέλεις τζαζ την ημέρα των ερωτευμένων

Η Big Band του Δήμου Αθηναίων επιστρέφει για μια ακόμα μουσική βραδιά την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στις 20:30, και υποδέχεται στη σκηνή του Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας” τον Ola Onabulé. Ο γεννημένος στο Λονδίνο, με καταγωγή από τη Νιγηρία, μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής, κινείται ανάμεσα στη τζαζ, τη σόουλ και τη world music. Το έργο του εμπνέεται από τις αφρικανικές του ρίζες και τη δυτική του ανατροφή, δημιουργώντας μουσικές που καθηλώνουν το κοινό. Για το ελληνικό του ντεμπούτο, ο Ola Onabulé ενώνει τις δυνάμεις του με την Big Band του Δήμου Αθηναίων σε μια συναυλία που υπόσχεται να προσφέρει μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα και μουσικές κορυφώσεις.

“Top Musicians Tribute to Chet Baker – A Valentine’s Jazz Extravaganza”

Μία ιδιαίτερη εκδοχή του αφιερώματος στον θρύλο της jazz Chet Baker θα πραγματοποιηθεί στο Half Note Jazz Club τις ημέρες του Αγίου Βαλεντίνου. Πρόκειται για μια διεθνή συνάντηση, όπου ο διακεκριμένος τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, Γιώργο Κοντραφούρη και Κώστα Κωνσταντίνου, προσκαλούν τον Ιάπωνα τρομπετίστα και βοκαλίστα TOKU για τρεις παραστάσεις, από την Παρασκευή 14 μέχρι και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.

Ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο

Σπύρος Γραμμένος

Ο Σπύρος Γραμμένος στο Κύτταρο, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ένα μουσικό γεγονός που αποτελεί παράδοση δεκαεννέα ετών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή επαγγέλματος. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα: Όλγα Δαλέκου – Ανδρονίκη Ξανθοπούλου

Τραγούδι: Ελένη Ποζατζίδου, Μαριάννα Παπαθανασίου

Κιθάρες: Νίκος Αρβανίτης

Μπάσο: Χάρης Παρασκευάς

Πλήκτρα – κλαρινέτο: Χρήστος Καλκάνης

Κρουστά: Ναταλία Κοκώση

Τύμπανα: Μιχάλης Γαλάνης

Love Round – Μια γιορτή αγάπης χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα

Love Round Θεόφιλος Βενάρδος

Ένας διαφορετικός τρόπος να “γιορτάσεις” την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με ρυθμό, ενέργεια και κίνηση. Το Love Round στο ΚΠΙΣΝ δεν είναι ένας τυπικός αγώνας δρόμου, αλλά μια ανοιχτή γιορτή αγάπης – χωρίς χρονόμετρα και ανταγωνισμό. Εδώ, τρέχεις ή περπατάς με όποιον αγαπάς, απλά για τη χαρά της στιγμής.

Η διαδρομή γύρω από το Κανάλι του ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη pop-up εμπειρία με μουσική, εκπλήξεις και ένα ζωντανό DJ set από τους Trophy Wives (Stathis Mitropoulos & D’arcy Foxx). Δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω από τα αθλητικά σου –ή και καθόλου αθλητικά– και καλή διάθεση. Φέρε φίλους, την οικογένεια, το ταίρι σου ή ακόμα και το κατοικίδιό σου και από τις 18:00 και μετά, απλώς τρέξε, περπάτα ή χόρεψε όσο θες. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες.