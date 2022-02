11 ξένα καψουροτράγουδα που θα δυναμώσεις, ακόμη κι αν μισείς τον Άγιο Βαλεντίνο

Η 14η ημέρα του φεβρουαρίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ημέρα της έριδος. Ο λόγος; Οι μισοί γιορτάζουν και οι μισοί μισούν να ...γιορτάζουν. Αυτό που βέβαια ισχύει για όλους είναι το γεγονός πως η σημερινή είναι μια τέλεια ευκαιρία για να ακούσουμε ωραία ερωτική μουσική.

Για τον λόγο αυτό εμείς συγκεντρώσαμε τα 11 πιο ερωτικά ξένα κομμάτια που τα ακούσουμε on repeat την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και φυσικά στις καψούρες μας;

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν...

Τις επιτυχίες της μεγαλύτερης pop queen των εποχών δεν τις ακούμε μόνο για να χορέψουμε. Το single της Live to tell με την Madonna να πρωταγωνιστεί στο video clip πιο νοσταλγική και ερωτική από ποτέ, είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια του έρωτα που θα δυναμώσεις αν τύχεις και το ακούσεις.

Τα 1 δισ. Streams μιλάνε από μόνα τους... Όλος ο πλανήτης έχει ακούσει το The Scientist στη διαπασών με το ταίρι του ή χωρίς. Η μελωδία, οι στίχοι, η φωνή κάνουν το The Scientist να είναι το τραγούδι που πάντα θα μας θυμίζει την αγάπη.

Ένα τραγούδι viral που όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει είχε γίνει νούμερο ένα πάντου. Όλοι το έχουμε τραγουδήσει δυνατά και το έχουμε αφιερώσει σε αυτούς που αγαπάμε.

Τραγούδι με εικόνα, ήχο, στίχους απολύτως ερωτεύσιμο. Ίσως ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του 2014 και όχι μόνο. Και κάπου εκεί υποκλιθήκαμε στον Ed Sheeran…

Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Τα λόγια είναι περιττά για το τραγούδι αυτό που ακόμη και σήμερα πρωταγωνιστεί στις Playlists των ραδιοφώνων.

To τραγούδι των rock valentines. Γιατί και οι ροκ-άδες ερωτευόμαστε!

Roxette- It must have been loved