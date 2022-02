5+1 ξένα remixes που θα χορέψουμε τώρα που -επιτέλους- ακούγεται μουσική στα μπαρ!

Ο χώρος της μουσικής τα τελευταία δύο χρόνια έχει περάσει από 40 κύματα, καθώς δυστυχώς είναι αυτός που “πλήττεται” πρώτος στα νέα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Αρκεί να θυμηθούμε πόσο σιωπηλά έφυγε το 2021, με τη μουσική να έχει απαγορευτεί όχι μόνο στις μουσικές σκηνές, αλλά ακόμη και στα καφέ και στην εστίαση.

Μουσικόφιλοι και μη, είχαμε μετατρέψει τα σπίτια τους σε μικρά μουσικά μπαρ, οι περισσότεροι ανοίξαμε ακόμη και premium λογαριασμούς σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και λικνιζόμασταν στα… σαλόνια μας! Άλλοι τα “εδωσαν” τον καλύτερό τους εαυτό στα social media με το Τik Tok να κρατάει τα ηνία των προτιμήσεών του κοινού.

Ωστόσο, όπως και να το κάνουμε, το έξω είναι αλλιώς. Και αυτή η feelgood παρεϊστικη ατμόσφαιρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στα σπίτια μας. Τώρα, λοιπόν, που η μουσική είναι και πάλι παρούσα στη διασκέδασή μας, εμείς κάναμε μία λίστα με 6 τραγούδια που πολλοί θα χαρακτήριζαν κλασικά. Είναι τραγούδια που “κουβαλούν” πάνω τους μία ολόκληρη ιστορία. Εμείς δε θα σας προτείνουμε την κλασική εκδοχή τους, αλλά την rexim χορευτική, γιατί ανυπομονούμε να τα χορέψουμε με τους φίλους, τις φίλες μας, τη σχέση ή το φλερτ μας.

Madonna Vs Sickick – Frozen

Aς ξεκινήσουμε με την απόλυτη βασίλισσα της ποπ! Άλλη μια περίπτωση που το TiK Tok αναδεικνύεται σε απόλυτο ρυθμιστή, είναι αυτή της Madonna! Το παγκόσμιο super hit του του 1998, γίνεται μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες στη version που δημιούργησε ο Sickick κι έτσι το "Frozen" αναγεννιέται από τις στάχτες του, συστήνεται σε μια νέα ηλικιακή ομάδα και γίνεται viral. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η δύναμή του στις μελλοντικές ψηφιακές εξελίξεις!

Dua Lipa – Love Again

Ορισμένοι τη θεωρούν pop idol, άλλοι fashion icon, αλλά ένα είναι το σίγουρο: η Dua Lipa θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η pop queen της νέας γενιάς. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να έχει μια θέση στις μουσικές μας λίστες, ιδιαίτερα αυτές του τελευταίου της δίσκου «Future Nostalgia» Γι΄αυτό δεν μπορούμε να μην χορέψουμε το Love Again ή το Levitating, σε original versions και remixes.

Ed Sheeran – Bad Habits

Εδώ μάλλον τα λόγια είναι περιττά. Το νέο album του Ed Sheeran “Overpass graffiti” απέδειξε από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες κυκλοφορίας του πως είναι dance anthem. Το Bad Habits θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι ίσως από τα πιο "κολλητικά" τραγούδια της σεζόν και αυτό αποδεικνύεται από το ότι είναι σταθερά στο No 1 του International chart (συνολικά 13 εβδομάδες) και Νο 1 στο γενικό chart 4η εβδομάδα! Ο Ed Sheeran μάλιστα από το πρώτο κιόλας single του είχε καταφέρει να κλέψει τις καρδιές μας. Τώρα με το Bad Habits μας κάνει και να χορέψουμε!

Florida – Wait

Τον θυμάστε; Η Generation Z ειδικά, μεγάλωσε και διασκέδασε μέχρι πρωϊας μαζί του στα πρώτα της party. Επιστροφή λοιπόν για έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες, τον Flo Rida, με Νο 1 singles όπως τα : Low, Right Round, Club Can't Handle Me, Good Feeling, Wild Ones, Whistle, I Don't Like It I Love It! Το Wait, είναι το πρώτο single μέσα από το πέμπτο στούντιο album του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το Μάιο του 2022!

Gayle – Abcdefu

Το 2022 φαίνεται να είναι η χρονιά του τραγουδιού αυτού, καθώς ήδη το ακούμε παντού. Γεννημένη στις 10 Ιουνίου του 2004, η Taylor Gayle Rutherford, ή αλλιώς GAYLE εκτοξεύτηκε στο απόγειο της δόξας με το τραγούδι Abcdefu, το οποίο κατέκτησε το παγκόσμιο Νο 1 στο Billboard chart, No 1 στο παγκόσμιο Spotify, Νο 1 στο παγκόσμιο Shazam και Νο 1 σε: Αγγλία, Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Αυστραλία, Αυστρία, Νέα Ζηλανδία και Ελβετία... Με λίγα λόγια, το Abcdefu είναι το Νο 1 single στο πλανήτη και ήρθε η ώρα να το χορέψουμε μέχρι τελικής πτώσεως!

Ain’t No Sunshine - DubDogz, Jørd ft. Jasmine Pace

Όλοι ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει το Ain’t No Sunshine του Bill Withers. Έχουμε συγκινηθεί, το έχουμε ακούσει και προτιμήσει ακόμη και τις πιο καταθλιπτικές ημέρες του χρόνου. Τώρα ήρθε η ώρα να το χορέψουμε κιόλας και να τραγουδήσουμε παρέα

«Ain't no sunshine when she's gone

It's not warm when she's away

Ain't no sunshine when she's gone

And she's always gone too long

Anytime she's goes away»

